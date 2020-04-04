Переборщил. Почему Хабиров сравнил коронавирус с «фашистской Германией» и похвалил Путина?

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о высказывании главы Башкортостана, в котором тот сравнил коронавирус с "фашистской Германией" и похвалил "сильного лидера" Путина.Уходящая неделя запомнится, прежде всего, весьма эпичным выступлением Радия Хабирова во время онлайн-конференции "Мир после коронавируса".Глава Башкортостана сравнил коронавирус с "фашистской Германией", при этом успев польстить Путину ("ход организации мер в нашей стране — результат именно этого, мобилизации всех властных институтов вокруг сильного лидера, президента России Владимира Путина"). Два этих пункта четко связаны между собой, т.к. оба показывают, на что пойдут власти во время пандемии, какие бонусы попытаются извлечь и что будут делать после ослабления и постепенной отмены "режима самоизоляции".Но сначала об очередном ТВ-обращении Путина.Ничего выдающегося не было, кроме того, что подтвердились прогнозы о том, что "режим самоизоляции" в ближайшее время начнут ослаблять. За месяц фактического карантина россияне стали свидетелями практически еженедельных обращений. Куда логичнее было бы переформатировать их в ежендельные шоу. И как всякое шоу эти ТВ-обращения призваны не дать конкретный ответ, а отвлечь. Вот только отвлечь особо не получается, т.к. из этого "выпуска" стало окончательно понятно: денег никому не дадут. А ведь на пресловутый пакет помощи россиянам намекали чуть ли не со второго "выпуска"...Сначала главный человек в стране, а затем и министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что мы подошли к пику эпидемии и ситуация с ее распространением в целом стабилизировалась. Но пока виден лишь рост распространения инфекции. Например, если 24 апреля в федерации было зафиксировано 5849 новых случаев заражения, то 1 мая — уже 7933. Всё идет по нарастающей и пика еще не видно. В такой ситуации говорить о некой стабилизации или переломе просто не приходится. Ну, в случае чего, статистику можно будет подвести к тому, что спад действительно начался — аккурат к 12 мая — когда Путиным обещано начало поэтапного выхода из "самоизоляции".Теперь что касается главного информационного события этой недели в Башкортостане — онлайн-конференции "Мир после коронавируса". Эксперты заметили, что мероприятие это было из разряда весьма недешевых, что неоднозначно смотрится на фоне экономического кризиса. PR-эффект — штука дорогая. С одной стороны, сильно желание показать населению Башкортостана, что руководство смотрит в будущее, мол, не "коронавирусом единым" живем (и в этом своя определенная логика, безусловно, есть). С другой стороны, воспользовавшись удобным моментом, можно сделать реверанс московскому кремлю, показать свою сверхлояльность, готовность всегда угодить. Это особенно важно для Радия Хабирова —​ на фоне не очень удачного онлайн-совещания президента РФ с главами регионов, проведенного неделей ранее, когда из намеков Путина было понятно, что федералы не очень довольны ситуацией с коронавирусом в Башкортостане.И дело здесь вовсе не в количестве зараженных, численность которых более или менее держится на общефедеральном уровне, а в том, что в РБ очагами заражения стали больницы и поликлиники, которые должны не заражать, а наоборот лечить уже заболевших. Именно этот факт стал широко обсуждаться в публичном поле.Вот поэтому-то мы и услышали из уст башлыка сравнения с "фашисткой Германией" и "благодарности" Путину, которые прозвучали явно преждевременно.Лесть перед начальством — необходимый элемент для любого российского чиновника. Однако казус заключается в том, что глава региона, тем более глава национальной республики — это не административная, а политическая должность, а значит, лесть со стороны Хабирова, коли уж должна быть, то исключительно тонкой. Чтобы "не переборщить". Чтобы с одной стороны, она прозвучала и все её услышали, но с другой стороны, она не должна "резать слух", должна не казаться "подхалимажем". Путин такую фальшь как правило чувствует, и если она ему кажется излишней, вредной для его имиджа, он её не принимает. История с отменой его мозаичного изображения в храме Минобороны это наглядно показывает.Что же касается сравнения коронавируса с "фашисткой Германией", то здесь Радий Хабиров пытается оседлать уже избитую и потому изрядно всем надоевшую тему ассоциирования нынешней России с Советским Союзом эпохи Второй мировой войны. Посыл тут прост: наши прадеды терпели трудности и вы (граждане) терпите. Ну, и заодно сплотить граждан и власть, повторить привычную мантру, что "мы должны быть едины" и потому — никакой критики в адрес действий властей в период эпидемии. Для Хабирова это особенно актуально на фоне разборок с республиканской системой здравоохранения и его нежелания признать, что во вспышках коронавируса в больницах РБ виноват минздрав.При этом тот же Хабиров успел обвинить в инфекционной вспышке (только не смейтесь!) ...санитарок и медсестер, работающих в медучреждениях. Мол, это они завезли заразу. Радий Хабиров и министерство здравоохранения Башкортостана, видимо, считают, что они так повысили заработные платы, что даже больничные санитарки и медсестры теперь регулярно ездят на зарубежные курорты, откуда они и привозят эту "заразу".Плюс ко всему, явно назревает конфликт уфимского Белого дома с "Башнефтью" (а значит, и с "Роснефтью"), которая не только не оказала помощи в преодолении последствий пандемии, но и, как сообщают ряд СМИ, фактически отказалась спонсировать хоккейный клуб "Салават Юлаев". А это может иметь весьма фатальные последствия для и так и неустойчивого имиджа хабировской администрации, которая за полтора года своего пребывания у власти не добилась существенных успехов. Но зато создала на пустом месте множество новых конфликтов, о которых в администрации Рустэма Хамитова и не помышляли.Внедрение ассоциации со Второй мировой войной также выглядит весьма логичным для последующего укрепления рейтинга власти. Радость от победы над вирусом должна, по мнению провластных политтехнологов, заставить забыть россиян об экономическом кризисе и резком падении жизненного уровня, которое ожидается осенью нынешнего года.Пример большинства стран, борющихся с коронавирусом, показывает: в экстремальной ситуации рейтинги власти растут и даже те граждане, что прежде относились к ней критично, как правило, смягчают свою позицию, ища в ней некую защиту и поддержку в трудную минуту. Однако проблема в том, что граждане РФ пока такой поддержки и защиты не дождались. И самое главное вот что: коронавирус наслоился на экономический кризис, обнажив все проблемы государственной системы, которые упорно пытались скрыть. Поэтому соцопросы и показывают: власть в России (особенно федеральная) сейчас теряет популярность. Это своеобразный феномен, отличающий РФ от множества остальных государств.В этой ситуации региональным властям выгоднее если не противопоставлять себя федеральному центру, то хотя бы отделить себя от пресловутой "вертикали", по крайней мере, показать хотя бы формальную самостоятельность. Чтобы с одной стороны, не ассоциироваться с ошибками федералов, а с другой — показать свою "человечность", готовность вникнуть в проблемы своих граждан, разделить с ними хотя бы часть их тягот.Пока однако далеко не все готовы к изменившимся реалиям.