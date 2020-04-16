Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное оборудование – и вылечат. А к обычным людям просто не едет «скорая». В моем Фейсбуке стоит регулярный крик со всех сторон – не госпитализируют уже и при критической температуре! Некуда. Просто не едут, говорят – ждите, и так сутками. Вопрос о госпитализации приходится РЕШАТЬ.Ну, кому есть с кем решать, тому повезло. Остальные просто мрут или чудом выживают. И их, разумеется, даже не посчитают, чтобы не портить государству его чудесную статистику.Путин построил антисоциальное государство. Причем это не дефект конструкции – это и есть конструкция! Но одно дело, когда речь шла о социальном неравенстве в части доступа к нефтяным сверхдоходам, барвихам и яхтам, но вот уже, как сказано в книге Иова, дошло до плоти…Речь идет о выживании.И невежество народа начинает стоить многих жизней.Вам было лень бороться за честные выборы, дорогие россияне? – ну да, зачем честные выборы при 120 долларах за баррель? Тебе и так кинут сверху кусочек, поделятся от щедрот. А догадаться, что сворованные выборы оборачиваются ворами у власти, воровскими порядками и воровским отношением к людям – было трудно? Через мозги не доходило, доходит через легкие.Смертельная школа. Но хоть бы сейчас что-нибудь дошло…