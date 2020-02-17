Лаврентьев: «Народ встанет на колени и призовет Царя вернуться на престол»

Эксперты уже не скромничают в подборе метафор в отношении ситуации с поправками в Конституцию России. Последние новеллы и инициативы мы обсудили с политологом Сергеем Лаврентьевым.- Так называемое общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет уже 22 апреля. Однако их подлинный смысл был раскрыт только вчера устами Валентины Терешковой, предложившей обнулить действующий президентский срок Владимира Путина. Добрый день, Сергей Николаевич. В хронологическом порядке первым было предложение Александра Карелина провести досрочные выборы в Госдуму РФ. Почему партия власти так спешит?Отрицательная реакция самого Президента говорит о том, что это инициатива не из Администрации Президента РФ, а попытка самих единороссов.- Скорее всего, здесь вы правы. Сейчас такое время, когда из тающего снега обнажаются все политические интересы. Это интерес депутатов Госдумы на волне интереса к голосованию по Конституции обеспечить себе переизбрание на следующий срок. С позиции политических технологий это может сработать. А вот с позиции Президента это совсем не к чему. Он же подчеркнул, что это не новый основной закон, а поправки к нему. С учетом оставшегося времени до выборов в срок, проводить досрочные нецелесообразно. Вот это «нецелесообразно» вполне нормально прозвучало из уст Президента.- Так в чью пользу играет время? Кризис усугубляется, рейтинг партии власти падает. С другой стороны, через год социальные поправки заработают.- Чем быстрее, тем лучше для «Единой России». Даже выигрыш в полгода для них значим. Но топтаться только лишь на теме поправок в Конституцию, ради выполнения задачи сохранения конституционного большинства, неправильно. Легитимность закладывается на многие годы. А если легитимность досрочных выборов под сомнением, то и Госдума будет нелегитимной. Настроение людей меняется, страна не застрахована от кризиса глобальной экономики. В наиболее выгодном положении сейчас оказывается КПРФ, которая не голосовала по последним поправкам. КПРФ воздержалась и видит, что время работает на нее. Она увеличит свое представительство, опираясь на растущие негативные настроения в обществе.Народ не будет разбираться в тонкостях всех поправок и юридических формулировок. Он просто громко выразит свое отношение, как это было уже не раз в истории страны.- Все эти новеллы в основной закон названы поправкой в Конституцию РФ. При этом все они уже размещаются на нескольких листах, затрагивают совершенно разные аспекты жизни. Вообще, в парламентском лексиконе поправки бывают в чтениях законопроектов, а пакет называется изменениями.Не считаете ли вы такое смешение терминов специальным. Что такое важное скрывается за десятками формулировок?- Сами по себе поправки в Конституцию РФ можно было принять, как это уже было, голосованием в Федеральном собрании, а не устраивать всенародные голосования. Но здесь есть желание самого Владимира Путина провести плебисцит по доверию к нему со стороны населения. Хотя это доверие он получил совсем недавно, еще в 2018 году.Это вызвало подозрение как внутри страны, так и за рубежом, не скрывается ли что-нибудь большее за всем этим. Кто-то даже назвал это государственным переворотом, хотя это не так. Президент сам высказывался за сменяемость власти. Не более двух сроков, потом двух сроков подряд.Теперь слово подряд опять убрали. Сменяемость власти чем обосновывается?Почему два срока достаточно?Президент – гарант Конституции и должен обеспечивать сменяемость. Любой застой – это плохо, больше двух сроков – это плохо!Это приводит к бронзовению участников политического процесса, к другим проблемам. Мы, вообще, видим, что Владимир Путин имеет серьезное и лояльное отношение к своей команде, и с большим трудом меняет людей. По жизни это может быть хорошо. А вот в политике – плохо.- Процедура голосования. Не будет порога явки, не будет наблюдателей, кроме Общественной палаты Российской Федерации (цену мы им знаем), будет упрощенная форма протокола. Будет, с точки зрения закона, что-то невразумительное. А почему не провести голосование в рамках действующего ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и референдуме»? Разве все это не жульнический эрзац?- Тут сразу возникает вопрос, а зачем это и в чьих интересах. Неужели наш народ поглупел и не может проголосовать в рамках нормального апробированного закона? Демократия – это прежде всего процедура, которую необходимо соблюдать. Президент говорит, что оппозиция должна соблюдать закон, но его соблюдать должна и власть. Все это вызывает сомнения в легитимности данной процедуры.- А простым людям стоит ли в условиях такого шулерского карточного стола идти и голосовать?- Люди должны пойти и высказать свое слово. Это слово может быть любым. Но когда человек идет голосовать, а перед ним метут дорожку, то это тоже вызывает подозрения. Народ у нас неглупый.- Вот и подошли к главному, к предложению обнулить срок Владимира Путина. Он ответил ни за, ни против и представил решение на Конституционный суд РФ. При этом известно на примере Бориса Ельцина решение КС РФ 1998 года, когда ему засчитали срок вообще другой страны – РСФСР. То, что судьи КС РФ переобуются и примут решение по обнулению, сомневаться не приходится. Как все это будет происходить?- Многие члены КС РФ остались прежними. Им придется сначала дезавуировать свое же решение 1998 года. Тогда был высокий и светловолосый, а сейчас другой президент и решения другие? Поэтому не станем априори говорить, как о принятом ими решении. Если следовать логике высказанного самим президентом, то не может быть никакого обнуления сроков в принципе. 20 лет он говорит о сохранении Конституции, сменяемости власти.Мне кажется, что сейчас более правильно говорить и думать не об обнулении срока, а о преемнике. Это более демократично и конституционно. Новые аргументы в пользу увеличения двух сроков порождают новые проблемы.Все это так напоминает политтехнологическую многоходовку, которая приведет к тому, что народ встанет на колени и попросит Царя вернуться на престол в Москву из Коломенского (намек на жест Ивана Грозного в период опричнины – прим. ред.). В истории мы такое проходили, повторять в современных условиях такое нельзя.Вокруг творятся серьезные проблемы. На международной арене главную роль не должны играть только Вооруженные силы РФ, но политическая система внутри страны должна быть выстроена. Это должны быть не только решения по персоналиям.- Помимо блока этих основных поправок, есть так называемые биополитические. Про семью, Бога и прочее. Государственный русский язык и его носитель также прописываются. История, в том числе и недавний пример Украины показывает, что там, где появляется такой единственный народ и язык, начинаются серьезные проблемы.- Это так. Я больше согласен с ленинским подходом в вопросах интернационализма. Подлинное величие и демократизм великороссов заключаются в том, что они помогают малым народам, а не выделяют свою роль. Угрозы русскому народу и русскому языку в России сейчас нет. Оттого что сейчас это будет прописано в Конституции РФ, жить лучше русскому человеку не станет. А вот раздражение у других народов страны вызовет.