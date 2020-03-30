Вот Сергий подлинный властитель дум православных, воплощение духовности и веры. Между прочим, духовник и наставник красавицы Наташи Поклонской и других депутатов Госдумы.
Видео:
Его влияние на паству огромно. Отметим, что драматический костюмчик схимника он нацепил совсем недавно.
До этого Сергий был немного занят: мотал 14 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью, кражи и грабежи.
Рекомендую его последнюю антрепризу досмотреть до конца. И прикинуть, кто победит в битве за самоизоляцию. Разум или церковь.
Александр Невзоров, Эхо Москвы
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Из тюрьмы за убийство — и сразу в попы
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