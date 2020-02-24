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Глава Межгорья пьянствует с депутанами в разгар рабочего дня

  • Опубликовано: natall | 24.03.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 33698 | Комментарии: 35
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Глава Межгорья Илья Терехов употреблял алкоголь посреди рабочего дня. Как сообщает телеграмм-канал «Политкурай», градоначальник выпивал в компании с двумя местными депутатами.

Глава Межгорья пьянствует с депутанами в разгар рабочего дня


Видео:



Сообщается, что автором ролика стал общественник Дмитрий Лакида. На кадрах видно, как он заходит в ресторан, в котором трапезничала компания, и приближается к представителям власти.

Отметим, что на столе отчетливо виднеются бутылки алкоголя. На вопрос активиста почему в 16:00 госслужащие сидят в общепите, мужчины ответили следующее:

«У нас ненормированный рабочий день до девяти часов вечера», — отвечают они. «У нас у всех написано заявление, сегодня взяли дни без сохранения заработной платы. Вас это устраивает?».

Отметим, ГорОбзор.ру обратился к Терехову за комментарием. Мы следим за развитием событий. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook.

Рамблер.Новости
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  • 1 | 24.03.2020, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Межгорья Илья Терехов употреблял алкоголь посреди рабочего дня.
=============================
Я оратил внимание, на то, что акромя "слуг народа", в зале нет никого. Обычно так бывает, когда криминальная групировка проводит сходняк, выкупая весь зал заведения...



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  • # 2 | 24.03.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 24.03.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, не хило прославился этот лысый ублюдок!

А рядом что за поганые держиморды сидят?

Пидарасы блять лощеные в костюмчиках, уебать бы сапогом по рожам. Твари продажные



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  • 4 | 24.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидят трое сволочей и один смеет еще огрызаться, кусок говна в туфлях.

Точно деПУТАНЫ



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  • 5 | 24.03.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Илюха Терехов - обыкновенный бандит из девяностых, который нацепил маску единоросса. Впрочем, ничего нового. У него золотишка и баксов много припрятано по закромам, даже если и уволит его Хабиров, он на ворованное всю жизнь будет жить припеваюче)



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  • 6 | 24.03.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Классика: ВОР, БАНДИТ, ЕДИНОРОСС!

Интересно, что на это скажет ум, честь и совесть «уважаемой» партии Ахмадинуров?

Будет ли порицание? Или выпрус с волчьим билетом этот СКОТ?



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  • 7 | 24.03.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Госсподи, тоже мне преступление! Кто-нибудь из вас был в Межгорье, знает, что это за место? Это режимный объект, там все друг друга знают, людей там совсем немного, и там уж точно своя специфика проживания, поведения, общения и так далее.
Не вам тявкать на этих мужиков, шавки диванные, дебилы, бл))ть.



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  • 8 | 24.03.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороша специфика, бухать за народный счет, тыря и обсуждая где бы что еще с***ить. И все это в рабочий день, в закрытом для остального быдла ресторане с рябчиками и икоркой. да У вас там райское место бля!



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  • 9 | 24.03.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо .что есть люди ,идущие на то.что способны сделать съемку и бороться до конца !



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  • 10 | 24.03.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо .что есть люди ,идущие на то.что способны сделать съемку и бороться до конца !

Что ни общественный деятель, то и стукачок.



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  • 11 | 24.03.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это что же это получается? Народу бухать запрещают, алкоголь в праздники не продают, а поганым держимордам все можно даже в будний день!?

Что на это ответит Хабиров?



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  • 12 | 24.03.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тяжелое наследие муртазы еще долго будет давать о себе знать. Не удивляйтесь!



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  • 13 | 24.03.2020, 11:25 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39623 | Рейтинг: +5233,1
Необычный ребенок Захар Рукосуев двух лет восьми месяцев от роду умер 30 января в Красноярской краевой детской больнице. Идет следствие. Два уголовных дела. На его лечение не нашлось денег.

. В действительности речь вообще не об одном Красноярске — обо всех российских детях с назначением на «Спинразу» и о всех госмедчиновниках, им противостоящих и прилагающих титанические усилия не для лечения пациентов, а для сбережения госбюджетов. Вопреки своим должностным обязанностям. Вопреки закону: регионы должны давать деньги на «Спинразу». Вопреки присяге: во всяком случае, в Красноярске до того, как пойти во власть, и Немик, и Янин были врачами и клялись исполнять врачебный долг (Янин позже во врачи и вернулся); о присяге беречь госденьги от притязаний народа при поступлении на госслужбу нам неизвестно ничего.



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  • 14 | 24.03.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко мужиков, я двадцать лет на гос. службе и не просыхал и ничего, совсем уже.



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  • 15 | 24.03.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сказали же этому бестолковому репортеру, что написаны заявления. После этого его задача - извиниться и удалиться. А также молить о том, чтобы на него не подали в суд за съемки и выкладывание в интернет частной беседы.



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  • 16 | 24.03.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расспросил знакомого о мэре Межгорья - Илье Терехове .
Говорит нормальный мужик , не ворует и не зазнайка !
Он бывший работник прокуратуры .
Также поговорили об общественнике - Дмитрии Лакида
Он , бывший ФСБ (шник ) , за какие - то грехи " вылетел" с работы
Теперь он " рьяный " правдоруб и общественник ", но его
характеризуют отрицательно !



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6

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  • Участник
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посмотри на эти лица
сразу пыл сойдет с лица
а ведь это эти лица
перестраиваются!

https://www.youtube.com/watch?v=-d5HKiRdcXQ



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4

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  • Участник
  •  
  • 18 | 24.03.2020, 11:53 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4851 | Рейтинг: -739
Наталья,. ты забыла написать "БАШКИРСКИЙ" чиновник..



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3

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  • Эксперт
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  • 19 | 24.03.2020, 12:46 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39000 | Рейтинг: +6485
Глава Межгорья пьянствует с депутанами в разгар рабочего дня
===
Михаил Жванецкий. «Как руководить»

А я говорю: чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия. Просто чтобы понять своих трудящихся. С восьми утра, как положено.

Вот вы слышали — ругаются на предприятии, директор кроет, подчиненные возражают? Это все трезвые люди. Слегка выпивший никогда такого не допустит. Кто же будет налетать на другого, если у обоих, ну просто у обоих празднично на душе. Хорошо с утра.

Выключить все, залить все водой, чтоб сохранить праздник, чтоб солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали, на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.



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  • 20 | 24.03.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подлость Польши не знает границ

Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство.
Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО.
России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем.



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