По их мнению, в республике нарастает кризис управления, пишет "Уфа1".
— Для пресс-службы главы Республики Башкортостан Радия Хабирова сегодня настали горячие дни: пожалуй, впервые за время со дня избрания нового главы региона в ситуации кризиса она вынуждена заниматься не просто чиновничьим пиаром, а тем, для чего, собственно, и предназначена, — информированием и связями с общественностью.
Правда, проблема команды Хабирова в том, что она привыкла работать в режиме радостных репортажей и поэтому даже нынешнюю трагическую ситуацию использует в рекламных целях: война войной, а пиар по расписанию.
Глава Башкортостана Радий Хабиров был и остается в большей степени медийным главой республики, когда всё официальное информационное поле Башкортостана ориентировано на первое лицо региона, — отметили представители общественного движения.
Издание обратилось в пресс-службу главы республики за комментарием.
— Абсолютно бессмысленно комментировать чьи-то попытки паразитировать на имени Радия Хабирова, отношение народа к которому известно по результатам выборов, — отметили в пресс-службе.
Ранее в интернете появилась петиция за отставку главы республики Радия Хабирова. Ее на данный момент подписали уже более 1300 человек.
Идель.Реалии
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«Ветераны России» просят Путина взять под личный контроль «кризис управления» в Башкирии
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