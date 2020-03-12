В Башкирии крупнейшим очагом заражения COVID-19 стала республиканская госбольница

В Башкирии, где до сих пор преобладали завезенные источники инфицирования новым коронавирусом, появились собственные очаги распространения этой инфекции. Крупнейшим из них стала Республиканская клиническая больница имени Куватова, обслуживающая пациентов со всей республики. В минувшее воскресенье в РКБ скончалась 80-летняя пациентка, у которой посмертно диагностирован COVID-19. Причиной ее смерти признали последствия множественных основных заболеваний, но больница с понедельника, 6 апреля, закрыта на карантин. В корпусах без права выхода находятся более тысячи сотрудников и пациентов. У многих из них установлена вирусная пневмония. У 50 человек предварительно подтвержден диагноз COVID-19.
Пробы на SARS-CoV-2 (новый коронавирус, вызывающий COVID-19), как заявляли в минздраве, будут взяты у всего персонала и пациентов.
Глава Башкирии Радий Хабиров вчера сообщил, что последствием вспышки в РКБ может стать заражение нескольких тысяч человек. По данным врачей РКБ, в больнице остаются несколько десятков пациентов с пневмонией, у которых подозревают новый коронавирус. Персонал по-прежнему не имеет надежных средств индивидуальной защиты — им выдали только простые медицинские маски, шапочки и комбинезоны. Масок с высокой степенью защиты и очков нет.
При этом в ответ на обращения медработников в социальных сетях с призывом помочь с покупкой и доставкой средств защиты и инвентаря господин Хабиров вчера призвал «не побираться».
«У нас очень богатая республика, у нас очень серьезные бюджеты. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю!» — заявил он на оперативном совещании, трансляция которого велась онлайн. Напомним, что врачи РКБ сообщают, что докладывали руководству о вспышке пневмонии неизвестной этиологии еще в 20-х числах марта. Они просили администрацию организовать пробы на новый коронавирус, но получили отказ, так как для анализа не было показаний. На тот момент из-за дефицита реагентов в Башкирии обследовали только прибывших из-за границы с симптомами ОРВИ, сотрудников администрации главы и чиновников правительства. Поручение тестировать медработников, имеющих риски инфицирования COVID-19, глава республики отдал в своем указе только 6 апреля. Пока по итогам трехкратного тестирования диагноз COVID-19 подтвержден у 22 жителей Башкирии, из которых шесть человек уже выздоровели, результатов повторного тестирования ожидают 142 человека. В числе обследованных — более 900 пациентов с диагнозом «пневмония» и 1,13 тыс. с симптомами ОРВИ.
РКБ стала источником возникновения очагов инфицирования в муниципалитетах. На карантин закрыты два отделения (хирургическое и терапевтическое, всего более 200 пациентов и медработников) Бирской ЦРБ, где подозревают инфицирование пожилой пары, вернувшейся из РКБ 6 апреля. Те же отделения (около 300 человек) закрыты в Мелеузовской ЦРБ, где на днях умер онкологический больной, у которого предварительно также установлен новый коронавирус. Он вернулся из РКБ в Мелеуз 3 апреля.
В Белебеевской ЦРБ введен карантин в центральном корпусе, где предварительно COVID-19 подтвердился у двух пациентов. Один из них был выписан из РКБ 23 марта, а 30-го госпитализирован в реанимацию ЦРБ с диагнозом «пневмония». В круге контактов этого пациента более 60 человек. Второй инфицированный прибыл из Москвы. Со вчерашнего дня власти Башкирии решили тестировать на новый коронавирус всех прилевших из столицы.
В ГКБ Октябрьского госпитализированы четыре пациента с подозрением на новый коронавирус, но источники инфицирования не уточняются. Один из пациентов в тяжелом состоянии в реанимации. Вечером поступила информация о закрытии на дезинфекцию Республиканского онкоцентра, ГКБ №22 в Уфе и ГКБ №1 в Стерлитамаке. В минздраве пояснили, что в онкоцентре и ГКБ №22 также есть пациенты с подозрением на новый коронавирус, в том числе из РКБ. В Стерлитамакской ГКБ сообщили, что дезинфекция связана с подготовкой к развертыванию инфекционного госпиталя.
По данным „Ъ“, РКБ передала Роспотребнадзору сведения о всех пациентах, находившихся в больнице в последние недели перед карантином. Они направлены в том числе в муниципальные больницы. Председатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева отмечает, что ситуация с РКБ в Башкирии «к сожалению, не уникальная в масштабах России, но это не означает, что на нее не должны обратить внимание правоохранительные органы». «С конца марта врачи РКБ сообщали администрации о росте пневмонии, об инфицировании сотрудников и пациентов. Заявления делались на уровне заведующих отделений, которых потом вынудили уволиться. От администрации не последовало никакой реакции: ни тестов, ни средств защиты, ничего. И сейчас ситуация с защитой серьезно не улучшилась,— отметила госпожа Васильева.— Конечно, должна быть проведена проверка. Хотя бы для того, чтобы такая ситуация не повторилась в других учреждениях. Возмутительно, что вместо этого сотрудников РКБ, запертых, как на подлодке “Курск”, обвиняют в распространении фейков!»
Сотрудники РКБ намерены обратить внимание на ситуацию в больнице, обратившись в Генеральную прокуратуру и к президенту России.
Коммерсант
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В Башкирии крупнейшим очагом заражения COVID-19 стала республиканская госбольница
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