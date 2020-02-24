Видео:
Сообщается, что автором ролика стал общественник Дмитрий Лакида. На кадрах видно, как он заходит в ресторан, в котором трапезничала компания, и приближается к представителям власти.
Отметим, что на столе отчетливо виднеются бутылки алкоголя. На вопрос активиста почему в 16:00 госслужащие сидят в общепите, мужчины ответили следующее:
«У нас ненормированный рабочий день до девяти часов вечера», — отвечают они. «У нас у всех написано заявление, сегодня взяли дни без сохранения заработной платы. Вас это устраивает?».
Отметим, ГорОбзор.ру обратился к Терехову за комментарием. Мы следим за развитием событий. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook.
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Глава Межгорья пьянствует с депутанами в разгар рабочего дня
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