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Следственному Комитету не до дураков

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Олег Галин: «Фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей».

Следственному Комитету не до дураков


Член БашСПЧ Олег Галин в эфире «Эха» рассказал, что на его заявление в следственный комитет об оскорблении депутата Госдумы Валентины Терешковой ответа не последовало. Он намерен его продублировать.

— К моему сожалению, нет ответа. Хочу обратиться еще раз.

Он заметил, что просил привлечь к уголовной ответственности не тех, кто критикует, а тех кто оскорбил Терешкову.

— Такие высказывания, что «ей жить осталось до понедельника» – это критика? Или фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей. Это оскорбление в форме сатиры. Если бы было «Валя – подумай» или «Валя – одумайся»… Поступил так, потому что Терешкова — женщина и герой, и награждена огромным количеством наград, — сказал Галин.

Он пояснил, что заявление было не в отношении конкретных лиц, как, например, карикатуриста Камиля Бузыкаева, который нарисовал тематическую карикатуру, а в отношении неопределённого круга лиц.

— Мне нравится творчество Камиля Бузыкаева, но оскорблять, нет у него права. Пусть следствие разберется: оскорбление или критика.

Галин заметил, что он, подавая заявления против оскорбивших Терешкову, поступил как правозащитник.

— Я поступил как правозащитник, защищая права представителя власти. Правозащитник — не тот, кто защищает граждан от власти, многие путают. Власть тоже нужно защищать. Мы должны быть объективными. Если один человек принимает одну сторону в конфликте, он уже не объективен.

Эхо Москвы
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  • 1 | 24.04.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
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ге ге гей гали вале
ге ге гей самогон



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  • 2 | 24.04.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галин так защищает бабку Валю,дай Бог ему здоровья



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 24.04.2020, 09:19 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 327 | Рейтинг: +106,7
Але, тупой дебил! Твою Вальку использовали как потрепанный гандон из бардачка и выкинули уже, угомонись, шут красномордый!



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  • 4 | 24.04.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галин, хватит бухать. Твой ***ежь давно не актуален, вставай протри шары, посмотри че вокруг происходит.

Еще штаны свои постирай, ты ведь во сне обосрался



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  • 5 | 24.04.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Каких идиотов нет на белом свете ?



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  • 6 | 24.04.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.04.2020, 09:19 | Автор: natall
Публикации: 595 | Комментарии: 327 | Рейтинг: +106,4
Але, тупой дебил! Твою Вальку использовали как потрепанный гандон из бардачка и выкинули уже, угомонись, шут красномордый!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ natali! А нельзя подробней написать, куда её выкинули? Очень Опытный



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2

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  • Эксперт
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  • 7 | 24.04.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
«Дура» - это умаление умственных способностей»

Нет. Это не умаление, а констатация факта дефективных умственных способностей! Судя по-всему и у автора выше приведенной фразы - способности - умственные - аналогичные.
Кроме того - можно и умственного гения назвать дураком, если его поступки дурацкие. Именно поступки. Ну, а Валя - по совокупности - дура.
И что поделать, если Валя - ДУРА?! Причем - всегда такой была. С молодости, с рождения...
Сломала жизнь Андриану Николаеву...



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  • 8 | 24.04.2020, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Две моральные уродки оскорбляют настоящую Героиню, первую женщину побывавшую в космосе. Это УЖ, либерасты, День Сурка, Де-жа-вю.



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  • 9 | 24.04.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сломала жизнь Андриану Николаеву...
-----------------------
Ты здесь каждый день кому-нибудь в душу плюешь, нормально себя чувствуешь.



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  • 10 | 24.04.2020, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Дура» - это умаление умственных способностей»
------------------
Для Кухарки "дура" это как похвалить, мягко сказано.



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  • 11 | 24.04.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Две моральные уродки оскорбляют настоящую Героиню, первую женщину побывавшую в космосе. Это УЖ, либерасты, День Сурка, Де-жа-вю.
---------------------
Самые ярые враги России не так ненавидят нас и страну, как наталка с ленкой.
Эти просто с ума сходят от ненависти.



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  • 12 | 24.04.2020, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." — Я поступил как правозащитник, защищая права представителя
власти.
Правозащитник — не тот, кто защищает граждан от власти,
многие путают.

Власть тоже нужно защищать.

Мы должны быть объективными.
Если один человек принимает одну сторону в конфликте,
он уже
не

объективен........"
==================================================
Разложив эту речь на составные по логике -
Прихожу у выводу как ( НЕ ОБЪЕКТИВНЫЙ ) это
Словесный понос Поджопника жирных задниц !



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1

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  • 13 | 24.04.2020, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.04.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68058 | Рейтинг: +11971,9
«Дура» - это умаление умственных способностей»

Нет. Это не умаление, а констатация факта дефективных умственных способностей! Судя по-всему и у автора выше приведенной фразы - способности - умственные - аналогичные.
Кроме того - можно и умственного гения назвать дураком, если его поступки дурацкие. Именно поступки. Ну, а Валя - по совокупности - дура.
И что поделать, если Валя - ДУРА?! Причем - всегда такой была. С молодости, с рождения...
Сломала жизнь Андриану Николаеву...
___________________
Так тебя каждый день дурой называют - ежедневная констатация факта твоих дефективных умственных способностей!.



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  • 14 | 24.04.2020, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.04.2020, 14:30 | Автор:

Две моральные уродки оскорбляют настоящую Героиню, первую женщину побывавшую в космосе. Это УЖ, либерасты, День Сурка, Де-жа-вю.
===================================================
Это не они ( Две моральные уродки оскорбляют ).это пол
страны РФ , выступают против предложения лизоблюдки .
Ты разве за обнуление сроков полномочий 20 летнего
правления ? Ты же за демократию !



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  • # 15 | 24.04.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 16 | 24.04.2020, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Галин заметил, что он, подавая заявления против оскорбивших Терешкову, поступил как правозащитник..........."
========================================================
Под Ростовом ветер сдул мост, который Терешкова открывала во время
кампании в Госдуму в 2015 году, передает «Дождь».
На возведение нового моста было выделено около 20,5 млн рублей.
«Уверена, что новый мост в Борисоглебском прослужит долго», —
говорила Терешкова на открытии объекта.

Это что - то сатирическое против Терешковой , надо подавать в суд на ветер !



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  • 17 | 24.04.2020, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убогая занялась удалением комментов, на которые ответить у неё ума не хватает! Как с такими умственными способностями называют? Да, да, именно так! Очень Опытный



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3

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  • Участник
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17 | 24.04.2020, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убогая занялась удалением комментов, на которые ответить у неё ума не хватает! Как с такими умственными способностями называют? Да, да, именно так! Очень Опытный

===============================

ты в честь чего чудишь на Горобзоре?

https://vk.com/gorobzor?w=wall-38736052_236293



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  • 19 | 24.04.2020, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 24.04.2020, 17:17 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4522 | Рейтинг: -349,2
17 | 24.04.2020, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убогая занялась удалением комментов, на которые ответить у неё ума не хватает! Как с такими умственными способностями называют? Да, да, именно так! Очень Опытный

===============================

ты в честь чего чудишь на Горобзоре?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я не только там чудю! Настроение хорошее, а оно почти всегда у меня такое, так как у меня всё замечательно, вот и чудю! Очень Опытный



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2

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  • 20 | 24.04.2020, 17:44 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1552 | Рейтинг: +365,3
Вафлентина первая в мире женщина пи до рас. Этим все сказано. Никаких ее заслуг не было. Шестерка власти, вот заслуга. С таким успехом отправляли Белку и Стрелку, у тех и то больше заслуг. Собачки хотя бы не обос рались.



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