В Белебее неизвестные в камуфляже «штрафовали» прохожих за нарушение режима самоизоляции

Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров в эфире «Эха» рассказал о случае в одном из почтовых отделений в Иглино, который «оккупировали» пенсионеры, купившиеся на фейк о том, что на всех пенсий не хватит. Их с трудом удалось отправить по домам, заверив что пенсию доставят на дом: к этому времени всех почтальонов снабдили противочумными костюмами.А в Белебее неизвестные воспользовались указом главы Башкирии о режиме самоизоляции и пошли на улицу взымать «штрафы» за нарушение режима самоизоляции.— Появились люди в камуфляже, штрафуют на 400 рублей наличкой, — рассказал Ахмадинуров.Он напомнил, что любой штраф предваряет административный протокол.По словам Ахмадинурова, после того как к поиску «ряженых» подключилось горУВД, «они исчезли».