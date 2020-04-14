Руслан Нуртдинов: «Оформляют за фейки, за оправдание терроризма, за вымогательство — всё идёт в ход»

Пока мы с вами праздники празднуем, наслаждаемся хорошей погодой и шашлычками, знаете что происходит? Повсюду в стране идёт волна задержаний и обысков.По притянутым за уши статьям, под шум салютов, арестовывают тех, кто имеет собственное, идущее вразрез с официальной идеологией, мнение о происходящем в России. Прямо как в далёкие сталинские времена.. Оформляют за фейки, за оправдание терроризма, за вымогательство — всё идёт в ход.Но нас-то с вами это не касается, правда? У нас дела поважнее есть: лишний раз удовольствие получить от чего-нибудь, очередную безделушку прикупить. А политикой пусть те безумцы занимаются: если у них что-то получится — классно, если нет, то и пофиг.Очень опасное, надо сказать, заблуждение.. Потому что нас это напрямую касается, по крайней мере, уж точно коснётся каждого в недалёком будущем. Думаете, режим остановится, перемолов их? Сомневаюсь. И, кажется, впереди маячит эпоха всё более жёстких ограничений и расправ.В связи с такими новостями, прихожу к мысли, что недавний взлом моей страницы ВКонтакте не был случайным.