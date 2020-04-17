Теперь полностью фейковые выборы

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Мурзагулов: «Врачи со вре ...

Ублюдок просто, тварь поганая
  Рейтинг: +6  Анонимно

Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Руслан Габбасов: «Угроза ...

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Что же, пришло наверное время ...
  16.05.2020   38995    21

Истукан не поливали ...

Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за памятника Салавату Юлаеву. Были ...
  16.05.2020   15304    7

Теперь полностью ...

Под покровом эпидемии коронавируса Госдума втихаря, сразу во втором и третьем ...
  16.05.2020   24883    6

Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   43567    37

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   27583    41

Последние публикации
Руслан Габбасов: «Угроза ...

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Что же, пришло наверное время ...
  16.05.2020   18908    21

Истукан не поливали ...

Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за памятника Салавату Юлаеву. Были ...
  16.05.2020   24812    7

Теперь полностью ...

Под покровом эпидемии коронавируса Госдума втихаря, сразу во втором и третьем ...
  16.05.2020   12412    6

Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   20745    37

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   16747    41

Горите сколько влезет. ...

Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ...
  15.05.2020   20592    14

Антинародный суд в своем ...

28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля ...
  15.05.2020   29683    14

Смертельная школа ...

Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное ...
  15.05.2020   40979    7

Пожароопасное ...

Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и ...
  14.05.2020   19338    12

В заботе о людях ...

Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал ...
  14.05.2020   17306    53

Читаемое за месяц
Об одной «критике» Ислама ...

По чтению литературы о татарской истории, часто приходилось встречаться с одним ...
  17.04.2020   34214    59

Коронавирус как ...

Департамент транспорта Москвы отрапортовал об отсутствии сегодня утром очередей ...
  17.04.2020   24992    23

Новая волокита с ...

С понедельника все справки, ранее выданные работодателями, станут ...
  17.04.2020   34761    11

«Кого или что обвинять: ...

Айдар Ахмадиев, журналист. Наивно считать, что на фоне развивающейся эпидемии ...
  17.04.2020   22793    12

Самоизоляция до лета ...

Начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская ...
  17.04.2020   35617    62

Архив публикаций
Май 2020 (52)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Теперь полностью фейковые выборы

Оценили
0


Под покровом эпидемии коронавируса Госдума втихаря, сразу во втором и третьем чтениях хакнула выборы — приняла закон о дистанционном голосовании. Голосовать на выборах в органы государственной власти в России теперь можно будет электронно на сайте «Госуслуги» либо по почте.

Теперь полностью фейковые выборы


Слова «дистанционное (то есть «удаленное») голосование» в российских реалиях следует понимать буквально. Ведь удаленное голосование предполагает и удаленный доступ к определению результатов выборов с неограниченными возможностями для фальсификаций. Таким образом, в мае 2020 года голосование в России «удалили» окончательно: уничтожили даже те крайне несовершенные выборы, при которых сохранялась какая-то надежда — не на смену власти, конечно, но хотя бы на определенное влияние на власть через пусть усеченное, но все же волеизъявление людей.

Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых, выборов как свободного волеизъявления граждан с непредсказуемым для власти результатом. Итоги так называемых «выборов» с электронно-почтовым голосованием будут буквально полностью запрограммированы властями заранее, и это будут уже deepfake-выборы. Мирная смена власти в России посредством выборов станет в принципе невозможной.

К этому режим Путина шел с самого начала. Вспомните, как в 2004 году под прикрытием трагедии в Беслане, показавшей беспомощность федерального центра, власти испугались народного гнева и отменили прямые выборы глав регионов. И сейчас, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, отказавшись оказать гражданам экономическую поддержку в необходимых размерах и опасаясь нарастающего недовольства, Путин решил с помощью электронных технологий превратить выборы в deepfake.

Незаконное внесение в Конституцию поправок, формально-юридически закрепляющих существующую в стране корпоративно-авторитарную политическую систему и узурпацию власти на неограниченный срок одной несменяемой персоной, фактическая отмена института выборов в стране и замена его электронно-почтовым манипулированием, наделение полиции новыми, по сути карательными полномочиями — все это охранные меры авторитарной олигархии. Это такое политическое устройство, когда власть сконцентрирована в руках одного человека, окруженного небольшой группой лиц, которые руководствуются прежде всего собственными интересами, а лояльность населения периодически демонстрируется с помощью фальшивых выборов и «всенародных голосований». В условиях авторитарной олигархии электронные, цифровые и другие новые технологии, применяемые властями в политике и управлении, работают в основном в их интересах и, как правило, направлены против людей.

Говорил об этом в ходе президентской кампании два года назад:



Григорий Явлинский, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.05.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во все времена и во всех странах люди не знают, за кого они голосуют. Помнится, в Папы Римские в своё время выбрали бабу.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.05.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь полностью фейковые выборы
=================================
Да они уже более 100 лет фейковые !!!!
Все началось в 5-м часу утра 6 (19) января 1918 года, когда матрос-анархист Анатолий Железняков, сказал председательствуюшему Учредительного собрания эсеру Чернову, что «караул устал» («Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал»)

Вот именно с того злосчастного часа Мы все в дерьме и хрен знает когда из него выбиримся, и выбиримся ли вообще....



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 16.05.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Какой Гришенька довольный, в Лондоне все ОК?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 16.05.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.05.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой Гришенька довольный, в Лондоне все ОК?
============================
Эх, как ему путин завидует, сидя в своем бункере....



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 16.05.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заручитесь поддержкой русского народа, не будьте проамериканскими агентами влияния, не заявляйте во время российских президентских выборов, что Крым, не знаю с какого хера, это украинский полуостров. Не надо в России, быть врагами россиян.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 16.05.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Список стран где существует голосование по почте: США, Британия, Канада, Бельгия, Франция, Италия, Германия, Австралия, Швейцария, Швеция и другие.
Ну ка, гриша-нафталин, давай сбацай про авторитаризм в этих странах.



Оценили
4






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com