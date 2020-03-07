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Если бы Сталин знал, что с этим народом и так можно!

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На Патриарших прудах задержали мужчину во время прогулки с собакой. Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!

Если бы Сталин знал, что с этим народом и так можно!


Полицейские сегодня задержали москвича выгуливавшего собаку в районе Патриарших прудов. Видео задержания уже появилось в инстаграме и вызвало широкий резонанс.

Если полиция в условиях режима изоляции будет и далее действовать в таком стиле, это приведет к валу судебных исков от граждан, — об этом «Интерфаксу» заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, московским судам в этом случае еще долго придется разбираться с последствиями подобной «самоизоляции».

Клишас считает, что полицейские не имели права оставлять собаку без хозяина — это может расцениваться как жестокое обращением с животным и создание опасности для окружающих. В МВД инцидент с собакой не комментировали.

Эхо Москвы
Оригинал публкиации

***

В Казани шестеро полицейских задержали одну бабушку







  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 05.04.2020, 15:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31391 | Рейтинг: -707
Собака может рада неожиданной свободе. Весна, собачьи свадьбы!



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.04.2020, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять "Эхо Москвы" всё переврало! Собаку забрала супруга задержанного! Собаку он выгуливал в закрытом парке! Паспорта с собой не имел, представиться отказывался! На законные требования сотрудников полиции покинуть закрытую территорию, отвечал отказом, посылал далеко и желал родственникам полицейских и им самим поймать коронавирус! Неадекват и либераст! 6 апреля будет заседание суда! Очень Опытный



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7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.04.2020, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 откуда он все знает1 Чуть сам Путин докладывает ему об этом . Вот подрольный агент- бойтесь его , шпиона!!



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