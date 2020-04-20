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Сыртланову выкинули из РКБ: Поликлинике №38 не позавидуешь

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 12769 | Комментарии: 22
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Уволена главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова. Стало известно, куда она направится дальше.

Сыртланову выкинули из РКБ: Поликлинике №38 не позавидуешь


Главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова покидает должность с 19 мая, об этом ProUfu сообщил источник. Ей предложена другая должность – главного врача поликлиники №38.

Руководителя поликлиники переводят в Республиканский наркологический диспансер заместителем, а в РКБ на место Сыртлановой прочат Шамиля Булатова, главного врача клиники БГМУ.

Справка. Булатов Шамиль Энгельсович родился в 1970 в селе Бузатово Стерлибашевского района, в 1995 году окончил Башкирский государственный медицинский институт. С 1996 по 2011 год работал врачом-нейрохирургом Больницы скорой медицинской помощи г. Уфы, с 2011 по 2017 – заместителем главврача по хирургической помощи там же. В 2017 году возглавил Клинику БГМУ. Имеет правительственную награду Заслуженный врач РБ.

Напомним, в Республиканской клинической больницей возник крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией, с 6 апреля медучреждение закрылось на карантин.

Ситуация разворачивалась стремительно и вышла из-под контроля. Зараженными оказались медики и десятки пациентов. О появлении странной пневмонии в больнице заранее докладывалось главврачу - но, по уверениям медиков, информация игнорировалась, а сотрудникам советовали лучше работать.

Также известно, что Сыртланова была за границей в то время, когда все готовили больницы к коронавирусу. Следком региона организовал доследственную проверку по признакам халатности руководства медучреждения.

ПроУфу
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  • 1 | 19.05.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гадина, ставленница
Вчера в СМИ писали, что ее главврачом в поликлинику №38...
Видать отказалась. теперь замом в наркологический



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  • 2 | 19.05.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрят свое членство в ней, если в течение 30 дней ВОЗ не гарантирует проведения реформ, которых требует от нее Вашингтон. Об говорится в письме президента США Дональда Трампа директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.
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  • 3 | 19.05.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назначен Шамиль Булатов. Камалова с сынком в полете, а так хотели на это кресло.



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  • 4 | 19.05.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова покидает должность с 19 мая,
==============================
По вине этой апайки балеют и умирают люди, о чем стало известно во всем мире, а ее, вместо того, чтобы судить пересажевают с одного теплого кресла в другое!!!!
Если у меня, простого гражданина России, такое не укладывается в голове, то тогда что будут думать о нас граждане других стран?!!!!
ПОЗОРИЩЕ !!!!!!



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  • 5 | 19.05.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне Сыртланова фиолетово, но как может хрупкая женщина при всем желании, быть ОДНА во всем виновата? Либероиды совсем озверели, лишь бы затравить кого нибудь.



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  • 6 | 19.05.2020, 10:40 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4893 | Рейтинг: -743,5
Причем тут Сыртланова? Вы за деревом не можете разглядеть лес. Все ключевые позиции в здравоохранении захватывает один человек. Вновь назначенные главврачи, эти люди этого человека.



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  • 7 | 19.05.2020, 11:30 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4145 | Рейтинг: -324,5
День пионерии — чудный праздник, который всё ещё никак не уйдёт в историю, пока живы те, кто когда-то назывался пионерами и помнят эти замечательные времена, уже кажущиеся приятной далёкой сказкой. Я поздравляю тех, в ком сохранился пионерский дух, который никогда не покинет настоящего пионера при любых обстоятельствах. Вы достойно идёте своим жизненным путём и являетесь примером для своих детей.

Ура товарищи !



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  • 8 | 19.05.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.05.2020, 09:43 | Автор:

Назначен Шамиль Булатов. Камалова с сынком в полете, а так хотели на это кресло.
=================================================
Конечно ! Это , они заявили открыто ?
Или это домыслы сопливого сплетника ?



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  • 9 | 19.05.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 19.05.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назначен Шамиль Булатов. Камалова с сынком в полете, а так хотели на это кресло.=========================
Камаловой 64 года, очень нужна была ей эта должность, ей на своём месте хорошо, а сыртланова мешала всем работать. Если бы эта эльза была опытным руководителем продолжала бы работать в министерстве.



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  • 10 | 19.05.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Камаловой 64 года, очень нужна была ей эта должность, ей на своём месте хорошо, а сыртланова мешала всем работать. Если бы эта эльза была опытным руководителем продолжала бы работать в министерстве.
---------------------------------
Камаловой эта должность очень нужна. Она туда и метила. Это деньги, связи и возможности получше обеспечить свою старость и жизнь сыночка.



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  • 11 | 19.05.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68249 | Рейтинг: +11949,6
За сотрудников РБК очень рада. Но это полумера и Забелин продолжает защищать Сыртланову, которой и подкинул путевки в США. Видимо считает себя косвенно виновным. Да, виновен. В это время в США уже бушевала эпидемия ковида. Но, если бы Сыртланова ушла, как положено, на самоизоляцию 12 марта на 2 недели - не менее 10 человек сегодня были бы живы, а десятки и даже сотни - не заразилисьт И не было бы позора на весь мир, когда очагом и рассадником болезни явился врач и вверенная ей громадная клиника!

А 38-я поликлиника - это всего лишь первый этаж 4-х подъездной хрущевки... масштабы, конечно, как насмешка.



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  • 12 | 19.05.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка завидует: Эльза молода, красива, талантлива и перспективна, все у нее еще впереди, и взлеты и падения. А как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Кухарка не ошибается.



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  • 13 | 19.05.2020, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68249 | Рейтинг: +11949,6
Помните - кто ушел из 13-й больницы в РКБ вслед за Сыртлановой? Напомню:
Из документа становится понятно, кто ушел в РКБ(резкая текучка с момента ее перевода - в течение 3-х недель) вслед за Сыртлановой:

Елхова Елена Асагатовна Заместитель главного врача по медицинской части
Страдс Юлия Владимировна Заместитель главного врача по экономическим вопросам
Ахметова Лариса Владимировна Главный бухгалтер
Макарова Любовь Владимировна Главная медицинская сестра

Вот теперь они как? Куда? Не думаю, что в РКБ им будет уютно после всего этого... и в 13-ю не вернуться - там уже места заняты, и в РКБ оставаться - вряд ли получится - будут выживать в отместку, и в 38-ой они нахрен не нужны и если Сыртланова дёрнется кого-то оттуда выживать ради своих шестерок - то и в 38-ой будет шум до небес, тем более, что там ситуация не понятная - место главврача покинула женщина, занимавшая его 20 лет, наверное она уже давно вжилась в коллектив и ее уход может быть весьма болезненен для коллектива, тем более утягченный приходом этой одиозной интриганки!

В общем - медсообщество кое где еще какое-то время будет потряхивать из-за этой гадины... Лучше бы ее Пустовгаров забрал к себе - в Кумертау - с глаз долой.



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  • 14 | 19.05.2020, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68249 | Рейтинг: +11949,6
12 | 19.05.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован

Дураков не сеют, не жнут - сами выскакивают.

Сейчас Сыртлановой даже идиоты не позавидуют! Один лишь маленький сбой в системе, кто-то шевельнет пальчиком - и заведенное Бастрыкиным расследование может пойти по законному пути, а не по кумовскому... стоит только СРАдию в чем-то кому-то не угодить или позорно проколоться.

Но мы не знаем - может этот процесс УЖЕ запущен...

И еще - Сначала вышвырнули из министерства, потом бросили на РКБ(место не для женщин, я бы сказала - слишком большой женский коллектив - бабы склонны впрягаться в чьи-то интриги или затевать свои, это место для мужика), а приземлилась с вселенским позором в третьесортной малюсенькой поликлинике! Обзавидуешься!

Эта ситуация напоминает мне бывшую министершу образования - безграмотную апайку Шафикову, которую и из министерского кресла вышвырнули, и из кресла руководителя ИРО РБ вышвырнули, где она затеяла выселить из общаги семьи, живущие там десятилетиями. Хрен угадала. Саму выселили из кресла. А людям, живущим там помногу лет, обещали выдать ордера на занимаемые ими помещения. В остальных, свободных - будет гостиница.



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  • 15 | 19.05.2020, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всех недостатках здравоохранения нельзя обвинять одного человека, будь он (она) министром, главным врачом. Проблема таится в самом подходе к здравоохранению в РФ. Здесь: доступность медицинского обслуживания; обеспеченность современным медицинским оборудованием; зарплата медицинского персонала; обеспеченность медицинским персоналом в малых городах (о селах надо забыть) и многое другое.



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  • # 16 | 19.05.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 19.05.2020, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ее никто не обвиняет в глобальных проступках. Все просто, поездка, факт скрытия и не нахождение на карантине имеется? Имеется.
С января китайцы трубят о пневмонии и смертях? Трубят.
В больнице рост пневмоний был? Был.
Кто не дал отмашку? Сыртланова!
Есть заразившиеся и умершие? Есть и еще будут.
Вот и все. Есть трупы - есть дело и должен быть суд и срок.
Или как то должно быть по другому?



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  • 18 | 19.05.2020, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Глаза с прищуром дьявола, такая баба фронтом командовать может.



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  • 19 | 19.05.2020, 15:37 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10152 | Рейтинг: -793
Все просто, поездка, факт скрытия и не нахождение на карантине имеется?
+++++++++++++++++++++++++++
А она сама заболела, болела этой нынешней напастью?



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  • 20 | 19.05.2020, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто не дал отмашку? Сыртланова!
--------------
Глупость какая. Такая отлаженная машина как РКБ должна работать и в отсутствие главврача, четко и без сбоев. Там одних замов немеряно, они куда смотрели? Либероиды всегда найдут козла отпущения, и будут травить человека до упора. Она молодая, переживет и это.



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