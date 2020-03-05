ГИБДД Башкирии начала составлять протоколы на автолюбителей за нарушение режима самоизоляции

Стражи порядка не понимают разницу в режиме карантина и самоизоляции. С вечера 31 марта Указом Главы РБ введен режим ограничений для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19. Вслед за Москвой такой режим уже введен практически по всей стране, но это не отменяет того факта, что все эти процедуры и нормативные акты, мягко говоря, далеки от юридической безупречности. Даже указ Премьер-министра Михаила Мишустина оказался таковым, так как был принят до наделения Правительства РФ такими полномочиями. Это произошло только вчера.Весь этот режим цейтнота и спешка наверху приводит к неопределенности и злоупотреблениям на низовом уровне. Еще в понедельник в сети распространялся фейк о том, что выезды из Уфы перекроет ДПС ГИБДД, но он был оперативно опровергнут. На самом деле Указ Главы РБ о режиме ограничений никак не запрещает передвижение граждан по дорогам республики на личном транспорте. Во всяком случае, реализация такого запрета в ближайшие дни после введения общереспубликанского режима была бы неразумной и нечеловечной. Мы лично столкнулись с данным обстоятельством.Военнослужащий Росгвардии уезжает в командировку. Дома у него остаются двое детей до 3 лет. Я отвожу их к родителям мамы. Экипажи ДПС стоят по дороге в Зауралье, но трафик единичный, поэтому они никого не трогают, а следят за безопасностью движения. Доехав на место, я не выхожу из машины, выгружаю пассажиров и беру на борт человека в Уфу. У него на руках предписание комендатуры Уфы. Он служит по контракту, его вызывают на службу. Автобусы и такси не ходят, он рад, что ему может помочь родственник. В Уфе я его оставляю у двери комендатуры и еду домой. Заезжаю во двор и выхожу из машины. Режим карантина мною не нарушен никак. В Указе Главы РБ ничего не говорится про личный транспорт. То есть, я не нарушил и режима самоизоляции. А вот по дороге я увидел, как краны ставят бетонные блоки на въезде в открытую часть ЗАТО Межгорье – поселок Татлы.Повторюсь, в южном направлении Башкортостана ГИБДД вдет себя адекватно. Во-первых, есть правовая неопределенность, во-вторых, карать людей в первые дни особого режима просто неправильно.А вот инспекторам ГИБДД из Кушнаренково закон и здравый смысл, видимо, не писан. Местный инспектор Исламов в Кушнаренково остановил сегодня утром автомобиль. Его вел уфимец Александр Ф. Ссылаясь на Указ Главы РБ № 128 от 31 марта, он составил на уфимца протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, то есть «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (копия имеется в распоряжении редакции).Данный документ нас очень удивил. Сама ст. 6.3 КоАП РФ вообще не предусматривает какие-либо части. Абзацы в статьях не означают части. Во-вторых, подразделение ГИБДД не было уполномочено на составление протоколов по данному правонарушению. В-третьих, обратим внимание, что это был не сотрудник ДПС из отдельного республиканского батальона, работающего на трассе М-7. Это простой сотрудник районного отдела, который по сути докопался до человека внутри села.На момент публикации материала стало известно, что ГИБДД РБ составило протоколы на сумму 15 тыс. рублей.- Прежде чем брать объяснение у граждан на тему, почему ходишь или ездишь и составлять административный протокол, надо вводить юридически в стране либо режим ЧС, либо карантин, либо эпидемию или военное положение. Этого нет, а есть «самоизоляция». Как она сопоставляется с конституционной нормой "свобода передвижения", мне вообще непонятно, - комментирует ветеран ГИБДД Фаиз Шайхисламов.Собеседник в ГИБДД Башкирии нам пояснил, что вчера вступившими поправками о Правительстве РФ органы МВД наделены полномочиями по составлению протоколов по ст. 6.3 КоАП РФ. Из МВД РФ уже поступило предписание начать данную работу. При этом собеседник не смог прокомментировать того факта, что в Указе Радия Хабирова нет запрета на передвижение на личном транспорте.Пресс-секретарь МВД РФ по РБ на наши звонки не ответил.Как работать на местах сотрудникам ГИБДД станет понятно после оперативок завтра.