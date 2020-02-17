Юрий Фельштинский. Путин от власти сам не уйдет

Новости о продлении срока правления Путина – ожидаемы. Добровольно Путин от власти не уйдет. Он к этому шел, многократно обманывая и мировую, и российскую общественность в вопросе об очередном своем президентском сроке. В 2000 году Путин «пришел к власти незаконно». Он стал «исполняющим обязанности (и.о.) президента», благодаря махинациям, в основе которых лежал преждевременный уход президента Бориса Ельцина от власти 31 декабря 1999 года.Прошедшие затем в 2000 году президентские выборы, были «чистейшей манипуляцией».После этого, «уничтожив в России свободу слова, свободу прессы, подчинив себе телевидение, организовав пропагандистские кампании в подчиненных Кремлю СМИ, задействовав административные и финансовые ресурсы государства», Путин добился второго срока.Потом было марионеточное президентство Дмитрия Медведева.Потом снова Путин, еще на два, уже удлинненных срока.И теперь Путин прибегает к новым манипуляциям, чтобы в очередной раз остаться у власти.Никаких сомнений в том, что он у власти останется, у нас нет. Как это будет законодательно оформлено – принципиального значения не имеет. Для Путина и «кремлевских махинаторов» это технические и пиарные мелочи.Иллюзий ни у кого нет – добровольно Путин от власти никогда не уйдет.Его «свержение», в нынешних условиях "практически невозможно".Никаких «конкурирующих группировок наверху», которые могли бы его скинуть, нет, и не было.Власть в РФ прочно контролируется «силовиками». Это единственный институт, имеющий реальную власть.Россия – единственная страна в мире, где политические партии существуют не для борьбы за власть, а для того, чтобы - быть «ширмой» в Госдуме, прикрывающей незаконную власть, «засевшей в Кремле «хунты».И пока, «Корпорация силовики» реализует через Путина, утвержденную Кремлем политику, то никакой угрозы со стороны «силовиков», как института, для власти Путина - нет. Путин их «больше, чем устраивает». А никто, кроме «силовиков», в России конкурировать за власть с Путиным не в силах.С «наглостью» Путина мы сталкиваемся постоянно. Россия – большая и богатая страна, к тому же - ядерная держава. Поэтому, к сожалению, с РФ, совершающей «международные преступления и не соблюдающей международное право», никто и ничего сделать не сможет.Мировое сообщество, не может даже с Северной Кореей справиться, что уж тут, о России говорить.Путину даже «руку не перестали пожимать», после его вторжения в Грузию в 2008 году и после его вторжения в Украину в 2014 году. Хотя по международным нормам, это были - «крупномасштабные военные преступления». Стоит ли говорить про остальные, относительно «мелкие уголовно-бандитские выходки», типа - убийство Литвиненко и отравление Скрипалей в Великобритании, или сбитый Буком ВС РФ малазийский самолет над Донбассом.Несмотря на все это, Путина продолжают приглашать на международные встречи и сидят с ним за одним столом на приемах.Путин всё это знает и всё понимает. Поэтому, он и действует так «нагло» и безнаказанно, искренне считая, что весь мир живет по русской пословице, «боятся – значит уважают».Это - та реальность, в которую нас окунул Путин еще в 2000 году, и в которой нам придется существовать до его политического или физического ухода.Доктор исторических наук. Юрий Георгиевич Фельштинский12 марта 2020 года. Оригинал на личной странице ФБ.