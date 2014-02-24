Башкирский нацист требует сарай

Руслан Габбасов: Поднимет ли в этот раз Хабиров вопрос о передаче башкирам нашего Караван-Сарая?Руслан Габбасов — национальный активист.Тут прошла новость, что в республике собираются отмечать 175-летний юбилей архитектурно-исторического комплекса Караван-Сарай.Уже подписан Указ главы Башкортостана.Напомню, что этот комплекс строился башкирами и на башкирские деньги.Строился он с 1837 по 1846 годы с целью, чтобы там размещалась башкирская войсковая канцелярия, гостиница для приезжих мусульманских купцов и простого люда, чтобы там размещалась башкирская школа.После ликвидации управления Башкирским войском в 1865 году Караван-Сарай был незаконно отобран у башкирского народа. Это вызвало возмущение башкир, под жалобой о возвращении незаконно отнятого Караван-Сарая подписалось около 10 тыс. человек.II Всебашкирский курултай проходивший в Оренбурге с 20 по 27 июля 1917 года специально обсудил вопрос о возврате башкирам отнятого у них царским правительством: Караван-Сарая и вынес постановление: «Караван-Сарай как здание, построенное башкирами…, съезд объявляет национальной собственностью башкирского народа».В 1918 году Ленин своим Декретом постановил вернуть башкирскому народу Караван-Сарай, но следуя своей традиции не выполнять свои же договоренности, уже в 1924 году комплекс вновь передали Оренбургской области.Меня до сих пор удивляет, что построенный на башкирские деньги этот комплекс башкирским не является. Сейчас там располагаются различные министерства Оренбургской области.Башкирская общественность за последние 100 лет множество раз поднимало вопрос о передаче Караван-Сарая Башкортостану, но как говорится воз и ныне там.Отмечать юбилей конечно надо, и делать это надо только ради того, что показать всем, что мы, башкиры не забыли чей является Караван-Сарай, да и вообще оренбургская земля.Поднимет ли в этот раз Хабиров вопрос о передачи башкирам нашего Караван-Сарая?