Сибайский мэр-провокатор снова лезет на рожон

Жители Башкирии, остающиеся без средств к существованию в условиях режима самоизоляции, должны винить только себя, если согласились получать зарплату в конвертах.Так глава администрации Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях ответил на множество поступивших к нему обращений граждан, потерявших работу и доход. Получив десятки негативных комментариев под своим постом, чиновник отключил функцию комментирования. Активисты Сибая признаются, что заявление получило негативную реакцию в обществе, однако опрошенные „Ъ“ местные депутаты чиновника поддержали. По мнению политологов, господин Афзалов продемонстрировал «спонтанную реакцию в условиях неопределенности», в которой находится властная вертикаль.Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов вчера отреагировал на поступившие к нему обращения местных жителей, лишившихся рабочих мест и дохода из-за пандемии нового коронавируса и экономического кризиса. Он опубликовал в социальных сетях пост, из которого следовало, что к чиновнику обратились в основном граждане, которые работали «на частника, нелегально, без оформления» и «остались без поддержки».«Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли»,— заявил чиновник, сопроводив каждый абзац своего текста врезками с изображением восклицательного знака.«У вас сейчас нет защиты ни социальной, ни правовой»,— предупредил он, видимо, на случай, если к нему продолжат обращаться за поддержкой, и призвал впредь «не повторять своих ошибок».Обращение главы вызвало у интернет-пользователей десятки критических комментариев, которые практически сразу удалялись без объяснения причин.Затем чиновник и вовсе отключил функцию комментирования, а к вечеру опубликовал новый пост, к которому отключил функции комментарии сразу же.Во втором обращении господин Афзалов еще раз критически отозвался о тех, кто между «белой» и «серой» зарплатой выбрал второй вариант, посоветовал им оформить в центре занятости минимальное пособие в размере 1,5 тыс. руб., и рассмотреть одну из 274 вакансий, которые есть в городском центре занятости населения.В разговоре с корреспондентом „Ъ“ чиновник сообщил, что ему в социальные сети пишут люди, которым «нечего есть, просят помочь», и он хотел привлечь внимание к легальной занятости, дающей «больше гарантий». Отключение комментариев господин Афзалов объяснил тем, что не видит в них смысла. При этом он заметил, что «у людей из-за того, что они не работают и находятся в сложной ситуации, есть какие-то панические настроения».Высказывания главы администрации Сибая не в первый раз привлекают широкое внимание. В феврале 2019 года он жестко раскритиковал видеообращение местных экоактивистов к президенту России Владимиру Путину, которые требовали ускорить ликвидацию очагов горения рудника УГМК.Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал «козлом» и «экскрементом». Позже он дважды извинился за это. Кроме того, за мэра извинился глава региона Радий Хабиров. Через два месяца господин Хабиров наградил господина Афзалова одной из высших наград республики — орденом Салавата Юлаева, особо отметив заслуги чиновника в выстраивании «эффективной обратной связи с жителями» и «привлечении граждан к участию в местном самоуправлении».На новое выступление главы Сибая вчера публичной реакции от республиканских чиновников не последовало.Опрошенные „Ъ“ муниципальные депутаты в основном поддержали главу. Депутат горсовета Сибая Виктор Тюрин (ЛДПР, возглавляет МУП «Центральный рынок») согласен, что «работники сами виноваты, что оказались в такой ситуации». Индивидуальный предприниматель Ахат Асылбаев («Единая Россия») считает, что в словах главы прозвучала «горькая правда». «Юридически он абсолютно прав, но с житейской точки зрения виновата система налогообложения, которую создало государство»,— отметил директор компании «Барс» (КПРФ) Марат Мухаметов.«В городе это заявление вызвало крайне негативную реакцию», — сообщил „Ъ“ сибайский экоактивист, член СПЧ Башкирии Эдуард Кадыров. «Только по официальным данным Росстата, от 20 до 30% населения заняты в теневой экономике. Получается, что слова мэра задели практически каждого третьего жителя города»,— сообщил он.Политолог Николай Евдокимов связывает неудачное выступление муниципального чиновника с отсутствием навыков общения в социальных сетях. «Формально можно сказать, что он прав, но надо учитывать, что люди работают нелегально не от хорошей жизни, а в этой ситуации ждут от органов власти поддержки. Такие же заявления провоцируют конфликты и отчуждение между властью и обществом»,— отметил господин Евдокимов.По мнению политолога Сергея Маркелова, такие заявления подтверждают, что «на местах вообще не понимают, что происходит и что надо делать». «Это практически по всей вертикали так сейчас: нет готовых алгоритмов, как работать с паникой, с публикой в условиях неопределенности, как правильно сказать, что никто ничем не поможет,— отмечает политолог.— То, что сказал этот чиновник, было его спонтанной человеческой реакцией в условиях неопределенности. И таких реакций, политических откровений мы будем наблюдать еще много».