Напомним, ранее Радий Хабиров своим указом запретил продажу алкоголя после 18:00.
Несколько дней назад Радий Хабиров написал в Фейсбуке: «Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут.
Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит».
Немногим ранее он говорил, что готов объявить «сухой закон» в случае, если в республике будет зафиксирован рост преступности и случаев бытового насилия.
Но 3 апреля Минпромторг России рекомендовал регионам России отказаться от этой меры, поскольку “ограничение или запрет продажи алкоголя вызывает социальное напряжение и рост нелегальной продукции”.
Главам регионов министерство рекомендовало не использовать эту меру без крайней необходимости.
Эхо Москвы
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Вечерний наркоз от действительности снова можно
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