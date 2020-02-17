Юрий Фельштинский. Путин от власти сам не уйдет

Прошедшие затем в 2000 году президентские выборы, были «чистейшей манипуляцией».
После этого, «уничтожив в России свободу слова, свободу прессы, подчинив себе телевидение, организовав пропагандистские кампании в подчиненных Кремлю СМИ, задействовав административные и финансовые ресурсы государства», Путин добился второго срока.
Потом было марионеточное президентство Дмитрия Медведева.
Потом снова Путин, еще на два, уже удлинненных срока.
И теперь Путин прибегает к новым манипуляциям, чтобы в очередной раз остаться у власти.
Никаких сомнений в том, что он у власти останется, у нас нет. Как это будет законодательно оформлено – принципиального значения не имеет. Для Путина и «кремлевских махинаторов» это технические и пиарные мелочи.
Иллюзий ни у кого нет – добровольно Путин от власти никогда не уйдет.
Его «свержение», в нынешних условиях "практически невозможно".
Никаких «конкурирующих группировок наверху», которые могли бы его скинуть, нет, и не было.
Власть в РФ прочно контролируется «силовиками». Это единственный институт, имеющий реальную власть.
Россия – единственная страна в мире, где политические партии существуют не для борьбы за власть, а для того, чтобы - быть «ширмой» в Госдуме, прикрывающей незаконную власть, «засевшей в Кремле «хунты».
И пока, «Корпорация силовики» реализует через Путина, утвержденную Кремлем политику, то никакой угрозы со стороны «силовиков», как института, для власти Путина - нет. Путин их «больше, чем устраивает». А никто, кроме «силовиков», в России конкурировать за власть с Путиным не в силах.
С «наглостью» Путина мы сталкиваемся постоянно. Россия – большая и богатая страна, к тому же - ядерная держава. Поэтому, к сожалению, с РФ, совершающей «международные преступления и не соблюдающей международное право», никто и ничего сделать не сможет.
Мировое сообщество, не может даже с Северной Кореей справиться, что уж тут, о России говорить.
Путину даже «руку не перестали пожимать», после его вторжения в Грузию в 2008 году и после его вторжения в Украину в 2014 году. Хотя по международным нормам, это были - «крупномасштабные военные преступления». Стоит ли говорить про остальные, относительно «мелкие уголовно-бандитские выходки», типа - убийство Литвиненко и отравление Скрипалей в Великобритании, или сбитый Буком ВС РФ малазийский самолет над Донбассом.
Несмотря на все это, Путина продолжают приглашать на международные встречи и сидят с ним за одним столом на приемах.
Путин всё это знает и всё понимает. Поэтому, он и действует так «нагло» и безнаказанно, искренне считая, что весь мир живет по русской пословице, «боятся – значит уважают».
Это - та реальность, в которую нас окунул Путин еще в 2000 году, и в которой нам придется существовать до его политического или физического ухода.
Доктор исторических наук. Юрий Георгиевич Фельштинский
12 марта 2020 года. Оригинал на личной странице ФБ.
Юрий Фельштинский. Путин от власти сам не уйдет
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