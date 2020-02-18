И вот выходит сегодня пресс-секретарь Путина Песков и сообщает в ответ на зримые призывы активной части общества о недопустимости госпереворота, что «огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента».
Но очевидно, что Песков опять «несет пургу» (©️Путин). В этом может убедиться каждый.
Никаких открытых следов общественной поддержки госпереворота Путина нет. Ни пикетов, ни заявок общественности на митинги. Нет и коллективных писем деятелей культуры, науки в поддержку закрепления бессрочного правления Путина. Даже РПЦ поджала хвост – никакой активной поддержки.
Допустим, письмо общественности в поддержку захвата Путиным Крыма, за его войну с Украиной, властями было организовано (опубликовано 11 марта 2014 года). А сейчас даже и этого нет.
Плохо работаете, администрация. Что растерялись-то Громов-Кириенко?
Срочно состряпайте текст о том, что России нужен несменяемый Путин и снова, как и в 2014-м, вываляйте в этой вонючей заказной жиже Боярского, Безрукова, Бутмана, Газманова, Бондарчука, и других бывалых деятелей культуры, готовых творить свое искусство холуями при воровской диктаторе.
СерпомПо, Эхо Москвы
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Где вонючая, заказная жижа поддержки?
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