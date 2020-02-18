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Где вонючая, заказная жижа поддержки?

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Неделю в стране не стихают протесты активной части общества против госпереворота Путина. Большое число одиночных пикетов, заявки на митинги (власти не дают их проводить), коллективные, аргументированные письма известных литераторов, ученых, юристов. Все это искренне, бесстрашно перед лицом опричнины, проникнуто заботой о нашей стране.

Где вонючая, заказная жижа поддержки?


И вот выходит сегодня пресс-секретарь Путина Песков и сообщает в ответ на зримые призывы активной части общества о недопустимости госпереворота, что «огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента».

Но очевидно, что Песков опять «несет пургу» (©️Путин). В этом может убедиться каждый.

Никаких открытых следов общественной поддержки госпереворота Путина нет. Ни пикетов, ни заявок общественности на митинги. Нет и коллективных писем деятелей культуры, науки в поддержку закрепления бессрочного правления Путина. Даже РПЦ поджала хвост – никакой активной поддержки.

Допустим, письмо общественности в поддержку захвата Путиным Крыма, за его войну с Украиной, властями было организовано (опубликовано 11 марта 2014 года). А сейчас даже и этого нет.

Плохо работаете, администрация. Что растерялись-то Громов-Кириенко?

Срочно состряпайте текст о том, что России нужен несменяемый Путин и снова, как и в 2014-м, вываляйте в этой вонючей заказной жиже Боярского, Безрукова, Бутмана, Газманова, Бондарчука, и других бывалых деятелей культуры, готовых творить свое искусство холуями при воровской диктаторе.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 18.03.2020, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди в стране находиться в таком лживом потоке со стороны
шулеров от власти уже 30 лет !
Вчера посмотрел Опрос по обнулению сроков правления президента в принимаемой Конституции РФ в " Одноклассниках " ПРОТИВ - 84 % !
Читаю ВЦИОМ (ские ) оказывается более 73 % населения РФ
ЗА - 0 ( обнуление) президентского срока !?



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.03.2020, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где вонючая, заказная жижа поддержки?
==============================
Нас в очередной раз разводят как лохов, видимостью "всенародного голосования"! Ведь поправки уже приняты: так как согласно Статьи 108 2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.
Так что единственное что вы сейчас можете сделать так это вообще игнарировать так называемое "голосовани", этим Вы по крайней мере уменьшите шансы заразится не только Коронавирусом, но и вован вирусом.



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2

  • Изображение
  • Гость
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  • 3 | 18.03.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди в стране находиться в таком лживом потоке со стороны
шулеров от власти уже 30 лет !
Вчера посмотрел Опрос по обнулению сроков правления президента в принимаемой Конституции РФ в " Одноклассниках " ПРОТИВ - 84 % !
Читаю ВЦИОМ (ские ) оказывается более 73 % населения РФ
ЗА - 0 ( обнуление) президентского срока !?

Тогда и беспокоится не о чём, Народ дружно проголосует против поправок в конституцию и наступит всеобщее счастье.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.03.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.03.2020, 09:34 | Автор:

Тогда и беспокоится не о чём, Народ дружно проголосует против поправок в конституцию и наступит всеобщее счастье.
===================================================
Это ты Пескова комментируешь ?

Он , также на открытое письмо академиков и писателей против
поправок в Конституцию 
Открытое отращение к судьям Конституционного суда, которые
сейчас изучают предложенные рабочей группой поправки
к Конституции, подписали более 350 ученых, юристов и литераторов.
Одно из заявлений против поправок в Конституцию подписали
члены Конгресса интеллигенции России — всего около
120 человек.

Как отметил представитель Кремля,
«вопрос в пропорции
тех кто поддерживает и не поддерживает»
изменение Конституции.
«Ее мы узнаем на голосовании», — ответил Песков
представителям СМИ. Об этом сообщает "Рамблер".
Вот такие шутники - шулеры !



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4

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  • Гость
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  • 5 | 18.03.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я очень боялся, что недра национализируют. Ух ты, пронесло. Так, что всем вам МРОТ в рот с ежегодной индексацией.



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5

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  • Эксперт
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  • 6 | 18.03.2020, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67502 | Рейтинг: +12012,6
Так, что всем вам МРОТ в рот с ежегодной индексацией.
______________________________
Угу. МРОТ приравняли к прожиточному минимуму - со всеми вытекающими - имею в виду не зарплату, а пособия и пенсии:

Правительство республики установило величину прожиточного минимума за месяц IV квартала 2019 года на душу населения в размере 9222 рублей.
Для сравнения, в III квартале величина прожиточного минимума составляла 9567 рублей,
во II квартале – 9804 рубля.

Нормально, правда - за полгода прожиточный снизился на 582 рубля! Ну типа - ЖКХ, продукты, лекарства - ПОДЕШЕВЕЛИ на 5,9-6,3%

И - вы не поверите, но местное РБК объясняет это сезонным удешевлением продуктов! Каждый квартал, блин, сезонные удешевления!



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3

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  • Гость
  •  
  • 7 | 18.03.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неделю в стране не стихают протесты активной части общества против госпереворота Путина.
______________________________________________________
Это где по 2 - 3 человека и 30 журналистов их снимают?



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6

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  • Начинающий
  •  
  • 8 | 18.03.2020, 13:19 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 378 | Рейтинг: +8,5
1-му. Да, так. Но 23 утром будет 70-70, а в Башкирии 80-80, в Чечне 146-146.



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1

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  • Гость
  •  
  • 9 | 18.03.2020, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Делягин: почему Путин предложил россиянам голосовать за поправки к Конституции, а голосования за пенсионную реформу не было?



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 18.03.2020, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 18.03.2020, 13:19 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 378 | Рейтинг: +8,5

1-му. Да, так. Но 23 утром будет 70-70, а в Башкирии 80-80, в Чечне 146-146.
==================================================
23го набросят народу петлю на шею окончательно и затянут. И за что Дидывоевали?



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 18.03.2020, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Михаила, данный момент наглядно показывает, что у нас в стране толком нет никакой демократии, есть лишь то, что нам разрешают считатать за нее.

Кроме того Делягин говорит, что сами по себе поправки в Конституцию лишь легализуют то, что уже давно практиковалось. Поэтому, глобально ничего не изменится



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 18.03.2020, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Михаила, данный момент наглядно показывает, что у нас в стране толком нет никакой демократии, есть лишь то, что нам разрешают считатать за нее.
___________________________________________________________
А она нам нужна, дерьмократия эта?



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 18.03.2020, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.03.2020, 15:28 | Автор:

По словам Михаила, данный момент наглядно показывает, что у нас в стране толком нет никакой демократии, есть лишь то, что нам разрешают считатать за нее.
___________________________________________________________
А она нам нужна, дерьмократия эта?
=====================================================
То есть крепостничество , это по русски !
И это прекрасная формация общества .
Есть иные предложения ?



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1






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