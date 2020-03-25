Вирус пройдет, а рабство останется навсегда

«Закон о полицейском государстве». В период пандемии нашлась группа граждан, которая чувствует себя по-настоящему бесправной. Это, конечно, не те, кто потеряли работу и без поддержки государства сидят на карантине. Это не те, кто переболел и отсидел положенные дни, но до сих пор не может выйти из дома, потому что непонятно как это сделать. И разумеется, не те, для кого написаны уже целые тома запретов, ограничений и штрафов.Группа граждан, которым сейчас особенно не хватает прав – это полиция. Если законопроект утвердят – а куда они денутся! – то полиция сможет вскрывать автомобили, оцеплять дома и целые территории и устраивать там шмон, а при случае можно будет даже стрелять в людей — фактически на усмотрение самого полицейского. Которого еще и не накажешь после этого, потому что ему можно. Этот закон будет иметь какое-то название и, наверное, какое-то номер, но лучше всего для него подойдет банальное «Закон о Полицейском государстве».В нормальной стране полиция защищает добропорядочных граждан от преступников и поддерживает общественный порядок. В ненормальной стране, вроде нашей, полиция защищает государство от граждан и поддерживает только власть и саму себя. Даже по тем законах, которые есть сейчас, в 99 случаях из 100 полицейскому сойдет с рук любой проступок.Он может сломать человеку ноги и бить девушку в живот, но накажут не краснорожего парня в фуражке, а пацана, который швырнул в его сторону пустой пластиковый стаканчик, да еще и не попал. Даже во время пандемии, мы, имея на руках все нужные пропуска и справки, не уверены в том, что не получим штраф. Получить который проще простого, а опротестовать и отменить – это целый геморрой, зачастую вообще без шансов на удовлетворение. В любом суде вам скажут, что «не доверять показаниям сотрудника полиции нет оснований», какими бы бредовыми эти показания ни были. А ваши показания – априори доверия не вызывают.Примут новый закон, и вместо цитирования каких-то отдельных пунктов в нем, проще будет сказать, что полицейский может всё, а вы можете только подчиняться его распоряжениям. Пандемия – очень удобное время для принятия таких законов. Вирус рано или поздно уйдет, а жить нам придется уже в изменившемся мире и изменившемся государстве. Которое и так-то не было государством для людей, но теперь точно будет государством для полиции.