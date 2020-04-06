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Бесполезная петиция в Спортлото

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В Башкортостане появилась петиция за отставку главы республики Радия Хабирова. Авторы обращения заявляют, что ситуация с коронавирусом стала окончательным провалом для Хабирова как эффективного руководителя.

Бесполезная петиция в Спортлото


— Больницы стали основным источником угрозы распространения инфекции, а не местом лечения больных. Региональные власти потеряли контроль над ситуацией сразу же, как появилась задача оперативно решать проблемы региона, вызванными пандемией, — заявлено в документе.

По мнению автора петиции, Хабиров не смог решить вопрос с мусором, усугубил социальную напряженность в вопросах экологии, разработки недр, "провально отработал по техногенной катастрофе в Сибае".

— Вместо решения проблем проводил концерты и тратил на это спонсорские деньги крупного бизнеса, — считает автор петиции.

Активист также обращает внимание на банеры с его изображением и фразой "Хорошо работать дома", тогда как жители республики "массово выезжают на вахты в другие регионы и считают эту фразу издевательством".

— Хабиров и его команда, за счет населения благополучно работает дома, а люди все больше и больше погружаются в долговые ямы и нищету, — значится в обращении.

Идель.Реалии
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  • 1 | 05.05.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ипанаш*ки кому вы обращаетесь, к федеральному центру который забрал 99% земли Башкортостана и недра?
Федеральный центр забирает 90 % налоговых поступлений в Республики- марадёры, грабители, вы только холопы которых е*ут их хозяева, ищите защиты у них же, от них же? Дебилы!!!



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  • 2 | 05.05.2020, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68173 | Рейтинг: +11959,4
Ипанаш*ки кому вы обращаетесь, к федеральному центру который забрал 99% земли Башкортостана и недра?
_________________________________________

Понятно, что кремль забьёт - но важно то, что СРАдий увидит как к нему относятся б-станцы.



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  • 3 | 05.05.2020, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Старый шакалы никак не займется,Хаматова съел,уже за Хабирова взялся.Прав был Швецов,утверждая,ему черти на том свете прогулы ставят!Бога не боится.



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  • Эксперт
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  • 4 | 05.05.2020, 17:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68173 | Рейтинг: +11959,4
Хм... чо нашла... искала сайт 13-й больницы(нужна была работа ЛОР-травмпункта - а там сразу же - мол вот тут лежат светедния о зарплате сотрудников ... не могла не взглянуть)))

ну - инфа к размышлению:

Информация о среднемесячной заработной плате руководителя,
его заместителей и главного бухгалтера
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Башкортостан Городская клиническая больница №13 города Уфа за 2019 год

№ ФИО Должность Среднемесячная заработная плата, руб. Примечание
1 Сыртланова Эльза Раифовна Главный врач 156 430,77 с 01.01.2019-28.10.2019
Кудашев Науфаль Юрьевич Главный врач 232 355,04 с 30.10.2019
_______________________________________

ну и так далее... сами ищите и сайт и то, что лежит прямо на главной странице... это легко.



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  • 5 | 05.05.2020, 17:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68173 | Рейтинг: +11959,4
Из документа становится понятно, кто ушел в РКБ(резкая текучка с момента ее перевода - в течение 3-х недель) вслед за Сыртлановой:

Елхова Елена Асагатовна Заместитель главного врача по медицинской части

Страдс Юлия Владимировна Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Ахметова Лариса Владимировна Главный бухгалтер

Макарова Любовь Владимировна Главная медицинская сестра



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  • 6 | 05.05.2020, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.05.2020, 13:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68173 | Рейтинг: +11960,2
Ипанаш*ки кому вы обращаетесь, к федеральному центру который забрал 99% земли Башкортостана и недра?
_________________________________________

Понятно, что кремль забьёт - но важно то, что СРАдий увидит как к нему относятся б-станцы.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! На выборах надо было своё отношение показывать, а не после пожара насосом размахивать! Очень Опытный



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  • 7 | 05.05.2020, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это ему свои же башкирята и мстят, зато что он их к корыту не подпустил. Корыто не резиновое, своим место где хватает.



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  • 8 | 05.05.2020, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто написал петицию? Анонимный донос? И кто подписал? Откуда про нее известно? Почему нам об этом сообщает Идель реалии?



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  • 9 | 05.05.2020, 19:29 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1567 | Рейтинг: +365,9
А по морде лица башлык хрон. Печень подсадил, мешки под глазами значит и почки тоже. Неужели иптяш алкаш?



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