Ахмадинуров: «Люди ночью напьются и рассказывают все, что думают о власти»

Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров заметил, что страны ЕС, декларировавшие сплоченность и единение, во время пандемии СOVID-19 «закрылись и друг другу не помогали», в то же время итальянцам помогло российское минобороны. Единорос выразил надежду на то, что «политика будет пересматриваться» при вводе санкций против России.— Закрыв границы справится можно (с пандемией – ред.), и осознание пришло к странам Европы. Мы отстаем от стран Европы на две недели и пик впереди. Мы не сможем моментально совсем остановить рост, но можем существенно его уменьшить, у нас хорошая динамика по выздоровлениям. 95 процентов пациентов — болеют в легкой форме, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха».Он обратил внимание на опыт Китая, который ввел жёсткий режим самоизоляции и отменил режим ЧС через 41 день. Режим самоизоляции будет профанацией, если граждане его не будут соблюдать, и то что Италия в начале его не соблюла – получила одномоментную пандемию.Ахмадинуров заметил, что сейчас «стоит вопрос, что делать с контактировавшими с приезжими из Москвы».— По нашим сведениям количество людей, контактировавших с заразившимися — около 800. Не значит, что заражены, но в зоне риска. Нужно ограничить их передвижение, — поделился мнением единорос.Он привел в пример три страны, купировавших до минимума распространение вируса: Китай, Япония и Южная Корея.«Единая Россия» организовала колл-центр по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Основная масса звонков — жалобы на нехватку масок. Ахмадинуров сказал, что у населения вызывает раздражение новости о том, что 400 тысяч масок завезено в аптечные сети, а на деле их невозможно приобрести.Волонтёров, сидящих на телефонах в реготделнии «Единой России» обучили общению по телефону в стрессовых условиях.— Люди ночью напьются и рассказывают все, что думают о власти, — в сердцах заметил Ахмадинуров.