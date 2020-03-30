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Из тюрьмы за убийство — и сразу в попы

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Поп Смирнов и его призыв идти просить милостыню, ту самую «пригоршню крупы», конечно, очарователен. Но самый популярный проповедник РПЦ все же не он, а Сергий Романов.

Из тюрьмы за убийство — и сразу в попы


Вот Сергий подлинный властитель дум православных, воплощение духовности и веры. Между прочим, духовник и наставник красавицы Наташи Поклонской и других депутатов Госдумы.

Видео:



Его влияние на паству огромно. Отметим, что драматический костюмчик схимника он нацепил совсем недавно.

До этого Сергий был немного занят: мотал 14 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью, кражи и грабежи.

Рекомендую его последнюю антрепризу досмотреть до конца. И прикинуть, кто победит в битве за самоизоляцию. Разум или церковь.

Александр Невзоров, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 28.04.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему-то сравнила с Соловьевым манера таже



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1

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  • Гость
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  • 2 | 28.04.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уф аллакаем…...



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  • Эксперт
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  • 3 | 28.04.2020, 11:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31426 | Рейтинг: -705,7
Не надо бояться полиции: Бывший духовник Поклонской призвал верующих к неподчинению церковным властям

EaNews.Ru

Уральский лидер православных фундаменталистов схиигумен Сергий (Романов) призвал духовенство и прихожан к неподчинению карантинным ограничениям.

Текущую ситуацию, в которой оказалась на сегодня РПЦ, о. Сергий сравнил с «гнетом жидомасонства» и гонениями на Церковь в период советской власти.

«Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы ссылаясь на псевдопандемию Прикрывая свое малодушие и трусость, предлагают народу Божьему общаться с Богом по онлайну. Бог предупреждает: «Страшливые царства небесного не наследуют». Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II отказался подчиниться жидовскому режиму, за что был убит в Переделкино (резиденция патриарха Московского — прим. ред.)», — заявил схиигумен Сергий (Романов).

Отдельное обращение он подготовил и для духовенства. В своем «наставлении» схиигумен напомнил коллегам, что они живут за счет пожертвований от прихожан, не имея других источников дохода.

«Если вы щас не откроете храмы и не будет принимать народ Божий, кто будет вас кормить? Богоборческая власть? Кто будет платить за вас налоги, содержать храмы и монастыри. Пока не поздно выходите на улицу. Призывайте людей в храмы к покаянию», — сказал отец Сергий (Романов).

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Верующих о. Сергий также призвал выходить не улицы, не боясь сотрудников полиции и Росгвардии. Военные, по мнению священника, также не должны подчиняться приказам властей о карантинных ограничениях.

Священнослужитель заверил, что пандемия коронавируса в стране закончится сразу, если сторонников ограничительных мер «выселить по выбору в республику Биробиджан, на остров Мартиника» или на иные отдаленные территории.

Приводя данные аргументы, священнослужитель ни разу не сослался на Библию. Среди источников вдохновения его речи были, в частности, «Протоколы сионских мудрецов» — сфальсифицированный свод документов о еврейском заговоре. Данная брошюра внесена Роскомнадзором в список экстремистских изданий.

Напомним, схиигумен Сергий Романов является духовником женского монастыря «Спорительница хлебов» под Среднеуральском. В Свердловской области священнослужитель имеет неоднозначную репутацию. Одни верующие воспринимают его как целителя и «старца», который предвидит будущее. Другие, из числа православной интеллигенции, относятся его к лидерам христианских фундаменталистов. В своих проповедях схиигумен призывает верующих отказываться от ИНН и паспортов. Также он регулярно предупреждает о грядущем конце света. За советами в духовной жизни к нему обращались российские випы, в том числе депутат Госдумы Наталья Поклонская и екатеринбургский хоккеист Павел Дацюк.﻿﻿ ﻿﻿

Особую известность на Урале получили коллективные «обряды экзорцизма», проводимые о. Сергием. Религиозная деятельность среднеуральского духовника в свою очередь не раз вызывала вопросы у специалистов в области канонического права Русской православной церкви. Екатеринбургская епархия РПЦ в свою очередь старается дистанцироваться от деятельности духовника «Спорительницы хлебов».

Позиция православной стороны до последнего была непреклонной: в дни, когда работают магазины, присутствие в церкви не должно осуждаться и караться. И верующие должны «оставаться верными чадами Христовой Церкви, которая в действительности собирается вокруг Чаши Господней, а не у телевизора». Настроения верующих пыталась подогревать православная активистка Оксана Иванова, которая в последнее время сблизилась с фундаменталистами.

Добавим, что среди заболевших и умерших от коронавируса есть священники РПЦ.



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  • Участник
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Свечной бизнес трещит по швамк?
...........................................

ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль

собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги.

А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная.

Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида Ефесская!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
Свечной бизнес трещит по швам?
...........................................

ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль

собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги.

А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная.

Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида Ефесская!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 28.04.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора бедствий,войн и эпидемий для православных и католиков - самое время делать навар: торговать свечами,образами,крестами,салфетками;
самое время оказывать платные молитвенные услуги, и наконец много отпевать.А вот взяли и пресекли в разгар прайм-тайма........ обломище!!!



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