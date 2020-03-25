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Вирус пройдет, а рабство останется навсегда

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«Закон о полицейском государстве». В период пандемии нашлась группа граждан, которая чувствует себя по-настоящему бесправной. Это, конечно, не те, кто потеряли работу и без поддержки государства сидят на карантине. Это не те, кто переболел и отсидел положенные дни, но до сих пор не может выйти из дома, потому что непонятно как это сделать. И разумеется, не те, для кого написаны уже целые тома запретов, ограничений и штрафов.

Вирус пройдет, а рабство останется навсегда


Группа граждан, которым сейчас особенно не хватает прав – это полиция. Если законопроект утвердят – а куда они денутся! – то полиция сможет вскрывать автомобили, оцеплять дома и целые территории и устраивать там шмон, а при случае можно будет даже стрелять в людей — фактически на усмотрение самого полицейского. Которого еще и не накажешь после этого, потому что ему можно. Этот закон будет иметь какое-то название и, наверное, какое-то номер, но лучше всего для него подойдет банальное «Закон о Полицейском государстве».

В нормальной стране полиция защищает добропорядочных граждан от преступников и поддерживает общественный порядок. В ненормальной стране, вроде нашей, полиция защищает государство от граждан и поддерживает только власть и саму себя. Даже по тем законах, которые есть сейчас, в 99 случаях из 100 полицейскому сойдет с рук любой проступок.

Он может сломать человеку ноги и бить девушку в живот, но накажут не краснорожего парня в фуражке, а пацана, который швырнул в его сторону пустой пластиковый стаканчик, да еще и не попал. Даже во время пандемии, мы, имея на руках все нужные пропуска и справки, не уверены в том, что не получим штраф. Получить который проще простого, а опротестовать и отменить – это целый геморрой, зачастую вообще без шансов на удовлетворение. В любом суде вам скажут, что «не доверять показаниям сотрудника полиции нет оснований», какими бы бредовыми эти показания ни были. А ваши показания – априори доверия не вызывают.

Примут новый закон, и вместо цитирования каких-то отдельных пунктов в нем, проще будет сказать, что полицейский может всё, а вы можете только подчиняться его распоряжениям. Пандемия – очень удобное время для принятия таких законов. Вирус рано или поздно уйдет, а жить нам придется уже в изменившемся мире и изменившемся государстве. Которое и так-то не было государством для людей, но теперь точно будет государством для полиции.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 23.04.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
полиция на службе тамбовского ОПГ



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3

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  • 2 | 23.04.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
опричники тирана могут все



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  • 3 | 23.04.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вирус пройдет, а рабство останется навсегда
====================================
Меня вообще удивляет искуственное происхождение вируса, нет, ни самого вируса, эти вирусы появляются каждую весну, и каким то образом эпидемии проходят. Недавно узнал что единственный вирус который удалось победить человечеству это вирпус оспы, от всех остальных нет вакцин, так как они постоянно мутируют. Даже оказывается от коклюша нет 100% вакцины!
По видимуиу этот вирус, очень наруку, другому вирусу, вирусу путинской власти, вот они и "творят что хотят, только щепки летят"



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 23.04.2020, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39933 | Рейтинг: +5178,8
По закону должны иметь "хорошо читаемый идентификационный номер".
Ихде он?



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  • 5 | 23.04.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы американские боевики не смотрели? По сути там давно это показывают.



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2

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  • Участник
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  • 6 | 23.04.2020, 10:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4121 | Рейтинг: -323
Осуществляется попытка загнать народ в рабство с помощью цифровых технологий.



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  • Гость
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  • 7 | 23.04.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.04.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы американские боевики не смотрели? По сути там давно это показывают.
===============
какая из Америк?
Латинская Америка идеально подходит для сравнения с Россией,у них полиция стреляет в упор но можно откупиться,власти коррумпированы,народ беден, но есть богатые которым закон нипочем



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  • Гость
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  • 8 | 23.04.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это русское государство, его создали для русских, а в итоге это государство стало сильным и осталось в мире как единственным фашистским после Гитлеровской Германии!



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  • 9 | 23.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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В Америке косо посмотришь на копа, валит сразу на глушняк



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  • 10 | 23.04.2020, 13:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14433 | Рейтинг: -2075,5
8 | 23.04.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Это русское государство, его создали для русских, а в итоге это государство стало сильным и осталось в мире как единственным фашистским после Гитлеровской Германии!
_________________________________________________
Глупость какая.
Вы жуёте то, что пережевали для вас либералы -всякие признаки фашизма.
Либералы уже брошюрки выпускают, что если мальчик занимается своей физической подготовкой, а девочка домашним рукоделием, это уже является признаком фашизма.
Россия обычное капиталистическое государство.



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  • 11 | 23.04.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вирус пройдет, а рабство останется навсегда
==============================================
Уважаемые, теперь,Кеаждый раз я бу мая!!!!ду Вас призывать запасаться доступными орудия для самообороны,- Топорами, Вилами, Лопатамии (лучше с коротким черенкорм)!
Держите их достаточно заточенными, чтобы одним махом убивать наподажщего!!!!!
Держитесь Россиян , мы народ! Мы Порбедим!!!!
Враг не пройдет! Россия будет за нами!!! С этим лозунгом умерали ннаши отцы и деде!!!!
Не посрамим их память в предверии 9 мая!
Путинизм будет разбит! Победа будет за нами!!!!
А иначе к чему были сверти 50 миллионов наших сограждан!!
Мужики! Вспомните накеонец что вы мужмики!!!!! Ваша задача не только воспроизводить потомство но и защищать ЕГО,-Вашиш Детей и Вуков!!!
ВСЕ НА БОРЬБУ С АНТИХРЕСТОМ !!!!!



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  • Участник
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  • 12 | 23.04.2020, 13:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14433 | Рейтинг: -2075,5
И вообще смешно, на нацистском сайте осуждают нацизм.
На соседней ветке Собянина назвали оленеводом.
Подразумевая, что он унтермен.
А то, что этот "оленевод" получил отличное образование и воспитание в учёт не принимается.
Унтермен и всё.
Вы были в Тюмени?
Я бывал много раз.
И заметил, как при этом "оленеводе" расцвела Тюмень.



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2

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  • 13 | 23.04.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 23.04.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это русское государство, его создали для русских, а в итоге это государство стало сильным и осталось в мире как единственным фашистским после Гитлеровской Германии!
------------------------------------------------------------

Это, скажем, на сегодня. А Дильмухаметовская Башкирия по прикидкам башистов, по примеру России, будет в этом отношении более продвинутой в сторону государства Компучии, которое существовало некоторое время тому назад. И уже сегодня имперцы подготовили для башистов базу, отобрав права многочисленных татар на национальное развитие. А татары настолько перепуганы этой власти, что боятся нос высунуть, чтобы проявить свое несогласие с такими порядками...



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  • Гость
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  • 14 | 23.04.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И заметил, как при этом "оленеводе" расцвела Тюмень.
___________________________________--
именно ПРИ , а не благодаря
турк



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  • Гость
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  • 15 | 23.04.2020, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего так перепугались-то? Вы все алкоголики, дебоширы, воры, преступники и т.п.? Тогда бойтесь! А законопослушному гражданину бояться нечего, к нему и раньше никто из полиции (не ГИБДД, это отдельные личности, хотя и у них встречаются нормальные) не приставал и теперь не будет! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 16 | 23.04.2020, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 23.04.2020, 13:41 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14432 | Рейтинг: -2075,5
И вообще смешно, на нацистском сайте осуждают нацизм.
На соседней ветке Собянина назвали оленеводом.
Подразумевая, что он унтермен.
А то, что этот "оленевод" получил отличное образование и воспитание в учёт не принимается.
.........................................
образованность не обязательна для вхождения в тамбовского опг



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 23.04.2020, 16:27 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1304 | Рейтинг: +530,6
15-ый! Ты из ОПГ? Безграмотно пишешь и понимаешь,о чём говоришь...
ОПГ-словосочетание женского рода.



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