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Москва: За пробежку штраф, а массовые хороводы с крестами — святое

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В Москве несмотря на ограничения массовых мероприятий проходят крестные ходы. Власти происходящему не мешают. Покровский ставропигиальный женский монастырь в столице собирает людей на улице уже третий день подряд.

Москва: За пробежку штраф, а массовые хороводы с крестами — святое


На его сайте есть фотоотчет крестного хода, который проводили в минувшую среду, телеграмм-канал Baza опубликовал видео похожего мероприятия, которое проходило вчера, а сегодня в монастыре сказали «Эху», что не собираются отказываться от своих планов и продолжат ходить по Таганке вместе с прихожанами.

Там отметили, что крестный ход должен пройти после некого богослужения, но во сколько точно оно будет – не уточнили. На всех фотографиях и видеозаписях предыдущих таких собраний заметно, что как правило в них участвуют несколько десятков человек, стоят они плотной толпой, а каких-либо средств индивидуальной защиты у них нет.

Глава Русской Православной Церкви в свою очередь ранее призывал верующих не посещать храмы, оставаться о дома и выполнять предписания российских санитарных служб.

Ранее в РПЦ также не исключали, что во время празднования Пасхи верующим придётся ограничиться телетрансляцией. Окончательного решения относительно этих мероприятий в церкви еще не приняли.

Эхо Москвы
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  • 1 | 04.04.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Москва: За пробежку штраф, а массовые хороводы с крестами — святое
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Страеная ситуация получается.Ведь в Библии говорится, что Бог Вездесущий, Всевидящий и Всезнающий: (Притчи 15:3, Иеремия 16:17, Иеремия 23:24, Евреям 4:13). Следовательно все что происходит происходит по Воле Божьей.
А наша церьковь, организует крестные ходы, чтобы Бог поступал не по своиму разумения , а по её,-гундяеско-патриарщей?!
Даже Христос говорил: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем не как Я хочу, но как Ты"(Мтф 26:39)



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  • 2 | 04.04.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С больной головы на здоровую - путин обвинил Эр-Рияд, заявив, что именно они вышли из ОПЕК чтобы нанести вред сланцевым разработчикам США., свалив свою( сечинскую) дурь с отказом уменьшить добычу и выходом из ОПЕК.
На это ЭР-Рияд ответил, что это заявление путина ложно и не соответствует действительности.



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  • 3 | 04.04.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
путин необузданный лгун 20 лет врет внутри России.
теперь лжет на Эр-Рияд, обвиня их в том, что фактически сотворил сечин (сам)



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  • 4 | 04.04.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.04.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С больной головы на здоровую - путин обвинил Эр-Рияд, заявив, что именно они вышли из ОПЕК чтобы нанести вред сланцевым разработчикам США., свалив свою( сечинскую) дурь с отказом уменьшить добычу и выходом из ОПЕК.
На это ЭР-Рияд ответил, что это заявление путина ложно и не соответствует действительности.
___________________
Вообще-то Россия никогда не была членом ОПЕК.



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  • 5 | 04.04.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.04.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
путин необузданный лгун 20 лет врет внутри России.
теперь лжет на Эр-Рияд, обвиня их в том, что фактически сотворил сечин (сам)
_____________________
А ещё Путин виноват, что вы идиот.
Он во всём виноват.



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