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Мурзагулов: «Врачи со времен Чехова — самая либеральная и ершистая аудитория»

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Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов настаивает на своей версии клановых разборок в РКБ имени Куватова. Ранее часть медиков записала обращение к руководству страны, требуя наказать администрацию РКБ, в частности, из-за вспышки коронавируса.

Мурзагулов: «Врачи со времен Чехова — самая либеральная и ершистая аудитория»


— Да, из 2 тысяч 12 человек написали. Их осудили сотни коллег! На «Эхе» ничего не написали об этом.

Врачебное сообщество повздорило и пришло к общему знаменателю, — сказал Мурзагулов в эфире «Эха».

По его слов Башкирия — один лучших регионов по борьбе с ковид-эпидемией.

— Да, мы хорошо все работаем. Давайте об этом поговорим, а не о том, что они повздорили.

Врачи со времен Чехова — самая либеральная и ершистая аудитория, и друг с другом могут ругаться. Но в момент вспышки эпидемии я бы перетерпел на месте тех, кто начал скандал. Это можно делать, но не тогда, когда создается риск для людей. Лечение успешно идет. А это – два информационных всплеска по часу, а мы до сих пор обсуждаем. Пройдет всё, и это пройдет, — сказал Мурзагулов.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.05.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ублюдок просто, тварь поганая



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  • 2 | 15.05.2020, 09:24 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4886 | Рейтинг: -742,8
Я в корне не согласен с Мурзагуловом, что надо перетерпеть... Врачи терпели когда с времен Шагаровой, Евсюкова и тд всех невозможно упомнить), когда власть ставила министром по родству и кумовству и шло планомерное всей медицины в РБ - врачи молчали. Может теперь их услышать? Один плюс, что власть увидела плоды свой работы по уничтожению медицины..



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  • 3 | 15.05.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Сволочь последняя -преступницу настойчиво выгораживает



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  • 4 | 15.05.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну что сказать-последний подлец



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  • 5 | 15.05.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По его слов Башкирия — один лучших регионов по борьбе с ковид-эпидемией.
=================================
С В О Л О Ч !!!!!



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  • 6 | 15.05.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Ростислав Мурзагулов настаивает на своей версии клановых разборок в РКБ имени Куватова......."
==================================================
Это о чем говорит ? Говорит о скудоумии и байско - феодальном мышлении , данного гражданина .
Вся страна на " карантине " , а он все о тупости своей бакланит .



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  • 7 | 15.05.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По не официальным данным в РФ от коронавируса погибло более 170 медработников , а в РБ сколько ?
Хотя в Интернете было упомянуто минимум 2 человека .



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  • 8 | 15.05.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов ещё со времён Муртазы - самый гнилой пропагандон.



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  • 9 | 15.05.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Ублюдок Мурзагулов отвратителен даже путинистам. Значит действительно говенный, подлый, надменный тип



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  • 10 | 15.05.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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А Муртаза хоть и сам сволочь, но был прав!



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  • 11 | 15.05.2020, 10:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31439 | Рейтинг: -705,2
10 | 15.05.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Муртаза хоть и сам сволочь, но был прав!
_-----------------------
А ты хоть и сам прав, но есть сволочь!



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  • 12 | 15.05.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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а кем приходится эта сыртланова всем этим защитникам, почему они горой стоят за неё?????



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  • 13 | 15.05.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ублюдок Мурзагулов отвратителен даже пуинистам. Значит действительно говенный, подлый, надменный тип
------------------------------------------------------------

И если такого выбрал Хабиров, то сам такой



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  • 14 | 15.05.2020, 11:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68221 | Рейтинг: +11949,6
По его слов Башкирия — один лучших регионов по борьбе с ковид-эпидемией.
______________________________________________________
Из 16 умерших в Б-стане, я не говорю о зараженных - их сотни! - 9 человек подхватили ковид в РКБ.
И это один из "лучших"?! НАГЛАЯ ЛОЖЬ!
Такого нет больше НИГДЕ в стране, где бы зараза пошла ИЗ больницы! Где бы нулевой зараженный заполучил заразу в больнице! Где бы ДО больницы не было ни единого случая заражения.
Напомню, что в РКБ поступают жители из тьму тараканских районов - не столичные жители, и перед плановой госпитализацией проходят медкомиссию, а в приемном покое у них меряют температуру и снова берут ВСЕ анализы - кровь, моча. То есть пациенты проходят двойной фильтр при поступлении на госпитализацию.
Кроме Сыртлановой - ни у кого из персонала не выявлено возможных контактов! Только она из всех - 2 000(как говорит Эта сволочь Ростик) - имела контакты с носителями ковид в США! Иначе бы давно сообщили, что не она одна каталась взаграницу, где была уже пандемия...



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  • 15 | 15.05.2020, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68221 | Рейтинг: +11949,6
Из 16 умерших в Б-стане, я не говорю о зараженных - их сотни! - 9 человек подхватили ковид в РКБ.
_______________________________________
И это только вершинка айсберга, поскольку в пуйлостане занижают количество умерших от ковида, прикрываясь хроническими болезнями, которые, кстати, у людей преспокойно протекали годами и даже десятилетиями - до заражения ковидом. ВСЕМУ МИРУ известно, что ковид - триггер, запускающий машину смерти в организме человека, который мог бы при иных обстоятельствах еще жить, да жить!

Большая вчерашняя статья на Медузе со свидетельствами реаниматоров, паталогоанатомов о том, КАК их заставляют(или даже помимо них) искажать статистику по смертям. Ну и по заражениям тоже... рекомендую к ознакомлению.

https://meduza.io/feature/2020/05/14/prosto-zapreschayut-umi
rat-ot-koronavirusa?fbclid=IwAR0SM55pOLMLeMzH9X637vfixi__SiC
zZtYbXTteOCizfYKTRNGdO0u4Y3Y

короткая
https://clck.ru/NSzcP



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2

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  • 16 | 15.05.2020, 12:59 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4138 | Рейтинг: -323,7
Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кем приходится эта сыртланова всем этим защитникам, почему они горой стоят за неё?????
___________
Сейчас дело не в ней. Просто Хабирову нужно погасить скандал, т.к. Путин уже косо смотрин на на эту группировку.



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4

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  • Гость
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  • 17 | 15.05.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.05.2020, 10:16 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31439 | Рейтинг: -705,3
10 | 15.05.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Муртаза хоть и сам сволочь, но был прав!
_-----------------------
А ты хоть и сам прав, но есть сволочь!
=====================================
О, защитница воров и мерзавцев появилась.

И-2



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1

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  • 18 | 15.05.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы спросить у местных комментаторов, включая Кухарку, а каков их личный вклад в борьбу с COVID-19, кроме каждодневных визгов и истерик.
Если, как нетрудно догадаться, сказать по делу нечего, просьба заткнуться, перестать визжать и разводить панику, и не мешать работать тем, кому визжать сейчас некогда.
Они людей спасают, ваши визги здорово отвлекают.
Пи@дуйте Шендеровича обсуждать.



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5

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  • Гость
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  • 19 | 15.05.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Балаболить языком - не мешки ворочить. Пусть этот пустобрех идет в больницу волонтером и горшки из палат выносить. Больше он ни на что не способен.



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3

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  • Участник
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  • 20 | 15.05.2020, 13:43 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1578 | Рейтинг: +366,7
Выкормыши мордозада снова во власти. Сериал продолжается, дубль два.



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