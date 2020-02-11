Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Хабирова призвали провери ...

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновни ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Жулики и воры в плену зар ...

А. Хинштейн - типичный представитель голубого лобби, скандальный депу ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Юмадилов дожил до ...

В отношении экс-президента Адвокатской палаты Башкирии возбуждено уголовное ...
  11.03.2020   24873    11

Переворот ...

«Государственный переворот» — написано на плакате пикетчиков, собравшихся ...
  11.03.2020   24537    21

Путин — умница! Пипл — ...

Как, наверное, мои друзья и подписчики успели заметить за некоторое количество ...
  11.03.2020   23088    21

Путинский обнулёж ...

10 марта 2020 года однозначно войдёт в историю России. Сделан ещё один, ...
  11.03.2020   22790    17

Как при Муртазе, только ...

В минувшую пятницу Верховный суд Башкортостана продолжил рассмотрение иска ...
  10.03.2020   34186    9

Последние публикации
Юмадилов дожил до ...

В отношении экс-президента Адвокатской палаты Башкирии возбуждено уголовное ...
  11.03.2020   15113    11

Переворот ...

«Государственный переворот» — написано на плакате пикетчиков, собравшихся ...
  11.03.2020   35766    21

Путин — умница! Пипл — ...

Как, наверное, мои друзья и подписчики успели заметить за некоторое количество ...
  11.03.2020   24395    21

Путинский обнулёж ...

10 марта 2020 года однозначно войдёт в историю России. Сделан ещё один, ...
  11.03.2020   15977    17

Как при Муртазе, только ...

В минувшую пятницу Верховный суд Башкортостана продолжил рассмотрение иска ...
  10.03.2020   40355    9

Бесполезное письмо в ...

Обращение к депутатам Государственной Думы Российской Федерации по вопросу о ...
  10.03.2020   39771    113

Когда посадят главу ...

Совет по правам человека при главе Башкирии планирует в ближайшее время ...
  10.03.2020   29129    11

Криминальная Башкирия. ...

Чтобы попасть в Дюртюли вы едете из Уфы по трассе М7 на северо-запад Башкирии. ...
  8.03.2020   18843    66

Жулики и воры в плену ...

«Ведомости»: В Конституции не будет запрета на зарубежную недвижимость для ...
  7.03.2020   32350    57

Рокировка по-юмадиловски ...

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня избрал нового президента. Им стал ...
  7.03.2020   42732    9

Читаемое за месяц
Где кино от ...

Триумфатором «Оскара» стал южнокорейский фильм «Паразиты». Голова кружится от ...
  11.02.2020   13542    21

Лизоблюды, лжецы и ...

Мэрия согласовала НОДу митинг за поправки в Конституцию. Как рассказал “Эху” ...
  11.02.2020   37418    11

Ряженым с нагайками ...

По словам председателя парламента Константина Толкачева, в Башкирии будет ...
  11.02.2020   19834    13

Мертвая медицина ...

Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и спрятались от ...
  11.02.2020   33469    22

Русские. Многонародная. ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о предстоящем ...
  11.02.2020   37939    79

Архив публикаций
Март 2020 (33)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)


Путинский обнулёж

Оценили
0


10 марта 2020 года однозначно войдёт в историю России. Сделан ещё один, ключевой ход в организованном Путиным госперевороте по бессрочному сохранению себя у власти. Более того, по юридическому закреплению захвата страны мафиозным государством, окончательно оформленным при Путине. «Рейх кристаллизуется», как пишет один известный блогер.

Путинский обнулёж


Россияне тут, как обычно, выступили немыми и безвольными свидетелями очередного акта, состряпанного для них кремлевского спектакля. В прямом эфире с трибуны Госдумы экс-космонавт, 83-летняя единоросска Валентина Терешкова предложила отменить ограничения по срокам для президента или хотя бы обнулить сроки для Путина, чтобы он мог участвовать в выборах после 2024 года. Для чего принять соответствующую поправку: «заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Всем очевидно, что все нынешние поправки в Конституцию были инициированы Путиным именно с этой целью — сохранить себя в Кремле. И Терешкова даже этого не скрывала. Мол, «зачем крутить и мудрить, зачем городить искусственные конструкции?» Она заявила, что «не надо здесь лукавить и мудрить, людей волнует, что будет после 24 года».

Тут же в Госдуму примчался Путин и с трибуны Госдумы выбрал второй вариант. Который «был бы возможен, но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Конституции». А кто-то сомневается в решении старика Зорькина и его судей?

Спикер СФ Матвиенко позже назвала этот циничный балаган по обнуление сроков Путина «честным и прямым путем».

Что ж, маски сброшены окончательно. Никто уже ничего не изображает.

И, конечно, все это под слова о том, что все ради построения «социального государства,» «сохранения стабильности». И вообще, не забывайте, что мы в кольце врагов.

«Политика сдерживания давно применяется в отношении России. Ждут, что мы где-то допустим ошибку, или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне», — объяснил необходимость своего вечного правления Путин.

Очевидно, что власть твердо встала на путь маразма и узурпации, который способен привести только к бесправию и нищете граждан, медленному гниению страны, а в перспективе, возможно, её распаду и даже большой войне.

Ну, а за колючую проволоку для себя и за корону для Путина россияне проголосуют сами — 22 апреля. В юбилей создателя Советского государства. Ну или просто выступят зрителями. Уже не важно, Рубикон перейдён.

СерпомПо, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 11.03.2020, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Более того, по юридическому закреплению захвата страны мафиозным государством,
===================================
У каждой страны есть своя мафия и только у одной мафии есть своя страна.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 11.03.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный
Башкортостанец•`



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 11.03.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...и за корону для Путина..."

=====================

"Новые приключения неуловимых": "Коронавирус Российской Империи".



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 11.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

... с ядерной дубинкой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 11.03.2020, 09:40 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1359 | Рейтинг: +92,7
"Путинский обнулёж: Эхо Москвы | 11.03.20…100320г однозначно войдёт в историю России…нынешние поправки в Конституцию были инициированы Путиным именно с этой целью — сохранить себя в Кремле. СерпомПо, Эхо Москвы"

ЭХОисты грёбаные, не вам рассуждать про Россию!
Ходорёнок в очередной раз взбодрил вас на разворованного у российского народа средства?
Вспомните, недоношенные, как он - хайван, назвал фонтаном бьющую чистейшую сибирскую нефть ЖИДКОСТЬЮ, уходя тем самым от НДПИ! Он же на сотни миллиардов долларов обворовал и нас и вас, и всех всех россиян!

И сколько сотен тысяч россиян преждевременно умерло от недополученных в бюджет миллиардов долларов, сколько не родилось и сколько не прожито россиянами, создававшими это богатство для типа всяких Ходорёнков! На дорогах только гибло в год под 100 тыс россиян, не говоря под миллион покалеченных!

А теперь подросло новое поколение волчат - СОРОСят, которые хотят повторить “АВИЗО”ки березовско-абрамовической эпохи?

Ах да, Путин мешает, а с вороватой камарилью вокруг да около, вплоть до сельсовета, они б договорились!

Путин потому то и принимает такое решение, в интересах народа, видит какое зверьё вокруг крутится, слюнями давясь!

Хотите украинизации Ролссии? Вспомните димычей, козырёнка, чубайсят и пр. пучком, хотите их происшествия?

Мы, народ, ЭТОГО не ДОПУСТИМ, и просить пойдём президента отработать мирнимум ещё один срок, и пусть попробуют пискнуть ЭХОшушеры…



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 11.03.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И с чего же этот вой поднялся? Предложение Жириновского о выборе президента Госсоветом не прошло, а при всенародных выборах мужик с серпом легко победит Путина.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 11.03.2020, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
öбнули!

____________________________
А alis - как я уже говорила - оказался гандоном из гандонов!
Впрочем - все нацисты гандоны, вот и этот тоже.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 11.03.2020, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39520 | Рейтинг: +5257,3
2 | 11.03.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный
А баба лена твоя- старая ведьма. Пошли её накуй!

Башкортостанец•`

============================================================

Спасибо, друг! Так и сделаю!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 11.03.2020, 10:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67426 | Рейтинг: +12019,8
öбнули!

____________________________
А alis - как я уже говорила - оказался гандоном из гандонов!
Впрочем - все нацисты гандоны, вот и этот тоже.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 11.03.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как я уже говорила - оказался гандоном из гандонов!

---------------------------

А шо, гандоны бывают разные? Просвети. Слыхал, будто с усами ишо. Прости-восподи.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 11.03.2020, 11:07 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39520 | Рейтинг: +5257,3
9 | 11.03.2020, 10:38 | Автор: Кухарка
___________________________
А alis - как я уже говорила - оказался гандоном из гандонов!
======================================================
Ленуся! Поясни, как это? У тебя же большой опыт!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 11.03.2020, 11:35 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39520 | Рейтинг: +5257,3
Ну, ладно. Сама стесняисси, попроси другана- калатун-ебая. Как вы с ним гандоны использовали? Штопали, что-ли?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 11.03.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5й лис
Чубайс был один из шести что Путина выбрали на трон, потом узаконили на выборах!
Угадайте почему Чубайсы Абрамовичи Березовские доча Таня Волошины Юмашевы усадили Путина не в тюрьму, а на трон?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 11.03.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.03.2020, 09:40 | Автор: alis
Публикации: 0 | Комментарии: 1359 | Рейтинг: +92,6----------ты не татар точно башкортин как кац .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 11.03.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 Лис
Если вы под Ходоренковым подразумеваете уважаемого толковыми россиянами Ходорковского то:
Из скважины на самом деле добывается жидкость содержащая 2...3% нефти. И что, Х-ий должен оплачивать 97-98% воды как за нефть?
Понимаю, нужно упростить. Вы пьете помои, воду из канализации,..тудыть попадает еда после мытья посуды?!
ЮКОС Ходорковского при цену барреля=бочки 20$ имел прибыльную компанию, зарплату в 2...3 раза выше платил, налоги, оказывал благотворительность включая сиротам Путиным убитых чеченцев, а Путин у этих сиротских домов телевизоры компьютеры изьял. Сегодня Роснефть путиных-сечиных дотации за счет народа получает столь сколько на всю медицину РФ идёт!
Путин руками Наебуллиный опять рубль уронил! Это опять рост цен на всё!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 11.03.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну и отлично



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 11.03.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 Кухарка
Но вы же также поддерживаете уничтожение башкир путём отъема языка...
Если это не фашизм то это что?
Фашизм это превосходство одной группы людей над другими. Вы за уничтожение народа благодаря которому появилось государство Россия! А так было бы русских 3...4 млн или меньше численностью.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com