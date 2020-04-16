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Смертельная школа

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Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное оборудование – и вылечат. А к обычным людям просто не едет «скорая». В моем Фейсбуке стоит регулярный крик со всех сторон – не госпитализируют уже и при критической температуре! Некуда. Просто не едут, говорят – ждите, и так сутками. Вопрос о госпитализации приходится РЕШАТЬ.

Смертельная школа


Ну, кому есть с кем решать, тому повезло. Остальные просто мрут или чудом выживают. И их, разумеется, даже не посчитают, чтобы не портить государству его чудесную статистику.

Путин построил антисоциальное государство. Причем это не дефект конструкции – это и есть конструкция! Но одно дело, когда речь шла о социальном неравенстве в части доступа к нефтяным сверхдоходам, барвихам и яхтам, но вот уже, как сказано в книге Иова, дошло до плоти…

Речь идет о выживании.

И невежество народа начинает стоить многих жизней.

Вам было лень бороться за честные выборы, дорогие россияне? – ну да, зачем честные выборы при 120 долларах за баррель? Тебе и так кинут сверху кусочек, поделятся от щедрот. А догадаться, что сворованные выборы оборачиваются ворами у власти, воровскими порядками и воровским отношением к людям – было трудно? Через мозги не доходило, доходит через легкие.

Смертельная школа. Но хоть бы сейчас что-нибудь дошло…

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 15.05.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смертельная школа. Но хоть бы сейчас что-нибудь дошло…
==================================
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!» М.Е.Салтыков-Щедрин.

Бей челом, мозоль колени!
Перед барином – своим!
Пред царём, или – Генсеком!
Иль пред Путиным – родным!

Аксаков: «Прав был Лев Толстой: "За что не люблю русских - ничего не хотят знать. А начинаешь объяснять - посылают куда подальше...»

Правду знать - совсем не хочешь?
Так в погибель ты – ползи!
По особому, конечно!
Свято – узкому, пути!



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  • 2 | 15.05.2020, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68221 | Рейтинг: +11949,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В Москве умер заразившийся коронавирусом пенсионер, которого медики, по словам его дочери, бросили у подъезда
75-летний Евгений Печурин скончался в больнице, причина смерти пока неизвестна, сказал ТАСС юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, который оказывает правовую помощь семье покойного. Его дочь утверждает, что Евгения Печурина, перенесшего два сердечных приступа, в начале апреля медики привезли из клиники домой из—за того, что у него нашли коронавирус, и оставили в подъезде. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что пациента доставили домой с соблюдением всех необходимых норм. Позже он был повторно госпитализирован.
_______________________________________
Скоро будут выгружать не возле подъездов, а где нить в ебенях или сразу на кладбище, чтобы не возвращали в больницу сразу, а потом уже - только в морг...



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  • 3 | 15.05.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было Гозмана с Шендеровичем в руководители государства выбрать, тогда бы точно было социальное, а может даже социалистическое, государство.



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  • 4 | 15.05.2020, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что это за "западное оборудование" такое. Не слышал, чтобы было уже оборудование, которое вылечивает от этого вируса. Или слово западное так для красного словца вставлено. Напрасно Шендерович. Мы читаем внимательно.
А про ситуацию в США не хочешь написать - как там дела обстоят ? Ко всем ли приезжает скорая при миллионе заболевших.
А что тут, как говорится непонятного. Эпидемия не шутки. Разумеется врачи не могут больше того, что они могут. И Путин здесь совершенно ни при чём. Ни один банк не выдержит если все вкладчики заберут деньги. И ни одна медицина если все разом обратятся. Только ведь Шендеровича это не интересует. Он очень зол, что его отлучили от телевизора и не он теперь властитель дум а Соловьев. Ну ничего - придётся потерпеть Витя.



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  • 5 | 15.05.2020, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам было лень бороться за честные выборы, дорогие россияне? – ну да, зачем честные выборы при 120 долларах за баррель?"

"А я могу напомнить тем, у кого память короткая, отчего Sean Dyrowitch такой злой. Помните программу "Куклы"? В 1999-2000 годах Гусинский был в лютых контрах с БарисАбрамычем и оставался твердо уверен, что медиаимперия делает его абсолютно неприкосновенным.

Ну а мсье Дырович, вместе со всей синагогой тогдашнего НТВ был уверен ровно в том же, много лет гребя на "Куклах" из кармана Гуся баснословные суммы. И вот в эфир выходит абсолютно оскорбительная программа "Крошка Цахес", посвященная кандидату в президенты 2000 года - его фамилию все отлично знают... Они были свято уверены, что сойдет с рук: за ними стоит Гусинский.

Гусь, сверкая пятками, исчезает с политического небосклона РФ в направлении Испании, а компетентные органы берутся за НТВ - вполне предсказуемо, что Sean Dyrowitch с остальными штетлерс были оттуда с грохотом выпизжены, лишившись фантастического источника не только дохода, но и, - главное! - влияния. Деньги тлен, основной вопрос в управлении ведущими информационными каналами: итнернета-то тогда считай и не было толком.

Такое простить невозможно. Вот старый скабрёзник и исходит на мегатонны жидкого говна: был властителем дум, а теперь пробавляется копеечными выступлениями перед рукопожатной публикой на Брайтон-Бич и в зачуханном Ашдоде. Сик транзит, как говорится, глория мунди.

И ведь самый цимес-то в том, что пострадал он из-за терок двух ашкеназских олигархов - Березы с Гусем (хотя Гусь уверяет, что он сефард). Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. :)"(с)



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  • 6 | 15.05.2020, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 15.05.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было Гозмана с Шендеровичем в руководители государства выбрать, тогда бы точно было социальное, а может даже социалистическое, государство.
____________________
А то! В 1989-1991 годах навыбирали в Советы всех уровней всяких диссидентов-интеллигентов и лишились страны.
Банда ельциноидов, куда входили и Гозман, и Миша Ходорковский, и покойные Немцов и Собчак, и куча других либерастических тварей разграбила Россию напрочь, довела её до дефолта. Но Кухарки и прочие Пни до сих пор молятся на них как на святыню.
Путин за 20 лет сделал весьма много, но либерастов 90-х отодвинул от кормушки, вот и стоит вселенский вой, какой он плохой, как всё плохо в России.



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  • 7 | 15.05.2020, 15:32 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39281 | Рейтинг: +6493,8
А догадаться, что сворованные выборы оборачиваются ворами у власти, воровскими порядками и воровским отношением к людям – было трудно? Через мозги не доходило, доходит через легкие.

Смертельная школа. Но хоть бы сейчас что-нибудь дошло…
===
Ещё немного, и даже Виктор Шендерович догадается, что текущая комуняцкая система в разодранной на идиотские образования России создана тАвАрищами, сразу после 1917 года, с единственной целью - уничтожение страны вместе с населением.



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