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Дмитрий Чувилин: «Я проголосовал против. Маски просто негде достать»

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Сегодня Госсобрание Башкирии экстренно рассматривает законопроект, предусматривающий штрафы за несоблюдение требований о ношении масок и перчаток. Размеры штрафов от 1000 рублей на граждан и от 50 000 руб. юр. лицам. Я проголосовал против. Маски просто негде достать. Если их можно купить в некоторых аптеках Уфы, и то не во всех, то за пределами столицы их просто нет. Кроме того, граждане этими масками не обеспечиваются бесплатно, а цены на них заоблачны.

Дмитрий Чувилин: «Я проголосовал против. Маски просто негде достать»


Мне кажется что башкирские власти, возможно, решили заработать на пандемии, люди просидевшие полтора месяца на изоляции не получили ни копейки, лишь получали штрафы за то, что выходили на улицу.

С масками та же история, никто ими граждан не обеспечил, а штрафы уже хотят ввести. А еще я считаю, что этот закон — способ перенести проблему с больной, что называется, головы на здоровую. Никто из чиновников и не говорит, даже о мизерных штрафах тем лицам, что допустили массовое заражение граждан в РКБ им. Куватова и других больницах Башкирии.

Вот этих лиц из Минздрава и руководства больниц в первую очередь необходимо привлекать к ответственности вплоть до уголовной. Именно по их вине сейчас умирают десятки людей.

Эхо Москвы
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  • Участник
  •  
  • 1 | 13.05.2020, 09:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4134 | Рейтинг: -323,8
Молодец товарищ Чувилин.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 13.05.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
штрафы за несоблюдение требований о ношении масок и перчаток
=================================
Такое впечатление, что этот закон принят в угоду каким то конкретным людям, с целью их обогащения.
Ведь известно что вирус проходит сквозь самую любую маску как футбольный мяч в пустые ворота.Даже Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил «РИА Новости», что на фоне вспышки нового коронавируса COVID-19 медицинские маски нужно носить только заболевшим и врачам.

Короче: Кому вой на, кому мать родна...



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  • Эксперт
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  • 3 | 13.05.2020, 09:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68209 | Рейтинг: +11952,5
Люди - новая нефть.
Пуйло ненавидит народ.



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  • 4 | 13.05.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все маски-за счет вице-премьера Ивановой,которая не справилась должностными обязанностями.



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  • 5 | 13.05.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да сколько же времени надо,чтоб купить.если не купить так сшить.Уже 2 месяца эта бодяга и все ни по чем .Просто пиар .Почему я должен ехать с теми в одном транспорте ,у которых нет желания ее одевать и они презрительно смотрят на тех .кто в них .если они хрен кладут на других-получите ...



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  • Гость
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  • 6 | 13.05.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего он врет, у нас в аптеке маски по стольнику. Да самому сделать можно, лишь бы панику развести. У кого маски нет, поднимите руку?



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2

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  • Начинающий
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  • 7 | 13.05.2020, 11:28 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 422 | Рейтинг: +9
Наш француз австрийский выслуживается перед хозяином и тоже против населения Башкирии: ослабил изоляцию при росте заболевших КВ. Это добавка к Сибаю, Салавату, Нефтекамску, Уфе., особо по РБК недопонимание, издевательство и скрытие эпидемии, защита виновных в распространении заразы и заболевание людей и др.



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  • 8 | 13.05.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срочно рассматривает, потому что пандемия, а некоторые несознательные люди не соблюдают правил гигиены. Или во время пандемии они должны годами обсуждать как с ней бороться.



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  • 9 | 13.05.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Маски и перчатки - спасут ли человека от заражения?

Если это правда, конечно, то как заражается медперсонал, и как в окружение Президента проникает вирус? Там безопасность, полагаю, обеспечивается на высшем уровне.

Буйство вируса остановят не маски с перчатками, как и всякая эпидемия, он (коронавирус) будет побежден лекарством или вирус самоуспокоится, после приобретения большинством населения иммунитета.

Поэтому можно было бы и проголосовать за обязательное ношение масок и перчаток. При скоплении людей маски могут и помочь не заразиться, возможно.



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  • 10 | 13.05.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чувилин - наркоман популист



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 13.05.2020, 12:49 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8360 | Рейтинг: +2080,6
6 | 13.05.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Чего он врет, у нас в аптеке маски по стольнику. Да самому сделать можно, лишь бы панику развести. У кого маски нет, поднимите руку?
_____________________________________
Кусок тряпочки за 100 рублей с себестоимостью максимум в 10 рублей?
А вы не прикуели?



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  • 12 | 13.05.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.05.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Чего он врет, у нас в аптеке маски по стольнику. Да самому сделать можно, лишь бы панику развести. У кого маски нет, поднимите руку?
---------------------------------
100 рублей за одну маску это абзац. А масок нужно не одну. А семья? Вот и посчитай.



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  • 13 | 13.05.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маски нужно отменить. Карантинные меры сняли а намордники ввели.



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  • 14 | 13.05.2020, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68209 | Рейтинг: +11952,5
Маски нужно отменить. Карантинные меры сняли а намордники ввели.
________________________________
Еще и ошейники введут... перчатки уже ввели, причем - резиновые, которых нет в продаже... даже обычных хозяйственных. Мне понадобились(прежние порвались, пришли в негодность) - дерматит на ладони обострился - так мои не смогли купить их в в двух гипермаркетах, при чем в каталогах этих маркетов(ОКей и Магнит) они числились. Про медицинские(тоненькие,латексные) уж и не говорю...
Штрафы вводятся с определенной целью - пополнение бюджета региона - пуйло денег регионам не дает - крутитесь, как хотите - вот они и "крутятся" - народ обирают уже даже не до нитки, а загоняют в долги...



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  • 15 | 13.05.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка ты что часто выходишь из дома, латексные тебе.



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  • 16 | 13.05.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего он врет, у нас в аптеке маски по стольнику. Да самому сделать можно, лишь бы панику развести. У кого маски нет, поднимите руку?
---------------------------------
100 рублей за одну маску это абзац. А масок нужно не одну. А семья? Вот и посчитай.
-------------------------
Хорошо, пусть 500 рублей, за интернет сколько платишь, месяц без Кухарки проживешь, нищеброд.



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  • 17 | 13.05.2020, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж, Кухарке без ошейника никак, сорвется и убежит.



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  • 18 | 13.05.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Штрафы вводятся с определенной целью - пополнение бюджета региона
--------------------
И много ты так насобираешь? Ну почему что ни либераст...



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  • 19 | 13.05.2020, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68209 | Рейтинг: +11952,5
Кухарка ты что часто выходишь из дома, латексные тебе.
____________________________________
Нас трое вообще-то.... и двое из нас выходят из дома ежедневно

И много ты так насобираешь? Ну почему что ни либераст...
________________________________________
2,4 млн уже насобирали штрафами по 100 с 2,4 тысяч оштрафованных - около тысячи ограничились предупреждениями.
Но, если команда в суды пойдет(а СРАдий еще месяц назад расширил список тех, кто имеет право составлять протоколы - там 14 ведомств помимо ментов) - то машина заработает - я те пну!
Кроме того - курочка по зернышку клюет и сыта бывает.



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