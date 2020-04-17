Теперь полностью фейковые выборы

Под покровом эпидемии коронавируса Госдума втихаря, сразу во втором и третьем чтениях хакнула выборы — приняла закон о дистанционном голосовании. Голосовать на выборах в органы государственной власти в России теперь можно будет электронно на сайте «Госуслуги» либо по почте.Слова «дистанционное (то есть «удаленное») голосование» в российских реалиях следует понимать буквально. Ведь удаленное голосование предполагает и удаленный доступ к определению результатов выборов с неограниченными возможностями для фальсификаций. Таким образом, в мае 2020 года голосование в России «удалили» окончательно: уничтожили даже те крайне несовершенные выборы, при которых сохранялась какая-то надежда — не на смену власти, конечно, но хотя бы на определенное влияние на власть через пусть усеченное, но все же волеизъявление людей.Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых, выборов как свободного волеизъявления граждан с непредсказуемым для власти результатом. Итоги так называемых «выборов» с электронно-почтовым голосованием будут буквально полностью запрограммированы властями заранее, и это будут уже deepfake-выборы. Мирная смена власти в России посредством выборов станет в принципе невозможной.К этому режим Путина шел с самого начала. Вспомните, как в 2004 году под прикрытием трагедии в Беслане, показавшей беспомощность федерального центра, власти испугались народного гнева и отменили прямые выборы глав регионов. И сейчас, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, отказавшись оказать гражданам экономическую поддержку в необходимых размерах и опасаясь нарастающего недовольства, Путин решил с помощью электронных технологий превратить выборы в deepfake.Незаконное внесение в Конституцию поправок, формально-юридически закрепляющих существующую в стране корпоративно-авторитарную политическую систему и узурпацию власти на неограниченный срок одной несменяемой персоной, фактическая отмена института выборов в стране и замена его электронно-почтовым манипулированием, наделение полиции новыми, по сути карательными полномочиями — все это охранные меры авторитарной олигархии. Это такое политическое устройство, когда власть сконцентрирована в руках одного человека, окруженного небольшой группой лиц, которые руководствуются прежде всего собственными интересами, а лояльность населения периодически демонстрируется с помощью фальшивых выборов и «всенародных голосований». В условиях авторитарной олигархии электронные, цифровые и другие новые технологии, применяемые властями в политике и управлении, работают в основном в их интересах и, как правило, направлены против людей.Говорил об этом в ходе президентской кампании два года назад: