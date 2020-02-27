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Наперсточники

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Несколько беглых впечатлений по поводу вчерашнего. Что это было? Почему он отменил голосование 22 апреля?

Наперсточники


Поскольку мы знаем, с кем имеем дело, и прошли с ним и «Курск», и «Норд-Ост», и Беслан, ответственность за жизнь людей исключена совершенно. Эта версия даже не рассматривается.

Рассматриваются две другие, смежные.

С умерщвлением Конституции они задумали было проскочить под шумок – под шумок коронавируса, на фоне нефтяной войны с проклятыми нерусями, снова объединившимися вокруг бочки с нефтью…

Но общее местное раздражение на власть, кажется, уже обгоняет календарь…

Видимо, они заподозрили, что 22 апреля у них не будет ни явки, ни процента, и всенародное падение в ноги государю с просьбой остаться окажется полным пшиком, — либо (смежная версия), на фоне сползания экономики и эпидемии коронавируса само это голосование (и ясная связь этого голосования с растущей смертностью) может стать детонатором.

Поэтому и решено было спустить дело на тормозах. Забросать народ мелкими подачками, подкачать рейтинг, отвлечь внимание…

Отвлечение внимания, смена повестки, разводка – это, вообще, то почти единственное, в чем Путин действительно является профессионалом. А команда у него подобралась дружная, умелая. Мелкое жулье на крупных должностях.
Р-раз — и шарик уже под другим наперстком!

«Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией» (Путин).

И вот уже речь не об административном бессилии, не о неготовности взять на себя ответственность в критический момент, не о том, что начальство тут десять дней топило муму и занималось подготовкой к голосованию за африканскую пожизненную власть нашего мугабы, под молебны и полные народом и коронавирусом вагоны и «Ашаны»… — нет, речь о том, что эпидемия проникла в Россию СНАРУЖИ! О да, давайте сконцентрируем внимание населения именно на этом!

Вот и Собянин очень кстати высказался про «чемодан вирусов из Куршавеля»… Молодца, Сергей Семенович! Немножко классовой розни не помешает.

А кроме Семеновича, у нас есть еще и Кужугетович со своевременным сообщением о прозападном оппозиционном дивизионе, обучаемом за рубежом.

«Его активисты пытаются проникать на военные объекты (…) Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет…»

И вот уже все забыли про гигиену и убитое российское здравоохранение. Народ-богоносец в окруженной врагами крепости, несчастный лох с разинутым ртом, даже не прикрытым маской, понимает наконец главное: история с коронавирусом – это война! И враг в ней прежний – заграница. Люди, приезжающие с запада, оппозиционеры, финансируемые Западом…
В общем, все в порядке. Все как обычно.

Ложь и ксенофобия вливаются в несчастные головы, чтобы в этих головах не осталось места для простых вопросов: почему в одночасье рухнула национальная валюта и все индексы России? как получилось, что интересы Сечина и путинской верхушки оказались настолько впереди национальных?

Сколько осталось времени до того, как уйдет в штопор экономика? почему так бездарно потеряно время в ситуации с коронавирусом? кто ответит за все эти молебны и массовый пофигизм населения? И, наконец: с какого бодуна эти жулики приняли с голоса новую Конституцию — и оставили сами себя у власти?

Кто ответит за все это?

Да никто покамест. Путин, давно и умело разломавший в России все инструменты обратной связи, от СМИ до судов и народовластия, не даст задать эти вопросы на всю страну, сконцентрировать на них внимание.

Не даст, потому что ответом на эти вопросы неотвратимо станет его отставка и, как бы помягче сказать, юридическая оценка содеянного.

Подачки опять заслонили адекватное восприятие катастрофы. Растление населения продолжится. Общественное раздражение будет и дальше копиться невысказанным – чтобы, как всякий задавленный невроз, выйти однажды наружу тяжелейшим срывом.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 27.03.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что это было? Почему он отменил голосование 22 апреля?
========================
Почему, да почему! По кочену!!!!
Элла Памфилова официально заявила:
"Мы все понимаем, что процедура, прошедшая в соответствии с ныне действующей Конституцией, уже легитимизирует те поправки, которые приняты… Можно только с большим уважением отнестись к тому, что президент на этом не остановился – его политическая воля и желание услышать в данном случае не предусмотренное ныне действующей Конституцией мнение народа дополнительно..."
Так что раслабтесь, и постарайтесь получить "удовольствие": ПОПРАВКИ В КРНСТИТУЦИЮ УЖЕ ПРИНЯТЫ и отменить поправки ни 22 апреля ни когда либо еще, на "всенародном голосовании" невозможно!!! Даже если сто процентов пришедших проголосуют "против"?



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  • 2 | 27.03.2020, 09:30 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39655 | Рейтинг: +5227,3
У нас своя Панфилова-Илона, которая уже закупила 200 литров спирта медицинского "для протирки ручек" на участках голосования. Вот так как-то!



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  • 3 | 27.03.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно, А Шендерович в 1993 году тоже обзывал напёрсточниками ЕБеНя и его окружение, в котором тусовались многие потом как бы либеральные оппозиционеры? Или тогда его всё устраивало? Даже расстрелы москвичей, протестовавших против узурпации власти ЕБеНем и вставших на защиту Конституции? Или бздел, что "демократы" в отличие от совкового ГКЧП мугут и его из пулемёта шлёпнуть?
Так чего сейчас наша либершиза рвёт волосья на своих лобках и задницах? Ах, Путин их не устраивает! А позор России - спившийся ЕБеНь их устраивал - не мешал грабить Россию! Как все эти ахеджакнутые ему вылизывали и отсасывали! Про таких, как Шендерович, давно народом сказано: "Мал клоп, да вонюч!".



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  • 4 | 27.03.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЮНГ ТЫ ДЫРЯВЫЙ ПИДОР, СЫН ПРОКУРОРСКИЙ УБИВШИЙ МНОГО ЛЮДЕЙ!
КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТВОЙ ОТЕЦ ДАЖЕ НЕ УМЕЛ ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ И ВЫЛУПИЛ ТАКУЮ ЗАЛУПУ КАК ТЫ ЮРА



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  • 5 | 27.03.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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весь спирт это мало. закупила синтеза 10.л для рук и ручек.



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  • 6 | 27.03.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так смешно читать. Как будто у автора понос или судороги, или все вместе. Витюша скоро лопнет от ненависти, типа нашей тетеньки. Вот жизнь у либерастов, это скокаж здоровья то надо.



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  • 7 | 27.03.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.03.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так смешно читать. Как будто у автора понос или судороги, или все вместе. Витюша скоро лопнет от ненависти, типа нашей тетеньки. Вот жизнь у либерастов, это скокаж здоровья то надо.
____________________
Витюша не может простить власти своего позора с Катей Му-Му, как будто власть его силком на неё затолкала.



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  • 8 | 27.03.2020, 10:36 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4065 | Рейтинг: -322
Этим ЦРУшным либерастам верить нельзя.

Сами хотят вместо Путина сесть навечно и растащить остатки, как при Ельцине поураганили.

Только народно-патриотические силы во главе с коммунистами способны навести порядок.



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  • 9 | 27.03.2020, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67645 | Рейтинг: +12002,2
Витюша не может простить власти своего позора с Катей Му-Му,
_________________________________
Никакого позора - выебал безо всякой виагры, в отличие от вас - старых пидорасов-завидущих.



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  • 10 | 27.03.2020, 10:56 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 179 | Рейтинг: -12,6
А ты шендерович, бесплатно служишь хозяевам, или за сто рублей?



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  • 11 | 27.03.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И вновь Шендерович расписался в своей умственной отсталости. Ему бы вместе со Швондером, "суровые годы проходят," петь. Лучше на иврите.



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  • 12 | 27.03.2020, 11:00 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 381 | Рейтинг: +8,6
Да, он понял, что в условиях эпидемии и боязни людей приходить на избирательный участок, ему не смогут нарисовать75-85 процентов. Здоровье людей ему "до лампочки". Смотри состояние российского здравоохранения.



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  • 13 | 27.03.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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да пошел, этот старый хрен, от него даже ничего другого можно было и не ожидать...



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  • 14 | 27.03.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Здоровье людей ему "до лампочки"
-----------------
Витьке? Точно.



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  • 15 | 27.03.2020, 11:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
Ещё один либеральный долбоёб.
Предлагаю Шендеровичу, Артемию Лебедеву ежедневно фотографироваться на фоне массы людей и выкладывать свои фотографии.
Чтобы все поняли, что это всего лишь "шумок коронавируса".
Лучше, если эти фотографии будут сделаны в Италии.



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  • 16 | 27.03.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 27.03.2020, 10:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67640 | Рейтинг: +12003,8
Витюша не может простить власти своего позора с Катей Му-Му,
_________________________________
Никакого позора - выебал безо всякой виагры, в отличие от вас - старых пидорасов-завидущих.
______________
Кате Му-Му завидуешь? О Витюше мечтаешь?
Ну, мечтай, мечтай!
"Мечты, мечты, где ваша сладость?
Мечты сбылись, осталась гадость".



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  • 17 | 27.03.2020, 11:46 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 307 | Рейтинг: +103,7
Любо дорого посмотреть, как ублюдки-прихлебатели начали отсасывать у ***лопутина! Сосите, твари поганые, отрабатывайте свою пайку. Ни на что более вы, продажные сволочи, не способны. Нам всем будет плохо, и будет еще хуже. Но я рада что вам будет тоже ***о, вас ведь так же будут ебать по утрам субботы



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  • 18 | 27.03.2020, 11:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
17 | 27.03.2020, 11:46 | Автор: natall
Публикации: 592 | Комментарии: 307 | Рейтинг: +103,6

Нам всем будет плохо, и будет еще хуже. Но я рада что вам будет тоже ***о, вас ведь так же будут ебать по утрам субботы
_____________________________________________
Наташка, а тебя еб.ут по субботам с утра?
И тебе от этого х.ёво?
Значит плохо еб.ут, найди себе другого.
Хотя, ты вряд ли найдёшь. Кто позарится?



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  • 19 | 27.03.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 27.03.2020, 12:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14176 | Рейтинг: -2038,6
Наташка, завтра суббота.
К тебе придёт твой субботний ёб.рь. Который только по утрам.
Настраивайся на плохое.
В подушку поплачь.



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