На его сайте есть фотоотчет крестного хода, который проводили в минувшую среду, телеграмм-канал Baza опубликовал видео похожего мероприятия, которое проходило вчера, а сегодня в монастыре сказали «Эху», что не собираются отказываться от своих планов и продолжат ходить по Таганке вместе с прихожанами.
Там отметили, что крестный ход должен пройти после некого богослужения, но во сколько точно оно будет – не уточнили. На всех фотографиях и видеозаписях предыдущих таких собраний заметно, что как правило в них участвуют несколько десятков человек, стоят они плотной толпой, а каких-либо средств индивидуальной защиты у них нет.
Глава Русской Православной Церкви в свою очередь ранее призывал верующих не посещать храмы, оставаться о дома и выполнять предписания российских санитарных служб.
Ранее в РПЦ также не исключали, что во время празднования Пасхи верующим придётся ограничиться телетрансляцией. Окончательного решения относительно этих мероприятий в церкви еще не приняли.
Эхо Москвы
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Москва: За пробежку штраф, а массовые хороводы с крестами — святое
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