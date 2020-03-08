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МВД Башкирии штрафует людей за походы в магазин

  • Опубликовано: mkset.ru | 06.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 29112 | Комментарии: 12
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Уфимку хотят оштрафовать на 15 тысяч рублей за поход в магазин. Полиция увезла ее со всеми покупками в отделение и не выпускала три часа.

МВД Башкирии штрафует людей за походы в магазин


38-летнюю уфимку и ее возлюбленного сотрудники правоохранительных органов обвинили в нарушении режима самоизоляции. Теперь им грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщает портал ufa1.ru, девушка с парнем в этот момент возвращалась с магазина в микрорайоне Инорс. Сотрудники полиции, по словам девушки, задержали их буквально возле подъезда и увезли в участок. То, что пара в руках несла пакеты с продуктами и товарами, их не убедило.

В итоге, пару продержали три часа отделении полиции на Мушникова, 9а.

- Зла не хватает. Там нас еще обвинили в том, что без масок ходим. На руки никакие документы не дали. Сказали только, что через суд мы все узнаем. Оформили там что-то и отпустили, - прокомментировала девушка изданию.

При этом она отмечает, что сами полицейские передвигались по отделению без масок, не сохраняя дистанции между собой.

Добравшись до дома, девушка оставила жалобу на сайте МВД России. По ее словам, она “не намерена кормить этих полицейских”.

Издание обратилось за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии.

— Полиция в рамках своих полномочий собирает материал. В дальнейшем этот материал передается в соответствующее ведомство (вероятно, в суд. — Прим. ред.) для принятия решения, - ответили в ведомстве.

Напомним, ранее один из уфимских юристов подробно разъяснил, почему постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции - незаконно.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 06.04.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин - уходи !!!



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  • Гость
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  • 2 | 06.04.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
штрафе в размере 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции - незаконно.
==============================
Уверен что это все делается по прямому указанию гадия, который только и может непущать (в магазины) ип запрещать (продажу спиртного)
Путин ушол на "самоизоляцию" отдав все полномочия губернаторам, в частности гадию. А тот дорвавшись до неограниченной власти тешит сое Эго!!!
" На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот дорвавшийся до власти"



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  • 3 | 06.04.2020, 09:46 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39821 | Рейтинг: +5191
......Оформили там что-то и отпустили,........ - прокомментировала девушка изданию.
=======================================================
Пора бы и поумнеть.



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  • 4 | 06.04.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В богатой Москве штраф 3 тыс. рублей в нищей Башкирии 15 тыс. рублей. Вот дали волю и началось Хабиров примеряет на себя Кадырова, так надо сразу лупить как в Индии палками.



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  • 5 | 06.04.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Странный" этот Путин позакрывал магазины и я несколько дней не могу купить замок для гаража. Пока ничего не пропало...
Но если...опять шаловливо разведет ручонками: я здесь не при чём?!



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  • 6 | 06.04.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да этот народ неисправим. Столько лет с упоением смотрел как 40летняя баба с дворовыми мальчишками лезет за чужой вишней, а когда её поймали она: А что, нельзя?! И в неё еще влюбляются?! Да какую она вам жизнь устроит если в 40лет не знает что нельзя лезть в чужой сад с чужой вишней...
... 38летняя шла с возлюбленным...



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  • 7 | 06.04.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2ке - два!
"Гадия" подсунул Путин!
Непонятно? Тады топайте изучать программу в средней школе.



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  • 8 | 06.04.2020, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67747 | Рейтинг: +11993,1
Что сказать? Одно слово - шакалы.

Когда еще не вступил этот грёбаный режим - 28-го марта(а вступил он с 30 только) - в 6-7 утра начали штрафовать дворников. хотя коммунальщики под режим удаленной работы или самоизоляции не подпадают. Штрафанули дворника соседнего дома. Он позвонил начальнице, мол есть приказ, менты требуют предъявить? А она слилась - в штаны жидко наложила... К 30-му стало ясно, что достаточно справок от предприятия для передвижения в рамках работы.
28-го, когда узнала про это - от нашего дворника, он тоже просил справку а на тот момент никто еще ничего толком не знал, позвонила на горячую линию - они офигели - ну как можно город оставить без дворников даже на неделю? Они ведь и мусоропроводы обслуживают... в что город превратится?!
Но у ментов извилина лишь от фуражки, а вторая - ниже копчика - и обе прямые. Зато драть поборы - они научены, как медведи на коньках...



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  • 9 | 06.04.2020, 11:33 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39821 | Рейтинг: +5191
..................11:18 | Автор: Кухарка.

.......28-го, когда узнала про это - от нашего дворника, он тоже просил справку а на тот момент никто еще ничего толком не знал, позвонила на горячую линию - они офигели - ну как можно город оставить без дворников даже на неделю?
============================================================


Ну вот, это другое дело. За это тебя даже можно похвалить!
....А то="иммунитет, иммунитет"!



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  • # 10 | 06.04.2020, 11:34 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39821 | Рейтинг: +5191

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  • 11 | 06.04.2020, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39821 | Рейтинг: +5191
Депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложила выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей, а также освободить малый и средний бизнес от налогов на полгода. Меры, по мнению парламентария, должны помочь предпринимателям и гражданам страны пережить экономический кризис.

Демина отметила, что меры поддержки бизнеса и населения, которые сейчас принимаются властями, не спасут малый и средний бизнес, а также породят голод среди части населения страны. Причина — нерабочая неделя марта, нерабочий апрель, отсутствие заработка в этот период, закредитованность населения и низкие зарплаты, отмечает депутат.

«Россия помогает Соединенным Штатам, Китаю, Сирии, но забывает про своих граждан. Между тем, США всем своим гражданам без исключения выплатили денежные средства в целях их поддержки. У нас население закредитовано, заработные платы низкие, кредиты нужно платить. В связи с чем эта поддержка будет архиважна и необходима», — добавила Демина.



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  • # 12 | 06.04.2020, 12:01 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39821 | Рейтинг: +5191

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