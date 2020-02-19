Вранье обнулённого ...

При чем тут МРОТ и средняя зарплата?т Тогда уж надо сравнивать среднедушевые доходы населения с прожиточным минимумом… Но дело даже не выборе методики, которая дает лучший результат, и не в произвольном ее толковании.
А, прежде всего, в заниженности самого прожиточного минимума в России. Сравнивать с ним — это сравнивать с уровнем не бедности, а физиологического выживания… Называть средним классом тех, кто получает в 1,5 раза больше, — это не смешно. Это все еще бедность…
Даже по опросу россиян Росстатом (на II кв. 2019 года):
— Денег хватает только на покупку еды и одежды, но не на товары длительного пользования (компьютер, бытовая техника и др.) — 49,6% домохозяйств.
— Могут купить еду, одежду и бытовую технику, но не автомобиль, квартиру, дачу: 32,6%.
— Могут купить себе все, что считают нужным — 2,7%.
Вот реальный средний класс в стране — 2,7%. У нашего президента — 70%,
Это насколько же человек не представляет реальной жизни в возглавляемой им 20 лет стране, что на полном серьезе говорит такие вещи?
СерпомПо, Эхо Москвы
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Опять соврал
За обсуждением коронавируса и путинского указа о назначении, несмотря ни на что, «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции, только к вечеру заметил очередное, отлитое Владимиром Владимировичем в граните: оказывается, у нас более 70% — средний класс.
Чего? С какого перепугу? Что курят в Кремле?
А вот с чего.
Путин сослался на методику Всемирного банка, по которой средний класс — это те, у кого доходы в полтора раза выше прожиточного минимума.
Прожиточный минимум в России — 11 тысяч рублей.
Иначе говоря, у кого доходы выше 17 тысяч рублей в месяц — те и средний класс.
Прожиточный минимум в России — это стоимость «потребительской корзины».
Якобы достаточного минимального набора продуктов, товаров и услуг.
Прожить на этот «минимум» если и можно, то с огромным трудом.
Потому что это уровень нищеты.
Попробовали бы чиновники правительства, утверждающего этот «минимум», и думские депутаты прожить месяц на этот «минимум».
Думаю, сразу бы оказалось и в правительстве, и в Госдуме много свободных мест.
Почему «минимум» так бесстыдно низок?
А вот почему.
Система получения социальных пособий в России построена так, что малоимущим, — имеющий право на получение помощи от государства, — признается тот, у кого доходы ниже прожиточного минимума.
И государству выгодно этот «минимум» занижать — соответственно, снижая количество тех, кому надо помогать. И экономя на социальных выплатах.
Вот и все якобы «социальное государство», как оно в Конституции записано.
При этом прожиточный минимум в Люксембурге — 2 тысячи евро, Германии и Финляндии — 1200, Великобритании — 1100, Австрии — 1000, Италии — 850.
В России он по нынешнему курсу — 130 евро.
Что же, если установить прожиточный минимум в 1000 рублей — так вся страна поголовно будет отнесена к «среднему классу»...
Но дело еще и в том, что Путин опять соврал.
Методика Всемирного банка подразумевает, что средний класс — это люди, которые могут покупать качественные импортные товары, автомобили, путешествовать по миру, получать высшее образование по мировым стандартам, имеют свободные средства, которые могут куда-то вкладывать…
Таких в России не 70%, а хорошо, если 7%.
И это еще очень оптимистическая оценка.
Налицо или полная некомпетентность, или полная бессовестность заявлений.
Ну что тут скажешь?
Как верно заметил один мой друг, «можно я не буду цитировать Немцова?»
Борис Вишневский, Эхо Москвы
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Вранье обнулённого
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