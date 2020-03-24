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Невеликая наша держава

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Глава Сбербанка Греф ожидаемо выступил против того, чтобы раздавать россиянам деньги для поддержки их во время вынужденного простоя из-за эпидемии.

Невеликая наша держава


Нет у нас, в отличие США и ЕС, таких возможностей и инструментов, пояснил начальник самого большого российского госбанка.

Ну да, как переводить миллиарды в офшоры, покупать 5-этажные квартиры, строить дворцы, покупать виллы на Лазурке, дарить любовницам яхты и самолеты, возможности и инструменты у наших госчиновников, госбанкиров, госолигархов и прочей элитки даже не федерального, а регионального уровня, есть. Разница – только в суммах, метрах, тоннаже и классе.

Для народа нет ничего.

Понятно. Только тогда перестаньте уже горланить со всех трибун про «Россию великую нашу державу». Признайте, что страна-то бедная, едва на содержание начальников хватает.

И в этом случае Путин должен был вести себя, как Лукашенко. Батька доходчиво объяснил Батька доходчиво объяснил , почему карантина не объявляет: «Как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего… если рабочие идут на фабрику — пусть работают… стиль жизни не надо менять в этих условиях».

Президент Беларуси понимает, что платить коронавирусные пособия ему не с чего. А потому – никакого карантина. И сам, в отличие от Путина, в бункере не сидит, а мотается по стране и даже без костюма химзащиты. Бедные страны, в отличие от богатых, не могут позволить себе роскошь самоизоляции. В граничащей с США Мексике хотя и ввели ЧС в здравоохранении, но в некоторых регионах бедняков кормит наркомафия. Что честно признал президент этой страны.

Вот и Путину надо уже решить, в какой он компании? Если с Лукашенко, то никаких «каникул» для народа, и сам – хорошо, не на трактор, но в кабинет, в Кремль, на работу.

Если с Трампом, то давай, посылай, как он, чеки гражданам с личной подписью.

Денег-то на самом деле – лом. И инструменты, если надо, найдутся.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 22.04.2020, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
Сверхдержава, вставшая с колен ни рубля не может выделить из награбленного ограбленным.
О чем это говорит?



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  • 2 | 22.04.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас мафия во главе с Ходорковским сбежала за кордон, теперь недокормленные либералы бедствуют.



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  • 3 | 22.04.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На ребрендинги, ИИ, в котором не шурупят деньги есть.



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0

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  • Участник
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  • 4 | 22.04.2020, 12:00 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1548 | Рейтинг: +364,8
В переводе на простой язык это означает- хер вы че получите. Ни для вас мы эти крысили чтобы холопам раздавать.



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  • 5 | 22.04.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В РФ и сев идёт, и заводы работают! А вот мало кому нужные шарашки, без которых можно обойтись некоторое время, могут и не работать пока! Если эти шарашки платили своим работникам официально, то банки уже начали выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплат на время простоя! Детям из малоимущих семей тоже помогают! Есть и ещё другая помощь! Разбрасывать деньги всем подряд без разбора - величайшая глупость! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 22.04.2020, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
4 | 22.04.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован

а вот и гэбёшки с оперативки с новыми методичками подтянулись...

Ну, давай, расскажи кто получил нулевые кредиты, если их сам министр, подписавший эти документы - получить не смог и был послан в пешее эротическое.



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  • 7 | 22.04.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
А пока что так:
Прокуратура Владимирской области требует возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу №6 города Владимира старых аппаратов искусственной вентиляции легких — срок их годности истек 15 лет назад. Аппараты предназначались для лечения больных с коронавирусной инфекцией, — сообщает ТАСС.
___________________________________
Привет старому пидорасу О_Ошке от говногвардейцев с их 1,3 млрд на оснащение непонятно чего, ведь ведомственные больницы под борьбу с коронавирусом не перепрофилированы НИГДЕ! НИ ЕДИНАЯ!



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2

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  • Гость
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  • 8 | 22.04.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.04.2020, 12:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68025 | Рейтинг: +11974,1
4 | 22.04.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован

а вот и гэбёшки с оперативки с новыми методичками подтянулись...

Ну, давай, расскажи кто получил нулевые кредиты, если их сам министр, подписавший эти документы - получить не смог и был послан в пешее эротическое.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А этот "министр" думал что ему по звонку беспроцентный кредит дадут? Если обслуживался в банке, твои работники получали через него зарплату, то в нём и дают! А если работал чёрным налом, то кто таким даст? Кто конкретно получил я не знаю, наверняка как и ты то, кому отказали письменно! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 9 | 22.04.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.04.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68025 | Рейтинг: +11974,1
А пока что так:
Прокуратура Владимирской области требует возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу №6 города Владимира старых аппаратов искусственной вентиляции легких — срок их годности истек 15 лет назад. Аппараты предназначались для лечения больных с коронавирусной инфекцией, — сообщает ТАСС.
___________________________________
Привет старому пидорасу О_Ошке от говногвардейцев с их 1,3 млрд на оснащение непонятно чего, ведь ведомственные больницы под борьбу с коронавирусом не перепрофилированы НИГДЕ! НИ ЕДИНАЯ!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ты катастрофически стремительно тупеешь на глазах всего УЖа от злобы и ненависти! Вот на эти деньги и будут их перепрофилировать и оснащать оборудованием! Если бы они были перепрофилированы раньше, то денег было бы нужно меньше! Какая связь между Росгвардией и Владимирской больницей? Ну ты тупая!!! И запомни, что без админа ты никто и зовут тебя кухарка! Очень Опытный



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4

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  • Гость
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  • 10 | 22.04.2020, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.04.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68028 | Рейтинг: +11974,1
А пока что так:
Прокуратура Владимирской области требует возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу №6 города Владимира старых аппаратов искусственной вентиляции легких — срок их годности истек 15 лет назад. Аппараты предназначались для лечения больных с коронавирусной инфекцией, — сообщает ТАСС.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Поискал инфу по этой теме! Пока там такая информация! Предположительно это те 50 аппаратов, которые на свои деньги закупил депутат и бизнесмен Аникеев! Капиталисты они такие! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 11 | 22.04.2020, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.04.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68029 | Рейтинг: +11974,6
А пока что так:
Прокуратура Владимирской области требует возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу №6 города Владимира старых аппаратов искусственной вентиляции легких — срок их годности истек 15 лет назад. Аппараты предназначались для лечения больных с коронавирусной инфекцией, — сообщает ТАСС.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Депутат Госдумы поставил в больницы просроченные аппараты ИВЛ
22 апреля 2020, 13:02
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о поставках просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы города Владимира - zebra-tv.

В начале апреля для нужд лечебных учреждений города Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА — 5 НР». Их предполагалось использовать для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сумма контракта составила 6 млн рублей. Сопроводительных документов на аппараты не было, срок их хранения истек более 15 лет назад. Кроме того, для работы этих аппаратов требуется анестетик фторотан , который не применяется также уже более 15 лет.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере»). Сообщается, что аппараты ИВЛ были предложены владимирским медикам благотворителями и депутатом Госдумы и председателем Владимирской патриотической организации «Милосердие и порядок» Григорием Аникеевым.
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__ Единорос, мясной король! Очень Опытный



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  • 12 | 22.04.2020, 23:53 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1495 | Рейтинг: +463,9
«Фискальность», «враньё», «воровство», «репрессии» и т. п. – это пожалуйста! А, финансовая поддержка – это про другой народ ...



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