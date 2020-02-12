Лаврентьев: «Не сразу, а через какое-то время заговорили об ужасных 90-х»

Политолог и экс-ректор БАГСУ Сергей Лаврентьев считает, что критика новыми управленцами своих предшественников — родимое пятно российской власти.— Не знаю ни одного вновь пришедшего начальника, не кричавшего о том, что предшественники все развалили, все в руинах и все надо начинать сначала. Пляска на костях – закономерность. Ни к чему хорошему это не приводит, — сказал Сергей Лаврентьев в эфире «Эха».Напомним, 4 марта, на заседании уфимского горсовета глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что около года назад он с коллегами «со страхом и осторожностью» думал о том, что происходит в Уфе. Правда, затем он оговорился, что прежняя управленческая команда старалась как могла, но не смогла переломить ситуацию, поскольку не были выстроены конструктивные отношения с региональными властями.— Мы видели общее уныние в городе, с такими настроениями слона бы мы не продали и ни город, ни республику с места не сдвинули бы, — пояснил Радий Хабиров. — Это просто не укладывается в голове, как в центре Уфы могли появиться обманутые дольщики! Такое впечатление, что посреди города стояло здание мэрии, а вокруг него – рой мошенников, которые землю пилили, имущество пилили, банкротили предприятия.По мнению Лаврентьева, нужно было провести аудит перед началом руководства и показать «что здесь есть и чего не хватает», а теперь «обелять себя, переводя стрелку на предшественников — неблагодарное дело», и народ этого не поймет.— Это не только для города и региона характерно, это и на федеральном уровне. Не сразу, а через какое-то время заговорили об ужасных 90-х, — сказал экс-ректор БАГСУ.Он напомнил, что нелицеприятные высказывания о команде предшественников допускал и Рустэм Хамитов, выждав какую-то паузу после вступления в должность.— Не сразу. Сначала нужно было улыбаться.Так, Хамитов раскритиковал постройку завода Ласельсбергер на юге Уфы, заявив, что это нарушение всех экологических правил, но через какое-то время на соседней площадке началось возведение технопарка «Русгидро», в котором раньше работал Хамитов.— Не искать виноватых, а двигаться дальше надо, — сказал Лаврентьев.