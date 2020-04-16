Ну, кому есть с кем решать, тому повезло. Остальные просто мрут или чудом выживают. И их, разумеется, даже не посчитают, чтобы не портить государству его чудесную статистику.
Путин построил антисоциальное государство. Причем это не дефект конструкции – это и есть конструкция! Но одно дело, когда речь шла о социальном неравенстве в части доступа к нефтяным сверхдоходам, барвихам и яхтам, но вот уже, как сказано в книге Иова, дошло до плоти…
Речь идет о выживании.
И невежество народа начинает стоить многих жизней.
Вам было лень бороться за честные выборы, дорогие россияне? – ну да, зачем честные выборы при 120 долларах за баррель? Тебе и так кинут сверху кусочек, поделятся от щедрот. А догадаться, что сворованные выборы оборачиваются ворами у власти, воровскими порядками и воровским отношением к людям – было трудно? Через мозги не доходило, доходит через легкие.
Смертельная школа. Но хоть бы сейчас что-нибудь дошло…
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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Смертельная школа
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