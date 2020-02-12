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Лаврентьев: «Не сразу, а ...

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Лаврентьев: «Не сразу, а через какое-то время заговорили об ужасных 90-х»

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Политолог и экс-ректор БАГСУ Сергей Лаврентьев считает, что критика новыми управленцами своих предшественников — родимое пятно российской власти.

Лаврентьев: «Не сразу, а через какое-то время заговорили об ужасных 90-х»


— Не знаю ни одного вновь пришедшего начальника, не кричавшего о том, что предшественники все развалили, все в руинах и все надо начинать сначала. Пляска на костях – закономерность. Ни к чему хорошему это не приводит, — сказал Сергей Лаврентьев в эфире «Эха».

Напомним, 4 марта, на заседании уфимского горсовета глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что около года назад он с коллегами «со страхом и осторожностью» думал о том, что происходит в Уфе. Правда, затем он оговорился, что прежняя управленческая команда старалась как могла, но не смогла переломить ситуацию, поскольку не были выстроены конструктивные отношения с региональными властями.

— Мы видели общее уныние в городе, с такими настроениями слона бы мы не продали и ни город, ни республику с места не сдвинули бы, — пояснил Радий Хабиров. — Это просто не укладывается в голове, как в центре Уфы могли появиться обманутые дольщики! Такое впечатление, что посреди города стояло здание мэрии, а вокруг него – рой мошенников, которые землю пилили, имущество пилили, банкротили предприятия.

По мнению Лаврентьева, нужно было провести аудит перед началом руководства и показать «что здесь есть и чего не хватает», а теперь «обелять себя, переводя стрелку на предшественников — неблагодарное дело», и народ этого не поймет.

— Это не только для города и региона характерно, это и на федеральном уровне. Не сразу, а через какое-то время заговорили об ужасных 90-х, — сказал экс-ректор БАГСУ.

Он напомнил, что нелицеприятные высказывания о команде предшественников допускал и Рустэм Хамитов, выждав какую-то паузу после вступления в должность.

— Не сразу. Сначала нужно было улыбаться.

Так, Хамитов раскритиковал постройку завода Ласельсбергер на юге Уфы, заявив, что это нарушение всех экологических правил, но через какое-то время на соседней площадке началось возведение технопарка «Русгидро», в котором раньше работал Хамитов.

— Не искать виноватых, а двигаться дальше надо, — сказал Лаврентьев.

Эхо Москвы
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  • 1 | 12.03.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Это просто не укладывается в голове, как в центре Уфы могли появиться обманутые дольщики! Такое впечатление, что посреди города стояло здание мэрии, а вокруг него – рой мошенников, которые землю пилили, имущество пилили, банкротили предприятия."

-----------------------------------------------

Не укладывается в голове, как Вы, весь такой чистенький и пушистенький,
вляпались в Систему, выстроенную не без Вашего же участия. Не изображайте из себя "невинную девИцу".



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  • 2 | 12.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото типичный чиновничий планктон, плавает, но ко дну не идет. Что с него взять?



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  • 3 | 12.03.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лаврентьев: «Не сразу, а через какое-то время..."
=================================
А вот что успел натворил сам радий:
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  • 4 | 12.03.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Профессор Соловей прогнозирует 2022 последний год Путина!
Люстрация судей, прокуроров. Всех причастных к ответственности!
Сталин проводил индустриализацию. Деньги вышибал у пламенных революционеров!



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  • 5 | 12.03.2020, 11:22 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39529 | Рейтинг: +5255,4
2 | 12.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото типичный чиновничий планктон, плавает, но ко дну не идет. Что с него взять?

==========================================================Кт
о такой этот Серёжа? - бывший зав кабинетом Истории КПСС на кафедре научного коммунизма БГУ.
За привилегии с удовольствием повторит опыт Моники Левински прямо в аудитории!



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  • 6 | 12.03.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Энтот Лавреньтев - раб Рахимова, рассужддает, как ровно он взезнающий специалист по всем наукам. Хотя он специалист только лишь по тому, сколько должно числиться башкир в рахимовской Башкирии. Именно он определил сколько башкир должно перед перписью в 2002 перписном году.
Именно такие люди тон задают и сегодня, вместо того,чтобы сидеть в тюрьме.



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  • 7 | 12.03.2020, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67435 | Рейтинг: +12018,6
Срадий - пиараст из пиарастов! Можно подумать, что обманутые дольщики были и есть - только в Уфе.
Это не так. Они появляются и при нем.

Пока не изменится на федеральном уровне законодательство по долевому строительству - через банки и страховые компании - ничего не изменится. Строители - не обязательно мошенники, но и это тоже - будут разорятся. и В Европе разоряются. Не всегда менеджмент эффективным оказывается. И не всегда дело в воровстве. Есть и форс-мажорные обстоятельства, и не верная стратегия, и не доскональное изучение грунтов, и многое другое...



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  • 8 | 12.03.2020, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.03.2020, 14:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1345 | Комментарии: 67433 | Рейтинг: +12019,3

Срадий - пиараст из пиарастов! Можно подумать, что обманутые дольщики были и есть - только в Уфе.
Это не так. Они появляются и при нем.

Пока не изменится на федеральном уровне законодательство по долевому строительству - через банки и страховые компании - ничего не изменится. Строители - не обязательно мошенники, но и это тоже - будут разорятся. и В Европе разоряются. Не всегда менеджмент эффективным оказывается. И не всегда дело в воровстве. Есть и форс-мажорные обстоятельства, и не верная стратегия, и не доскональное изучение грунтов, и многое другое...
---------------------------------
В Воронеже нет ни одного обманутого дольщика.



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  • 9 | 12.03.2020, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Воронеже нет ни одного обманутого дольщика.
_________________________________
брови черные густые
речи длинные пустые
нет колготок . нет конфет
на)(уй нужен такой дед

воронеж потратил из бюджета 13 лярдов при годовом бюджете самого крупного муниципального образования воронежской области в 8 лярдов
т.е 1.5 города на год оставил без убранных дорог, зарплат бюджетникам . содержания бюджетных организаций...
ну допустим давайте мы сделаем так же - оставим на год стерлик без денег... а на)(уя им деньги?
можно по другому если скопировать на потери банковским сектором - кризис 2008 и царь сказал - банки кровь экономики . главное что бы карман банкиров не пострадал и влил них баблосы (ну как в воронеже влили баблосы в дольщиков) . вопрос - а корень проблемы нашли? ну завтра опять появится хучева туя обманутых и опять казна раскошелится , но теперь уже на нефтекамск и октябрьский, дабы не обидеть стерлиговцев
турк



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  • 10 | 12.03.2020, 17:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38863 | Рейтинг: +6483,5
9 | 12.03.2020, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован

брови черные густые
речи длинные пустые
нет колготок . нет конфет
на)(уй нужен такой дед
===
— Леонид Ильич! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему жрать нечего?

— А никто вас в дороге кормить не обещал.
+++
Мы идём к комунизму семимильными шагами, скотина за нами не поспевает.
+++
Брежнев распорядился похоронить его лицом вниз.

А когда удивленные члены Политбюро спросили - зачем, ответил:
"Вы меня еще откопаете и будете в жопу целовать - чтобы удобнее было".



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