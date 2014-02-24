Башкирский нацист требует сарай

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии
Страшный сон обнуленного ...

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Самый поганый суд в мире

...Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Сергей Орлов: «Зло ...

Кампания за освобождение Навального: https://free.navalny.com​ Пишите Алексею ...
  13.04.2021   40889    40

Башкирский нацист ...

Руслан Габбасов: Поднимет ли в этот раз Хабиров вопрос о передаче башкирам ...
  13.04.2021   39649    94

Дно стыда за поганые ...

«Стыдно не за себя, а за суд»: в Башкирии активисты не смогли защитить в суде ...
  13.04.2021   29848    5

Вор, мафиози и бандит, ...

Песчаные карьеры и квартиры в Уфе: по каким эпизодам могут быть возбуждены дела ...
  12.04.2021   29481    15

Полпредом Башкирии ...

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил полномочным представителем республики при ...
  12.04.2021   16713    13

Последние публикации
Сергей Орлов: «Зло ...

Кампания за освобождение Навального: https://free.navalny.com​ Пишите Алексею ...
  13.04.2021   14026    40

Башкирский нацист ...

Руслан Габбасов: Поднимет ли в этот раз Хабиров вопрос о передаче башкирам ...
  13.04.2021   37550    94

Дно стыда за поганые ...

«Стыдно не за себя, а за суд»: в Башкирии активисты не смогли защитить в суде ...
  13.04.2021   26279    5

Вор, мафиози и бандит, ...

Песчаные карьеры и квартиры в Уфе: по каким эпизодам могут быть возбуждены дела ...
  12.04.2021   27556    15

Полпредом Башкирии ...

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил полномочным представителем республики при ...
  12.04.2021   20397    13

В одиночестве с бедой ...

Зарубежных гостей на парад Победы 9 мая приглашать не будут. Об этом объявил ...
  12.04.2021   18603    28

Фальшивый потерпевший ...

О башкиризации татар и татаризации башкир. Должна ли власть иметь отношение к ...
  9.04.2021   43087    134

В Башкирии снова украли: ...

В Башкирии смыло дороги за 20 млн рублей, отсыпанные по поручению Хабирова. ...
  9.04.2021   23810    18

Крысы побежали с ...

Директор ГУП совхоз «Алексеевский», депутат Курултая Башкирии от «Единой ...
  9.04.2021   21864    11

Фальшивые коммунисты на ...

Юнир Кутлугужин: «Мы голосовали за принятие закона о детях войны». В год ...
  8.04.2021   35839    17

Читаемое за месяц
Страна, затыкающая рты ...

МИД РФ: западные страны сами ускорили начало регулирования ...
  15.03.2021   36242    24

Активисты из Татарстана ...

Они участвовали в муниципальном форуме независимых депутатов в российской ...
  15.03.2021   31103    81

Грязные «выборы», гадкая ...

Николай Евдокимов: Чистота выборов зависит не от Общественной палаты, эти ...
  16.03.2021   16256    11

Музыкальная шпана из ...

В Конституцию Башкортостана внесут изменения. Государственное Собрание ...
  16.03.2021   29140    38

Бесполезный холуй сбился ...

В Конституцию Башкортостана внесут изменения. Государственное Собрание ...
  16.03.2021   26021    7

Архив публикаций
Апрель 2021 (26)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)




Башкирский нацист требует сарай

Оценили
0


Руслан Габбасов: Поднимет ли в этот раз Хабиров вопрос о передаче башкирам нашего Караван-Сарая?

Башкирский нацист требует сарай


Руслан Габбасов — национальный активист.

Тут прошла новость, что в республике собираются отмечать 175-летний юбилей архитектурно-исторического комплекса Караван-Сарай.

Уже подписан Указ главы Башкортостана.

Напомню, что этот комплекс строился башкирами и на башкирские деньги.

Строился он с 1837 по 1846 годы с целью, чтобы там размещалась башкирская войсковая канцелярия, гостиница для приезжих мусульманских купцов и простого люда, чтобы там размещалась башкирская школа.

После ликвидации управления Башкирским войском в 1865 году Караван-Сарай был незаконно отобран у башкирского народа. Это вызвало возмущение башкир, под жалобой о возвращении незаконно отнятого Караван-Сарая подписалось около 10 тыс. человек.

II Всебашкирский курултай проходивший в Оренбурге с 20 по 27 июля 1917 года специально обсудил вопрос о возврате башкирам отнятого у них царским правительством: Караван-Сарая и вынес постановление: «Караван-Сарай как здание, построенное башкирами…, съезд объявляет национальной собственностью башкирского народа».

В 1918 году Ленин своим Декретом постановил вернуть башкирскому народу Караван-Сарай, но следуя своей традиции не выполнять свои же договоренности, уже в 1924 году комплекс вновь передали Оренбургской области.

Меня до сих пор удивляет, что построенный на башкирские деньги этот комплекс башкирским не является. Сейчас там располагаются различные министерства Оренбургской области.

Башкирская общественность за последние 100 лет множество раз поднимало вопрос о передаче Караван-Сарая Башкортостану, но как говорится воз и ныне там.

Отмечать юбилей конечно надо, и делать это надо только ради того, что показать всем, что мы, башкиры не забыли чей является Караван-Сарай, да и вообще оренбургская земля.

Поднимет ли в этот раз Хабиров вопрос о передачи башкирам нашего Караван-Сарая?

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 13.04.2021, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
"ради того, что показать всем, что мы, башкиры не забыли чей является <...> оренбургская земля"
_____________________________________
И чьей? Осетин? Поскольку они считаются потомками сарматов, где за долго до башкир они и основались -
Древнейшие следы обитания человека на территории современной Оренбургской области относятся к эпохе верхнего палеолита: стоянки Лабазы I и Лабазы II в низовьях реки Бузулук на севере Курманаевского района, Идельбаевская стоянка в районе Медногорска, местонахождения кремнёвых орудий на окраине села Новоузели и в овраге у посёлка Интернациональный в Матвеевском районе, «Донгузская плита» с изображением оленя на Илекском плато. К мезолиту относится Старотокская стоянка близ села Ивановка в Красногвардейском районе. К эпохе неолита относятся Староелшанская и Ивановская стоянки. Ко второй половине V — началу IV тыс. до н. э. относятся памятники хвалынско-бережновской культурной группы (Турганикская, Ивановская стоянки, Ивановский дюнный могильник). Черепа из могильника Красноярка, расположенного к северо-востоку от села Юлты Красногвардейского района на правом берегу реки Ток, относятся к эпохе энеолита (4035—3992 гг. до н. э.).
К бронзовому веку относятся поселения оседлых скотоводов срубной и алакульской археологических культур и горняков-металлургов на Каргалинских рудниках (крупнейший горно-металлургический центр в Северной Евразии).
В XVII — XVI веках до н. э. в Зауралье была создана целая сеть укреплённых валами городищ с курганными некрополями синташтинского типа. К сарматской культуре относятся курганы близ села Прохоровка Шарлыкского района. Алексей Нечвалода сделал антропологическую реконструкцию головы по черепу мужчины сармата из филипповских курганов.
____________________________
Этот коммент я оставила на странице фейсбука Габбасова, прибежал нацик Агишев и понес пургу, что все вокруг башкирское, а русские Агидель в Белую Воложку переименовали и Караидель в реку Уфа)))))))))))
Только так и не сказал, как назывались по-башкирски речки Сутолока(Суколока) и Ногайка - что впадают в Белую Воложку и где между этими речегками и была основана крепость Уфа и тоже с небашкирским названием.

А еще он сказал следующее:

Третий аргумент - время проживания народа на данной территории. По уставу ООН коренным народом может считаться народ, проживающий на данной территории не менее 500 лет. А башкирский народ проживает на данной территории свыше тысячи лет. Татары проживают тут всего 300 лет. Многие из них переселились только в 18 веке, Они бежали от насильственной христианизации и тут их братья башкиры приютили, дали землю. То же самое произошло с русскими крепостными крестьянами.
Конец цитаты.

Отметая брехню про "свыше тысячи лет", про татар и русских, его вранье - враньём и остается, отмечу, что русским, по Уставу ООН, осталось всего ничего, чтобы стать коренными)))))) 53 года. Хорошо, что эти нынешние ущербные нацики либо к этому времени вымрут, либо будут дряхлыми стариками.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.04.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забирайте, но верните все, что создано многонациональным коренным народом бывшей Уфимской губернии, БАССР и нонешней Башкирией - города с горячей водой и отоплением, школы, больницы, предприятия и , словом все блага цивилизации,которыми вы активно пользуетесь не без удовольствия. Юрты мы вам поставим, коней дадим, пастбища, живите как мечтаете - охотой, собирательством. Или другого хотите? Ну так прямо и скажи - я бездарь, неудачник, работать лень, хочу многого и сразу, хочу быть владыкой и чтоб остальные были у меня на посылках.. Не боишься - что там разбитого корыта? - морды?



Оценили
10

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.04.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха маруся, по твоему и Турция твоя, с Карагандой впридачу. А Башкирию ты давно оНашатила для себя скорее всего.
Но Башкирия всегда Башкирия, независимо что хоть она хуберния для заблудших



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.04.2021, 13:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
Курултай башкир получит большую часть субсидий на общественные организации Башкирии
11:52, 13 апреля 2021 | c157
При этом русские и татарские организации получат более чем в 20 раз меньше.

Курултай башкир получит большую часть субсидий на общественные организации Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров вчера утвердил перечень общественных объединений, ставших победителями конкурса на получении государственной субсидии. Данные средства будут направлены на реализацию программ в сфере культуры и искусства, национальных и общественно-политических отношений. Всего на 2021 год запланировано 20,2 млн рублей субсидий.

При этом большая часть всех средств, а именно 13,99 млн рублей, достанутся МСОО «Всемирный Курултай (конгресс) башкир». Собор русских РБ и РНКАТ РБ (автономия татар) получат всего по 600 тыс. рублей. Общество чувашской культуры добилось субсидии в 100 тыс. рублей.

Союз писателей РБ с 2 млн рублей стал вторым по размеру получаемой субсидии. Еще миллион рублей уходит в Ассамблею народов РБ.
_________________________
Комментируйте сами



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.04.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Время трудное, но все есть, а как хочется жить в шоколаде, не прикладывая мозги и силы. Проще требовать для себя каких то абсурдных прав превосходства, на основе лишь исторического проживания предков в этой местности. А что если растолкать всех руководителей и чиновников с бизнесменами в штатах и посадить на их места индейцев, коренных же жителей! Так им и надо.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.04.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.04.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Куха маруся, по твоему и Турция твоя, с Карагандой впридачу. А Башкирию ты давно оНашатила для себя скорее всего.
Но Башкирия всегда Башкирия, независимо что хоть она хуберния для заблудших
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что ты в русские города приперся? Сиди в своем ауле. Что, работать на земле не хочешь? Так и здесь тебе ничего не светит с твоим то узколобым черепом. Понаехали тут.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 13.04.2021, 14:22 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10820 | Рейтинг: -860,1
Две святыни. Или, что грамотно изложил молодец Бердин?

irek_tattarich
24 февраля, 2014
Как было уже мной отмечено, после новогоднего перерыва, после некоторой лёжки, вновь бурно активизировался сайт неких «традиционалистов» Башкортостана "РБ - XXI век" http://rb21vek.com/. Главный актёр этого сайта, и большой знаток всего и вся А.Т. Бердин снова был в ударе. И, наверное, с этого, он от своих благодарных поклонников получил комплимент: «Грамотно изложено. Молодец Бердин». Возможно, я ещё, и, в общем, пройдусь по некоторым его тамошним пёрлам в обсуждениях тамошних постов, включая и его собственный, а сейчас, скажем так, отдельно и специально о двух памятниках.

Нет, наш то, знаток Бердин, решил на сайте поумничать только насчёт башни Сююмбике: «Башня - произведение русского зодчества. Сторожевая башня, и что самое забавное - с высокой вероятностью как раз против башкир. Но считается в татарской культуре СИМВОЛОМ ТАТАРСКОГО ЗОДЧЕСТВА».

Начнём с "забавного", т.е. что забавного нашёл этот товарищ-господин и непонятно вовсе? Какая забава, бунты в России? Вместе с тем, может быть, и из-за башкирских шатостей была строена башня, но в начале ХVIII века, предполагаемого времени строительства, как отмечается на портале «Культурного наследия России» http://culture.ru/atlas/object/747 страна в общем вступила в полосу войн и восстаний. Наряду с Башкирским восстанием, на портале отмечаются: восстание казаков в Астрахани, Булавинский бунт на Дону. И таким образом, совершенно неизвестно от кого или против кого именно строилась эта башня, поскольку неизвестно и время её строительства.

В настоящее время считается, что наиболее вероятным временем строительства этой башни является конец ХVII – начало ХVIII века.

А вот где накопал наш господин-товарищ Бердин, что она в татарской культуре считается, да ещё большими буквами, символом татарского зодчества, всё же надо было бы ссылки на это приводить. Нет, так категорично нигде не утверждается. Во всяком случае, лично я не встречал такового. Но на том, же упомянутом мной портале указуется, и это вполне признанное мнение, что в архитектуре башни Сююмбике переплелись традиции татарского и русского зодчества.

Опять же, что башня более чем признанный символ Казани, причём и сакральный символ тоже, это почти что аксиома. Ан нет, надоть было всё же этому товарищу-господину поблудить относительно этой татарской святыни. Да, святыни, и это признавали даже большевики. Обратимся по последнему к документу, к тексту телеграммы Наркомнаца от 26 января 1918 года:


«Петроград, 26 января. Исполнительному комитету Казанского совета рабочих и солдатских депутатов от Народного комиссариата по делам национальностей.

Просим опубликовать во всеобщее сведение, что по решению Народного комиссариата по делам национальностей мусульманская башня Суюмбики в Казани передается в полное распоряжение мусульманского трудового народа в лице Мусульманского социалистического комитета.

Народный комиссар по делам национальностей Сталин (ПТА)».


(Свод законов и нормативных правовых актов Башкортостана. I том. 1917-1919 гг. Секретариат Государственного Собрания - Курултая - Республики Башкортостан. Уфа, Фрунзе, 46, 2005 г. 512 с., стр.175).



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 13.04.2021, 14:30 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10820 | Рейтинг: -860,1
А теперь «очень плавно», только с полуоборота перейдем к другому памят-нику, также признанному большевиками святыней. Я о Караван-Сарае стро-енном в г. Оренбурге. В указанном Своде законов на стр. 176 представлен текст того же Наркомнаца от 27 января 1918 года: «Петроград, 27 января. Исполнительному комитету Оренбургского совета рабочих и солдатских де-путатов от Народного комиссариата по делам национальностей.
Просим опубликовать во всеобщее сведение, что по решению Народного ко-миссариата по делам национальностей башкирский народный дом и мечеть под названием Караван-Сарай в Оренбурге передается в полное распоряже-ние башкирского трудового народа в лице Оренбургского совета башкир.
Народный комиссар по делам национальностей Сталин (ПТА).
Наш товарищ-господин Бердин тоже считает Караван-Сарай святыней. Он в своём трудище (Призрак «Уфимской Атлантиды»: как он создается. — Уфа: РИО РУНЦ МО РБ, 2007. — 247 с.), в котором он выдержками из художест-венных произведений кроет документы из брошюры Сергея Орлова (Ликви-дация Уфимской губернии: как это было? / С.А. Орлов; Центр этнол. Мони-торинга Ин-та истории им. Ш. Марджани АН РТ— Казань, 2006. 72 с.), пи-шет: «Сначала думали не столько об Уфе, сколько об Оренбурге — втором историческом центре управления башкирами, где находилась их святыня — Башкирский Караван-Сарай». Это он, Бердин А.Т. о выборе столицы, причем столицы будущей БАССР, реализованной большевиками в 1922 году. Инте-ресный конечно подход к выбору столицы, откуда тобой управляли, но ведь и Уфа строилась для управления башкирами, причём по их, же просьбе. Но дело совершенно не в этом, Уфа и Уфимская губерния в целом, как и Казан-ская губерния, никак не просматривались в планах Заки Валиди Тогана в его «Федерации свободных мусульманских областей Восточной России», а именно это было наиболее вожделённым его проектом. Однако, всё это, включая образование Башкурдистана Заки Валиди и БАССР большевиками, отдельная тема, и она у меня в планах подробного изложения.
Возникает вопрос, а почему Караван-Сарай только башкирская святыня, если строилась она для управления Башкиро-Мещеряцким войском и в качестве бесплатной гостиницы для башкир и мещеряков приезжающих в г. Оренбург по служебным делам. Думается, что после включения в это войско в 1855 го-ду тептяр и бобылей, и им не было отказано в постое. Ладно, пусть только башкирская святыня, однако…



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 13.04.2021, 14:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10820 | Рейтинг: -860,1
Бердин у себя на сайте пишет: «А про Сююмбике татарский ученый Каюм Насыри (1825-1902) выразился: "Если бы башня Сююмбики находилась в стране башкир, они никогда не отдали бы ее русским". Т.е. он был убежден, что это татарская башня и ее "отдали"». В чём был убеждён Каюм Насыри мы доподлинно не знаем, а вот с «не отдали» вопрос интересный. Где сейчас башня Сююмбике мы знаем и чем она теперь для татар является мы несколько осветили, а что сейчас представляет собой Караван-Сарай? Пишут, что в настоящее время в мечети комплекса располагается «Мусульманское религиозное объединение «Караван-Сарай» http://www.orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/
caravanserai/ (Город Оренбург. Официальный интернет-портал).

В разное время чего только не располагалось в здании комплекса, и даже планетарий, но, согласно фольклору Бердина, самое «забавное», собственно башкир практически и не спрашивали когда отдавали от них Караван-Сарай, например Киргизской республике в 1924 году, и когда располагали, чего попало в этом комплексе тоже. Ну, если только с башкирским педагогическим техникумом или клубом этого техникума не угодили.

Думается, есть смысл более подробно пройтись по истории Караван-Сарая, изложенной на упомянутом официальном портале г.Оренбурга. А то мало ли чего, наш то, господин-товарищ Бердин, человек беспокойный и известный борец с «фольксхистори», во что он записывает всё то, что не угодно его воззрениям, его убеждениям, а более всего его работе «ястребка», защитника, определяемой доктором исторических наук Родновым М.И. «БГУушной фолькхистори».

Итак: «Караван-Сарай


Караван-Сарай – уникальный памятник архитектуры, отражающий стилевые и национальные особенности оренбургского края (здесь и далее подчеркивания мои – И.Г.) первой половины XIX века. Как и в XIX веке, так и сегодня Караван-Сарай является важнейшей архитектурной доминантой исторического центра города. Памятник архитектуры обладает большой исторической и мемориальной ценностью, ведь он хранит память о выдающихся деятелях, получивших признание в своём Отечестве и за рубежом, о важнейших событиях и памятных датах в истории нашего края.

Оригинальный памятник, возникший на стыке двух архитектурных эпох, на границе Европы и Азии, может по праву считаться достойным представителем как европейской, так и восточной художественной традиции.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 13.04.2021, 14:39 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10820 | Рейтинг: -860,1
История строительства

Идея постройки в Оренбурге Караван-Сарая и её воплощение связаны с именем Василия Алексеевича Перовского, который дважды был начальником обширного Оренбургского края: военным губернатором в 1833-1842 годах и генерал-губернатором оренбургским и самарским в 1851-1857 годах. В то время Башкирия (?!!! –И.Г.) административно подчинялась оренбургскому военному губернатору. Главной целью Василия Алексеевича в этот период было создание в Оренбургском крае боеспособного Башкиро-мещеряцкого казачьего войска, поскольку он считал башкир в военном отношении ничуть не хуже оренбургских или уральских казаков. По свидетельству историографа Оренбурга генерал-майора И.В. Чернова,

«… Перовский стремился поднять башкирский народ, носивший название башкирского казачьего войска… Следуя раз намеченному взгляду на башкир, граф В.А. Перовский в каждом представлявшемся случае желал доказать на деле справедливость своего мнения в особенной способности и боевых качествах башкир».

(Об отношениях Василия Алексеевича Перовского с башкирами далее помещена отдельная выдержка из произведения Ф.Д. Неведова, написанного, так сказать, по горячим следам – И.Г.)

Однако вскоре выяснилось, что мнения губернатора в отношении Башкирского казачьего войска оказались ошибочными, в результате чего в 1863 году войско было «упразднено за ненадобностью».


В 1836 году военный губернатор В.А. Перовский объявил, что Караван-Сарай строится для находящихся на службе башкир, «чтобы они имели более удобное помещение для себя и своих лошадей», а также «чтобы башкиры имели полную возможность исполнять по своему закону требы и молитвы. Этим желали показать народу, что правительство России далеко от мысли насильственными мерами обращать магометан в христианство…, а напротив, правительство строит на свои средства мечеть, и не простую, а превосходящую все известные в крае мечети».

Автором проекта стал выдающийся русский архитектор Александр Павлович Брюллов. В его проектах, наряду с приёмами классической школы, возникают мотивы иных архитектурных стилей, преимущественно европейских - романского, готического, ренессансного. Лишь однажды в своей биографии А. П. Брюллов обратился к наследию восточного зодчества, выполнив по просьбе Оренбургского губернатора В. А. Перовского проект Караван-сарая. Общее руководство строительством было возложено на подполковника Шарона, строительными работами руководил инженер-поручик Сеньков.


Строительство Караван-Сарая проходило на протяжении 1837-1846 годов. Башкиры подготавливали строительные материалы и доставляли их на место строительства. В 1842 году строительство в целом было закончено, однако ещё 4 года продолжалась внутренняя и внешняя отделка памятника. Первоначально в С-образном основном двухэтажном корпусе должны были находиться: квартира для командующего Башкирским войском, помещения для его руководства, войсковая канцелярия, училище для башкирских детей с различными мастерскими (малярной, кузнечной, столярной и др.), квартиры для обслуживающего персонала, помещения для временного проживания приезжающих башкир. Было предусмотрено 13 изолированных входов. Это было вызвано разнохарактерностью размещаемых учреждений и помещений. Западный и восточный дворы, примыкающие к основному корпусу, были предназначены для содержания лошадей, а также для хозяйственных нужд.

Необходимо отметить, что название «каравай-сарай» не вполне уместно по отношению к оренбургскому Караван-Сараю. На востоке «караван-сараями» называют общественные постоялые дворы для размещения торговых караванов и купцов с товарами. Как свидетельствуют документы, оренбургский Караван-Сарай никогда не был постоялым двором. Он был построен для размещения органов управления Башкирского казачьего войска, даже мечеть в нём была войсковой мечетью. Сюда не приходили торговые караваны. Комплекс назван Караван-Сараем, вероятно, для придания ему «восточного колорита».



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 13.04.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
биляяяяяя...
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 13.04.2021, 14:43 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10820 | Рейтинг: -860,1
Построили и:

После завершения строительства здание было передано Министерству внутренних дел, что было вызвано упразднением в 1863 году Башкирского казачьего войска.
В 1865 году Караван-Сарай стал резиденцией Оренбургского гражданского губернатора, которая просуществовала в этом качестве вплоть до революционных событий 1917 года. Здесь размещались квартира и канцелярия начальника Оренбургской губернии, губернские присутственные места, губернская комиссия по размежеванию башкирских земель, губернская типография и редакция «Оренбургской газеты».
Писатель В.Л. Кигн-Дедлов в конце 1890-х годов называл ансамбль Караван-Сарая «дворцом оренбургского губернатора в азиатском вкусе». В то время этот дворец был окружён Губернаторским садом, площадью более 5 гектаров. Сад постоянно совершенствовался. Именно сюда из лесов Башкирии доставлялись деревья ценных пород. В тенистых аллеях стояли античные скульптуры и малые архитектурные формы, журчали прохладные струи фонтаны. Этот сад «холили и лелеяли», он был неотъемлемой составляющей губернаторской резиденции.

Во время правления оренбургского генерал-губернатора Н.А. Крыжановского (1864-1881) Караван-Сарай на некоторое время стал его резиденцией. По свидетельству историографа Оренбурга Н.Н. Модестова, «Крыжановский, заняв Караван-сарай под свою квартиру и под губернские присутственные места, пришёл к мысли перенести Караван-Сарайскую мечеть на другое место». По мнению генерал-губернатора, совместно существовать в Караван-сарае мечеть и резиденция оренбургского губернатора не могут, поскольку это создаёт неудобства как для учреждений управления Оренбургской губернией, так и для верующих мусульман. После Февральской революции 1917 года в основном корпусе Караван-Сарая разместились комиссар Временного правительства и Оренбургский совет рабочих и солдатских депутатов. В 1918 году в Караван-Сарае находился Временный революционный Совет Башкортостана, а потом в течение нескольких лет здесь работали руководящие органы вновь образованной Башкирской республики (до их перевода в Стерлитамак (а Темясово, да и вообще надо бы точнее с этими "переводами"- И.Г.), а затем в Уфу). По решению Башкирского правительства в 1921-1936 годах в Караван-Сарае размещался Башкирский педагогический техникум. В эти годы к бывшему Караван-Сарайском саду присоединили часть сада «Тополя» и эту объединённую территорию передали в распоряжение техникума.
В 1930 году мечеть Караван-Сарая была закрыта, а в 1932-м Оренбургский горсовет передал мечеть Караван-сарая Башкирскому педагогическому техникуму под клуб. В 1954 году в здании мечети устроили планетарий. Возвращение мечети верующим произошло в 1993 году. В настоящее время в мечети располагается «Мусульманское религиозное объединение «Караван-Сарай».
Несмотря на некоторые временные изменения, Караван-Сарай в целом сохранил свой первоначальный внешний облик.
Караван-Сарай является замечательным памятником архитектуры XIX века, вызывает восхищение жителей и гостей нашего города, является предметом изучения краеведов и научных работников.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 13.04.2021, 14:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10820 | Рейтинг: -860,1
А теперь небольшая выдержка из произведения Ф.Д. Нефедова, опубликованного в 1884 году в газете «Русские ведомости за №326 (Башкирия в русской литературе, в шести томах. Том второй. – Уфа: БКИ. 1990, стр.98-99).


….Башкиры несли все натуральные повинности, какие только могла тогда измыслить местная администрация: как казаки, они обязаны были служить и охранять границы русских владений от соседних неприятельских нам народов, иметь на свой счет лошадь, сбрую и корм, на собственный кошт обмундироваться и содержать себя, делать и чинить дороги и мосты, бесплатно доставлять лес и руду на казенные заводы, безвозмездно возить камень, кирпич и весь строительный материал на возведение Менового двора, Караван-сарая и казенных домов в Оренбурге и Уфе, сами и также бесплатно их построить, содержать на свой счет целую орду чиновников, больницы, ямскую гоньбу и т. д. и т. д. без конца. За время управления краем генерал-губернаторства у башкир явилось много русских героев, сменивших прежних их батырей; башкирские курайчи (дудочники) играют теперь на чибизге и воспевают славные деяния генерал-губернаторов, кантонных чиновников и прочих героев управления краем. Самым популярным генерал-губернатором является Перовский, оставивший нам любопытные записки о своей деятельности за время генерал-губернаторства (часть их была помещена в «Русской старине»). Вы можете услышать от курайчев былины об этом, поистине, герое народного трепета и ужаса... Для него ровно ничего не стоило повесить человека, закопать живыми в землю целое семейство муллы и затем самого муллу... Приведу одну былину о Перовском. Это — былина о некоем, своего рода, изобретенном самим Перовским телеграфе из живых людей. Перовский имел обыкновение каждое лето уезжать на дачу в Башкирию, за 120 верст от Оренбурга; до сих пор место дачной жизни башкирского героя из русских чиновников называется «кочевкою Перовского».

«Перовский гулял (приехал) на кочевку. Ай, ай, как хорошо живет на кочевке Перовский! Бульно хороша, беда как хороша! Дом большой — куда наша соборная мечеть! — дом хороший на высокой горе... У генерала на часах офицеры, полковники... Перовский ходит по комнате, курит из длинной трубки табак и пускает клубами дым кверху. Беда, ежели кто ду-

98

нет или чихнет в это время: медведя так не испугаешься, как испугает Перовский, когда закричит он на человека!

«Гуляет Перовский на кочевке. Хорошо гуляет; бульно ладно ему на кочевке жить. Надо Перовскому в Оренбург бумаги посылать, надо ему из Оренбурга бумаги получить, бумаги все важные... Кому поверит Перовский, на кого он положиться может? Верный народ — башкиры. Перовский ставит от кочевки до Оренбурга казаков-башкир, на каждой версте по одному человеку верхом. Надо Перовскому до Оренбурга важную бумагу пустить. Башкир-казак хватает бумагу, стрелой летит с пакетом и шибко кричит; навстречу ему летит другой казак-башкир, вырывает из рук первого пакет, стрелой летит дальше и шибко кричит; навстречу ему летит третий башкир, хватает бумагу, стрелой летит дальше и шибко кричит; навстречу ему несется четвертый казак-башкир, хватает из рук бумагу, стрелой летит дальше и шибко кричит. Так летят друг к другу казаки-башкиры, хватают бумагу Перовского, шибко кричат и через час доставляют пакет в Оренбург.

«А от Оренбурга летит с бумагою к Перовскому опять казак-башкир, летит стрелой и шибко кричит; навстречу к башкиру летит другой казак-башкир, хватает пакет, летит стрелою и шибко кричит. Через час стодвадцатый башкир доставляет Перовскому казенный пакет с бумагою. «Молодец, башкир»,— скажет генерал и сейчас дает новую бумагу, велит казаку-башкиру в час доставить в Оренбург!

Большой человек был генерал Перовский, много он давал бумаг казакам-башкирам и каждый день гонял их в Оренбург!»

Таков был способ сношения с Оренбургом Перовского. Посредством точно такого же телеграфа он сносился и с своими друзьями, из которых особенно близок к нему был Циалковский, знаменитый сподвижник его по Хивинскому походу в 1839 году*.

— Хороший был генерал? — спросишь башкир о Перовском.

— Бульно хороший был человек,— услышишь в ответ.— Беда какой был важный и хороший генерал. Башкир в зубы бил, в лица плевал и деньга много давал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 13.04.2021, 14:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4454 | Рейтинг: -348,6
А пирамиды ? Пусть тоже вернут, наши пирамиды, подлые египтяне, самозванцы.



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 13.04.2021, 14:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70521 | Рейтинг: +11688,6
Если кому интересно, то сравните две версии появления Караван-Сарая в Оренбурге:
Это на сайте города

http://www.orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/
caravanserai/

А эта в википешке, где безусловно орудовали башнаци))))

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Караван-сарай_(Ор
енбург)&stable=0&redirect=no

разница в интерпретации появления и целевого использования - диаметрально противоположна.

Баш-наци разжигают снова - не в первый раз, УЖик несколько лет назад уже писал о нацистских поползновениях на Караван-Сарай - вражду с Оренбуржьем в том числе на уровне властей.
Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова! ©



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 13.04.2021, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кто не знал как выглядит счастье?
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 13.04.2021, 14:54 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4454 | Рейтинг: -348,6
А Чёрное море поделим с украми пополам, всё таки вместе копали.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 13.04.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия в русской литературе, в шести томах. Том второй. – Уфа: БКИ. 1990, стр.98-99
__________________________________________________________
Думал попозже бнацики свои пасквили сочинять и печатать начали, окзывается в 90м году уже готовились



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 13.04.2021, 15:15 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4454 | Рейтинг: -348,6
(Призрак «Уфимской Атлантиды»

Это которая в Базилеевке штоле ?

Уфмская Атлантида ! - это бл.ять поэма просто, прекрасная страна батыров на львах.

Вы сперва Комсомольскую с 8 Марта заасфальтируйте, атланты ху.евы.



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 13.04.2021, 15:28 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10820 | Рейтинг: -860,1
Студенты нашего Физтеха придумыввли разные законы в дополнение Ньютоновским. Один, и сугубо железобетонный был, не писяй против ветра, а здесь я представлю свою интерпретацию, не кукарекай на соседей, обратку можешь получить. Вот такую обратку https://irek-tattarich.livejournal.com/35916.html я и соорудил главному "традиционалисту" РБ Азатику Бердину.
А Руслана Габббасова я бы даже поддержал, а то много ли чего есть, что можно было бы объявить ысын бакширским святынями. А при строительстве Караван-Сарая, проходившего на протяжении 1837-1846 годов, башкиры подготавливали строительные материалы и доставляли их на место строительства. Ну не Чёрное же море с украми делить, и не египетский пирамиды приватизировать. Хотя чего там, вона писали, что и султан Бейбарс был из башкир, и даже великий Чингисхан из бурзян.



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com