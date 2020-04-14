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Руслан Нуртдинов: «Оформляют за фейки, за оправдание терроризма, за вымогательство — всё идёт в ход»

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Пока мы с вами праздники празднуем, наслаждаемся хорошей погодой и шашлычками, знаете что происходит? Повсюду в стране идёт волна задержаний и обысков.

Руслан Нуртдинов: «Оформляют за фейки, за оправдание терроризма, за вымогательство — всё идёт в ход»


По притянутым за уши статьям, под шум салютов, арестовывают тех, кто имеет собственное, идущее вразрез с официальной идеологией, мнение о происходящем в России. Прямо как в далёкие сталинские времена.. Оформляют за фейки, за оправдание терроризма, за вымогательство — всё идёт в ход.

Но нас-то с вами это не касается, правда? У нас дела поважнее есть: лишний раз удовольствие получить от чего-нибудь, очередную безделушку прикупить. А политикой пусть те безумцы занимаются: если у них что-то получится — классно, если нет, то и пофиг.

Очень опасное, надо сказать, заблуждение.. Потому что нас это напрямую касается, по крайней мере, уж точно коснётся каждого в недалёком будущем. Думаете, режим остановится, перемолов их? Сомневаюсь. И, кажется, впереди маячит эпоха всё более жёстких ограничений и расправ.

В связи с такими новостями, прихожу к мысли, что недавний взлом моей страницы ВКонтакте не был случайным.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 12.05.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильное решение. За фейки, ложь и клевету к ответственности привлекать. А то привыкли понимаешь ли, безнаказанно клеветать.



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  • 2 | 12.05.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан Нуртдинов: «Оформляют за фейки, за оправдание терроризма, за вымогательство — всё идёт в ход»
--------------------------
А что за это должны по голове гладить и премии выписывать?



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7

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  • 3 | 12.05.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как страшно жить.



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  • 4 | 12.05.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А все ли заметили то, как технично слилась убогая в эти дни, ничего не комментируя? А местные идиоты, типа Вдума и Пня, подставляются своей брехнёй капитально! Очень Опытный



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4

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  • 5 | 12.05.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерастам страшно. Либерасты просят рабов и быдло заступиться за них.



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  • 6 | 12.05.2020, 11:56 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4880 | Рейтинг: -742,6
Почему Кухарка не привлекают за фейки? Она заработала хороший срок по этому делу, или она подсадная утка?



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6

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  • 7 | 12.05.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж , жизнь удалась у жуликов и подпевал поджопников
российского ворья , как хорошо жить 10% российского населения !
Их " законы " кругом бдюдят .



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2

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  • 8 | 12.05.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.05.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж , жизнь удалась у жуликов и подпевал поджопников
российского ворья , как хорошо жить 10% российского населения !
Их " законы " кругом бдюдят
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Здесь не про это! За честную критику никого не привлекают, а привлекают за враньё! Я вот не боясь критикую решение Путина по разовым выплатам на детей до 16 лет: считаю, что выплатить надо всем школьникам, так что одобряю это решение только частично! Очень Опытный



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  • 9 | 12.05.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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А кто будет ставить "диагноз"? Выгодоприобретатель- власть.



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  • 10 | 12.05.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока мы с вами праздники празднуем, наслаждаемся хорошей погодой и шашлычками, знаете что происходит? Повсюду в стране идёт волна задержаний и обысков.
-------------
Приезжаю с шашлычков, а в подъезде всех либо задержали либо обшмонали, хорошо меня дома не было!



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  • 11 | 12.05.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что творится?Все кого- то критикуют, ругают, под шумок приглядываясь занять какое- нибудь теплое кресло.Я вот все думаю, а что может случиться, если всех этих крикунов, сплетников допустить до власти?



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  • 12 | 12.05.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 12.05.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что творится?Все кого- то критикуют, ругают, под шумок приглядываясь занять какое- нибудь теплое кресло.Я вот все думаю, а что может случиться, если всех этих крикунов, сплетников допустить до власти?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ На Украине уже допустили! Очень Опытный



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3

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  • 13 | 12.05.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 12.05.2020, 13:07 | Автор:

что творится?Все кого- то критикуют, ругают, под шумок приглядываясь занять какое- нибудь теплое кресло.Я вот все думаю, а что может случиться, если всех этих крикунов, сплетников допустить до власти?
==============================================
Хорошо , что граждане - " сплетники " не у власти , а то и их дети и жены с многомиллионными состояниями сбежали бы из России и стали гражданами других стран ., как у не сплетников у власти !
Патриотизм видите ли не должен быть квасным ! Можно быть патриотом Родины и с гражданством другой страны , платя налоги этим " враждебным " странам ! И какие какие налоги - Прогрессивные !



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  • 14 | 12.05.2020, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.05.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан Нуртдинов: «Оформляют за фейки, за оправдание терроризма, за вымогательство — всё идёт в ход»
--------------------------
А что за это должны по голове гладить и премии выписывать?
=================================================
Фейки по всем каналам народу впаривают, да ещё разного рода "помётам" большие бюджетные деньги плОтЮт.

И-2



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4

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  • 15 | 12.05.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.05.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж , жизнь удалась у жуликов и подпевал поджопников
российского ворья , как хорошо жить 10% российского населения !
Их " законы " кругом бдюдят .
======================================
Этот комментарий 10% расиянского населения припишут к категории фэйков.

И-2



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3

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  • Участник
  •  
  • 16 | 12.05.2020, 15:30 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4880 | Рейтинг: -742,6
68097 | 10.05.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68204 | Рейтинг: +11952,5
Про что этот день

Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
---------------------
Народ, Кухарки два дня как нет, может взяли? или в запое?



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4

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  • Участник
  •  
  • 17 | 12.05.2020, 15:30 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4880 | Рейтинг: -742,6
68097 | 10.05.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68204 | Рейтинг: +11952,5
Про что этот день

Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
---------------------
Народ, Кухарки два дня как нет, может взяли? или в запое?



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 12.05.2020, 15:47 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39984 | Рейтинг: +5169,2
За неё верный пес Калатун-ебай отдувается.



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1

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  • Гость
  •  
  • 19 | 12.05.2020, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 12.05.2020, 15:30 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4878 | Рейтинг: -742
68097 | 10.05.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68204 | Рейтинг: +11952,5
Про что этот день

Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
---------------------
Народ, Кухарки два дня как нет, может взяли? или в запое?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Дед! Тут она: втихаря плюсует-минусует! Не хочет нарваться за своё постоянное враньё, вот и зашхерилась пока! Очень Опытный



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2

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  • 20 | 12.05.2020, 16:37 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39235 | Рейтинг: +6486,4
И, кажется, впереди маячит эпоха всё более жёстких ограничений и расправ.
===
Чё вы народ то пугаете?!

У комуняцких паханов и жуликов пустеют кормушки, а население задарма работать не то чтобы не хочет, просто его за 100 (СТО) лет тАвАрищи отучили работать.

Ибо во всем мире и истории хорошо работают НА СЕБЯ, а не на кучку партЕйных органов.

Поэтому у элит шпаны другого выхода просто нет, и Россия, вскоре, станет опять нормальной унитарной страной.



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