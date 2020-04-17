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Истукан не поливали маслом

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 32633 | Комментарии: 7
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0


Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за памятника Салавату Юлаеву. Были выявлены нарушения.

Истукан не поливали маслом


Администрацию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, в частности, памятника Салавату Юлаеву.

Как оказалось, еще в сентябре 2019 года в рамках внеплановой проверки было выявлено, что власти держат памятник в неудовлетворительном состоянии.

Ухудшилось его физическое состояние, говорится в сообщение Башкультнаследия.

В апреле 2020 года Управлением коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии получило задание исправить нарушения. Однако требования были проигнорированы.

ПроУфу
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  • Гость
  •  
  • 1 | 16.05.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ухудшилось его физическое состояние, говорится в сообщение Башкультнаследия.
===============================
Вопрос с паметником этого душегуба надо решать кординально:
1. Снести к едреной фене
2. Сдать на переплавку
3, Из полученного метала отлить памятник основателю Уфы МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ НАГОМУ
4. Установить этот памятник на месте, которое многие годы поганил памятник врага Русской Государственности убийца и насильник, каторжник салаватка

АМИНЬ!



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2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 16.05.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Памятник Салавату - символ столицы уже для нескольких поколений, любим и уважаем всеми уфимцами. Памятник уникален по своей красоте и величию. Конечно ухаживать за ним должным образом необходимо.



Оценили
5

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  • Гость
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  • 3 | 16.05.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень значительный памятник в красивом панорамном месте Уфы



Оценили
4

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  • Гость
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  • 4 | 16.05.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.05.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Памятник Салавату - символ столицы уже для нескольких поколений, любим и уважаем всеми уфимцами. Памятник уникален по своей красоте и величию. Конечно ухаживать за ним должным образом необходимо.
=========================
Ты, во первых за всех не базарь!
А во вторых, такие как ты ко всему привыкают, им похрен перед каким памятником танцевать под курай, ну а если это еще и памятник соплеменнику, то пусть он буде хоть сто раз кровавей Чикатила,- любить будете до звона в яйцах потаму как других неимеете!!!!!



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 16.05.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вопрос с паметником этого душегуба надо решать кординально:
1. Снести к едреной фене
_________________________
Не надо сносить памятник, мы же укры памятникопад устраивать, он очень красивый, на прекрасном месте. Приезжие не перестают восхищаться. Касаясь политического аспекта, пусть эти разборки идут в среде ученых историков, не надо отыгриваться на пямятниках.
Если уже есть желание также поставить памятник Нагому, можно в ином месте, в городе мест предостаточно, почему обязательно здесь.



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 16.05.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.05.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.05.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Памятник Салавату - символ столицы уже для нескольких поколений, любим и уважаем всеми уфимцами. Памятник уникален по своей красоте и величию. Конечно ухаживать за ним должным образом необходимо.
=========================
Ты, во первых за всех не базарь!
А во вторых, такие как ты ко всему привыкают, им похрен перед каким памятником танцевать под курай, ну а если это еще и памятник соплеменнику, то пусть он буде хоть сто раз кровавей Чикатила,- любить будете до звона в яйцах потаму как других неимеете!!!!!
==
Ты заблудший, и манкурт, вообще засунь свой язык в одно место



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 16.05.2020, 13:36 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39994 | Рейтинг: +5168,4
Надо добавить табличку-вор , насильник и убийца!



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1






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