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Вранье обнулённого

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Владимир Путин в очередной серии ТАССовской игры в вопросы-ответы реально зажёг! «Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких… МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%».

Вранье обнулённого


При чем тут МРОТ и средняя зарплата?т Тогда уж надо сравнивать среднедушевые доходы населения с прожиточным минимумом… Но дело даже не выборе методики, которая дает лучший результат, и не в произвольном ее толковании.

А, прежде всего, в заниженности самого прожиточного минимума в России. Сравнивать с ним — это сравнивать с уровнем не бедности, а физиологического выживания… Называть средним классом тех, кто получает в 1,5 раза больше, — это не смешно. Это все еще бедность…

Даже по опросу россиян Росстатом (на II кв. 2019 года):

— Денег хватает только на покупку еды и одежды, но не на товары длительного пользования (компьютер, бытовая техника и др.) — 49,6% домохозяйств.

— Могут купить еду, одежду и бытовую технику, но не автомобиль, квартиру, дачу: 32,6%.

— Могут купить себе все, что считают нужным — 2,7%.

Вот реальный средний класс в стране — 2,7%. У нашего президента — 70%,

Это насколько же человек не представляет реальной жизни в возглавляемой им 20 лет стране, что на полном серьезе говорит такие вещи?

СерпомПо, Эхо Москвы
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***

Опять соврал

За обсуждением коронавируса и путинского указа о назначении, несмотря ни на что, «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции, только к вечеру заметил очередное, отлитое Владимиром Владимировичем в граните: оказывается, у нас более 70% — средний класс.

Чего? С какого перепугу? Что курят в Кремле?

А вот с чего.

Путин сослался на методику Всемирного банка, по которой средний класс — это те, у кого доходы в полтора раза выше прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в России — 11 тысяч рублей.

Иначе говоря, у кого доходы выше 17 тысяч рублей в месяц — те и средний класс.

Прожиточный минимум в России — это стоимость «потребительской корзины».

Якобы достаточного минимального набора продуктов, товаров и услуг.

Прожить на этот «минимум» если и можно, то с огромным трудом.

Потому что это уровень нищеты.

Попробовали бы чиновники правительства, утверждающего этот «минимум», и думские депутаты прожить месяц на этот «минимум».

Думаю, сразу бы оказалось и в правительстве, и в Госдуме много свободных мест.

Почему «минимум» так бесстыдно низок?

А вот почему.

Система получения социальных пособий в России построена так, что малоимущим, — имеющий право на получение помощи от государства, — признается тот, у кого доходы ниже прожиточного минимума.

И государству выгодно этот «минимум» занижать — соответственно, снижая количество тех, кому надо помогать. И экономя на социальных выплатах.
Вот и все якобы «социальное государство», как оно в Конституции записано.

При этом прожиточный минимум в Люксембурге — 2 тысячи евро, Германии и Финляндии — 1200, Великобритании — 1100, Австрии — 1000, Италии — 850.

В России он по нынешнему курсу — 130 евро.

Что же, если установить прожиточный минимум в 1000 рублей — так вся страна поголовно будет отнесена к «среднему классу»...

Но дело еще и в том, что Путин опять соврал.

Методика Всемирного банка подразумевает, что средний класс — это люди, которые могут покупать качественные импортные товары, автомобили, путешествовать по миру, получать высшее образование по мировым стандартам, имеют свободные средства, которые могут куда-то вкладывать…

Таких в России не 70%, а хорошо, если 7%.

И это еще очень оптимистическая оценка.

Налицо или полная некомпетентность, или полная бессовестность заявлений.

Ну что тут скажешь?

Как верно заметил один мой друг, «можно я не буду цитировать Немцова?»

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.03.2020, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный, ты доносчик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией питаристческой стукальной
Башкортостанец•``



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  • 2 | 19.03.2020, 08:57 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39587 | Рейтинг: +5243,8
Очень Опытный, ты доносчик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок! Беги гандонище! Мы уже знаем твой айпи не долго тебе осталось бздеть на земле шваль, считай дни оставшиеся свои, ходи и оглядывайся
Вон из Ужа вонючий дырявый засранец! Не нужны Ужу доносщики и людишки с такой ориентацией питаристческой стукальной

Это я тебе говорю, я-старый малай в обтруханных труселях.

Башкортостанец•``



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  • Гость
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  • 3 | 19.03.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный
===================================
Ну раз уж на то пошло, то надо за средний коэффициент умственного развития (IQ — intelligence quotient, в переводе на русский коэффициент умственного развития) брать не 100 а допустим 50 и тогда мы станем самой умной нацией в мире!!!
Напомню:
Уровень IQ 131 - 140. Подобный уровень интеллекта приходится лишь на 2-3% населения.
- Уровень IQ 51 - 70, Лица с данными показателем способны закончить специальную школу, если им уделяют достаточно времени и усилий.

И это надо обязательно закрепить в конституции, я так думаю...



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  • 4 | 19.03.2020, 09:12 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39587 | Рейтинг: +5243,8
Я задам такой абстрактный вопрос: вот чем русские фрикции отличаются от всех других фрикций? А вот русские фрикции совершенно иные. Они заключаются в следующем: сначала выдавливаешь из себя раба, потом вдавливаешь его обратно, потом выдавливаешь раба – вдавливаешь обратно, и так примерно 300 лет. С разным ритмом, но вот эта последовательность – вдавливаешь, выдавливаешь, она обязательно поддерживается.

И в общем. Россия в последнее время, которое мы могли ее наблюдать, она фрикционировала именно в таком режиме, но в последнее время она надежно сбилась с ритма, поскольку в основном происходит вдавливание раба. И это уже как бы не фрикция, это судороги. Они чем-то похожи, но, как известно, различаются тем, что одни сопровождают зачатие, а вторые сопровождают агонию.

И вот на этой неделюшке произошло очередное вдавливание и очень успешное раба. Как следует, вдавил раба Конституционный суд. Вот он вдавил, так уж вдавил. Причем в отличие от частных лиц и даже от самых влиятельных организаций, вдавливательные возможности которых несколько ограничены, Конституционный суд может комплексно и масштабно вдавить раба, что называется, всей стране.

И, действительно, как я и напророчил в прошлом «Эхе», судьи нарядились в ушки и сплясались танец послушных зайчиков Путина. Сплясали грустно, сплясали без огонька. Физиономии у них всех были перевернутые, так как сами они отлично знают, что натворили, и им как минимум друг перед другом, конечно, неудобно. Их не стоит осуждать.
А куда им, собственно говоря, деваться? Вот в случае отторжения высочайших инициатив, им пришлось бы куда-нибудь на Мурманскую трассу в полном составе вместе с печальным Зорькиным идти класть асфальт. А класть асфальт им категорически неохота. И это, в общем, тоже хорошо. Потому что они приняли правильный выбор. На одной чаше весов была неприкосновенность, госжилье, гособеспечение, всевозможные плюшки этого типа, а на другой – необходимость укладки асфальта.

И они сделали довольно правильный выбор, потому что Конституция имеет к жизни гораздо меньше отношения, чем качество асфальтового покрытия где-нибудь на трассе. Представьте, что они могли бы там всем составом Конституционного суда натворить вместе с бригадой таджиков. А потом бы нам пришлось по всему этому ездить. И пусть лучше они извращаются в своем сегодняшнем качестве и никогда не экспериментируют с дорожным покрытием.



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