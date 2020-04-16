Мурзагулов: «Врачи со времен Чехова — самая либеральная и ершистая аудитория»

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов настаивает на своей версии клановых разборок в РКБ имени Куватова. Ранее часть медиков записала обращение к руководству страны, требуя наказать администрацию РКБ, в частности, из-за вспышки коронавируса.— Да, из 2 тысяч 12 человек написали. Их осудили сотни коллег! На «Эхе» ничего не написали об этом.Врачебное сообщество повздорило и пришло к общему знаменателю, — сказал Мурзагулов в эфире «Эха».По его слов Башкирия — один лучших регионов по борьбе с ковид-эпидемией.— Да, мы хорошо все работаем. Давайте об этом поговорим, а не о том, что они повздорили.Врачи со времен Чехова — самая либеральная и ершистая аудитория, и друг с другом могут ругаться. Но в момент вспышки эпидемии я бы перетерпел на месте тех, кто начал скандал. Это можно делать, но не тогда, когда создается риск для людей. Лечение успешно идет. А это – два информационных всплеска по часу, а мы до сих пор обсуждаем. Пройдет всё, и это пройдет, — сказал Мурзагулов.