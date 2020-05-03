Надеюсь при новом руководстве удастся извести решал, долгие годы засевших и в управлении СК и Башпрокуратуры.
Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны.
Последние 5 лет в Башкирии менялись только И.О. руководителя СУ СК, а среднее руководящее звено тесно отладило коррупционное взаимодействие с членами Горбуновского и Юмалиловского ОПГ.
Эхо Москвы
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В Следственном комитете Башкирии произошли кадровые изменения
Назначен заместитель руководителя Следственного комитета Башкирии. Им стал полковник юстиции Игорь Пашнин. Соответствующий приказ подписал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.
Пашнин начинал работу в правоохранительных органах Тюменской области. В 2004 году стал следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры, а затем работал на той же должности уже в областном Следкоме.
В 2013 возглавил отдел процессуального контроля Следственного комитета Курганской области. В 2014 перешел работать в такой же отдел Следкома Челябинской области. С сентября 2019 года был заместителем руководителя Следкома Челябинской области.
ПроУфу
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Александр Войцех: «Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны»
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