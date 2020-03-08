О некоторых упражнениях вокруг имени комдива Шаймуратова

Еще раньше, в ноябре 2017 года в передаче «Историческая среда» на БСТ, ее ведущий Салават Хамидуллин, ссылаясь якобы на документ, изрек, что отец будущего героя «башкир из мишарей», а мать «башкирка из тептярей» (ну, чем не французы из немцев?). Для людей, не сведущих в исторических хитросплетениях этих понятий, звучит только «башкир и башкирка», на что и рассчитан трюк этого «историка БСТ».
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После присвоения звания героя России к месту и не к месту начали повторять, что он был командиром Башкирской кавалерийской дивизии, забывая учесть, что понятие «Башкирской» означает только то, что она сформирована в Башкирии, из жителей Башкирии и не несет в себе никакого этнического смысла.
Начали пропагандировать и даже выходить на улицу с плакатом со словами, приписываемыми комдиву Шаймуратову: «Потомки Салавата отступать не умеют», что, по-видимому, должно восприниматься как признание Шаймуратовым себя потомком Салавата.
В «КП в Уфе» за 2 апреля 2020 года, написанной (надо полагать, по заданию башкирских властей) Павлом Крайновым говорится:
«Константин Симонов уже в годы Великой Отечественной писал, что комдив свободно владеет немецким, китайским, казахским, уйгурским, хорошо понимает английский, французский языки». А В Википедии насчет знания им языков написано: «Как пишет Константин Симонов, Шаймуратов хорошо владел английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, и вероятно поэтому «объехал полмира по особым заданиям правительства».
Как видим, татарский язык выпал из перечня, приведенного Константином Симоновым. Его подправили. У героя России отняли родной язык.
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А то что, во всех своих документах генерал Шаймуратов указывает, что по национальности он татарин и что родной язык его татарский, сегодняшние башдеятели стараются не замечать и продолжают его пропагандировать как «потомка Салавата». Хочется им задать простой вопрос: раз он татарин, если он татарин – его нельзя возвеличивать в Башкирии, нельзя им гордиться? Как тут не вспомнить один разговор с шестикратным чемпионом мира по мотогонкам на льду Габдрахманом Кадыровым. Меня вызвали в Башобком КПСС, к первому секретарю Мидхату Шакирову, сказал он.
Шакиров ему сообщил, что принято решение представить его к награждению орденом Ленина. Только вот есть одна загвоздка – в паспорте у тебя указано, что ты татарин. Признай себя башкиром, выдадим тебе новый паспорт и представим к ордену. И вот этот далекий от политики великий гражданин ответил Шакирову – хорошо, я спрошу разрешения у погибшего на фронте своего отца и, если он разрешит – сменю национальность. Орден ему не дали. В Башкирии. Тогда. Видимо, и сегодня не дали бы.
Вспоминается, что-то говорилось насчет недопустимости искажения исторической правды. Думается, эти башдеятели и занимаются искажением правды об исторических личностях, что равносильно искажению самой истории.
Карим Яушев
О некоторых упражнениях вокруг имени комдива Шаймуратова
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