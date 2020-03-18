Самоизоляция до лета ...

Начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская прокомментировала сообщения СМИ о продлении режима самоизоляции в Башкирии до лета. Непонимание возникло после очередного совещания с Правительством республики.Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здравствуйте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем,— заявил тогда глава РБ Радий Хабиров.По мнению Прочаковской, руководитель региона имел ввиду не продление режима самоизоляции, а продолжение работы в усиленном режиме работы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.Режим самоизоляции определил Президент РФ – до конца апреля. Радий Хабиров имел плотный и вполне определенный график работы органов власти. В любом случае, — прокомментировала СМИ начальница управления главы РБ по социальным коммуникациям.