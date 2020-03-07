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В Белебее неизвестные в камуфляже «штрафовали» прохожих за нарушение режима самоизоляции

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Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров в эфире «Эха» рассказал о случае в одном из почтовых отделений в Иглино, который «оккупировали» пенсионеры, купившиеся на фейк о том, что на всех пенсий не хватит. Их с трудом удалось отправить по домам, заверив что пенсию доставят на дом: к этому времени всех почтальонов снабдили противочумными костюмами.

В Белебее неизвестные в камуфляже «штрафовали» прохожих за нарушение режима самоизоляции


А в Белебее неизвестные воспользовались указом главы Башкирии о режиме самоизоляции и пошли на улицу взымать «штрафы» за нарушение режима самоизоляции.

— Появились люди в камуфляже, штрафуют на 400 рублей наличкой, — рассказал Ахмадинуров.

Он напомнил, что любой штраф предваряет административный протокол.

По словам Ахмадинурова, после того как к поиску «ряженых» подключилось горУВД, «они исчезли».

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.04.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КГБ всё видит!

...но не доносит...не барское это дело...



Оценили
2

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  • Участник
  •  
  • 2 | 05.04.2020, 14:18 | Автор: Штырь
    Публикации: 4 | Комментарии: 1157 | Рейтинг: +149,4
Их с трудом удалось отправить по домам, заверив что пенсию доставят на дом: к этому времени всех почтальонов снабдили противочумными костюмами.
===
Если после каждого пенсионера почтальонов не будут мыть в 70% спирте или хотя бы хлорке, то эти несуны натащат на своих костюмчиках вирусы разом всем.



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 05.04.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров в эфире «Эха» рассказал о случае в одном из почтовых отделений в Иглино, который «оккупировали» пенсионеры, купившиеся на фейк о том, что на всех пенсий не хватит.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так найдите и накажите того, кто распустил такой фейк! А то у Вас только народ во всём виноват! Очень Опытный



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5

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  • Гость
  •  
  • 4 | 05.04.2020, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 Штырь
Вы правы. Нормальная власть, по факту права на пенсию, сама вручила бы пластикую банковскую карту с перечисленной пенсией и извинениями за предоставленные неудобства.
Но словами "Ворошиловского стрелка": "Где она законная"...
Тамбовский волк, то бишь ОПГ...



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0

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  • Участник
  •  
  • 5 | 05.04.2020, 17:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1525 | Рейтинг: +363,2
Вдубчивый шнырь как и пуйло за рейтинг трясется. Все имена меняет. Но суть не меняется-- стукач и прихвостень власти.



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 05.04.2020, 20:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
РЕЗУС, ТЫ СТУКАЧ, ТЫ ГОВНО И МРАЗЬ, ТЫ НА З/П У МЕНТОВ, ТВОЁ МЕСТО В НУЖНИКЕ У ГАВРИЛЫ, СОСИ И ПРИЧМОКИВАЙ У ГЕБЕШЕК ТВАРИНА ДЫРЯВАЯ!СКОРО ТЫ СДОХНЕШЬ МРАЗОТА



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