Сыртланову выкинули из РКБ: Поликлинике №38 не позавидуешь

Уволена главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова. Стало известно, куда она направится дальше.Главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова покидает должность с 19 мая, об этом ProUfu сообщил источник. Ей предложена другая должность – главного врача поликлиники №38.Руководителя поликлиники переводят в Республиканский наркологический диспансер заместителем, а в РКБ на место Сыртлановой прочат Шамиля Булатова, главного врача клиники БГМУ.Справка. Булатов Шамиль Энгельсович родился в 1970 в селе Бузатово Стерлибашевского района, в 1995 году окончил Башкирский государственный медицинский институт. С 1996 по 2011 год работал врачом-нейрохирургом Больницы скорой медицинской помощи г. Уфы, с 2011 по 2017 – заместителем главврача по хирургической помощи там же. В 2017 году возглавил Клинику БГМУ. Имеет правительственную награду Заслуженный врач РБ.Напомним, в Республиканской клинической больницей возник крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией, с 6 апреля медучреждение закрылось на карантин.Ситуация разворачивалась стремительно и вышла из-под контроля. Зараженными оказались медики и десятки пациентов. О появлении странной пневмонии в больнице заранее докладывалось главврачу - но, по уверениям медиков, информация игнорировалась, а сотрудникам советовали лучше работать.Также известно, что Сыртланова была за границей в то время, когда все готовили больницы к коронавирусу. Следком региона организовал доследственную проверку по признакам халатности руководства медучреждения.