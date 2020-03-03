Жизни или бюджет ...

Введение полного карантина (т.н. всеобщей самоизоляции) для абсолютного большинства регионов России – вопрос не только здоровья людей, но вопрос выживания региональной экономики. Карантин – это не внеочередной краткий отпуск, это фактический прямой запрет на экономическую деятельность за пределами жилища.Это значит, что из регионального бюджета нужно будет платить компенсации (вместо зарплат), при этом в бюджет очень быстро прекратит поступать большинство налогов, в первую очередь основной – налог на доходы физических лиц. Он же – главный источник собственных доходов бюджетов местного самоуправления.90% региональных бюджетов России не могут выдержать такое испытание в принципе, остальные (т. н. доноры) не смогут выдерживать долго, больше месяца, Москва – двух-трёх месяцев. И федеральный бюджет не компенсирует всем такие потери – стоит вопрос об очень значительных выплатах.Поэтому правительство рекомендует регионам последовать примеру Москвы, но не указывает поступить так – резерва для таких компенсаций в действующем бюджете нет.Сегодня можно и нужно сказать отдельное дополнительное «спасибо» инициаторам разрушения сделки ОПЕК+, в результате выхода из которой цена на нефть стала едва ли не страшнее коронавируса. Фонд национального благосостояния не пополняется, плановые поступления от продажи углеводородов в бюджет не приходят.Вот и держат губернаторы на одной чаше весов человеческие жизни, на другой – тающий на глазах бюджет. Что выбрать? Существует ли баланс вообще?Решение на самом деле есть – экономический расчёт полного карантина в стране на срок около месяца и компенсация бюджетных потерь регионам по открытому (понятному для всех) подушевому нормативу. Никто, кроме федерального бюджета, не может покрыть такие расходы и взять на себя такую ответственность.Другого способа остановить коронавирус нет. В течение месяца станет ясна ситуация с динамикой эпидемии и – самое главное – способностью системы здравоохранения вытащить поток заболевших, не рухнув (в том числе в буквальном смысле – физически) под нагрузкой.Настало время вспомнить о том, что такое общенациональное достояние и кому оно принадлежит.