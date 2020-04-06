Бесполезная петиция в Спортлото

В Башкортостане появилась петиция за отставку главы республики Радия Хабирова. Авторы обращения заявляют, что ситуация с коронавирусом стала окончательным провалом для Хабирова как эффективного руководителя.— Больницы стали основным источником угрозы распространения инфекции, а не местом лечения больных. Региональные власти потеряли контроль над ситуацией сразу же, как появилась задача оперативно решать проблемы региона, вызванными пандемией, — заявлено в документе.По мнению автора петиции, Хабиров не смог решить вопрос с мусором, усугубил социальную напряженность в вопросах экологии, разработки недр, "провально отработал по техногенной катастрофе в Сибае".— Вместо решения проблем проводил концерты и тратил на это спонсорские деньги крупного бизнеса, — считает автор петиции.Активист также обращает внимание на банеры с его изображением и фразой "Хорошо работать дома", тогда как жители республики "массово выезжают на вахты в другие регионы и считают эту фразу издевательством".— Хабиров и его команда, за счет населения благополучно работает дома, а люди все больше и больше погружаются в долговые ямы и нищету, — значится в обращении.