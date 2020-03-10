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Раздавайте маски, а не победные ленточки!

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Правительство России, вместо того, чтобы выделить средства на закупку необходимого числа средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы и так далее), которых не хватает в больницах и поликлиниках, и которых нет во многих аптеках, решило монополизировать процесс их оптовой и розничной торговли. И приняло постановление от 3 апреля № 431.

Раздавайте маски, а не победные ленточки!


Теперь все — в руках «федерального оператора» АО «Росхимзащита» (под управлением «Ростеха») и его «региональных операторов».

Все, кто производит эти товары, могут поставлять их только «региональным операторам». Розничная торговля этими товарами разрешена только организациям, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения». Те, кто торгуют, имеют право приобрести эти товары оптом только у «операторов». Они не могут купить прямо у производителя.

К чему это приведет?

К тому, что предложение этих товаров, вместо того, чтобы увеличиться, сократится.

Если продавать можно только через одно «окно», а торговать можно только аптекам — это неминуемо сократит предложение.

И покупать «федеральный» и «региональные операторы» будут не у всех, а только у тех, у кого считают нужным.

И работа волонтеров. которые сейчас пытаются организовать помощь больницам и поликлиникам, будет парализована — государство монополизирует процесс.

Но из монополии никогда не выходило ничего хорошего!

Монополия — это всегда дефицит. И черный рынок. И буйство правоохранительных и контролирующих органов. И, конечно, попытки эту монополию обойти — будут продавать «маски немедицинские». А респираторы попытаются назвать «мини-противогазами»...

Кто-то думает, что все это делается для того, чтобы помочь врачам и больным?

Нет, это делается, чтобы срочно (завтра такой возможности может уже не быть) «наварили» на этом «свои» производители.

Потому что в любой ситуации «кремлевские» в первую очередь думают о том, что можно на этом получить в свой карман.

Или в карман друзей и знакомых. «Лучших людей города».

Надо было бы сказать: если такой спрос, делайте маски, перчатки, респираторы и прочее — все, кто может! И продавайте везде, где можно!

Но нет, вместо этого — госмонополия.

А еще лучше было бы, если государство само заказало бы и организовало бесплатную раздачу масок на любом углу. Вместо георгиевских ленточек.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • 1 | 07.04.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К чему это приведет?

К тому, что предложение этих товаров, вместо того, чтобы увеличиться, сократится.

Если продавать можно только через одно «окно», а торговать можно только аптекам — это неминуемо сократит предложение.
-----------------------
Зато и использованные маски продавать не будут. И впаривать маски после больных людей.



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3

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  • 2 | 07.04.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раздавайте маски, а не победные ленточки!
=============================
Путиноиды не только сами не собираются раздавать маски но и репрессируют тех кто это делает:
Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали в Окуловке Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты местным медикам.
В «Альянсе» описали задержание как нападение. Васильеву ударили в солнечное сплетение, сообщил правозащитник Динар Идрисов. В профсоюзе также подозревают, что у Васильевой может быть сотрясение мозга. К ней долгое время не пускали медика скорой помощи. На Васильеву составили административный протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Активистка провела ночь в ОВД.
Несмотря на задержание, участники профсоюза смогли передать двум местным больницам больше 500 респираторов, защитные комбинезоны, очки и перчатки.



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  • Участник
  •  
  • 3 | 07.04.2020, 09:58 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4090 | Рейтинг: -323,2
Что за глупый народ, 100 раз уже сказали умные люди, что маски не помогают, толку нет от них никакого.

Бесит уже этот долбоебизм.



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3

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  • Эксперт
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  • 4 | 07.04.2020, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
Почему я люблю УЖ и начинаю утро с него?
===
....Потому. что он актуален.
... Если бы не придурошная и алчная смотрящая и пара её друзей-мудаков. Которые мешают остальным нормальным посетителям.



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  • 5 | 07.04.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3й Хрул

Уточните!



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  • 6 | 07.04.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что орем, маску очень легко сделать самому, две резинки, марля, уши.



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  • 7 | 07.04.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за глупый народ, 100 раз уже сказали умные люди, что маски не помогают, толку нет от них никакого.

Бесит уже этот долбоебизм.
________________________________________________
Самым глупым как раз ты сам являешься. Весь мир носит маски, а у нас он бесполезный? Может быть потому что этих масок нет нигде в аптеках? Посмотрите Китай, который с миллиардным населением, практически справился с пандемией. Там до сих пор все 100 % населения ходят в масках. По вашему мнению тоже наверное глупые. В Китае при входе в супермаркет всем бесплатно раздают эти пресловутые маски. А вы сразу всему российскому народу печать глупости влепили. А то что вас "бесит уже этот долбоебизм", так по вам, батюшка, психиатрическая лечебница плачеи.



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  • Гость
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  • 8 | 07.04.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.04.2020, 09:58 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4089 | Рейтинг: -323,2
Что за глупый народ, 100 раз уже сказали умные люди, что маски не помогают, толку нет от них никакого.

Бесит уже этот долбоебизм.
==================================
А ты что, дебилоид, ждешь что путиноиды, при нехфатки масок даже для врачей, скажут что они полезны?!!!
Вот уж действительно: "Если Бог хочет наказать, он лишает ума!"



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  • 9 | 07.04.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато и использованные маски продавать не будут. И впаривать маски после больных людей.
__________________________
да ну... во-первых я и щас таких случаев не слышал, хотя вполне допускаю.... но вот то, что государство монополизируя продукт этим самым помешает лохотронить - вот ту у меня вопрос. И тока наивняк или тупой может так думать
йопта, даже деньги печатают фальшивые
другой совершенно вопрос - а на)(ера стока масок закупают... мне вот они (маски) ваще не вперлись ни в одно место. Есно есть службы организации, которые работают в режиме "повышенной"... но не думаю , что их так много. А йопанувшемуся населению на )(ера стока масок?
турк



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  • 10 | 07.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ленара Иванова призвала жителей Башкирии обратить внимание на одиноких пожилых соседей" - достала эта самопиарщица - призывница !!!- будто без ее призывов не разберутся. Когда эта "помимо" начнет конкреиными делами займется,за исключением занятий по продвижению самозначимости . Мозги сумела засорять Порчаковской . Ее хоть бы в эфир не выставляли. Без нее брифинги более конкретны, существенны и деловиты. Каринэ и то делом занимается. Из всех местных (коренных "элитных" ) женщин, занимающих должностные стулья вызывает уважение ТОЛЬКО Арсланова Гульшат Маратовна -явно больше владеет своими обязанностями и поэтому не увлечена салонами,как Гумерова,та же Иванова,Марварова,Ихтсанова, Субханкулова ... местные "элитные" тупицы



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1

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  • 11 | 07.04.2020, 11:50 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9783 | Рейтинг: -758,1
7 | 07.04.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
________________________________________________
Самым глупым как раз ты сам являешься.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Всецело согласен.

А то что вас "бесит уже этот долбоебизм", так по вам, батюшка, психиатрическая лечебница плачет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Думаю, что этот Хрю уже давний пациент подобных учреждений



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0

  • # 12 | 07.04.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 13 | 07.04.2020, 11:56 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
Замечательно! Админам- не вздумайте убирать! Пусть войдёт а анналы УЖа!



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2

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  • 14 | 07.04.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.04.2020, 11:50 | Автор: Ирек
Публикации: 109 | Комментарии: 9781 | Рейтинг: -757,9

7 | 07.04.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
________________________________________________
Самым глупым как раз ты сам являешься.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Всецело согласен.

А то что вас "бесит уже этот долбоебизм", так по вам, батюшка, психиатрическая лечебница плачет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Думаю, что этот Хрю уже давний пациент подобных учреждений
------------------------------
Ирик от тебя уже даже эти заведения отказались. Заперли в гараже и не выпускают даже баню построили чтобы мыть тебя иногда.



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2

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  • 15 | 07.04.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
Ударили в солнечное сплетение и может быть сотрясение мозга? Неужели у вас мозги находятся в брюхе? Это уже не первый случай, когда после удара в пузу, случается сотрясение мозга.



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  • # 16 | 07.04.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 17 | 07.04.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 18 | 07.04.2020, 12:01 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4090 | Рейтинг: -323,2
А йопанувшемуся населению на )(ера стока масок?
турк
__________
Чтобы бабло пилить под шумок. А зашуганное быдлонаселение хавает.



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  • 19 | 07.04.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнге Ахо-Хошный Шлёпала ещё тот анямнямный, холдец-молодес пелменый береги зад к старчеству шлепала



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  • 20 | 07.04.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт

13 | 07.04.2020, 11:56 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39835 | Рейтинг: +5180,9
Замечательно! Админам- не вздумайте убирать! Пусть войдёт а анналы УЖа!
!!!!!!!!!!!!!!
ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ ДЯТЕЛ!!!
ЮНГ ТЫ ДЫРЯВЫЙ ПИДОР, СЫН ПРОКУРОРСКИЙ, ТВОЙ ОТЕЦ УБИЙЦА МНОГИХ ЛЮДЕЙ!
КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТВОЙ ОТЕЦ ДАЖЕ НЕ УМЕЛ ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ И ВЫЛУПИЛ ТАКУЮ ЗАЛУПУ КАК ТЫ ЮРА.
ТЫ ЧТО ЗАЛУПА НЕ ВИДИШЬ ЧТО С ТОБОЙ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ ОБЩАТЬСЯ, ТОЛЬКО ТАКИЕ ЖЕ ПИДАРЫ С ТОБОЙ ТРУТ ЮРА КАК И ТЫ, ХОТЯ ТЫ ХОЧЕШЬ ПРИМАЗАТЬСЯ К ТЕМ, КТО НЕ ДАВНО ТЕБЯ ТЫКАЛИ ПОД ПЛИНТУС НОСОМ, И ПО ИТОГУ ТЫ И ОКАЗАЛСЯ ТАМ ЮРА, ПОД ПЛИНТУСОМ. ГАНДОН ТЫ ЮРА______________



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