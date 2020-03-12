В Башкирии крупнейшим очагом заражения COVID-19 стала республиканская госбольница

Власти Башкирии вчера официально признали крупный очаг распространения новой коронавирусной инфекции в системе здравоохранения: им стала Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова, где, только по приблизительным данным, диагноз COVID-19 предварительно подтвержден у 50 пациентов и врачей. Пробы на коронавирус взяты у 1200 сотрудников и госпитализированных в РКБ, которая обслуживает пациентов со всей республики. Некоторые из них, вернувшись по месту жительства, создали очаги заражения в других муниципалитетах: на карантин частично или полностью закрыты больницы в Бирске, Мелеузе, Белебее, Октябрьском. Глава региона Радий Хабиров оценил очаг заражения в «несколько тысяч человек». Представители профсоюзов требуют оценить компетентность руководства РКБ.В Башкирии, где до сих пор преобладали завезенные источники инфицирования новым коронавирусом, появились собственные очаги распространения этой инфекции. Крупнейшим из них стала Республиканская клиническая больница имени Куватова, обслуживающая пациентов со всей республики. В минувшее воскресенье в РКБ скончалась 80-летняя пациентка, у которой посмертно диагностирован COVID-19. Причиной ее смерти признали последствия множественных основных заболеваний, но больница с понедельника, 6 апреля, закрыта на карантин. В корпусах без права выхода находятся более тысячи сотрудников и пациентов. У многих из них установлена вирусная пневмония. У 50 человек предварительно подтвержден диагноз COVID-19.Пробы на SARS-CoV-2 (новый коронавирус, вызывающий COVID-19), как заявляли в минздраве, будут взяты у всего персонала и пациентов.Глава Башкирии Радий Хабиров вчера сообщил, что последствием вспышки в РКБ может стать заражение нескольких тысяч человек. По данным врачей РКБ, в больнице остаются несколько десятков пациентов с пневмонией, у которых подозревают новый коронавирус. Персонал по-прежнему не имеет надежных средств индивидуальной защиты — им выдали только простые медицинские маски, шапочки и комбинезоны. Масок с высокой степенью защиты и очков нет.При этом в ответ на обращения медработников в социальных сетях с призывом помочь с покупкой и доставкой средств защиты и инвентаря господин Хабиров вчера призвал «не побираться».«У нас очень богатая республика, у нас очень серьезные бюджеты. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю!» — заявил он на оперативном совещании, трансляция которого велась онлайн. Напомним, что врачи РКБ сообщают, что докладывали руководству о вспышке пневмонии неизвестной этиологии еще в 20-х числах марта. Они просили администрацию организовать пробы на новый коронавирус, но получили отказ, так как для анализа не было показаний. На тот момент из-за дефицита реагентов в Башкирии обследовали только прибывших из-за границы с симптомами ОРВИ, сотрудников администрации главы и чиновников правительства. Поручение тестировать медработников, имеющих риски инфицирования COVID-19, глава республики отдал в своем указе только 6 апреля. Пока по итогам трехкратного тестирования диагноз COVID-19 подтвержден у 22 жителей Башкирии, из которых шесть человек уже выздоровели, результатов повторного тестирования ожидают 142 человека. В числе обследованных — более 900 пациентов с диагнозом «пневмония» и 1,13 тыс. с симптомами ОРВИ.РКБ стала источником возникновения очагов инфицирования в муниципалитетах. На карантин закрыты два отделения (хирургическое и терапевтическое, всего более 200 пациентов и медработников) Бирской ЦРБ, где подозревают инфицирование пожилой пары, вернувшейся из РКБ 6 апреля. Те же отделения (около 300 человек) закрыты в Мелеузовской ЦРБ, где на днях умер онкологический больной, у которого предварительно также установлен новый коронавирус. Он вернулся из РКБ в Мелеуз 3 апреля.В Белебеевской ЦРБ введен карантин в центральном корпусе, где предварительно COVID-19 подтвердился у двух пациентов. Один из них был выписан из РКБ 23 марта, а 30-го госпитализирован в реанимацию ЦРБ с диагнозом «пневмония». В круге контактов этого пациента более 60 человек. Второй инфицированный прибыл из Москвы. Со вчерашнего дня власти Башкирии решили тестировать на новый коронавирус всех прилевших из столицы.В ГКБ Октябрьского госпитализированы четыре пациента с подозрением на новый коронавирус, но источники инфицирования не уточняются. Один из пациентов в тяжелом состоянии в реанимации. Вечером поступила информация о закрытии на дезинфекцию Республиканского онкоцентра, ГКБ №22 в Уфе и ГКБ №1 в Стерлитамаке. В минздраве пояснили, что в онкоцентре и ГКБ №22 также есть пациенты с подозрением на новый коронавирус, в том числе из РКБ. В Стерлитамакской ГКБ сообщили, что дезинфекция связана с подготовкой к развертыванию инфекционного госпиталя.По данным „Ъ“, РКБ передала Роспотребнадзору сведения о всех пациентах, находившихся в больнице в последние недели перед карантином. Они направлены в том числе в муниципальные больницы. Председатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева отмечает, что ситуация с РКБ в Башкирии «к сожалению, не уникальная в масштабах России, но это не означает, что на нее не должны обратить внимание правоохранительные органы». «С конца марта врачи РКБ сообщали администрации о росте пневмонии, об инфицировании сотрудников и пациентов. Заявления делались на уровне заведующих отделений, которых потом вынудили уволиться. От администрации не последовало никакой реакции: ни тестов, ни средств защиты, ничего. И сейчас ситуация с защитой серьезно не улучшилась,— отметила госпожа Васильева.— Конечно, должна быть проведена проверка. Хотя бы для того, чтобы такая ситуация не повторилась в других учреждениях. Возмутительно, что вместо этого сотрудников РКБ, запертых, как на подлодке “Курск”, обвиняют в распространении фейков!»Сотрудники РКБ намерены обратить внимание на ситуацию в больнице, обратившись в Генеральную прокуратуру и к президенту России.