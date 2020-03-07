А в Белебее неизвестные воспользовались указом главы Башкирии о режиме самоизоляции и пошли на улицу взымать «штрафы» за нарушение режима самоизоляции.
— Появились люди в камуфляже, штрафуют на 400 рублей наличкой, — рассказал Ахмадинуров.
Он напомнил, что любой штраф предваряет административный протокол.
По словам Ахмадинурова, после того как к поиску «ряженых» подключилось горУВД, «они исчезли».
Эхо Москвы
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В Белебее неизвестные в камуфляже «штрафовали» прохожих за нарушение режима самоизоляции
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