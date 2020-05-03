Мадриль Гафуров: «Фактически юридически осуждена валидовщина»

Мадриль Гафуров — член Башкирского рескома КПРФ. На злобу дня. ОСУЖДЕНА ВАЛИДОВЩИНА.Верховный суд Республики Башкортостан признал национальную организацию «Башкорт» экстремистской и запретил ее деятельность.Фактически юридически осуждена валидовщина, распустившая под покровительством бывшего президента республики Муртазы Рахимова и его приспешников свои антиконституционные корни в Башкирии в конце прошлого и в начале нынешнего веков.Особо «свели гнездо» валидовцы на историческом факультете Башгосуниверситета, где «вожаком» возомнил себя лже — ученый и махровый националист Марат Кульшарипов.Таким образом, следует считать, что признано незаконной, антиконституционной и антинародной постановление Городского совета Уфы, по которому бывшая улица Уфы имени М.В.Фрунзе была переименована в улицу Заки Валиди — ярого врага Советского государства, кровавого басмача и гитлеровского прихвостня, «не состоявшегося хана», по выражению великого Мустая Карима.Продажные чиновники своевольно отняли у уфимской улицы имя М.В.Фрунзе. Отняли без ведома общественности и вопреки постановлению Башкирского Центрального Исполнительного Комитета, который и присвоил одной из центральных улиц Уфы имя освободителя нашей столицы от колчаковцев.В связи с этим мне не понятна позиция в этом вопросе первого секретаря Башкирского рескома КПРФ В.Г.Кутлугужина, который игнорируя мнение общественности, вопреки решению нашей республиканской партийной конференции о возврате улице имени выдающегося советского полководца и государственного деятеля М.В. Фрунзе, принимал активное участие в несанкционированных действиях экстремистской организации «Башкорт», за что был привлечен к суду и дважды оштрафован на крупные суммы за свои действия.Исходя из выше изложенного и других неуставных деяний депутата Госсобрания — Курултая РБ от КПРФ, полагаю, что на предстоящем пленуме и республиканской партийной конференции будет дана принципиальная оценка: достоин ли В.Г.Кутлугужин впредь возглавлять Башкирскую республиканскую организацию КПРФ, неоднократно нанеся ей моральный и политический урон.