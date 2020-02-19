Вранье обнулённого ...

Владимир Путин в очередной серии ТАССовской игры в вопросы-ответы реально зажёг! «Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких… МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%».При чем тут МРОТ и средняя зарплата?т Тогда уж надо сравнивать среднедушевые доходы населения с прожиточным минимумом… Но дело даже не выборе методики, которая дает лучший результат, и не в произвольном ее толковании.А, прежде всего, в заниженности самого прожиточного минимума в России. Сравнивать с ним — это сравнивать с уровнем не бедности, а физиологического выживания… Называть средним классом тех, кто получает в 1,5 раза больше, — это не смешно. Это все еще бедность…Даже по опросу россиян Росстатом (на II кв. 2019 года):— Денег хватает только на покупку еды и одежды, но не на товары длительного пользования (компьютер, бытовая техника и др.) — 49,6% домохозяйств.— Могут купить еду, одежду и бытовую технику, но не автомобиль, квартиру, дачу: 32,6%.— Могут купить себе все, что считают нужным — 2,7%.Вот реальный средний класс в стране — 2,7%. У нашего президента — 70%,Это насколько же человек не представляет реальной жизни в возглавляемой им 20 лет стране, что на полном серьезе говорит такие вещи?***За обсуждением коронавируса и путинского указа о назначении, несмотря ни на что, «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции, только к вечеру заметил очередное, отлитое Владимиром Владимировичем в граните: оказывается, у нас более 70% — средний класс.Чего? С какого перепугу? Что курят в Кремле?А вот с чего.Путин сослался на методику Всемирного банка, по которой средний класс — это те, у кого доходы в полтора раза выше прожиточного минимума.Прожиточный минимум в России — 11 тысяч рублей.Иначе говоря, у кого доходы выше 17 тысяч рублей в месяц — те и средний класс.Прожиточный минимум в России — это стоимость «потребительской корзины».Якобы достаточного минимального набора продуктов, товаров и услуг.Прожить на этот «минимум» если и можно, то с огромным трудом.Потому что это уровень нищеты.Попробовали бы чиновники правительства, утверждающего этот «минимум», и думские депутаты прожить месяц на этот «минимум».Думаю, сразу бы оказалось и в правительстве, и в Госдуме много свободных мест.Почему «минимум» так бесстыдно низок?А вот почему.Система получения социальных пособий в России построена так, что малоимущим, — имеющий право на получение помощи от государства, — признается тот, у кого доходы ниже прожиточного минимума.И государству выгодно этот «минимум» занижать — соответственно, снижая количество тех, кому надо помогать. И экономя на социальных выплатах.Вот и все якобы «социальное государство», как оно в Конституции записано.При этом прожиточный минимум в Люксембурге — 2 тысячи евро, Германии и Финляндии — 1200, Великобритании — 1100, Австрии — 1000, Италии — 850.В России он по нынешнему курсу — 130 евро.Что же, если установить прожиточный минимум в 1000 рублей — так вся страна поголовно будет отнесена к «среднему классу»...Но дело еще и в том, что Путин опять соврал.Методика Всемирного банка подразумевает, что средний класс — это люди, которые могут покупать качественные импортные товары, автомобили, путешествовать по миру, получать высшее образование по мировым стандартам, имеют свободные средства, которые могут куда-то вкладывать…Таких в России не 70%, а хорошо, если 7%.И это еще очень оптимистическая оценка.Налицо или полная некомпетентность, или полная бессовестность заявлений.Ну что тут скажешь?Как верно заметил один мой друг, «можно я не буду цитировать Немцова?»