Из тюрьмы за убийство — и сразу в попы

Поп Смирнов и его призыв идти просить милостыню, ту самую «пригоршню крупы», конечно, очарователен. Но самый популярный проповедник РПЦ все же не он, а Сергий Романов.Вот Сергий подлинный властитель дум православных, воплощение духовности и веры. Между прочим, духовник и наставник красавицы Наташи Поклонской и других депутатов Госдумы.Видео:Его влияние на паству огромно. Отметим, что драматический костюмчик схимника он нацепил совсем недавно.До этого Сергий был немного занят: мотал 14 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью, кражи и грабежи.Рекомендую его последнюю антрепризу досмотреть до конца. И прикинуть, кто победит в битве за самоизоляцию. Разум или церковь.