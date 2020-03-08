МВД Башкирии штрафует людей за походы в магазин

Уфимку хотят оштрафовать на 15 тысяч рублей за поход в магазин. Полиция увезла ее со всеми покупками в отделение и не выпускала три часа.38-летнюю уфимку и ее возлюбленного сотрудники правоохранительных органов обвинили в нарушении режима самоизоляции. Теперь им грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.Как сообщает портал ufa1.ru, девушка с парнем в этот момент возвращалась с магазина в микрорайоне Инорс. Сотрудники полиции, по словам девушки, задержали их буквально возле подъезда и увезли в участок. То, что пара в руках несла пакеты с продуктами и товарами, их не убедило.В итоге, пару продержали три часа отделении полиции на Мушникова, 9а.- Зла не хватает. Там нас еще обвинили в том, что без масок ходим. На руки никакие документы не дали. Сказали только, что через суд мы все узнаем. Оформили там что-то и отпустили, - прокомментировала девушка изданию.При этом она отмечает, что сами полицейские передвигались по отделению без масок, не сохраняя дистанции между собой.Добравшись до дома, девушка оставила жалобу на сайте МВД России. По ее словам, она “не намерена кормить этих полицейских”.Издание обратилось за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии.— Полиция в рамках своих полномочий собирает материал. В дальнейшем этот материал передается в соответствующее ведомство (вероятно, в суд. — Прим. ред.) для принятия решения, - ответили в ведомстве.Напомним, ранее один из уфимских юристов подробно разъяснил, почему постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции - незаконно.