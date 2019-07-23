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Звук из батискафа

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Владимир Путин: По поводу беспорядков в Москве. Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе в московские.

Звук из батискафа


В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательные комиссии за соответствующие нарушения этих людей не допустили до выборов. В этом году до выборов не допущено 57 человек тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто фальсифицированные подписи, как утверждают эксперты избирательных комиссий.

Видео:

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Существует законный способ разрешения споров – это судебные процедуры, и есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Такие прецеденты уже есть. Принято решение как минимум в отношении одного человека, решение принято допустить его к выборам.

Что касается самих вот этих событий, то, думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто – ни власти, ни какие-то группы граждан – не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом.

Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы.

Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибло 11 человек, 2500 – получили ранения, 2000 полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона.

...

Дважды (и в июле, и в августе этого года) были проведены массовые мероприятия, митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов.

Я бы хотел, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, и в других странах, тоже не исключение. Чтобы без эксцессов и без нарушения действующего закона.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 21.08.2019, 09:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65171 | Рейтинг: +12214,7
«Собеседник»: Росреестр поменял Владимира Путина на Игоря Сергеева-Градского в документах о бывшей квартире президента
16:05, 20 августа 2019Источник: СобеседникНадежный источник
Росреестр внес изменения в сведения о квартире в Санкт-Петербурге, владельцем которой когда-то был президент РФ Владимир Путин, выяснило издание «Собеседник».

Квартиру на Васильевском острове Путин и члены его семьи приватизировали в 1995 году. Когда Путин переехал в Москву, собственником жилья стала его теща, после смерти которой квартиру унаследовали ее дочери.

До недавнего времени, пишет «Собеседник», в выписке Росреестра об этой квартире было указано, что какое-то время она принадлежала Владимиру и Людмиле Путиным, а также их дочерям Марии и Катерине. Теперь же в выписке говорится, что владельцами квартиры были Игорь и Любовь Сергеевы-Градские и их дочери Инна и Алла.

Даты получения и утраты права собственности на квартиру у Путиных и Сергеевых-Градских совпадают.
______________________________________
ЛОЖЬ - ЕГО ВТОРОЕ ИМЯ! А Сергеев-Градский - десятое...



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7

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  • Гость
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  • 2 | 21.08.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПУТИН УЛЕТАЙ

Разве ты не видишь путин
Без тебя гораздо лучше
Улетай скорее, улетай!

Улетай дуче
Улетай дуче
Улетай!

Чтобы горя не бывало,
Чтобы солнце всем сияло,
Улетай скорее, улетай.

Улетай дуче
Улетай дуче
Улетай, скорее улетай!!!



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3

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  • Гость
  •  
  • 3 | 21.08.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........................- остальным закон!



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2

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  • Гость
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  • 4 | 21.08.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 21.08.2019, 09:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65170 | Рейтинг: +12215,3
«Собеседник»: Росреестр поменял Владимира Путина на Игоря Сергеева-Градского в документах о бывшей квартире президента
16:05, 20 августа 2019Источник: СобеседникНадежный источник
Росреестр внес изменения в сведения о квартире в Санкт-Петербурге, владельцем которой когда-то был президент РФ Владимир Путин, выяснило издание «Собеседник».

Квартиру на Васильевском острове Путин и члены его семьи приватизировали в 1995 году. Когда Путин переехал в Москву, собственником жилья стала его теща, после смерти которой квартиру унаследовали ее дочери.

До недавнего времени, пишет «Собеседник», в выписке Росреестра об этой квартире было указано, что какое-то время она принадлежала Владимиру и Людмиле Путиным, а также их дочерям Марии и Катерине. Теперь же в выписке говорится, что владельцами квартиры были Игорь и Любовь Сергеевы-Градские и их дочери Инна и Алла.

Даты получения и утраты права собственности на квартиру у Путиных и Сергеевых-Градских совпадают.
______________________________________
ЛОЖЬ - ЕГО ВТОРОЕ ИМЯ! А Сергеев-Градский - десятое...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А кем-то официально доказано, что этих Сергеевых-Градских в природе не существует? А если существуют, то почему они не могут купить ту квартиру? Бред какой-то кухарка написала как обычно! Очень Опытный



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2

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  • 5 | 21.08.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И вот сейчас, постфактум, задним умом, Минтруд констатирует рост числа безработных россиян предпенсионного возраста. Их численность во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек. В первом квартале текущего года официально числились безработными из этой категории около 113 тыс. граждан, таким образом, за квартал рост составил 8,5%.

В Минтруде отметили также, что максимальное пособие по безработице для этой категории населения составляет 11 тыс. 280 руб., и его получают около 80% безработных. Весьма «оптимистично» для граждан страны в середине июля тот же Минтруд отказался увеличить минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году. Соответственно, выплаты для россиян предпенсионного возраста также не увеличат. Ведомство спрогнозировало рост в 2020 году числа предпенсионеров, которые не будут заняты в трудовой деятельности, в 1,6 раза!



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  • Эксперт
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  • 6 | 21.08.2019, 13:44 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37851 | Рейтинг: +5489,9
Пожалуй, лучше быть Фомой неверующим,
чем лицемерным православным чекистом.
Грешит чекистский Вождь в последнее время, не на шутку.
То со свечками стоит, то на Афон с охраной своей запрётся.
Кощунник.
Ой, боюсь я за енго. Бог не Тимошка..
============================================================
==
Конешно два мудака - Еблашкин и Калатун-ебай с этим будут не согласны.
А вот интересно- баба Лена к ним примкнёт?



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  • 7 | 21.08.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А сейчас следователи раскручивают запутанную схему, позволившую злоумышленникам похитить из Пенсионного фонда 11 миллиардов рублей. То ли еще будет после «реформы» «пенсионной реформы»!

Если уж правительство пошло путём инсинуаций и лжи по «пенсионной реформе», то логично и продолжение этой практики. Напомню, что премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю. Мол, положение в стране настолько хорошо, что и работать-то так усердно «дорогим россиянам» не стоит.
Зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил,
что депутаты ГД готовы подключиться к разработке соответствующего
законопроекта,
а сам переход на четырёхдневную рабочую неделю позволил бы
россиянам получить больше времени для отдыха,
самообразования или заботы о своем здоровье.



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  • 8 | 21.08.2019, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чё, теперь можно будет бухать три дня подряд?
Как в 90-е?
А цены на водку снизят, уровняют с хлебом, как при Ельцине ?
Тода надо крематорий в Уфе срочно построить и хоронить людишек в полиэтиленовых мешках. Так экономнее будет.
И покойников складывать прям возле помоек.
Пришла на четвертый день мусора и прощайте, господин врач!
А ведь членом партии числится.
Вот судьба злодейка, 44 года, а уже цирроз?
Жена тоже будет, дети на таблетках.
Эх! Пойду выпью успокоительные, и ни чистых воздуха и воды не надо, жил и проживут без газа. Вон асфальту почти 70 лет и ничего. Как-то ездим, ходим.
Даже скорая иногда проезжает. Это только после того, как фельдшеру и шоферу по бутылке дадут.



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  • Гость
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  • 9 | 21.08.2019, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следователи распутывают схемы хищения 11 млрд. пенсионных денег!
++++
Чему тут россиянам удивляться?
Если бы французский или финский министр украл, мы бы удивились.
Я, вот например , удивляюсь моему коту.
Он, паразит может спать головой вниз даже под, крики пьяных гаишников, а я на ночь начитаюсь башкирских успехов и спать не могу.



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  • 10 | 21.08.2019, 20:47 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37851 | Рейтинг: +5489,9
Пожалуй, лучше быть Фомой неверующим,
чем лицемерным православным чекистом.
Грешит чекистский Вождь в последнее время, не на шутку.
То со свечками стоит, то на Афон с охраной своей запрётся.
Кощунник.
Ой, боюсь я за енго. Бог не Тимошка..
============================================================

==
Конешно два мудака - Еблашкин и Калатун-ебай с этим будут не согласны.
А вот интересно- баба Лена к ним примкнёт?

============================================================
=
Примкнула! Таких друзей- ( закуй и в музей). Далее- нецензурно.........



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1

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  • Гость
  •  
  • 11 | 22.08.2019, 00:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
интересно, а есть в миру клоуны круче бабая из батискафа?!
я этим дарагим, но по зарплатам очень дешёвым, расеянам поражаюсь, вам "3а державу не обидно", хотя, ну что такое понятие честь имею...



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