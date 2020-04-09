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«Ветераны России» просят Путина взять под личный контроль «кризис управления» в Башкирии

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Общероссийское общественное движение "Ветераны России" попросило президента Владимира Путина взять под личный контроль ситуацию в Башкортостане, в частности вспышку коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова.

«Ветераны России» просят Путина взять под личный контроль «кризис управления» в Башкирии


По их мнению, в республике нарастает кризис управления, пишет "Уфа1".

— Для пресс-службы главы Республики Башкортостан Радия Хабирова сегодня настали горячие дни: пожалуй, впервые за время со дня избрания нового главы региона в ситуации кризиса она вынуждена заниматься не просто чиновничьим пиаром, а тем, для чего, собственно, и предназначена, — информированием и связями с общественностью.

Правда, проблема команды Хабирова в том, что она привыкла работать в режиме радостных репортажей и поэтому даже нынешнюю трагическую ситуацию использует в рекламных целях: война войной, а пиар по расписанию.

Глава Башкортостана Радий Хабиров был и остается в большей степени медийным главой республики, когда всё официальное информационное поле Башкортостана ориентировано на первое лицо региона, — отметили представители общественного движения.

Издание обратилось в пресс-службу главы республики за комментарием.

— Абсолютно бессмысленно комментировать чьи-то попытки паразитировать на имени Радия Хабирова, отношение народа к которому известно по результатам выборов, — отметили в пресс-службе.

Ранее в интернете появилась петиция за отставку главы республики Радия Хабирова. Ее на данный момент подписали уже более 1300 человек.

Идель.Реалии
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  • 1 | 08.05.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хабировослабил себе репутацию и рейтинг замалчиванием ситуации в РКБ и прикрывательством главрача сыртлановой



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  • 2 | 08.05.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Эти ветераны-сплошь рахимовцы ,засветились в свое время акциями против Хамитова.Пошли проторенной тропой ?Интересно, сколько за подпись?



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  • 3 | 08.05.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молчите и заткнитесь! Хотите карьерной крови Сыртлановой - так знайте - башкиры своих не бросают. Хабиров, как истинный башкир (а не какой-нибудь там диалектный), обязан беречь Сыртланову от всяких наездов. Ишь чего захотели? Сегодня по требованию общественников уберешь Сыртланову, а завтра чего эти умники потребуют - отставки Хабирова?



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  • 4 | 08.05.2020, 11:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14483 | Рейтинг: -2081,8
В предверии, поздравляю всех с великим праздником - Днём Великой Победы!
Наши отцы, деды, прадеды одержали победу над очень сильным врагом.
Никто, кроме них не смог этого сделать.
Тем желаннее и величественнее Победа!



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