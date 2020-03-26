Следственному Комитету не до дураков

Олег Галин: «Фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей».Член БашСПЧ Олег Галин в эфире «Эха» рассказал, что на его заявление в следственный комитет об оскорблении депутата Госдумы Валентины Терешковой ответа не последовало. Он намерен его продублировать.— К моему сожалению, нет ответа. Хочу обратиться еще раз.Он заметил, что просил привлечь к уголовной ответственности не тех, кто критикует, а тех кто оскорбил Терешкову.— Такие высказывания, что «ей жить осталось до понедельника» – это критика? Или фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей. Это оскорбление в форме сатиры. Если бы было «Валя – подумай» или «Валя – одумайся»… Поступил так, потому что Терешкова — женщина и герой, и награждена огромным количеством наград, — сказал Галин.Он пояснил, что заявление было не в отношении конкретных лиц, как, например, карикатуриста Камиля Бузыкаева, который нарисовал тематическую карикатуру, а в отношении неопределённого круга лиц.— Мне нравится творчество Камиля Бузыкаева, но оскорблять, нет у него права. Пусть следствие разберется: оскорбление или критика.Галин заметил, что он, подавая заявления против оскорбивших Терешкову, поступил как правозащитник.— Я поступил как правозащитник, защищая права представителя власти. Правозащитник — не тот, кто защищает граждан от власти, многие путают. Власть тоже нужно защищать. Мы должны быть объективными. Если один человек принимает одну сторону в конфликте, он уже не объективен.