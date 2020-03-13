Вечерний наркоз от действительности снова можно

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Юрий Фельштинский. Путин ...

Всё верно. Грустно, но это так. Мирно он не уйдёт. Но мы знаем, что на ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Когда органы работают пра ...

Когда не чего сказать людям, всегда подойдет: терроризм, экстремизм, н ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Когда посадят главврача ...

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии, любое решение главного ...
  11.04.2020   31295    46

Разумно: Хабиров ...

Глава Башкирии Радий Хабиров скорректировал указ о введении в республике режима ...
  11.04.2020   36495    4

Вечерний наркоз от ...

Соответствующий указ главы республики вступает в силу с понедельника 13 апреля. ...
  11.04.2020   39708    8

Уверенно катимся в ...

МВД предложило приравнять участие в несогласованной акции к экстремизму. ...
  11.04.2020   14249    7

Кто ответит за ...

Тимур Уразметов: Сейчас мы — группа врачей и юристов — готовим обращение в ...
  10.04.2020   20723    30

Последние публикации
Когда посадят главврача ...

По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии, любое решение главного ...
  11.04.2020   26123    46

Разумно: Хабиров ...

Глава Башкирии Радий Хабиров скорректировал указ о введении в республике режима ...
  11.04.2020   36103    4

Вечерний наркоз от ...

Соответствующий указ главы республики вступает в силу с понедельника 13 апреля. ...
  11.04.2020   29751    8

Уверенно катимся в ...

МВД предложило приравнять участие в несогласованной акции к экстремизму. ...
  11.04.2020   24875    7

Кто ответит за ...

Тимур Уразметов: Сейчас мы — группа врачей и юристов — готовим обращение в ...
  10.04.2020   28999    30

Коронарабство. Чем ...

Что после нынешней пандемии мир уже никогда не будет прежним — не провозгласил ...
  10.04.2020   35639    33

В Башкирии крупнейшим ...

Власти Башкирии вчера официально признали крупный очаг распространения новой ...
  10.04.2020   27358    16

Из РКБ имени Куватова ...

Об этом со ссылкой на источник в Минздраве сообщает портал Уфа1. По данным ...
  10.04.2020   15525    7

Политологи: Регионы ...

9 апреля прошло заседание экспертного штаба "Волга". Участники обсудили ...
  10.04.2020   19886    5

Хроники конца власти ...

Ну, сказал Путин, что коронавирус нам занесли не американцы, как многие до сих ...
  10.04.2020   39989    7

Читаемое за месяц
Проституция на подсосе у ...

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто ...
  13.03.2020   39830    39

Пока Путин обнуляется — ...

Триумф Путина, который добавил себе еще 12 президентских лет, все больше ...
  13.03.2020   11891    20

Многоходовочки больше не ...

Многоходовочки больше не получаются. Разваленные механизмы обратной связи, ...
  13.03.2020   16594    15

Дмитрий Михайличенко: ...

С момента назначения Р. Хабирова врио главы Башкирии прошло уже 18 месяцев. ...
  13.03.2020   28501    22

Курултайщики хотят ...

Депутаты Курултая Башкирии сегодня на внеочередном заседании большинством ...
  13.03.2020   22125    65

Архив публикаций
Апрель 2020 (57)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


Вечерний наркоз от действительности снова можно

Оценили
0


Соответствующий указ главы республики вступает в силу с понедельника 13 апреля. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что указ от 1 апреля утрачивает силу.

Вечерний наркоз от действительности снова можно


Напомним, ранее Радий Хабиров своим указом запретил продажу алкоголя после 18:00.

Несколько дней назад Радий Хабиров написал в Фейсбуке: «Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут.

Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит».

Немногим ранее он говорил, что готов объявить «сухой закон» в случае, если в республике будет зафиксирован рост преступности и случаев бытового насилия.

Но 3 апреля Минпромторг России рекомендовал регионам России отказаться от этой меры, поскольку “ограничение или запрет продажи алкоголя вызывает социальное напряжение и рост нелегальной продукции”.

Главам регионов министерство рекомендовало не использовать эту меру без крайней необходимости.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 11.04.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прошу специальные органы МВД проверить на изготовление и распространение с целью наживы продуктов содержавшие спирт( самогон) ЮНГа Юрия Николаевича Г., Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 11.04.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера с соседом накатили поллитру, не хватило в магазин, а время 18.30, утром я спасибо сказал Хабирову.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 11.04.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повезло же нам с главой! Шутка. А я-то думаю почему народ сахар сметает мешками? Самогон варить будут, объяснили мне знающие люди. Разве нет дел у главы РБ важнее таких глупостей? Мы же не крепостные? Мы не крепостные!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 11.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вечерний наркоз от действительности снова можно
=========================
Ну вот, лишили гадия единственного, заготовленного на все случаи жизни решения проблем- запрет спиртного.
Как же он теперь будет руководить сраной башкир?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 11.04.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67841 | Рейтинг: +11990,7
Этому гандону наконец-то объяснили, что он йобнутый не хуже своего кумира - пуйла!
У подпольщиков обороты в разы выросли....



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 11.04.2020, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь одни алкаши и кухарки собрались? Маргиналы и бездельники?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 11.04.2020, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Торг только пальчиком погрозил сРадию, он и переобулся, моментально. Забыл и о своём указе УГ-130, и об общественной безопасности. Так что не нужно надувать щёки и кошмарить население, сидите ровно. Как оно там развернётся ещё бооольшой вопрос.
И-2



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 11.04.2020, 15:37 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1372 | Рейтинг: +91,7
“7 | 11.04.20: Не зарегистрирован…Торг только пальчиком погрозил сРадию, он и переобулся, моментально…”

Думаю, с подачи Гиндуллина Ф.Х., председателя Башкирской Торговой Ассоциации, адекватного, да и друга. Спасибо ему, я думаю.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com