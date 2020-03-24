Невеликая наша держава ...

Глава Сбербанка Греф ожидаемо выступил против того, чтобы раздавать россиянам деньги для поддержки их во время вынужденного простоя из-за эпидемии.Нет у нас, в отличие США и ЕС, таких возможностей и инструментов, пояснил начальник самого большого российского госбанка.Ну да, как переводить миллиарды в офшоры, покупать 5-этажные квартиры, строить дворцы, покупать виллы на Лазурке, дарить любовницам яхты и самолеты, возможности и инструменты у наших госчиновников, госбанкиров, госолигархов и прочей элитки даже не федерального, а регионального уровня, есть. Разница – только в суммах, метрах, тоннаже и классе.Для народа нет ничего.Понятно. Только тогда перестаньте уже горланить со всех трибун про «Россию великую нашу державу». Признайте, что страна-то бедная, едва на содержание начальников хватает.И в этом случае Путин должен был вести себя, как Лукашенко. Батька доходчиво объяснил Батька доходчиво объяснил , почему карантина не объявляет: «Как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего… если рабочие идут на фабрику — пусть работают… стиль жизни не надо менять в этих условиях».Президент Беларуси понимает, что платить коронавирусные пособия ему не с чего. А потому – никакого карантина. И сам, в отличие от Путина, в бункере не сидит, а мотается по стране и даже без костюма химзащиты. Бедные страны, в отличие от богатых, не могут позволить себе роскошь самоизоляции. В граничащей с США Мексике хотя и ввели ЧС в здравоохранении, но в некоторых регионах бедняков кормит наркомафия. Что честно признал президент этой страны.Вот и Путину надо уже решить, в какой он компании? Если с Лукашенко, то никаких «каникул» для народа, и сам – хорошо, не на трактор, но в кабинет, в Кремль, на работу.Если с Трампом, то давай, посылай, как он, чеки гражданам с личной подписью.Денег-то на самом деле – лом. И инструменты, если надо, найдутся.