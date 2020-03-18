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Самоизоляция до лета

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 12631 | Комментарии: 1
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Начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская прокомментировала сообщения СМИ о продлении режима самоизоляции в Башкирии до лета. Непонимание возникло после очередного совещания с Правительством республики.

Самоизоляция до лета


Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здравствуйте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем,
— заявил тогда глава РБ Радий Хабиров.

По мнению Прочаковской, руководитель региона имел ввиду не продление режима самоизоляции, а продолжение работы в усиленном режиме работы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Режим самоизоляции определил Президент РФ – до конца апреля. Радий Хабиров имел плотный и вполне определенный график работы органов власти. В любом случае, — прокомментировала СМИ начальница управления главы РБ по социальным коммуникациям.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 17.04.2020, 03:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67911 | Рейтинг: +11981,9
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