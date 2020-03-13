Вечерний наркоз от действительности снова можно

Соответствующий указ главы республики вступает в силу с понедельника 13 апреля. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что указ от 1 апреля утрачивает силу.Напомним, ранее Радий Хабиров своим указом запретил продажу алкоголя после 18:00.Несколько дней назад Радий Хабиров написал в Фейсбуке: «Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут.Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит».Немногим ранее он говорил, что готов объявить «сухой закон» в случае, если в республике будет зафиксирован рост преступности и случаев бытового насилия.Но 3 апреля Минпромторг России рекомендовал регионам России отказаться от этой меры, поскольку “ограничение или запрет продажи алкоголя вызывает социальное напряжение и рост нелегальной продукции”.Главам регионов министерство рекомендовало не использовать эту меру без крайней необходимости.