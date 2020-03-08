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О некоторых упражнениях вокруг имени комдива Шаймуратова

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Генералу Минигали Шаймуратову спустя 77 лет после его героической смерти в Отечественной войне присвоили звание Героя России (хотя, конечно он герой СССР). Это событие странным образом возбудило националистически настроенных деятелей Башкирии. Началось некое движение за башкиризацию генерала Шаймуратова. Так им хочется оторвать его от татарского народа и всякими намеками и хитроумными упражнениями приписать ему башкирскость.

О некоторых упражнениях вокруг имени комдива Шаймуратова


Еще раньше, в ноябре 2017 года в передаче «Историческая среда» на БСТ, ее ведущий Салават Хамидуллин, ссылаясь якобы на документ, изрек, что отец будущего героя «башкир из мишарей», а мать «башкирка из тептярей» (ну, чем не французы из немцев?). Для людей, не сведущих в исторических хитросплетениях этих понятий, звучит только «башкир и башкирка», на что и рассчитан трюк этого «историка БСТ».



***

После присвоения звания героя России к месту и не к месту начали повторять, что он был командиром Башкирской кавалерийской дивизии, забывая учесть, что понятие «Башкирской» означает только то, что она сформирована в Башкирии, из жителей Башкирии и не несет в себе никакого этнического смысла.

Начали пропагандировать и даже выходить на улицу с плакатом со словами, приписываемыми комдиву Шаймуратову: «Потомки Салавата отступать не умеют», что, по-видимому, должно восприниматься как признание Шаймуратовым себя потомком Салавата.

В «КП в Уфе» за 2 апреля 2020 года, написанной (надо полагать, по заданию башкирских властей) Павлом Крайновым говорится:

«Константин Симонов уже в годы Великой Отечественной писал, что комдив свободно владеет немецким, китайским, казахским, уйгурским, хорошо понимает английский, французский языки». А В Википедии насчет знания им языков написано: «Как пишет Константин Симонов, Шаймуратов хорошо владел английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, и вероятно поэтому «объехал полмира по особым заданиям правительства».

Как видим, татарский язык выпал из перечня, приведенного Константином Симоновым. Его подправили. У героя России отняли родной язык.

Нажимайте на фото документов, чтобы их увеличить:

О некоторых упражнениях вокруг имени комдива Шаймуратова


О некоторых упражнениях вокруг имени комдива Шаймуратова


О некоторых упражнениях вокруг имени комдива Шаймуратова


А то что, во всех своих документах генерал Шаймуратов указывает, что по национальности он татарин и что родной язык его татарский, сегодняшние башдеятели стараются не замечать и продолжают его пропагандировать как «потомка Салавата». Хочется им задать простой вопрос: раз он татарин, если он татарин – его нельзя возвеличивать в Башкирии, нельзя им гордиться? Как тут не вспомнить один разговор с шестикратным чемпионом мира по мотогонкам на льду Габдрахманом Кадыровым. Меня вызвали в Башобком КПСС, к первому секретарю Мидхату Шакирову, сказал он.

Шакиров ему сообщил, что принято решение представить его к награждению орденом Ленина. Только вот есть одна загвоздка – в паспорте у тебя указано, что ты татарин. Признай себя башкиром, выдадим тебе новый паспорт и представим к ордену. И вот этот далекий от политики великий гражданин ответил Шакирову – хорошо, я спрошу разрешения у погибшего на фронте своего отца и, если он разрешит – сменю национальность. Орден ему не дали. В Башкирии. Тогда. Видимо, и сегодня не дали бы.

Вспоминается, что-то говорилось насчет недопустимости искажения исторической правды. Думается, эти башдеятели и занимаются искажением правды об исторических личностях, что равносильно искажению самой истории.

Карим Яушев






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  • 1 | 06.04.2020, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим Яушев ! Вам большое спасибо , что стоите на позициях
Исторической Правды !



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  • 2 | 06.04.2020, 08:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4861 | Рейтинг: -740,3
Вот я за то, чтобы Даяну Мурзину дали Героя СССР, несмотря,. что его татнацики использовали в своих целях на все 1000500.



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  • 3 | 06.04.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Началось некое движение за башкиризацию генерала Шаймуратова.
================================
Башкиризация идет полным ходом, Башкиризируется все: земли, города,народы, выдающиеся личности. И делается это нагло, безпордонно, чисто по башкирски.



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  • 4 | 06.04.2020, 09:25 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9759 | Рейтинг: -755,4
Напёрстночники.

Недавно в одной работе дополнительное свидетельство за родную деревню генерала встретил:
"Земли деревни Биштака (ныне Шаймурат) Ногайской дороги Уфимского уезда были взяты мишарами у вотчинников Ногайской дороги, припуск оформлен в 1755 году. С 1811 года там живут типтяри и мишари (по языку и другим признакам однородны) ЦГА БАССР, ф. 138, оп. 1, ед. хр. 124, л. 391)"

Надо будет, если не учел это в своей статье про генерала учесть:
https://irek-tattarich.livejournal.com/96532.html#comments



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  • 5 | 06.04.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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"Однажды Минигали Мингазович вспомнил свой давний разговор с отцом Мингазетдином. Он спросил его: «…Отец, откуда пришел наш род?». Отец ответил: «…Наши предки пришли из-за Урала, из Исяцкой провинции. В крови потопил князь Бибиков бунт на уральских заводах. А корни наши в племени айлинских башкир».
На вопрос: «…Вы какой национальности?», Шаймуратов отвечал: «Я — башкир, с Урала, из Башкирии, из Биштяки»



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  • 6 | 06.04.2020, 09:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9759 | Рейтинг: -755,4
Смотрю. Дедорас, как всегда запрыгал в своём дуризме.



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  • 7 | 06.04.2020, 09:38 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9759 | Рейтинг: -755,4
За годы прошедшей войны на территории БАССР было сформировано 10 дивизий, и вроде 4 из них кавалерийские.
И как бы к слову, здешний урод Кац, когда я кго урода прижал данными,признал, что в дивизии генерала Шаймуратова, да, мол были татары, но они были только в каптерщиках и в поварятах разных. В списках погибших этой дивизии я нашёл своего родственика, уроженца родной деревни моего отца Ижболдино Суфиярова,ошибочно названным Суфминовымю.
За одного его этого урода Каца тыквой его об асфальт бы. Однако пропал он,наверное его тыкву всё же роверили на прочность.



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  • 8 | 06.04.2020, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39821 | Рейтинг: +5191
Лучшее средство отвлечь народ от надвигающейся беды-поиграть на национальных чувствах.( Карл-Густав Юнг).



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  • 9 | 06.04.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дурье! Не дай Бог такое случится сейчас, будут друг в друга стрелять а не во врага! На те, башкир, за то что башкир; ааа, ты урус, на те, за то что урус;
ааа, ты, татар, подыхай, за то то, что татар!((( Королевство кривых зеркал!
Теперь будем сидеть потирать руки, что от коронавируса умер кто-то не твоей национальности, да?
Яушев,призываешь татар не оказывать помощь никому кроме татар сегодня.когда разгулялся коронавирус?!
Так и обратный ответ может быть!



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  • 10 | 06.04.2020, 09:52 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9759 | Рейтинг: -755,4
Пошёл в жопу своей бывшей подруги Кухерки фиолетовый придурок Юнге.



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  • 11 | 06.04.2020, 10:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9759 | Рейтинг: -755,4
9 | 06.04.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дурье! Не дай Бог такое случится сейчас, будут друг в друга стрелять а не во врага! На те, башкир, за то что башкир; ааа, ты урус, на те, за то что урус;
ааа, ты, татар, подыхай, за то то, что татар!((( Королевство кривых зеркал!
Теперь будем сидеть потирать руки, что от коронавируса умер кто-то не твоей национальности, да?
Яушев,призываешь татар не оказывать помощь никому кроме татар сегодня.когда разгулялся коронавирус?!
Так и обратный ответ может быть!
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ещё один придурошный мудак, и провокатор нарисовался. Вот ведь как гадёныш провокато вещает, пугает:
Так и обратный ответ может быть!



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  • 12 | 06.04.2020, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39821 | Рейтинг: +5191
Лучшее средство отвлечь народ от надвигающейся беды-поиграть на национальных чувствах.( Карл-Густав Юнг).
==============================================
Тем более, что полно придурков-националистов, начиная от Гарифуллина, Самигуллина, и кончая нашим Иреком-зеленоградским.



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  • 13 | 06.04.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хорошо, я спрошу разрешения у погибшего на фронте своего отца и, если он разрешит – сменю национальность.
==============================
Эти слова должны быть выграверены золотыми буквами на его памятнике!



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  • 14 | 06.04.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Карим проснулся, наверно из психушки вышел, шизик старый.



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  • 15 | 06.04.2020, 10:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9759 | Рейтинг: -755,4
Фиолетовый придурок Юнге, ты со своими визгами, мол де, то, да сё, националисты, и всяк прочее, с активностью самой проституточной бляди обязательно лезешь, пузыришься донельзя в эти темы, где возникают национальные вопросы. Иди уж, займись лучьше самым любимым на сейчас вашим делом, иди на срач со своей бывшей, такой же активной, подругой Кухеркой.
А кака была у этих голубков лубов, лав. Тьфу нафик, шлёпалы.



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  • 16 | 06.04.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот я татарин или башкир? Никому нет дела до этого.



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  • 17 | 06.04.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем то похож на Шойгу,



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  • 18 | 06.04.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Немецкие историки выяснили в саге "Песни о Нибелунгах" под АРИЯМИ говорится о ГУННАХ. Гунны предки тюрков и слово АР в тюркском означает МУЖ, МУЖИК, МУЖЧИНА. Когда пришли монголы германские и славянские племена помнили о гуннах, которые оставили в женщинах хорошие воспоминания и называли их СЛАДКИМ МУЖЕМ на тюркском ТАТЛУ АР сокращённо ТАТАР. И детям своим об арийцах (гуннах) рассказывали называя их ТАТАР но смысл слова не объясняли и они решили что ТАТА -отец, отсюда и слово ДЯДЯ. Русские женщины с тех самых времён в каждой частушке вставляют припев "ТАТАРАМ ДАРОМ ДАМ" о своём сокровенном и чтоб русские мужики не понимали они пропевали скороговоркой и слитно, а когда у них спрашивали женщины говорили это "ТАРАБАРЩИНА" не понятное мужикам слово от татарского "ТАТАРАМ БАРАМ", "ТАРЫ БАРЫ РАЗДОБАРЫ" - "ТАТАРАМ БАРАМ, БЕРАСТАН БАРАМ" -"ТАТАРАМ ДАМ, ЧУТЬ ПОГОДЯ ЕЩЁ РАЗ ДАМ". Русские мужики говорят "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА". РА - Волга это по латинский, внуки тех женщин познавших ТАТЛУ АРОВ утратили первоначальное значение слова, но помнили легенду о своих предках АРИЕВ из реки РА, когда спрашивали их кто они отвечали; ТАТА (отец) мой с реки РА. Гунны образовались как народ на Волге и потомки их татары живут там же. Гунны расчистили земли от готов, славянские женщины первыми познавшими и родившие от гуннов энергичных, пассионарных, башковитых потомков начали осваивать территории до р. Эльба выгнав германцев и до истоков р. Волга. Но несколько веков спустя, потомки гуннов и немок такие-же башковитые и т.е. отвоевали свои земли и выгнали полабских славян. Когда пришли монголы немцы решили что это и есть ТАТЛУ АРЫ и назвали их монголо-татары, Магн-Татары Великие Татары. Да-же во время ВОВ увидев тувинцев немцев охватил панический ужас, они вспомнили гуннов это у них в генах остался.



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  • 19 | 06.04.2020, 10:35 | Автор: Ирек
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Бляха муха, и ведь какой-то такой же фиолетовый как этот шлёпала Юнге, в Праге под прикрытием таких же или "иных" же слов, когда честные и не фиолетовые люди были заперты в борьбе с нынешной вирусной напастью, снёс урод памятник маршалу Коневу.
Еслибы маршал Конев, не запретил использование тяжелой артилерии и дополнительно с массированным бомбардироваками, как америкосы с англичанами Дрезден вдрызг схреначили Прагу с _утюжил бы, может было бы лучшее, меньше бы наших солдатов погибло бы.



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  • 20 | 06.04.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Для меня самое главное .что он ГЕРОЙ .А все воющее сучье вокруг-ничтожны и ничем другим как сучьем быть не могут . И абсолютно неважно.кто он по-национальности .
Стана СССР рождала героев ,хорошо что они есть сейчас в РОССИИ.Этим будем ЖИВЫ



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