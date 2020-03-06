Москва: За пробежку штраф, а массовые хороводы с крестами — святое

В Москве несмотря на ограничения массовых мероприятий проходят крестные ходы. Власти происходящему не мешают. Покровский ставропигиальный женский монастырь в столице собирает людей на улице уже третий день подряд.На его сайте есть фотоотчет крестного хода, который проводили в минувшую среду, телеграмм-канал Baza опубликовал видео похожего мероприятия, которое проходило вчера, а сегодня в монастыре сказали «Эху», что не собираются отказываться от своих планов и продолжат ходить по Таганке вместе с прихожанами.Там отметили, что крестный ход должен пройти после некого богослужения, но во сколько точно оно будет – не уточнили. На всех фотографиях и видеозаписях предыдущих таких собраний заметно, что как правило в них участвуют несколько десятков человек, стоят они плотной толпой, а каких-либо средств индивидуальной защиты у них нет.Глава Русской Православной Церкви в свою очередь ранее призывал верующих не посещать храмы, оставаться о дома и выполнять предписания российских санитарных служб.Ранее в РПЦ также не исключали, что во время празднования Пасхи верующим придётся ограничиться телетрансляцией. Окончательного решения относительно этих мероприятий в церкви еще не приняли.