Мне кажется что башкирские власти, возможно, решили заработать на пандемии, люди просидевшие полтора месяца на изоляции не получили ни копейки, лишь получали штрафы за то, что выходили на улицу.
С масками та же история, никто ими граждан не обеспечил, а штрафы уже хотят ввести. А еще я считаю, что этот закон — способ перенести проблему с больной, что называется, головы на здоровую. Никто из чиновников и не говорит, даже о мизерных штрафах тем лицам, что допустили массовое заражение граждан в РКБ им. Куватова и других больницах Башкирии.
Вот этих лиц из Минздрава и руководства больниц в первую очередь необходимо привлекать к ответственности вплоть до уголовной. Именно по их вине сейчас умирают десятки людей.
Эхо Москвы
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Дмитрий Чувилин: «Я проголосовал против. Маски просто негде достать»
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