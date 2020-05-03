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Мадриль Гафуров: «Фактически юридически осуждена валидовщина»

  • Опубликовано: Facebook | 31.05.2020
    Раздел: Общество | Просмотры: 35053 | Комментарии: 32
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Мадриль Гафуров — член Башкирского рескома КПРФ. На злобу дня. ОСУЖДЕНА ВАЛИДОВЩИНА.

Мадриль Гафуров: «Фактически юридически осуждена валидовщина»


Верховный суд Республики Башкортостан признал национальную организацию «Башкорт» экстремистской и запретил ее деятельность.

Фактически юридически осуждена валидовщина, распустившая под покровительством бывшего президента республики Муртазы Рахимова и его приспешников свои антиконституционные корни в Башкирии в конце прошлого и в начале нынешнего веков.

Особо «свели гнездо» валидовцы на историческом факультете Башгосуниверситета, где «вожаком» возомнил себя лже — ученый и махровый националист Марат Кульшарипов.

Таким образом, следует считать, что признано незаконной, антиконституционной и антинародной постановление Городского совета Уфы, по которому бывшая улица Уфы имени М.В.Фрунзе была переименована в улицу Заки Валиди — ярого врага Советского государства, кровавого басмача и гитлеровского прихвостня, «не состоявшегося хана», по выражению великого Мустая Карима.

Продажные чиновники своевольно отняли у уфимской улицы имя М.В.Фрунзе. Отняли без ведома общественности и вопреки постановлению Башкирского Центрального Исполнительного Комитета, который и присвоил одной из центральных улиц Уфы имя освободителя нашей столицы от колчаковцев.

В связи с этим мне не понятна позиция в этом вопросе первого секретаря Башкирского рескома КПРФ В.Г.Кутлугужина, который игнорируя мнение общественности, вопреки решению нашей республиканской партийной конференции о возврате улице имени выдающегося советского полководца и государственного деятеля М.В. Фрунзе, принимал активное участие в несанкционированных действиях экстремистской организации «Башкорт», за что был привлечен к суду и дважды оштрафован на крупные суммы за свои действия.

Исходя из выше изложенного и других неуставных деяний депутата Госсобрания — Курултая РБ от КПРФ, полагаю, что на предстоящем пленуме и республиканской партийной конференции будет дана принципиальная оценка: достоин ли В.Г.Кутлугужин впредь возглавлять Башкирскую республиканскую организацию КПРФ, неоднократно нанеся ей моральный и политический урон.

М.А. Гафуров,
Секретарь Кировского райкома г.Уфы,
член Башкирского рескома,
делегат 17 — го създа КПРФ






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  • 1 | 31.05.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
достоин ли В.Г.Кутлугужин впредь возглавлять Башкирскую республиканскую организацию КПРФ
================================
То что этого ветряка кутлугужина надо гнать отовсюду поганой метлой -спору нет!
А вот, что качается переименования улицы, то она должна носит имя основателя славного Русского горола Уфа Нагого Михаила Александровича, а при вьезде в Уфу, с лева, должен красоваться его величественный памятник, как знак благодарности от всех народов проживающих в Уфе!



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  • 2 | 31.05.2020, 12:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10326 | Рейтинг: -816,1
У как, а впрочем, и не удивительно, М.А. Гафуров в солидарности с Салаватиком Хамидуллиным и прочими на " Башкорт" навалился, но конечно же с другой риторикой, в качестве дымовой завесы.
Я никак не сторонник, если только мягко говоря, "Башкорта" в лице его руководства, кроме может быть только Руслана Габбасова, но, у навалившихся на эту организацию свои торчащие уши, которые никакой дымовой завесой не прикрыть, не скрыть.



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  • 3 | 31.05.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мадриль, ведь Кутлугужин только считается руководителем коммунистов Башкирии, на самом деле он настоящий башист. Его нужно судить вместе с организацией "Башкорт".
Конечно, Фрунзе был идеалом молодежи в советское время, для не особо понимающих. Но не забудьте что сотворили большевики с Уфимсуими татарами. Они обманным способом оставили многочисленных Уфимских татар в составе большой Башкирии, к тому же и бесправными.



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  • 4 | 31.05.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.05.2020, 12:04 | Автор: Ирек

У как, а впрочем, и не удивительно, М.А. Гафуров в солидарности с Салаватиком Хамидуллиным и прочими на " Башкорт" навалился, но конечно же с другой риторикой, в качестве дымовой завесы.
Я никак не сторонник, если только мягко говоря, "Башкорта" в лице его руководства, кроме может быть только Руслана Габбасова, но, у навалившихся на эту организацию свои торчащие уши, которые никакой дымовой завесой не прикрыть, не скрыть.
=================================================
Ведь совершенно не знает М .А Гафурова , и несет черт знает что , лишь бы хрюкать !



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5

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  • 5 | 31.05.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не в восторге от Юнира Котлугужина, но и сам Мадриль, мне представляется конченной праституткой политической имхо



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  • 6 | 31.05.2020, 13:15 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10326 | Рейтинг: -816,1
Ведь совершенно не знает М .А Гафурова
+++++++++++++++++++++++++
Лично нет, и зачем. Околокоммуняка он, а большего знать, действительно, зачем.
Оседлал коня "валидовщина", пришпорил, и носится с этим без малейшего тпру



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  • 7 | 31.05.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мадриль Гафуров: «Фактически юридически осуждена валидовщина»
=================================================
Вы знаете как башкиры в старину от блох и вшей избавлялись?
Шас раскажу : садились они у костра,снимали с себя одежду и начинали искаь в ней этих кровососов, найдут блоху, кусают её зубами, приговаривая "тыменя кус, и я тебя кус", затем, мертвое тельце насекомого бросали в костер,- уж очень мстительные они...
Вот и эта схватка двух аксакалов то же самое: "тыменя кус, и ятебя кус"
А по мне так я бы обоих "КУС" и на задворки истории...



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  • 8 | 31.05.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.05.2020, 13:15 | Автор: Ирек

Лично нет, и зачем. Околокоммуняка он, а большего знать, действительно, зачем.
Оседлал коня "валидовщина", пришпорил, и носится с этим без малейшего тпру
=================================================
Когда большинство башкир в 90 годы ,восторженно восхваляли Заки Валиди и возводили в герои башкирского народа ,
единственный коммунист , публицист - башкир М. А Гафуров выступал против возвышения З. Валиди , называя его теми же словами которыми охарактеризовал (З . Валиди ) М. Карим !
Гафуров М, А , не шестерка как Кутлугужин !



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  • 9 | 31.05.2020, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Верховный суд Республики Башкортостан признал национальную организацию «Башкорт» экстремистской и запретил ее деятельность.

Фактически юридически осуждена валидовщина, распустившая под покровительством бывшего президента республики Муртазы Рахимова и его приспешников свои антиконституционные корни в Башкирии в конце прошлого и в начале нынешнего веков.

Особо «свели гнездо» валидовцы на историческом факультете Башгосуниверситета, где «вожаком» возомнил себя лже — ученый и махровый националист Марат Кульшарипов.

Таким образом, следует считать, что признано незаконной, антиконституционной и антинародной постановление Городского совета Уфы, по которому бывшая улица Уфы имени М.В.Фрунзе была переименована в улицу Заки Валиди — ярого врага Советского государства, кровавого басмача и гитлеровского прихвостня, «не состоявшегося хана», по выражению великого Мустая Карима.
________________________________________________________
Ура! Поганой метлой гнать этих гадов из уфы. Пускай ползут в гнездо валидовщины - темяс



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  • 10 | 31.05.2020, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 31.05.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они обманным способом оставили многочисленных Уфимских татар в составе большой Башкирии, к тому же и бесправными.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Расскажи-ка поподробней в чём и как обманули и какое право, которое было, забрали? Ничего личного, я только из любопытства! Вот у меня только вчера админ УЖа не выложил ни одного коммента, а их было больше пяти! Вот это моё право подлые либерасты украли так украли! Бояться они ПРАВДЫ, а сами только всё врут! Да и сегодня опять не выложит наверняка этот подлый админ, потому что трус первостатейный! Очень Опытный



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  • 11 | 31.05.2020, 19:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Просто М. Гафуров - ярый татарский башкирофоб. Вот и весь ответ



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  • 12 | 31.05.2020, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Прискорбно, конечно, что Б.Ельцин не добил эту гидру под названием коммунистическое движение. Последовательности или решительности не хватило ему. Быть может, иные мотивы, неизвестные широкому кругу людей, сыграли свою роль.

Именно благодаря деятельности Валиди сегодня существует Башкортостан.
Если начать пачкать репутацию истинных лидеров народа, то это путь и постепенного отрицания права народа на самоопределение, на самостоятельность, на суверенитет.

Коммунисты, верные идеям К.Маркса, в междоусобной грызне погубили себя еще в начале прошлого века. Сегодняшние "коммунисты" - презренные приспособленцы.



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  • 13 | 31.05.2020, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Не в восторге от Юнира Котлугужина, но и сам Мадриль, мне представляется конченной праституткой политической имхо.Просто М. Гафуров - ярый татарский башкирофоб. Вот и весь ответ. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------- Безграмотное тупое подлое мерзкое существо мог додуматься до такого абсурда ! Разного рода "фобии" и проституции так и прут из твоего гнилого нутра, пропитанного только этими интересами - в этом нет сомнений



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  • 14 | 31.05.2020, 19:54 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 31.05.2020, 19:31 | Автор:
............................................................
...........
................................................." Именно благодаря деятельности
Валиди сегодня существует Башкортостан.
Если начать пачкать репутацию истинных лидеров народа,
то это путь и постепенного отрицания права народа
на самоопределение, на самостоятельность, на суверенитет......."
==============================================
Мне особенно нравиться ваше выражение
" пачкать репутацию " ......." ярого врага Советского государства,
то " красного ", то " белого " движения ,
кровавого басмача и гитлеровского прихвостня,
«не состоявшегося хана»,.........."
по выражению великого Мустая Карима.
В январе 1943 года Валиди был приглашён в Германию, где ему был поручен «кадровый отбор» в 13-ю горную дивизию СС «Ханджар», составляющуюся из боснийцев-мусульман.
oleglurie-new.livejournal.com›История предателя



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  • 15 | 31.05.2020, 21:01 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 31.05.2020, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
Безграмотное тупое подлое мерзкое существо мог додуматься до такого абсурда !
*******************************************
Мадриль, это ты явно о себе))))



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  • 16 | 31.05.2020, 21:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валидовщина должна быть искоренена как явление в Башкирии. Недостоин этот персонаж ни памятников, ни улиц, ни школ его имени.



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  • 17 | 31.05.2020, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Секретарь Кировского райкома г.Уфы,
член Башкирского рескома,
делегат 17 — го създа КПРФ

Как говорится: если глуп, то это надолго, если дурак, то это на всю жизнь. Волосы седые, а в жопе все пионерская зорька играет.



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  • 18 | 31.05.2020, 23:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
даже коментировать мадриля не хочу... на стока всё косноязнычно и тупо... но ... гаражный то мудазвон тут как тут... и ровно с такими же йобнутыми возваниями
турк



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  • 19 | 31.05.2020, 23:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 31.05.2020, 23:12 | Автор- сам то "красноречив" ?- однозначно ! - только уровень ниже плинтуса. Жалок -это правда. " Мадриль, это ты явно о себе))))" - не радуйся , не он.Он скорее не замечает насекомых.



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  • 20 | 31.05.2020, 23:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк и есть турк. Не тебе ценить Золотое перо Отечества.



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