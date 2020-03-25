Сибайский мэр-провокатор снова лезет на рожон

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Без масок, зато с молитва ...

Во Франции из-за пандемии отменили платежи за коммунальные услуги. Не ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Макаревич: Они боятся тол ...

Молодец Макар и Шевчук эти не прогнулись, как некоторые.
  Рейтинг: +4  Анонимно

Бойко, задорно, с огонько ...

Однако мата на сайте стало в разы меньше. Посылать стали друг друга к ...
  Рейтинг: +4  Штырь

Обсуждаемое за месяц
Сибайский мэр-провокатор ...

Жители Башкирии, остающиеся без средств к существованию в условиях режима ...
  23.04.2020   24803    17

Газизов, тогда закрывай ...

Мэрия Уфы настаивает на том, что уфимцам не разрешается ездить за покупками в ...
  23.04.2020   16412    8

Вирус пройдет, а рабство ...

«Закон о полицейском государстве». В период пандемии нашлась группа граждан, ...
  23.04.2020   21453    17

Пять минут до обнуления ...

«Эх, испортили такую песню…!» С таким чувством, наверное, грустит сегодня ...
  23.04.2020   32643    16

Аусвайсы от оленевода ...

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима ...
  23.04.2020   30555    3

Последние публикации
Сибайский мэр-провокатор ...

Жители Башкирии, остающиеся без средств к существованию в условиях режима ...
  23.04.2020   25824    17

Газизов, тогда закрывай ...

Мэрия Уфы настаивает на том, что уфимцам не разрешается ездить за покупками в ...
  23.04.2020   15409    8

Вирус пройдет, а рабство ...

«Закон о полицейском государстве». В период пандемии нашлась группа граждан, ...
  23.04.2020   25041    17

Пять минут до обнуления ...

«Эх, испортили такую песню…!» С таким чувством, наверное, грустит сегодня ...
  23.04.2020   18394    16

Аусвайсы от оленевода ...

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима ...
  23.04.2020   39667    3

Власть без престижа: ...

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин ...
  23.04.2020   41787    1

Вас смогут убить или ...

Ровно это предлагает сейчас внести в закон «О полиции» российское правительство ...
  23.04.2020   17320    11

Жвачкин раскукарекался ...

Глава Томской области Сергей Жвачкин обратился к жителям региона, которые ...
  23.04.2020   33240    2

Карантин, коронавирус и ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин прогнозирует будущее ближайших ...
  22.04.2020   29098    82

Какой может быть ...

Рустема Ахмадинурова выдвинули на должность вице-спикера Курултая Башкирии. ...
  22.04.2020   20985    14

Читаемое за месяц
Хабиров пообещал не ...

В Башкортостане появились первые зараженные коронавирусной инфекцией, чьи ...
  25.03.2020   29727    22

Ударим кадилом по ...

В храмах РПЦ читают молитвы против коронавируса. Прихожанам рекомендуют ...
  25.03.2020   23974    110

Юмадилова сняли с ...

Подследственного вице-президента Адвокатской палаты Башкирии Юмадилова сняли с ...
  25.03.2020   16245    21

Очередная разводка ...

Наконец-то, наш президент выступил. Наверное, последним из мировых лидеров. Для ...
  26.03.2020   12883    127

С подобострастием к ...

Зариф Байгускаров: «Именно при руководстве страной Путиным многое изменилось в ...
  26.03.2020   17635    27

Архив публикаций
Апрель 2020 (127)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


Сибайский мэр-провокатор снова лезет на рожон

Оценили
0


Жители Башкирии, остающиеся без средств к существованию в условиях режима самоизоляции, должны винить только себя, если согласились получать зарплату в конвертах.

Сибайский мэр-провокатор снова лезет на рожон


Так глава администрации Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях ответил на множество поступивших к нему обращений граждан, потерявших работу и доход. Получив десятки негативных комментариев под своим постом, чиновник отключил функцию комментирования. Активисты Сибая признаются, что заявление получило негативную реакцию в обществе, однако опрошенные „Ъ“ местные депутаты чиновника поддержали. По мнению политологов, господин Афзалов продемонстрировал «спонтанную реакцию в условиях неопределенности», в которой находится властная вертикаль.

Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов вчера отреагировал на поступившие к нему обращения местных жителей, лишившихся рабочих мест и дохода из-за пандемии нового коронавируса и экономического кризиса. Он опубликовал в социальных сетях пост, из которого следовало, что к чиновнику обратились в основном граждане, которые работали «на частника, нелегально, без оформления» и «остались без поддержки».

«Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли»,— заявил чиновник, сопроводив каждый абзац своего текста врезками с изображением восклицательного знака.

«У вас сейчас нет защиты ни социальной, ни правовой»,— предупредил он, видимо, на случай, если к нему продолжат обращаться за поддержкой, и призвал впредь «не повторять своих ошибок».

Обращение главы вызвало у интернет-пользователей десятки критических комментариев, которые практически сразу удалялись без объяснения причин.

Затем чиновник и вовсе отключил функцию комментирования, а к вечеру опубликовал новый пост, к которому отключил функции комментарии сразу же.

Во втором обращении господин Афзалов еще раз критически отозвался о тех, кто между «белой» и «серой» зарплатой выбрал второй вариант, посоветовал им оформить в центре занятости минимальное пособие в размере 1,5 тыс. руб., и рассмотреть одну из 274 вакансий, которые есть в городском центре занятости населения.

В разговоре с корреспондентом „Ъ“ чиновник сообщил, что ему в социальные сети пишут люди, которым «нечего есть, просят помочь», и он хотел привлечь внимание к легальной занятости, дающей «больше гарантий». Отключение комментариев господин Афзалов объяснил тем, что не видит в них смысла. При этом он заметил, что «у людей из-за того, что они не работают и находятся в сложной ситуации, есть какие-то панические настроения».

Высказывания главы администрации Сибая не в первый раз привлекают широкое внимание. В феврале 2019 года он жестко раскритиковал видеообращение местных экоактивистов к президенту России Владимиру Путину, которые требовали ускорить ликвидацию очагов горения рудника УГМК.

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал «козлом» и «экскрементом». Позже он дважды извинился за это. Кроме того, за мэра извинился глава региона Радий Хабиров. Через два месяца господин Хабиров наградил господина Афзалова одной из высших наград республики — орденом Салавата Юлаева, особо отметив заслуги чиновника в выстраивании «эффективной обратной связи с жителями» и «привлечении граждан к участию в местном самоуправлении».

На новое выступление главы Сибая вчера публичной реакции от республиканских чиновников не последовало.

Опрошенные „Ъ“ муниципальные депутаты в основном поддержали главу. Депутат горсовета Сибая Виктор Тюрин (ЛДПР, возглавляет МУП «Центральный рынок») согласен, что «работники сами виноваты, что оказались в такой ситуации». Индивидуальный предприниматель Ахат Асылбаев («Единая Россия») считает, что в словах главы прозвучала «горькая правда». «Юридически он абсолютно прав, но с житейской точки зрения виновата система налогообложения, которую создало государство»,— отметил директор компании «Барс» (КПРФ) Марат Мухаметов.

«В городе это заявление вызвало крайне негативную реакцию», — сообщил „Ъ“ сибайский экоактивист, член СПЧ Башкирии Эдуард Кадыров. «Только по официальным данным Росстата, от 20 до 30% населения заняты в теневой экономике. Получается, что слова мэра задели практически каждого третьего жителя города»,— сообщил он.

Политолог Николай Евдокимов связывает неудачное выступление муниципального чиновника с отсутствием навыков общения в социальных сетях. «Формально можно сказать, что он прав, но надо учитывать, что люди работают нелегально не от хорошей жизни, а в этой ситуации ждут от органов власти поддержки. Такие же заявления провоцируют конфликты и отчуждение между властью и обществом»,— отметил господин Евдокимов.

По мнению политолога Сергея Маркелова, такие заявления подтверждают, что «на местах вообще не понимают, что происходит и что надо делать». «Это практически по всей вертикали так сейчас: нет готовых алгоритмов, как работать с паникой, с публикой в условиях неопределенности, как правильно сказать, что никто ничем не поможет,— отмечает политолог.— То, что сказал этот чиновник, было его спонтанной человеческой реакцией в условиях неопределенности. И таких реакций, политических откровений мы будем наблюдать еще много».

Влада Шипилова, Наталья Павлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.04.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайский мэр-провокатор снова лезет на рожон
====================================
Смертную казнь гадо вернуть не для убийц, и даже не для серийных убийц, а вот для таких как это чинуша.
Они виновны в смерти гораздо большего числа населения, чем это бы сделал серийный убийца! Смотрите как онпо садистски кайфует от того что может но нехочет помогать гражданам попавшим в трудную ситуацию фактически по его же ыине!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.04.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не навыков общения в сетях у него нет-УМА ,самое главное ,НЕТ.Он просто идиот по сути и содержанию.В советское время -это уровень бригадира в колхозе и даже не миллионере .
По идеи -его ГНАТЬ в ТРИ ШЕИ.Но ВСЕ ТАКИЕ



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 23.04.2020, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39933 | Рейтинг: +5178,8
Всем отправленных "на отдых",или на самоизоляцию, Швеция выплачивает по страховке 80% з/п в течение года.
Только наши власти не хотят этого делать.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.04.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще пара подобных идиотских высказывании, и произойдет социальный взрыв



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 23.04.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.04.2020, 10:00 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39929 | Рейтинг: +5179,2

Всем отправленных "на отдых",или на самоизоляцию, Швеция выплачивает по страховке 80% з/п в течение года.
Только наши власти не хотят этого делать.
---------------------------
Юнг а ты застраховался?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 23.04.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это чудо, зеркальное отражение всей власти .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 23.04.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Юридически он абсолютно прав, но с житейской точки зрения виновата система налогообложения, которую создало государство»,— отметил директор компании «Барс» (КПРФ) Марат Мухаметов.

------------------------
Так прав он юридически или неправ? Если неправ то в чем? Если прав, тогда он сказал неприятную правду.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 23.04.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68043 | Рейтинг: +11974,3
Что делала власть 20 лет, если не создала систему, при которой не было в стране условий для нелегальной работы в черную или серую?!
Только увеличивала налоговую нагрузку на работодателей, из-за чего большинство и уходило в черную и серую зоны.
А у наемных работников выбора не оставалось.
На госпредприятия попасть не легко - не везде они есть и не в достаточном количестве, в бюджетники тоже не всем дорога открыта. И без должного образования.
И это "вставание с колен"?!



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 23.04.2020, 12:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14433 | Рейтинг: -2075,5
8 | 23.04.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68039 | Рейтинг: +11974,7

Что делала власть 20 лет, если не создала систему, при которой не было в стране условий для нелегальной работы в черную или серую?!
__________________________________________________
Продолжила путь, заданный за 10 лет до этого.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 23.04.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.04.2020, 10:00 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39929 | Рейтинг: +5179
Всем отправленных "на отдых",или на самоизоляцию, Швеция выплачивает по страховке 80% з/п в течение года.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Кинь ссылку, только не на либерастный сайт! В Швеции пошли своим путём и не вводили самоизоляцию, если я правильно помню! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 23.04.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэр сказал правильно то, что эти люди проиграли! За чёрными или серыми зарплатами зачастую скрываются алиментщики и должники, чтобы не платить совсем или в полном объёме! От этого страдают невинные дети и кредиторы! С другой стороны власть должна жёстче разбираться с теми, кто не оформляет работников официально, чтобы не повадно было! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 23.04.2020, 13:26 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39933 | Рейтинг: +5178,8
Юнг! Кинь ссылку, только не на либерастный сайт! В Швеции пошли своим путём и не вводили самоизоляцию, если я правильно помню! Очень Опытный

====
Е. Шульман (Ю-туб).



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 23.04.2020, 13:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68043 | Рейтинг: +11974,3
Стало известно, сколько зарабатывает и чем владеет чиновник, который сказал, что оставшиеся без денег жители Башкирии проиграли
UFA1.RU покопалась в декларациях представителя власти

Доход чиновника оказался немаленьким

Сегодня, 22 апреля, мэр Сибая Рустем Афзалов заявил, что жители, оставшиеся без денег и поддержки государства, проиграли. По мнению чиновника, людям не следовало соглашаться на зарплату в конверте, теперь у них нет ни социальной, ни правовой защиты. После чиновник дал советы на будущее таким людям, прочитать их можно здесь.

В распоряжение редакции UFA1.RU попала декларация Рустема Афзалова за 2018 год. Там он и представители его семьи перечисляют все, чем владеют, и рассказывают сколько заработали.

Так, сам мэр два года назад владел ¼ квартиры общей площадью 29,7 квадратов. Ее он делит с женой и двумя дочерьми. Также в пользовании чиновника есть еще одна квартира в 74,2 квадрата. Передвигается он на автомобиле Volkswagen Toureg. Есть у Афзалова еще и катер, прицеп и снегоход. За 2018 год чиновник заработал 7 миллионов 398 тысяч 933 рубля. Это 616 тысяч в месяц. Или 20,5 тысячи в день.

Супруга мэра зарабатывала всего чуть больше 34 тысяч в месяц. В собственности у нее нет машин, она владеет только четвертой частью квартиры в 29,7 квадратов.

А вот в пользовании двух дочерей Афзалова на тот момент были земельный участок в тысячу квадратов, предназначенный под застройку, жилой дом в 105 квадратов и две квартиры. Сын чиновника пользуется тремя квартирами.

К сожалению, власти еще не опубликовали свои декларации за 2019 год, но как только они это сделают, мы познакомим вас со всем, чем владеют чиновники. Следите за новостями.
___________________________________
Ну не сука?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 23.04.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.04.2020, 13:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68042 | Рейтинг: +11974,3
Стало известно, сколько зарабатывает и чем владеет чиновник, который сказал, что оставшиеся без денег жители Башкирии проиграли
UFA1.RU покопалась в декларациях представителя власти

Доход чиновника оказался немаленьким

Сегодня, 22 апреля, мэр Сибая Рустем Афзалов заявил, что жители, оставшиеся без денег и поддержки государства, проиграли. По мнению чиновника, людям не следовало соглашаться на зарплату в конверте, теперь у них нет ни социальной, ни правовой защиты. После чиновник дал советы на будущее таким людям, прочитать их можно здесь.

В распоряжение редакции UFA1.RU попала декларация Рустема Афзалова за 2018 год. Там он и представители его семьи перечисляют все, чем владеют, и рассказывают сколько заработали.

Так, сам мэр два года назад владел ¼ квартиры общей площадью 29,7 квадратов. Ее он делит с женой и двумя дочерьми. Также в пользовании чиновника есть еще одна квартира в 74,2 квадрата. Передвигается он на автомобиле Volkswagen Toureg. Есть у Афзалова еще и катер, прицеп и снегоход. За 2018 год чиновник заработал 7 миллионов 398 тысяч 933 рубля. Это 616 тысяч в месяц. Или 20,5 тысячи в день.

Супруга мэра зарабатывала всего чуть больше 34 тысяч в месяц. В собственности у нее нет машин, она владеет только четвертой частью квартиры в 29,7 квадратов.

А вот в пользовании двух дочерей Афзалова на тот момент были земельный участок в тысячу квадратов, предназначенный под застройку, жилой дом в 105 квадратов и две квартиры. Сын чиновника пользуется тремя квартирами.

К сожалению, власти еще не опубликовали свои декларации за 2019 год, но как только они это сделают, мы познакомим вас со всем, чем владеют чиновники. Следите за новостями.
___________________________________
Ну не сука?!
================
"Ну не сука?!"
Нет, истинный либерал!

Хорошо помню, как уже в конце 80-х годов "демократы" и "либералы" с напором проталкивали тезис, что надо покончить с советской уравниловкой - каждый должен зарабатывать, сколько сможет. Всякие Кухарки и прочий рабочий люд буквально млел от этого, представляя, как они сейчас разбогатеют. Вышло, однако, по-другому, и теперь Кухарки рвут себе волосья на причинных местах от зависти к хозяевам жизни.
Кухарка! Перестань рвать волосья, а то облысеешь везде.
Разучи лучше песенку:

На жадину не нужен нож:
ему покажешь медный грош --
и делай с ним что хошь.

На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь --
и делай с ним что хошь.

И привет Кухарке:

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя.
На женщину не нужен нож,
Ты ей с три короба наврешь,
Потом покажешь медный грош,
Потом немного подпоешь,
Потом немножечко нальешь,
Потом на свадьбу намекнешь,
И делай с ней что хошь!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 23.04.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у нас в мкд одна квартира жителя сибая- трешка 60квм-платить не желает сц. квартирант уже сам просит собственника оплачивать т.к. ЖКХ задолбали. НО, сибайскому пофиг уже около 10 лет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 23.04.2020, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 23.04.2020, 13:26 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39933 | Рейтинг: +5178,8
Юнг! Кинь ссылку, только не на либерастный сайт! В Швеции пошли своим путём и не вводили самоизоляцию, если я правильно помню! Очень Опытный

====
Е. Шульман (Ю-туб).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Юнг! Спасибо! Тогда ясно откуда эта либерастная брехня! Тебе самому не стыдно на неё ссылаться? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 23.04.2020, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 23.04.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у нас в мкд одна квартира жителя сибая- трешка 60квм-платить не желает сц. квартирант уже сам просит собственника оплачивать т.к. ЖКХ задолбали. НО, сибайскому пофиг уже около 10 лет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вам тоже должно быть по фиг! В УК есть юрист, вот пусть и занимается, отрабатывая свою зарплату! Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com