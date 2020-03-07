Если бы Сталин знал, что с этим народом и так можно!

На Патриарших прудах задержали мужчину во время прогулки с собакой. Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!Полицейские сегодня задержали москвича выгуливавшего собаку в районе Патриарших прудов. Видео задержания уже появилось в инстаграме и вызвало широкий резонанс.Если полиция в условиях режима изоляции будет и далее действовать в таком стиле, это приведет к валу судебных исков от граждан, — об этом «Интерфаксу» заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.По его словам, московским судам в этом случае еще долго придется разбираться с последствиями подобной «самоизоляции».Клишас считает, что полицейские не имели права оставлять собаку без хозяина — это может расцениваться как жестокое обращением с животным и создание опасности для окружающих. В МВД инцидент с собакой не комментировали.***