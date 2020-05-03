Александр Войцех: «Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Мурзагулов: «Врачи со вре ...

Ублюдок просто, тварь поганая
  Рейтинг: +6  Анонимно

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Ахмадинуров, бухло и корр ...

Главный единоросс Башкирии попал в феерический скандал. ============== ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Потылицын: Стилистика ...

Дать хорошую ковидную статистику федеральному Центру и взять в реальности под ...
  1.06.2020   11498    9

Александр Войцех: «Их ...

Александр Войцех — юрист. Формируется новая команда руководства. Вслед за ...
  1.06.2020   32705    5

Воровской Роскосый и ...

Америка вернулась в пилотируемую космонавтику. Астронавты Даг Хёрли и Боб ...
  1.06.2020   33380    60

Эстонцам есть дело до ...

Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на ...
  1.06.2020   38928    26

Мадриль Гафуров: ...

Мадриль Гафуров — член Башкирского рескома КПРФ. На злобу дня. ОСУЖДЕНА ...
  31.05.2020   33702    32

Последние публикации
Потылицын: Стилистика ...

Дать хорошую ковидную статистику федеральному Центру и взять в реальности под ...
  1.06.2020   35280    9

Александр Войцех: «Их ...

Александр Войцех — юрист. Формируется новая команда руководства. Вслед за ...
  1.06.2020   26967    5

Воровской Роскосый и ...

Америка вернулась в пилотируемую космонавтику. Астронавты Даг Хёрли и Боб ...
  1.06.2020   19158    60

Эстонцам есть дело до ...

Эстонское молодежное движение "Blue Awakening" призывает обратить внимание на ...
  1.06.2020   19055    26

Мадриль Гафуров: ...

Мадриль Гафуров — член Башкирского рескома КПРФ. На злобу дня. ОСУЖДЕНА ...
  31.05.2020   16740    32

Распил на вакцинации: Не ...

В России может появиться штраф за отказ от вакцинации. В России могут ввести ...
  31.05.2020   21202    52

Ахмадинуров, бухло и ...

«Такой человек не может быть с нами»? Главный единоросс Башкирии попал в ...
  29.05.2020   23971    21

А может, и Уфу ...

Михаил Мишустин одобрил создание особой экономической зоны «Алга». Принято ...
  29.05.2020   43004    15

В Уфе установят памятник ...

В Уфе будет установлен памятник известному писателю Сергею Довлатову. Власти ...
  29.05.2020   34468    82

Башкирский... «Нельсон ...

В Самаре сегодня, 27 мая, начался судебный процесс над известным башкирским ...
  28.05.2020   15195    29

Читаемое за месяц
Переборщил. Почему ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о высказывании главы ...
  3.05.2020   12663    50

Пиррова Победа Лукашенко ...

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над ...
  4.05.2020   33024    8

Александр Войцех: ...

Сегодня адвокатская верхушка, под воздействием головокружения от многолетней ...
  4.05.2020   24147    4

У Рустема Ахмадинурова ...

Глава башкирского регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Курултая ...
  4.05.2020   26268    19

Сергей Лаврентьев: ...

Вице-спикер Курултая и глава регионального исполкома «ЕР» Рустем Ахмадинуров, ...
  4.05.2020   30838    14

Архив публикаций
Июнь 2020 (4)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)


Александр Войцех: «Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны»

Оценили
0


Александр Войцех — юрист. Формируется новая команда руководства. Вслед за назначением нового руководителя Управления по надзору за Уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры РБ в Управлении СК также происходят существенные кадровые перестановки.

Александр Войцех: «Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны»


Надеюсь при новом руководстве удастся извести решал, долгие годы засевших и в управлении СК и Башпрокуратуры.

Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны.

Последние 5 лет в Башкирии менялись только И.О. руководителя СУ СК, а среднее руководящее звено тесно отладило коррупционное взаимодействие с членами Горбуновского и Юмалиловского ОПГ.

Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

В Следственном комитете Башкирии произошли кадровые изменения

Назначен заместитель руководителя Следственного комитета Башкирии. Им стал полковник юстиции Игорь Пашнин. Соответствующий приказ подписал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Пашнин начинал работу в правоохранительных органах Тюменской области. В 2004 году стал следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры, а затем работал на той же должности уже в областном Следкоме.

В 2013 возглавил отдел процессуального контроля Следственного комитета Курганской области. В 2014 перешел работать в такой же отдел Следкома Челябинской области. С сентября 2019 года был заместителем руководителя Следкома Челябинской области.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 01.06.2020, 09:27 | Автор: юнг
    Публикации: 160 | Комментарии: 40034 | Рейтинг: +5164,5
Особо надо отметить возникновение преступного сообщества на базе следственного управления (СУ) и прокуратуры.
Так, например, по факту покушения на убийство гр. Ф. 1945 г.р. было отказано в возбуждении уголовного дела, хотя имелись свидетели, обнаружено орудие (топор) и известна подозреваемая.
Бездействие полиции обжаловано в суде по ст.125 УПК РФ. Прокуратура вяло зашевелилась, суд с прокуратурой спорить не захотел. Трижды отказывали в возбуждении уголовного дела.
Теперь факт укрывательства и бездействия рассматривается в кассационной инстанции в Самаре.
=====================
Такие вот у нас "правоохранительные органы"!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 01.06.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новые назначения.... Новые надежды.
Мир по прежнему не изменился.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.06.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужто коррупционер экс министр мвд рб закомалдин продвигает новые назначения в следкоме.
Как бы не хотелсь...
он с 2011года главное связующее звено в аферах с бюджетом и долгостоями в уфе с экс-главой уфы



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.06.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Формируется новая команда руководства.
==================================
А чЁ бы ей не "формироваться"?!
В московии идет какая то движуха :
- Путин отправил генерального прокурора России Юрия Чайку в отставку, назначив на его место Игоря Красонова
- Путин подписал указ о назначении нового заместителя главы Следственного комитета Эдуарда Кабурнеева
И скажите мне на милость :Нахрена всем этим "новым", старые кадры?!
Идет естественный процес: новые будут подбирать для СЕБЯ и новые кадры...
А ждать, что что -то изменится в лучшую сторону, я бы несоветовал, кабы хуже нестало...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 01.06.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
просто посмотрите на Чел обл... 2 губера с лярдами сбегли в израИль и где был следком в это время? либо полномочий не хватает . либо только по отмашке действуют...
напоминает РКБ , снизу стучатся - товарищи , у нас тут пушной зверек....наверху - подождите, сверху команды еще не было
турк



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com