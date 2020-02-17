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Юрий Фельштинский. Путин от власти сам не уйдет

  • Опубликовано: Виктор | 15.03.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 15902 | Комментарии: 14
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Новости о продлении срока правления Путина – ожидаемы. Добровольно Путин от власти не уйдет. Он к этому шел, многократно обманывая и мировую, и российскую общественность в вопросе об очередном своем президентском сроке. В 2000 году Путин «пришел к власти незаконно». Он стал «исполняющим обязанности (и.о.) президента», благодаря махинациям, в основе которых лежал преждевременный уход президента Бориса Ельцина от власти 31 декабря 1999 года.

Юрий Фельштинский. Путин от власти сам не уйдет


Прошедшие затем в 2000 году президентские выборы, были «чистейшей манипуляцией».

После этого, «уничтожив в России свободу слова, свободу прессы, подчинив себе телевидение, организовав пропагандистские кампании в подчиненных Кремлю СМИ, задействовав административные и финансовые ресурсы государства», Путин добился второго срока.

Потом было марионеточное президентство Дмитрия Медведева.

Потом снова Путин, еще на два, уже удлинненных срока.

И теперь Путин прибегает к новым манипуляциям, чтобы в очередной раз остаться у власти.

Никаких сомнений в том, что он у власти останется, у нас нет. Как это будет законодательно оформлено – принципиального значения не имеет. Для Путина и «кремлевских махинаторов» это технические и пиарные мелочи.

Иллюзий ни у кого нет – добровольно Путин от власти никогда не уйдет.

Его «свержение», в нынешних условиях "практически невозможно".

Никаких «конкурирующих группировок наверху», которые могли бы его скинуть, нет, и не было.

Власть в РФ прочно контролируется «силовиками». Это единственный институт, имеющий реальную власть.

Россия – единственная страна в мире, где политические партии существуют не для борьбы за власть, а для того, чтобы - быть «ширмой» в Госдуме, прикрывающей незаконную власть, «засевшей в Кремле «хунты».

И пока, «Корпорация силовики» реализует через Путина, утвержденную Кремлем политику, то никакой угрозы со стороны «силовиков», как института, для власти Путина - нет. Путин их «больше, чем устраивает». А никто, кроме «силовиков», в России конкурировать за власть с Путиным не в силах.

С «наглостью» Путина мы сталкиваемся постоянно. Россия – большая и богатая страна, к тому же - ядерная держава. Поэтому, к сожалению, с РФ, совершающей «международные преступления и не соблюдающей международное право», никто и ничего сделать не сможет.

Мировое сообщество, не может даже с Северной Кореей справиться, что уж тут, о России говорить.

Путину даже «руку не перестали пожимать», после его вторжения в Грузию в 2008 году и после его вторжения в Украину в 2014 году. Хотя по международным нормам, это были - «крупномасштабные военные преступления». Стоит ли говорить про остальные, относительно «мелкие уголовно-бандитские выходки», типа - убийство Литвиненко и отравление Скрипалей в Великобритании, или сбитый Буком ВС РФ малазийский самолет над Донбассом.

Несмотря на все это, Путина продолжают приглашать на международные встречи и сидят с ним за одним столом на приемах.

Путин всё это знает и всё понимает. Поэтому, он и действует так «нагло» и безнаказанно, искренне считая, что весь мир живет по русской пословице, «боятся – значит уважают».

Это - та реальность, в которую нас окунул Путин еще в 2000 году, и в которой нам придется существовать до его политического или физического ухода.

Доктор исторических наук. Юрий Георгиевич Фельштинский

12 марта 2020 года. Оригинал на личной странице ФБ.






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  • 1 | 15.03.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"За" 22апреля развЯжет руки Путин у, если он проводил карательные акции вводом милицейских войск со снайперами то пожизненное президентство ему развяжет руки и он по аналогии с Чечней будет точечно отстреливать оппозицию, в случае народных волнений т в народ стрелять !!! Это моё мнение!
Так что решайте свою персональную судьбу 22 апреля 2020 г.!



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  • 2 | 15.03.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Либерасты спать ложатся и просыпаются с именем Путина, ни о чем другом не думают. Вот это жызинь.



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  • 3 | 15.03.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему бы не вспомнить самые демократические в мире выборы Ельцина.



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6

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  • 4 | 15.03.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё верно. Грустно, но это так. Мирно он не уйдёт. Но мы знаем, что настаёт день, когда диктаторы уходят. И судьба тех, кто ушёл не добровольно, очень незавидна.



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3

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  • 5 | 15.03.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты опущенец, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, куллинингер Черепаший, мразота и ощень говнястый дырявый пелмень, и ты сдохнешь от своего мусора - мусор, сепрэк ты писдабольный, тупорылое чмо, ананист тихушный, вафлерщик , бегом под шконку хуепутало петушиное
Башкортостанец•`



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  • 6 | 15.03.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин от власти сам не уйдет
==================
Сам возможно и не уйдет, но, возможно вмешательство Высших сил, и тогда его просто вынесут...
Известный политолог Валерий Соловей в разговоре с Александром Сотником заяви: " Я могу точно сказать, что в 2022 году Владимира Путина не будет в российской политике. Ни в российской, ни в мировой — просто примите это как факт. А вот до 2022 года нам придется жить в очень нервной и нестабильной обстановке, однако в конце концов мы выйдем из зоны политической турбулентности», Об этом сообщает "Рамблер".
Так что недолго уже осталось...



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  • 7 | 15.03.2020, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67461 | Рейтинг: +12017,7
А почему бы не вспомнить самые демократические в мире выборы Ельцина.
______________________________________________
Это когда Зюганов, увидев, что побеждает - обосрался в прямом эфире?
Прекрасно помню.
Ну - что поделать - пришлось обосранного заменить на того, у кого сфинктер покрепче.



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  • 8 | 15.03.2020, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1346 | Комментарии: 67461 | Рейтинг: +12017,7
" Я могу точно сказать, что в 2022 году Владимира Путина не будет в российской политике.
________________________________________
Тут один старый пидорас по кличке доцент с 2011-го года постоянно "пророчит", что с каждом сентябре пуйла не станет - тем или иным макаром...
Прям, как бабка ванга - белый свет, как в копеечку!



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  • 9 | 15.03.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.03.2020, 11:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1346 | Комментарии: 67457 | Рейтинг: +12015,8
А почему бы не вспомнить самые демократические в мире выборы Ельцина.
______________________________________________
Это когда Зюганов, увидев, что побеждает - обосрался в прямом эфире?
Прекрасно помню.
Ну - что поделать - пришлось обосранного заменить на того, у кого сфинктер покрепче.
__________________
А Зюганов прекрасно знал, с кем имеет дело: ЕБеНю как два пальца было устроить бойню, как в Москве, так и по всей России. 1993 год это показал, когда погибли в Москве сотни людей, уверовавших, что демократию можно отстаивать, как в 1991.
Спившаяся мразь им быстро показала, что есть "демократия" по ельцински: в останкино спецназ МВД расстреливал даже случайных прохожих и бригады Скорой помощи. Жаль Кухарка тогда там не подвернулась - вкусила бы подарочек от мрази с крепким сфинктером.
Ельцину было плевать на выбор народа, за сохранение своей власти он бы пошёл на кровопролитие, а подвергать в 1996 году простых людей риску кровавой бойни КПРФ не стала. Можно их за это ругать, а ЕБеНя превозносить - для спившейся дурной бабы это нормально.



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  • 10 | 15.03.2020, 12:58 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38894 | Рейтинг: +6483,7
Если предводитель сделает Россию нормальной унитарной страной, то пусть сидит до упора, а благодарные потомки ему всё спишут и памятников натыкают.



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  • 11 | 15.03.2020, 13:01 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38894 | Рейтинг: +6483,7
Россия – единственная страна в мире...
===
Правильно.

Другой такой разодранной на абсурдные образования страны нигде в мире нет.

Например, разодранная комуняками Югославия вся закончилась.



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  • 12 | 15.03.2020, 13:11 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38894 | Рейтинг: +6483,7
Хотя по международным нормам, это были - «крупномасштабные военные преступления».
===
Ну, да., комуняки, незаконно хапанувшие в Российской Империи власть, разодравшие и разбазарившие страну, уничтожившие лучшее её население, это всё как бы даже и богу угодные действа.

А любые попытки России вернуть обратно всё у неё комуняками . краденное, это уже и «крупномасштабные военные преступления»?!
+++
Кстати, большевики первые 10 лет официально так и называли события того года — Октябрьский переворот.

Потом учуяли нехорошие ассоциации, и народ приучили к благозвучному наименованию — Великая Октябрьская социалистическая революция.



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  • 13 | 15.03.2020, 13:23 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38894 | Рейтинг: +6483,7
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта подписал закон о образовании...

Русские и другие жители страны, говорящие на языках одной с украинским языковой группы, с пятого класса будут получать не менее 80 процентов предметов на государственном языке.

Крымские татары, как национальные меньшинства, не имеющие собственного государства, смогут учиться на родном языке с первого до последнего класса школы, изучая украинский как предмет.

Национальные меньшинства, говорящие на языках Евросоюза, например, венгры, словаки, румыны и поляки, будут учиться на родном языке в младшей школе, получать от пятой части до половины предметов на украинском в средней школе и не меньше шестидесяти процентов предметов на украинском в старшей школе.

При этом частные школы могут сами выбирать, на каком языке вести обучение.

https://www.idelreal.org/a/30487534.html



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  • 14 | 15.03.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вдурковатый, как Расутин при царе, пророчествует, что благодарные потомки памятники натыкают Путину



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