Кукиш на алтаре. Пневмония. Крым. Народность

Русский философ и публицист Пётр Чаадаев, обычно узнавая вечером последние распоряжения правительства, задумчиво вопрошал: «Интересно, а какой кукиш завтра положат они на алтарь Отечества?»В душной николаевской России второй трети XIX века труды Чаадаева были запрещены к публикации. Николай I, лично ознакомившись в 1836 году с его знаменитым «Философическим письмом», пришёл в ярость и Чаадаева на время официально объявили… «сумасшедшим», а позже запретили писать.Путин по-своему пытается заимствовать некоторые исторические традиции отечественных правителей. Вот и 11 мая в обращении к россиянам он снова выложил и положил перед ними свой очередной кукиш. Чтобы потом федеральные каналы часами в восхищении обмусоливали тот со всех сторон.Впрочем, последнее все меньше на кого-то оказывает серьёзное воздействие. За последние два месяца про «Недообнуленного», если не все, то очень многие всё поняли — даже из числа его ещё вчерашних сторонников. «Умри или сдохни».Новый, «коронавирусный» сезон старого 20-летнего путинского сериала уже успел набить оскомину пошлыми и предсказуемыми в своей примитивности и лживости сюжетами и репликами. Всё равно, что пересматривать ежегодные прямые линии президента с народом. Не дай бог так оголодать!Да и в общих чертах уже можно догадаться, чем именно рано или поздно закончатся для страны все эти путинские шоу и «телепередачи» с одними и теми же повторяющимися кукишами на алтарях и в карманах…***...А что касается Пётра Чаадаева, то он так и прожил два десятка лет под надзором в Москве во флигеле дома на Новой Басманной улице. Скончался «Басманный философ», как его тогда назвали современники, 14 (26) апреля 1856 года от воспаления лёгких. Он пережил своего венценосного оппонента немногим больше, чем на год.Николай I умер 18 февраля (2 марта) 1855-го в Петербурге. Официально тоже от пневмонии. Но, возможно, и от осознания того, что дело всей жизни оказалось загубленным. Его же системой.Неутешительные известия с фронта Крымской (Восточной) войны в феврале 1855-го, в частности из находящегося в осаде союзников Севастополя, сделали Николая раздражительным и несдержанным. Он никак не был готов смириться с потенциально нависшим военным поражением, которое заставило бы его сесть за стол переговоров в качестве побеждённого.В таком состоянии 9 февраля он совершил крайне странный, необдуманный поступок. Будучи уже больным гриппом, игнорируя протесты медиков, сел в открытые сани, приказал подать ему вместо тёплой шинели лёгкий плащ и отправился из Зимнего дворца на осмотр маршевых батальонов в 23-градусный мороз. На следующий день он выехал туда снова. И простудился окончательно.Пришедшее вскоре известие о поражении русских войск под Евпаторией окончательно подкосило Николая и он погрузился в глубокую депрессию.Случившееся послужило возникновению позже версии, что поступок царя был ни чем иным, как самоубийством. Впрочем, есть ещё одна более конспирологическая версия самоубийства, согласно которой император принял яд, который потребовал у своего доктора Мартина Мандта (быстрый отъезд того за границу породил ещё одну версию — уже об убийстве).Как бы то ни было, но Николай не увидел случившегося через год поражения в Крымской войне, и его последствий как для внешней политики теперь уже бывшего «жандарма Европы», так и для внутренней жизни России. Войне, к которой изначально не были готовы ни армия, ни флот, ни экономика, ни госуправление николаевской империи, сильно отставшей от западных конкурентов и пребывавшей в благостном консервативном застое.Ровно через 62 года при его правнуке-тезке не стало и Российской империи.Отчасти одной из глубинных исторических причин случившегося стало то, что страна не смогла окончательно преодолеть последствия той «заморозки» социально--общественной жизни, которую Николай Павлович проводил под уваровским лозунгом «Православия, Самодержавия, Народности», методами начальника Третьего отделения Бенкендорфа и главы тайной полиции Дюбельта.Сегодняшние державные «кукиши» и квазиварианты «Теории самодержавной народности» формулируют и проводят в жизнь люди намного более циничные и абсолютно беспринципные. И вместе с тем несоизмеримо более мелкие и ограниченные. Что в совокупности нивелирует и без того невеликий прикладной и практический эффект от их «трудов». А значит существенно не продлевает время Главного заказчика на троне.Судите сами:«глубинный народ», «долгое государство Путина», «суверенная демократия», «духовные скрепы», «традиционные ценности», «патриотизм, как идеология», «священная Победа», «Бог — в Конституции», Сталин на плакатах, цитаты Ильина в речах Путина…Такой чудовищный замес чего-то «евразийского», почвенного и антизападного с «советским», клерикальным и «консервативным».В отличие от того, что было раньше (как к этому ни относись), нынешнее создано исключительно для того, чтобы, как фиговым листком, прикрывать и оправдывать проект путинского ограбления века в России.Но, очевидно, что Сурков или Кириенко — это не граф Уваров. Граф Бенкендорф — не Патрушев или Бортников. Путин — не царь Николай Павлович. А «осажденная крепость» с налепленными эклектичными башенками из осколков «белой» и «красной» империй — не новый жизнеспособный «мессианский проект».История (и идеология) повторяется в путинской России в виде какого-то нелепого трагифарса.