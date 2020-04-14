Дмитрий Чувилин: «Я проголосовал против. Маски просто негде достать»

Сегодня Госсобрание Башкирии экстренно рассматривает законопроект, предусматривающий штрафы за несоблюдение требований о ношении масок и перчаток. Размеры штрафов от 1000 рублей на граждан и от 50 000 руб. юр. лицам. Я проголосовал против. Маски просто негде достать. Если их можно купить в некоторых аптеках Уфы, и то не во всех, то за пределами столицы их просто нет. Кроме того, граждане этими масками не обеспечиваются бесплатно, а цены на них заоблачны.Мне кажется что башкирские власти, возможно, решили заработать на пандемии, люди просидевшие полтора месяца на изоляции не получили ни копейки, лишь получали штрафы за то, что выходили на улицу.С масками та же история, никто ими граждан не обеспечил, а штрафы уже хотят ввести. А еще я считаю, что этот закон — способ перенести проблему с больной, что называется, головы на здоровую. Никто из чиновников и не говорит, даже о мизерных штрафах тем лицам, что допустили массовое заражение граждан в РКБ им. Куватова и других больницах Башкирии.Вот этих лиц из Минздрава и руководства больниц в первую очередь необходимо привлекать к ответственности вплоть до уголовной. Именно по их вине сейчас умирают десятки людей.