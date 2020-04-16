— Да, из 2 тысяч 12 человек написали. Их осудили сотни коллег! На «Эхе» ничего не написали об этом.
Врачебное сообщество повздорило и пришло к общему знаменателю, — сказал Мурзагулов в эфире «Эха».
По его слов Башкирия — один лучших регионов по борьбе с ковид-эпидемией.
— Да, мы хорошо все работаем. Давайте об этом поговорим, а не о том, что они повздорили.
Врачи со времен Чехова — самая либеральная и ершистая аудитория, и друг с другом могут ругаться. Но в момент вспышки эпидемии я бы перетерпел на месте тех, кто начал скандал. Это можно делать, но не тогда, когда создается риск для людей. Лечение успешно идет. А это – два информационных всплеска по часу, а мы до сих пор обсуждаем. Пройдет всё, и это пройдет, — сказал Мурзагулов.
Эхо Москвы
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Мурзагулов: «Врачи со времен Чехова — самая либеральная и ершистая аудитория»
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