«Ветераны России» просят Путина взять под личный контроль «кризис управления» в Башкирии

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило президента Владимира Путина взять под личный контроль ситуацию в Башкортостане, в частности вспышку коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова.По их мнению, в республике нарастает кризис управления, пишет "Уфа1".— Для пресс-службы главы Республики Башкортостан Радия Хабирова сегодня настали горячие дни: пожалуй, впервые за время со дня избрания нового главы региона в ситуации кризиса она вынуждена заниматься не просто чиновничьим пиаром, а тем, для чего, собственно, и предназначена, — информированием и связями с общественностью.Правда, проблема команды Хабирова в том, что она привыкла работать в режиме радостных репортажей и поэтому даже нынешнюю трагическую ситуацию использует в рекламных целях: война войной, а пиар по расписанию.Глава Башкортостана Радий Хабиров был и остается в большей степени медийным главой республики, когда всё официальное информационное поле Башкортостана ориентировано на первое лицо региона, — отметили представители общественного движения.Издание обратилось в пресс-службу главы республики за комментарием.— Абсолютно бессмысленно комментировать чьи-то попытки паразитировать на имени Радия Хабирова, отношение народа к которому известно по результатам выборов, — отметили в пресс-службе.Ранее в интернете появилась петиция за отставку главы республики Радия Хабирова. Ее на данный момент подписали уже более 1300 человек.