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Ахмадинуров: «Люди ночью напьются и рассказывают все, что думают о власти»

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Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров заметил, что страны ЕС, декларировавшие сплоченность и единение, во время пандемии СOVID-19 «закрылись и друг другу не помогали», в то же время итальянцам помогло российское минобороны. Единорос выразил надежду на то, что «политика будет пересматриваться» при вводе санкций против России.

Ахмадинуров: «Люди ночью напьются и рассказывают все, что думают о власти»


— Закрыв границы справится можно (с пандемией – ред.), и осознание пришло к странам Европы. Мы отстаем от стран Европы на две недели и пик впереди. Мы не сможем моментально совсем остановить рост, но можем существенно его уменьшить, у нас хорошая динамика по выздоровлениям. 95 процентов пациентов — болеют в легкой форме, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха».

Он обратил внимание на опыт Китая, который ввел жёсткий режим самоизоляции и отменил режим ЧС через 41 день. Режим самоизоляции будет профанацией, если граждане его не будут соблюдать, и то что Италия в начале его не соблюла – получила одномоментную пандемию.

Ахмадинуров заметил, что сейчас «стоит вопрос, что делать с контактировавшими с приезжими из Москвы».

— По нашим сведениям количество людей, контактировавших с заразившимися — около 800. Не значит, что заражены, но в зоне риска. Нужно ограничить их передвижение, — поделился мнением единорос.

Он привел в пример три страны, купировавших до минимума распространение вируса: Китай, Япония и Южная Корея.

«Единая Россия» организовала колл-центр по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Основная масса звонков — жалобы на нехватку масок. Ахмадинуров сказал, что у населения вызывает раздражение новости о том, что 400 тысяч масок завезено в аптечные сети, а на деле их невозможно приобрести.

Волонтёров, сидящих на телефонах в реготделнии «Единой России» обучили общению по телефону в стрессовых условиях.

— Люди ночью напьются и рассказывают все, что думают о власти, — в сердцах заметил Ахмадинуров.

Эхо Москвы
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  • 1 | 05.04.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин пользуется моментом, операция (лизун), чтобы сняли санкции и ослу ясно, что пудришь мозги?



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  • 2 | 05.04.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ему бы этого не хотелось слышать



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  • 3 | 05.04.2020, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Скажи кто твой друг я скажу кто ты!" как верно подметил народ, а сам 20 лет "кучкуется" с ганстером из Тамбовской ОПГ.



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  • 4 | 05.04.2020, 14:07 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39799 | Рейтинг: +5193,4
....... Люди ночью напьются и рассказывают все, что думают о власти, — в сердцах заметил Ахмадинуров.
=================================================
Редкая скотина, этот деятель.



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  • 5 | 05.04.2020, 14:11 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39799 | Рейтинг: +5193,4
"Росбалт", 29.08.2008: Против Хабирова в настоящее время возбуждено два уголовных дела. Одно — о даче взятки — расследует МВД Башкирии, второе, возбужденное 19 августа по ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование работе избирательных комиссий) и ст. 142 УК РФ (Фальсификация избирательных документов) — следственный комитет при прокуратуре РФ по ПФО.

В итоге господин Хабиров был вновь исключен из партии единогласно. Единственным воздержавшимся против этого решения оказался член политсовета Рустем Ахмадинуров.



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  • 6 | 05.04.2020, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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а Стукач нам наоборот рассказывает какая у нас власть ЗБ и живется нам лучше чем в пиндосии.
Стукач - тож подрабатываешь в ЕР?
турк



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  • 7 | 05.04.2020, 14:22 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39799 | Рейтинг: +5193,4
Рустем Маратович Ахмадинуров

Российский учёный и политик, доктор социологических наук, профессор, действительный член Российской Академии социальных наук, советник при ректорате, руководитель дирекции Школы российской политики
Родился: 11 апреля 1968 г. (51 год), Уфа, Башкирская АССР
Чем известен: советник при ректорате РГСУ, общественный деятель, депутат Госсобрания
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Надо бы поздравить видного ученого и политика. Перед снятием............



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  • 8 | 05.04.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Sergey Lyapunov:

Помните демарш Новака на переговорах с ОПЕК в начале марта? Я про тот феерический момент, когда присягнувший на верность игорьиванычу министр выпалил в лицо шейхам: если вам, верблюды горбатые, нужна дорогая нефть, то вы и сокращайте свою добычу (утрирую, конечно, а дословная цитата такова: "Если в России цена нефти, позволяющая сбалансировать бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель, то у вас саудитов - под 80"). В тот вечер я запостил: игорьиваныч! Кирдык не просто рядом. Он уже здесь.

Заранее просчитать последствия того демарша пацаны, конечно же, не потрудились. Более того, нефтяные цены уже покатились в пропасть, а пресс-секретарь игорьиваныча, как курица с отрубленной головой, продолжал хлопать крыльями: "Выход из сделки с ОПЕК выгоден для России!" В итоге к началу апреля российский сорт Urals опустился ниже $15. Обнулившиеся экспортные пошлины и 30-ти кратное сжатие НДПИ сулили бюджету РФ убийственный 35-процентный дефицит.

К счастью для Кремля, обвал на рынке нефти создал проблемы и по другую сторону океана. Дело в том, что пока Путин обнулял свои сроки, а игорьиваныч с Новаком обнуляли бюджет РФ, ФНБ и ЗВР, у Трампа обнулилось главное достижение его первого срока: два основных фондовых индекса Уолл-стрит - Dow Jones и S&P 500 - словно в машине времени, вернулись аккурат к дате инаугурации. И Трамп устремился на помощь "другу Владимиру".

Многие ошибочно полагают, что "агент Трамп" готов на всё ради своих "кураторов в Кремле". Не в этот раз. Накануне перевыборов Трампа гораздо больше мотивирует тот факт, что американская нефтянка является одним из основных спонсоров Республиканской партии США. Помочь спонсорам - святое, а Кремль просто удачно присоседился. Секунда - и импульсивный Дональд уже кричит в трубку: Мохаммед, друг! Давай помогай! Я в долгу не останусь.

Для наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана помогать Кремлю - bugger that (в падлу, да ну нах). Враг уже почти повержен. 70% добычи - Западная Сибирь, в глубине материка, расходы на логистику - втридорога против саудовских у моря. Работают в убыток, Urals неконкурентна, покупателей почти нет. Надо бы прикрыть кран, но месторождения старые, еще советских времен, остановил добычу - скважина умерла навеки. Заливать в хранилища до лучших времен - тоже не вариант: свободных резервуаров не хватает, они заполнены грязной нефтью с хлорорганикой, которой игорьиваныч год назад засрал нефтепровод "Дружба". Но принц достаточно умен, чтобы с порога отказать Трампу. Нужен повод, и этот повод не заставляет себя долго ждать.

Выступая в пятницу на видеоконференции с правительством и главами российских нефтекомпаний, ново-огаревский сиделец по привычке галлюцинирует, бычит и передергивает: оказывается, это Саудовская Аравия была инициатором развала соглашения ОПЕК+ и обрушила цены на нефть для того, чтобы обанкротить американскую сланцевую промышленность. Ну что тут скажешь? Ты сам себе враг, Буратино. А Мохаммеду бен Салману остается лишь принять позу оскорбленного и подвесить уже анонсированную сделку по сокращению добычи.

Тем временем на встрече главы Белого дома с руководителями Chevron, Exxon Mobil, Occidental Petroleum и другими представителями отрасли Трампу популярно объясняют, что сокращать добычу и помогать конкурентам из РФ - не в интересах американской нефтянки. Война так война. И пусть игорьиваныч с себестоимостью $35 за бочку попробует в этой войне победить.

Очень похоже, что сделка по сокращению добычи, которая нужна в первую очередь Кремлю, может быть Кремлем и похерена.



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  • 9 | 05.04.2020, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров и Муртаза не ответили ещё за ввод милицейских войск со снайперами в Башкортостанские Сибай6 и Баймак!



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  • 10 | 05.04.2020, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 05.04.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Sergey Lyapunov:

Помните демарш Новака на переговорах с ОПЕК в начале марта?
__________________________
памятка для Стукача
турк



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  • 11 | 05.04.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стукач, вот тебе ещё - Уфимский предприниматель и помощник депутата Госсобрания Константин Лукманов опубликовал в Faceboпост, где возмутился условиями пребывания в уфимской инфекционной больнице.
турк



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  • 12 | 05.04.2020, 15:45 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31391 | Рейтинг: -707
«стоит вопрос, что делать с контактировавшими с приезжими из Москвы».
------------------
Прилетели к нам грачи
Пид-расы москвичи



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  • 13 | 05.04.2020, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк опять к мужчинам пристает, постыдился бы хоть.



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  • 14 | 05.04.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Это кого ты тут мужиком назвал? Стукачка че ли? Да он хуже бабы
Турк



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  • 15 | 05.04.2020, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тогда не визжи что со стукачами тебе западло. Смотри как тянет тебя к нему, дело явно нечисто.



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  • 16 | 05.04.2020, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

14 | 05.04.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это кого ты тут мужиком назвал? Стукачка че ли? Да он хуже бабы
Турк

=====
Он не баба не мужик, ООшный трансвестит!!!
Он УЖ засрал рекламой путина
Он власть лабзает на УЖе
Он пишет всякий бред фейковый
Ведь он УЖовско - ООшный трансвестит!
05.04.2020



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1

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  • 17 | 05.04.2020, 17:00 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1488 | Рейтинг: +737
14 | 05.04.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это кого ты тут мужиком назвал? Стукачка че ли? Да он хуже бабы
Турк

=====
Он не баба не мужик, ООшный трансвестит!!!
Он УЖ засрал рекламой путина
Он власть лабзает на УЖе
Он пишет всякий бред фейковый
Ведь он УЖовско - ООшный трансвестит!
05.04.2020

шедевр!!!!!))))))))



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1

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  •  
  • 18 | 05.04.2020, 17:03 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39799 | Рейтинг: +5193,4
Ирек! Зачем обидел бабу Лену?
Похоже, она не может прийти в себя?



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3

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  • 19 | 05.04.2020, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 05.04.2020, 17:00 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 112 | Комментарии: 1488 | Рейтинг: +736,8
14 | 05.04.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это кого ты тут мужиком назвал? Стукачка че ли? Да он хуже бабы
Турк

=====
Он не баба не мужик, ООшный трансвестит!!!
Он УЖ засрал рекламой путина
Он власть лабзает на УЖе
Он пишет всякий бред фейковый
Ведь он УЖовско - ООшный трансвестит!
05.04.2020

шедевр!!!!!))))))))
--------------------------------

Комендантша окончательно наипнулась. Помянем.



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5

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  • 20 | 05.04.2020, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.04.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Sergey Lyapunov:

Помните демарш Новака на переговорах с ОПЕК в начале марта?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Конечно помним! И поэтому знаем, что там было всё совсем не так, как врут либерасты! А врут либерасты потому, что с такими ценами США уже не стонет, а криком кричит! Поэтому Трамп и звонил Путину! Из сделки ОПЕК+ РФ не предлагала выходить, а предлагала продлить её ещё и на 2 квартал и посмотреть на ситуацию! Кстати, если бы это произошло, то, по оценкам специалистов, цена установилась бы приблизительно в 40$! СА с этим не согласилась, а предложила сократить добычу, но не для себя, любимой! Себе она предлагала зачесть снижение добычи ещё 4 квартала 2019 года, когда им надо было поднять цену акций своей нефтяной компании перед продажей её части! Вот именно это и стало камнем преткновения в переговорах! Так что всё помним и всё знаем! Очень Опытный



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