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Жизни или бюджет

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Введение полного карантина (т.н. всеобщей самоизоляции) для абсолютного большинства регионов России – вопрос не только здоровья людей, но вопрос выживания региональной экономики. Карантин – это не внеочередной краткий отпуск, это фактический прямой запрет на экономическую деятельность за пределами жилища.

Жизни или бюджет


Это значит, что из регионального бюджета нужно будет платить компенсации (вместо зарплат), при этом в бюджет очень быстро прекратит поступать большинство налогов, в первую очередь основной – налог на доходы физических лиц. Он же – главный источник собственных доходов бюджетов местного самоуправления.

90% региональных бюджетов России не могут выдержать такое испытание в принципе, остальные (т. н. доноры) не смогут выдерживать долго, больше месяца, Москва – двух-трёх месяцев. И федеральный бюджет не компенсирует всем такие потери – стоит вопрос об очень значительных выплатах.

Поэтому правительство рекомендует регионам последовать примеру Москвы, но не указывает поступить так – резерва для таких компенсаций в действующем бюджете нет.

Сегодня можно и нужно сказать отдельное дополнительное «спасибо» инициаторам разрушения сделки ОПЕК+, в результате выхода из которой цена на нефть стала едва ли не страшнее коронавируса. Фонд национального благосостояния не пополняется, плановые поступления от продажи углеводородов в бюджет не приходят.

Вот и держат губернаторы на одной чаше весов человеческие жизни, на другой – тающий на глазах бюджет. Что выбрать? Существует ли баланс вообще?

Решение на самом деле есть – экономический расчёт полного карантина в стране на срок около месяца и компенсация бюджетных потерь регионам по открытому (понятному для всех) подушевому нормативу. Никто, кроме федерального бюджета, не может покрыть такие расходы и взять на себя такую ответственность.

Другого способа остановить коронавирус нет. В течение месяца станет ясна ситуация с динамикой эпидемии и – самое главное – способностью системы здравоохранения вытащить поток заболевших, не рухнув (в том числе в буквальном смысле – физически) под нагрузкой.

Настало время вспомнить о том, что такое общенациональное достояние и кому оно принадлежит.

Лев Шлосберг, Эхо Москвы
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  • 1 | 01.04.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Введение полного карантина (т.н. всеобщей самоизоляции)
=============================
Очередной цинизм в самом слове "самоизоляция", и это неспроста, это слово придумали чтобы когда Вы пойдете за компенсациями, чиновники вам скажут: "Мы вам рекомендовали невыходить на улицу, а это вы сами "самоизолировались", сами и выпутывайтесь..."



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  • 2 | 01.04.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня можно и нужно сказать отдельное дополнительное «спасибо» инициаторам разрушения сделки ОПЕК+, в результате выхода из которой цена на нефть стала едва ли не страшнее коронавируса.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Саудовской Аравии что ли? Так позвони им и скажи своё "спасибо"! Очень Опытный



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  • 3 | 01.04.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жизни или бюджет
==========================
Я вам скеажу как будут развиваться события:
- Так называемая "самсоизоляция" продлится недели две.
- Затем по зомбоящику начнут говорить что эпидемия пошла на спад.
- Гдето ближе к концу апреля она "закончится"
- 9-го мая мы будем смотреть "Парад победы" на красной площади. Ведь победа 1945 года это единственное достижение 20-ти летнего правления путина, и без него ну никак...



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  • 4 | 01.04.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настало время вспомнить о том, что такое общенациональное достояние и кому оно принадлежит.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А в 1993 году, когда Ебень с либерастами при помощи Конституции РФ отобрали природные богатства у народа РФ, значит не время было? Очень Опытный



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  • 5 | 01.04.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у меня 2 вопроса
1. по бюджету .. заявлено - началась обработка подъездов и уже вроде 4000 по уфе обработали. есть такие на УЖе кому подъезд обработали?
Не не не , не надо мне говорить - выйди и обработай сам или трахни свою УК. Это доп расходы, которые не заложены в оплату и эти расходы несет город. На бумаге?
2. сцуки, кто-нить внятно из правительства РБ может разъяснить - на дачу в Юматово можно ехать или хрен по всей моей турецкой роже? Менты вчера сказали - город не закрываем. т.е. я сажусь в свою машину, закрываю окна , никого не заражаю, уезжаю на дачу, где до ближайшего соседа как минимум 4 сотки и живу не опасаясь никакого вирусняка... можно или нет?
турк



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  • 6 | 01.04.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.04.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жизни или бюджет
==========================
Я вам скеажу как будут развиваться события:
- Так называемая "самсоизоляция" продлится недели две.
- Затем по зомбоящику начнут говорить что эпидемия пошла на спад.
- Гдето ближе к концу апреля она "закончится"
- 9-го мая мы будем смотреть "Парад победы" на красной площади. Ведь победа 1945 года это единственное достижение 20-ти летнего правления путина, и без него ну никак...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А раньше либерасты обещали окончание эпидемии к 22 апреля! Вы, либерасты, на кофейной гуще или на картах гадаете? Очень Опытный



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  • 7 | 01.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му - уроду!
ЭР-Рияд это последствие "продуманных и провидческих решений сечина-путина, которые возомнили, что ОПЕК прогнется и промолчит, как происходит с быдлом в России.
Однако это акулы ответили на демонстративное заявление сечина об отказе в уменьшении добычи нефти таким способом - вообще отпустили объемы добычи (ответили тем же).
Чем это обернулось для народа России - это не за горами
Фонд национального благосостояния, о котором путин заявлял об огромных накоплениях в 14 триллионов руб. тает на глазах - тратится на грефа Сбербанк 3,2 трилл.руб (выкуп акций), на сечина около 4 млрд.S, а это опять около 3,2 триллиона руб., теперь надо помочь своим олигархам, нефтяникам -потери.
так что остается народу?......
о



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3

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  • 8 | 01.04.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му - уроду!
ЭР-Рияд это последствие "продуманных и провидческих решений сечина-путина, которые возомнили, что ОПЕК прогнется и промолчит, как происходит с быдлом в России.
Однако это акулы ответили на демонстративное заявление сечина об отказе в уменьшении добычи нефти таким способом - вообще отпустили объемы добычи (ответили тем же).
Чем это обернулось для народа России - это не за горами
Фонд национального благосостояния, о котором путин заявлял об огромных накоплениях в 14 триллионов руб. тает на глазах - тратится на грефа Сбербанк 3,2 трилл.руб (выкуп акций), на сечина около 4 млрд.S, а это опять около 3,2 триллиона руб., теперь надо помочь своим олигархам, нефтяникам -потери.
так что остается народу?......
о
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кто обзывается, тот сам так называется, говорили мы в детстве, но это актуально и сейчас! Спорить с человеком, который даже не знает размер ФНБ, считаю ниже своего достоинства! Откланиваюсь! Очень Опытный



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1

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  • 9 | 01.04.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.04.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у меня 2 вопроса
1. по бюджету .. заявлено - началась обработка подъездов и уже вроде 4000 по уфе обработали. есть такие на УЖе кому подъезд обработали?
======================================
Намедни, выходя в магазин заметил что полы в подъезе помыты, и повидемуму с хлоркой,-запох стоял - мама не горюй. Скорее всего это и есть "обработка "...



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2

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  • Эксперт
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  • 10 | 01.04.2020, 12:56 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39131 | Рейтинг: +6467,8
Карантин – это не внеочередной краткий отпуск, это фактический прямой запрет на экономическую деятельность за пределами жилища.
===
Действительно!!!

Даже у трупа, есть чего отжать из карманов и недвижимости, а живого, ещё и кормить надо.



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  • 11 | 01.04.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жизни или бюджет
==========================
Я вам скеажу как будут развиваться события:
- Так называемая "самсоизоляция" продлится недели две.
- Затем по зомбоящику начнут говорить что эпидемия пошла на спад.
- Гдето ближе к концу апреля она "закончится"
- 9-го мая мы будем смотреть "Парад победы" на красной площади. Ведь победа 1945 года это единственное достижение 20-ти летнего правления

Как же так? А я надеялся отсидеться дома до Нового года.



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  • Участник
  •  
  • 12 | 01.04.2020, 13:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14229 | Рейтинг: -2047,4
Намедни, выходя в магазин заметил что полы в подъезе помыты, и повидемуму с хлоркой,-запох стоял - мама не горюй. Скорее всего это и есть "обработка "...
____________________________________________
У нас тоже обрабатывают. И уже не первый день. Но хлоркой не пахнет. Может не хлоркой, а ещё чем, не знаю.



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  • 13 | 01.04.2020, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
Саудовской Аравии что ли? Так позвони им и скажи своё "спасибо"! Очень Опытный
________________________
Ну не идиот ли? Инфу из зомбо ящика черпает...



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3

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  • Эксперт
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  • 14 | 01.04.2020, 13:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
И у нас обрабатывают уже неделю почти и не только штатная уборщица и консьержи, а и сами жильцы тоже. У кого что имеется в запасе - все средства идут в ход. Но и УК обеспечивает - постоянно подвозит и маски для сотрудников, и дезинфекторы.



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  • 15 | 01.04.2020, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.04.2020, 13:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67698 | Рейтинг: +11998,7
Саудовской Аравии что ли? Так позвони им и скажи своё "спасибо"! Очень Опытный
________________________
Ну не идиот ли? Инфу из зомбо ящика черпает...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ну не с "Эха Москвы" же всё враньё собирать! Или ты сама там была? Или "журналист кремлёвского пула" тебе в личке рассказал? Кстати информация не только с ТВ! И запомни, что без админа ты никто и зовут тебя кухарка! Очень Опытный



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  • 16 | 01.04.2020, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и так никто не ответил на вопрос №2... за 1 вопрос - всем спасибо, я просто поинтересовался как обстоят дела - с удовлетворением отметил - всё у всех ОК
турк



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  • 17 | 01.04.2020, 21:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31373 | Рейтинг: -707,9
Десять москвичей пошли с утра побегать.
На одного чихнули и их осталось девять.

Девять москвичей бродили между сосен.
Один кору погладил, и их осталось восемь.

Восемь москвичей набились в лифт затем.
Один нажал на кнопку, и их осталось семь.

Семь москвичей зачем-то зашли в кафе поесть.
И просто удивительно, что их осталось шесть.

Шесть москвичей отважно пошли потанцевать.
Один не знал дистанции, и их осталось пять.

Пять москвичей за гречкою попёрлись из квартиры.
Один потрогал апельсин – и их уже четыре.

Четыре москвича идут, а им навстречу Боря.
Один с ним поздоровался, и их осталось трое.

Три москвича пошли гулять: пустая же Москва!
Но голубь сверху перданул, и их осталось два.

Два москвича нарушили строжайший карантин.
На них напал Собянин. Остался лишь один.

Москвич последний посмотрел вокруг себя устало,
Ушёл пешком в Санкт-Петербург –
И никого не стало.

Сергей Козин (не знаю кто такой)



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  • 18 | 01.04.2020, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 01.04.2020, 21:00 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31371 | Рейтинг: -708,3
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ни в склад, ни в лад,
Поцелуй у кошки зад!

Очень Опытный



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  • 19 | 01.04.2020, 21:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31373 | Рейтинг: -707,9
Ни в склад, ни в лад,
Поцелуй у кошки зад!

Очень Опытный
-------------------------
Раз нету ЧЮ.



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  • 20 | 01.04.2020, 21:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 01.04.2020, 21:24 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31373 | Рейтинг: -707,9
Ни в склад, ни в лад,
Поцелуй у кошки зад!

Очень Опытный
-------------------------
Раз нету ЧЮ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это у Вас юмор такой? Приношу Вам свои соболезнования! Очень Опытный



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