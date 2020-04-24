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«Основная риторика организации «Башкорт» агрессивна — мнение»

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Политолог, кандидат экономических наук Константин Кузьминых прокомментировал решение Верховного суда РБ по признанию организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности:

«Основная риторика организации «Башкорт» агрессивна — мнение»


«Как мы все знаем, у нас многонациональная республика, в которой проживают более 100 национальностей. Представители разных национальностей дружат, создаются семьи. Организация «Башкорт» в правовом пространстве не зарегистрирована как НКО — не ведется отчетность, не платятся налоги, деятельность ведется лишь в соцсетях.

Основная риторика организации агрессивна. Это негативно влияет на аудиторию, которую они привлекают, в основном это молодежь. Я, как преподаватель, считаю, что с подрастающим поколением нужно вести риторику с точки зрения вопросов, связанных с обучением, наставничеством.

Подобные организации обычно ведут работу в сфере культуры, делятся достижениями, участвуют в получении грантов. Национальные организации ведут работу, связанную с национальной поддержкой своего народа, помощью малоимущим. Такой деятельности у организации «Башкорт» не отмечается. Думаю, что решение суда правомерно».

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 23.05.2020, 10:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31472 | Рейтинг: -705,4
"не платятся налоги"
----------------
Налоги платятся с доходов. какие доходы и откуда у Башкорта?
Тогда суд вынес бы приговор за неуплату.
Энтот тип ещё чего-то преподает?



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 23.05.2020, 10:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31472 | Рейтинг: -705,4
Место работы:
Общественная палата Республики Башкортостан.
_----------------
Не иначе, как хабировский ставленник. Тупость компенсируется усердием.



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  • 3 | 23.05.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Национальные организации ведут работу, связанную с национальной поддержкой своего народа, помощью малоимущим.
==============================
Какая нахрен поддержка малоимущим?!
Надо докапатся кто материально поддерживал самих этих экстремистов, хотя, я думаю, глубоко капать не придется, ведь главный спонсор давно всем известен....



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  • 4 | 23.05.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Зульки траур...Таблеточки пей,не забывай.



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4

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  • Гость
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  • 5 | 23.05.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.05.2020, 10:41 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31469 | Рейтинг: -705,9
Место работы:
Общественная палата Республики Башкортостан.
_----------------
Не иначе, как хабировский ставленник. Тупость компенсируется усердием.
............................................................
.................
Я не сторонник Хабирова,но за то что он сделал с "Башкортом"-ему огромное СПАСИБО. Выполнил своё обещание-бороться с ЭКСТРЕМИСТАМИ. Пусть продолжает в том же духе!



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  • 6 | 23.05.2020, 12:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31472 | Рейтинг: -705,4
4 | 23.05.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Зульки траур...Таблеточки пей,не забывай.
--------------------
Ты дурак из кловунов нынче за доктора рецептики выписывает?



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  • 7 | 23.05.2020, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68277 | Рейтинг: +11941,2
НИ Башкорт, ни Дильмухаметов не были экстремистами.
Радоваться ангажированному кривосудию в пуйлостане могут только полные идиоты и гэбёшки на зарплате.

Коих на УЖике тьма-тьмущая.



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  • 8 | 23.05.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.05.2020, 12:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68277 | Рейтинг: +11942
НИ Башкорт, ни Дильмухаметов не были экстремистами.
=====================================
А почему кухарка пишет о дилке в прошетшем времени?!
Его что уже расстреляли?
Уверен,что если оставшиеся в живых саратники Дильки, истинные приверженцы башкорта, то они наверняка уйдут в горы (Уральские) и там будут продолжать свлю "борьбу" за всеобщее, поголовное, всемирное,обязательное изучение БЯцкого языка.



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  • 9 | 23.05.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото:постоянные любители сидеть в президиумах. Власть кончилась,что же они теперь будут делать?Ааа



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  • 10 | 23.05.2020, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.05.2020, 10:28 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31470 | Рейтинг: -705,6
"не платятся налоги"
----------------
Налоги платятся с доходов. какие доходы и откуда у Башкорта?
Тогда суд вынес бы приговор за неуплату.
Энтот тип ещё чего-то преподает?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Зулия! Любите Вы, либерасты, со своей подлой натурой выдернуть несколько слов из предложения, потеряв весь смысл, и издеваться над ними! Не платятся налоги потому, что они не зарегистрированы, а не из-за того, что у них доходов нет! Очень Опытный



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  • 11 | 23.05.2020, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.05.2020, 12:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68277 | Рейтинг: +11942
НИ Башкорт, ни Дильмухаметов не были экстремистами.
Радоваться ангажированному кривосудию в пуйлостане могут только полные идиоты и гэбёшки на зарплате.

Коих на УЖике тьма-тьмущая.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Мания величия и преследования в одном лице! Тебе уже только таблетки не помогут, уколы надо делать и то вряд ли помогут уже! Очень Опытный



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  • 12 | 23.05.2020, 20:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31472 | Рейтинг: -705,4
Не платятся налоги потому, что они не зарегистрированы, а не из-за того, что у них доходов нет! Очень Опытный
_----------------------
Они же партия, не думская. Нет доходов - нет налогов. А энтот умник какого хрена вставил про налоги. И откуда знает, что уклоняются от налогов?



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  • 13 | 23.05.2020, 20:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31472 | Рейтинг: -705,4
Очень Опытный
_--------------
То есть Башкорт не партия, из бюджета не финансируются.



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  • 14 | 23.05.2020, 22:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 23.05.2020, 20:32 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31472 | Рейтинг: -705,4
Не платятся налоги потому, что они не зарегистрированы, а не из-за того, что у них доходов нет! Очень Опытный
_----------------------
Они же партия, не думская. Нет доходов - нет налогов. А энтот умник какого хрена вставил про налоги. И откуда знает, что уклоняются от налогов?
13 | 23.05.2020, 20:35 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31472 | Рейтинг: -705,4
Очень Опытный
_--------------
То есть Башкорт не партия, из бюджета не финансируются.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Зулия! Какие могут они платить налоги, если они не зарегистрированные? Совсем уж не въезжаешь! И конечно не партия! Кстати далеко не каждая партия финансируется из бюджета, для финансирования надо в выборах участвовать и показывать там хороший результат! Очень Опытный



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  • 15 | 23.05.2020, 22:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

На фото:постоянные любители сидеть в президиумах. Власть кончилась,что же они теперь будут делать?Ааа
___________________________________________________-
Ну что делать. Может работать пойдут. Хотя Фаилька вроде переводчика в суде просил как то. Значит диплом вуза и аттестат аннулировать придется, русский то видать за хаир поставили. Тогла пасти коней, и есть их потом.



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