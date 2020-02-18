Где вонючая, заказная жижа поддержки?

Неделю в стране не стихают протесты активной части общества против госпереворота Путина. Большое число одиночных пикетов, заявки на митинги (власти не дают их проводить), коллективные, аргументированные письма известных литераторов, ученых, юристов. Все это искренне, бесстрашно перед лицом опричнины, проникнуто заботой о нашей стране.И вот выходит сегодня пресс-секретарь Путина Песков и сообщает в ответ на зримые призывы активной части общества о недопустимости госпереворота, что «огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента».Но очевидно, что Песков опять «несет пургу» (©️Путин). В этом может убедиться каждый.Никаких открытых следов общественной поддержки госпереворота Путина нет. Ни пикетов, ни заявок общественности на митинги. Нет и коллективных писем деятелей культуры, науки в поддержку закрепления бессрочного правления Путина. Даже РПЦ поджала хвост – никакой активной поддержки.Допустим, письмо общественности в поддержку захвата Путиным Крыма, за его войну с Украиной, властями было организовано (опубликовано 11 марта 2014 года). А сейчас даже и этого нет.Плохо работаете, администрация. Что растерялись-то Громов-Кириенко?Срочно состряпайте текст о том, что России нужен несменяемый Путин и снова, как и в 2014-м, вываляйте в этой вонючей заказной жиже Боярского, Безрукова, Бутмана, Газманова, Бондарчука, и других бывалых деятелей культуры, готовых творить свое искусство холуями при воровской диктаторе.