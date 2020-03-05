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ГИБДД Башкирии начала составлять протоколы на автолюбителей за нарушение режима самоизоляции

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 26972 | Комментарии: 18
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Стражи порядка не понимают разницу в режиме карантина и самоизоляции. С вечера 31 марта Указом Главы РБ введен режим ограничений для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19. Вслед за Москвой такой режим уже введен практически по всей стране, но это не отменяет того факта, что все эти процедуры и нормативные акты, мягко говоря, далеки от юридической безупречности. Даже указ Премьер-министра Михаила Мишустина оказался таковым, так как был принят до наделения Правительства РФ такими полномочиями. Это произошло только вчера.

ГИБДД Башкирии начала составлять протоколы на автолюбителей за нарушение режима самоизоляции


Весь этот режим цейтнота и спешка наверху приводит к неопределенности и злоупотреблениям на низовом уровне. Еще в понедельник в сети распространялся фейк о том, что выезды из Уфы перекроет ДПС ГИБДД, но он был оперативно опровергнут. На самом деле Указ Главы РБ о режиме ограничений никак не запрещает передвижение граждан по дорогам республики на личном транспорте. Во всяком случае, реализация такого запрета в ближайшие дни после введения общереспубликанского режима была бы неразумной и нечеловечной. Мы лично столкнулись с данным обстоятельством.

Военнослужащий Росгвардии уезжает в командировку. Дома у него остаются двое детей до 3 лет. Я отвожу их к родителям мамы. Экипажи ДПС стоят по дороге в Зауралье, но трафик единичный, поэтому они никого не трогают, а следят за безопасностью движения. Доехав на место, я не выхожу из машины, выгружаю пассажиров и беру на борт человека в Уфу. У него на руках предписание комендатуры Уфы. Он служит по контракту, его вызывают на службу. Автобусы и такси не ходят, он рад, что ему может помочь родственник. В Уфе я его оставляю у двери комендатуры и еду домой. Заезжаю во двор и выхожу из машины. Режим карантина мною не нарушен никак. В Указе Главы РБ ничего не говорится про личный транспорт. То есть, я не нарушил и режима самоизоляции. А вот по дороге я увидел, как краны ставят бетонные блоки на въезде в открытую часть ЗАТО Межгорье – поселок Татлы.

Повторюсь, в южном направлении Башкортостана ГИБДД вдет себя адекватно. Во-первых, есть правовая неопределенность, во-вторых, карать людей в первые дни особого режима просто неправильно.

А вот инспекторам ГИБДД из Кушнаренково закон и здравый смысл, видимо, не писан. Местный инспектор Исламов в Кушнаренково остановил сегодня утром автомобиль. Его вел уфимец Александр Ф. Ссылаясь на Указ Главы РБ № 128 от 31 марта, он составил на уфимца протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, то есть «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (копия имеется в распоряжении редакции).

Данный документ нас очень удивил. Сама ст. 6.3 КоАП РФ вообще не предусматривает какие-либо части. Абзацы в статьях не означают части. Во-вторых, подразделение ГИБДД не было уполномочено на составление протоколов по данному правонарушению. В-третьих, обратим внимание, что это был не сотрудник ДПС из отдельного республиканского батальона, работающего на трассе М-7. Это простой сотрудник районного отдела, который по сути докопался до человека внутри села.

На момент публикации материала стало известно, что ГИБДД РБ составило протоколы на сумму 15 тыс. рублей.

- Прежде чем брать объяснение у граждан на тему, почему ходишь или ездишь и составлять административный протокол, надо вводить юридически в стране либо режим ЧС, либо карантин, либо эпидемию или военное положение. Этого нет, а есть «самоизоляция». Как она сопоставляется с конституционной нормой "свобода передвижения", мне вообще непонятно, - комментирует ветеран ГИБДД Фаиз Шайхисламов.

Собеседник в ГИБДД Башкирии нам пояснил, что вчера вступившими поправками о Правительстве РФ органы МВД наделены полномочиями по составлению протоколов по ст. 6.3 КоАП РФ. Из МВД РФ уже поступило предписание начать данную работу. При этом собеседник не смог прокомментировать того факта, что в Указе Радия Хабирова нет запрета на передвижение на личном транспорте.

Пресс-секретарь МВД РФ по РБ на наши звонки не ответил.

Как работать на местах сотрудникам ГИБДД станет понятно после оперативок завтра.

ПроУфу
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  • 1 | 03.04.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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У Гитлера и Сталина коронавируса точно бы не было, нарушил - расстрел на месте, две недели и все здоровы.



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  • 2 | 03.04.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Ура!
Путин наш президент!
Ура!
Сын поломойки наш презик!



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  • 3 | 03.04.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Оскорбления Первого лица страны не красит никого!!! Чьим бы он сыном не оказался. Не забывайте,что не все -сыновья королей !!! И вообще оскорблять,унижать людей невзирая на личности -не самое лучшее качество .



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  • 4 | 03.04.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ГИБДД Башкирии начала составлять протоколы на автолюбителей за нарушение режима самоизоляции
=======================================
Если подумать , то "самоизолированным", быть хуже чем, скажем так, "самозаключенным", так как "самозаключенные" находятся в изоляции по приговору суда, и на полном государственном обеспечении, их не штрафует ни ГБДД, ни росгвардия, они знают, что будут накормлены....



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  • 5 | 03.04.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Сын поломойки тут не причем , а действия ,действтительно, нга уровне сына кухарки или поломойки , выросший в бандитских кругах . Кроме дететективов вряд ли что прочитал . И интереса к другим шедеврам мировой культуры не имел. Eдинственный грамотный - Ленин, Горбачев ( правда золотая медаль получена за счет уборки зерновых . Сталин - образованный , но в духовном смысле . Кто скажет что дед Гундяй малообразованный? Еще как образованный .Хрущ- парторг института -и не более. Брежнев выдвинулся на хозяйственной работе. как и Ельцин. Получили то что получили . !



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  • 6 | 03.04.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не лицо страны, а надоевшее чмо и ублюдочная харя, в которую давно хочет плюнуть каждый. Сколько вас сук набежало по указке отмазывать своего уголовника из подворотни, пидарасы



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  • 7 | 03.04.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть непонятки, их должны разъяснять! Въезд-выезд из Уфы не запрещён, значит как-то я должен доехать до этого выезда и не быть оштрафован! Очень Опытный



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  • 8 | 03.04.2020, 12:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9711 | Рейтинг: -749,4
Эта самоизолиция и прочие карантины, в общем-то, вынужденное, и возможно необходимое дело. Однако у чиновничества как всегда с мозгами туго. В этих карантинах и ограничениях обазятельно надо было предусмотреть и краткие "выходные" в этом, т.е. перерывы. Увы.



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  • 9 | 03.04.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горбачев ( правда золотая медаль получена за счет уборки зерновых----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------- .Горбачев Горбачев стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени в результате подлога. Как и другие старшеклассники, Горбачев просто подрабатывал на уборке урожая во время каникул, что было обычной практикой в селах Ставрополья. Андрей Разин, будучи его односельчанином и родственником с Горбачевым рассказывал,что орден отца по просьбе отца же оформила на Мишу для поступления в МГУ-похоже его там тянула вытягивала Раиса,сам то совсем узкорылый. Все подрабатывали,но за сезон "уработался" один мерзавец. Заработать он не смог никаким образом. Продажная мелкая много и пустословная ,без чести и совести душонка. А Хрущев -выпускник рабфака,его итак было видно: безграмотный недалекий популист,флюгер и шут.



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  • 10 | 03.04.2020, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
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При чем тут сын поломойки? А ты сам голубых кровей или сам голубой? Сталин сын сапожника, а лорда Черчилля вертел на приборе.



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  • 11 | 03.04.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 03.04.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ура!
Путин наш президент!
Ура!
Сын поломойки наш презик!
_____________________
Даже боюсь спросить: сами-то вы из Виндзоров будете, аль из Гогенцоллернов, или, может быть, из Габсбургов?
Может быть, вы наследник Рюриковичей или Романовых - я не узнаю вас в гриме, поскольку ваш образ очень напоминает нечто, рождённое в борделе от проезжего гастарбайтера.



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  • 12 | 03.04.2020, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
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А кто в РФ "первое" лицо?
Ганстер из Тамбовской 0ПГ или В. Шендерович или Пионтковский или Ходорковский или Явлинский или кого не упомянул...
"Всё хорошо, но дерьмо мужчины, в теле, а духом слабы,..как терпят бабы!



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  • 13 | 03.04.2020, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
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11й
Это вы о Ломоносов е, да, удачно дала мама Петру Великому, - от него не грех!



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  • 14 | 03.04.2020, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 03.04.2020, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11й
Это вы о Ломоносов е, да, удачно дала мама Петру Великому, - от него не грех!
__________________
Причём тут Ломоносов и Пётр I, хотя оба были великими людьми.
Это я про вас - ублюдка и идиота!



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  • 15 | 03.04.2020, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
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14й
Ваших этих Петек l , Вованов и прочую шелуху я не знаю, для меня это пустая информация, мусор или шум, если хотите, а Петра Великого чту! Именно он апосля 700 лет православия и отсутствия какой-либо науки привез ученых немцев голландцев, в общем, кого выманил и организовал науку в России. Но этим Вованам всё неймется. Умудрился завод вместе с разработанной турбиной за один $ толкнуть Сименсу и эта разработка наших ученых ныне нам в санкциях!
И это не единственная гадость сына подомойки. Точнее ганстера из Тамбовской 0ПГ !
Страной рулит как пьяный идиот: от дефолта к дефолту! Борис Николаич Гинденбург был откровенной пьянью, но $ дороже 5,5 руб не продавал, а этот...только ментов против народа России множит!
Мерзко...



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  • 16 | 03.04.2020, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Ломоносов ещё тот ублюдок - нашептал Екатьке и почти поголовно башкир вырезали и все молчат по этому акту геноцида включая международных правозащитников...



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  • 17 | 03.04.2020, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 03.04.2020, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14й
Ваших этих Петек l , Вованов и прочую шелуху я не знаю, для меня это пустая информация, мусор или шум, если хотите, а Петра Великого чту! Именно он апосля 700 лет православия и отсутствия какой-либо науки привез ученых немцев голландцев, в общем, кого выманил и организовал науку в России. Но этим Вованам всё неймется. Умудрился завод вместе с разработанной турбиной за один $ толкнуть Сименсу и эта разработка наших ученых ныне нам в санкциях!
И это не единственная гадость сына подомойки. Точнее ганстера из Тамбовской 0ПГ !
Страной рулит как пьяный идиот: от дефолта к дефолту! Борис Николаич Гинденбург был откровенной пьянью, но $ дороже 5,5 руб не продавал, а этот...только ментов против народа России множит!
Мерзко...
_______________
Ты закуси сначала, а потом речи толкай!
"Страной рулит как пьяный идиот: от дефолта к дефолту! Борис Николаич Гинденбург был откровенной пьянью, но $ дороже 5,5 руб не продавал, а этот...только ментов против народа России множит!"
Что-то помнится, что дефолт России был аккурат при Борисе Николаевиче в 1998 году, а Путина тогда никто не знал. А ты, значит, в это время невменяемым был, но сейчас проспался и можешь даже по клаве шлёпать? Силён ты, мужик: двадцать два года не выходить из запоя на рекорд в книге Гиннеса тянет! Заявку Гиннесу ты уже отправил или опять в запой лет на двадцать ушёл?



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  • 18 | 03.04.2020, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 03.04.2020, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ломоносов ещё тот ублюдок - нашептал Екатьке и почти поголовно башкир вырезали и все молчат по этому акту геноцида включая международных правозащитников...
______________________
Во даёт: оказывается Ломоносов виноват в геноциде башкир!!!
И это только после первой недели самоизоляции!
А что будет после 30-го апреля? Ужас!
Бригаду наркологов срочно к гражданину - нужно вернуть человека обществу!



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