Раздавайте маски, а не победные ленточки!

Правительство России, вместо того, чтобы выделить средства на закупку необходимого числа средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы и так далее), которых не хватает в больницах и поликлиниках, и которых нет во многих аптеках, решило монополизировать процесс их оптовой и розничной торговли. И приняло постановление от 3 апреля № 431.Теперь все — в руках «федерального оператора» АО «Росхимзащита» (под управлением «Ростеха») и его «региональных операторов».Все, кто производит эти товары, могут поставлять их только «региональным операторам». Розничная торговля этими товарами разрешена только организациям, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения». Те, кто торгуют, имеют право приобрести эти товары оптом только у «операторов». Они не могут купить прямо у производителя.К чему это приведет?К тому, что предложение этих товаров, вместо того, чтобы увеличиться, сократится.Если продавать можно только через одно «окно», а торговать можно только аптекам — это неминуемо сократит предложение.И покупать «федеральный» и «региональные операторы» будут не у всех, а только у тех, у кого считают нужным.И работа волонтеров. которые сейчас пытаются организовать помощь больницам и поликлиникам, будет парализована — государство монополизирует процесс.Но из монополии никогда не выходило ничего хорошего!Монополия — это всегда дефицит. И черный рынок. И буйство правоохранительных и контролирующих органов. И, конечно, попытки эту монополию обойти — будут продавать «маски немедицинские». А респираторы попытаются назвать «мини-противогазами»...Кто-то думает, что все это делается для того, чтобы помочь врачам и больным?Нет, это делается, чтобы срочно (завтра такой возможности может уже не быть) «наварили» на этом «свои» производители.Потому что в любой ситуации «кремлевские» в первую очередь думают о том, что можно на этом получить в свой карман.Или в карман друзей и знакомых. «Лучших людей города».Надо было бы сказать: если такой спрос, делайте маски, перчатки, респираторы и прочее — все, кто может! И продавайте везде, где можно!Но нет, вместо этого — госмонополия.А еще лучше было бы, если государство само заказало бы и организовало бесплатную раздачу масок на любом углу. Вместо георгиевских ленточек.