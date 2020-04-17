Истукан не поливали маслом

Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за памятника Салавату Юлаеву. Были выявлены нарушения.Администрацию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, в частности, памятника Салавату Юлаеву.Как оказалось, еще в сентябре 2019 года в рамках внеплановой проверки было выявлено, что власти держат памятник в неудовлетворительном состоянии.Ухудшилось его физическое состояние, говорится в сообщение Башкультнаследия.В апреле 2020 года Управлением коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии получило задание исправить нарушения. Однако требования были проигнорированы.