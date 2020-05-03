Александр Войцех: «Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны»

Александр Войцех — юрист. Формируется новая команда руководства. Вслед за назначением нового руководителя Управления по надзору за Уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры РБ в Управлении СК также происходят существенные кадровые перестановки.Надеюсь при новом руководстве удастся извести решал, долгие годы засевших и в управлении СК и Башпрокуратуры.Их фамилии, а главное дела, всем прекрасно известны.Последние 5 лет в Башкирии менялись только И.О. руководителя СУ СК, а среднее руководящее звено тесно отладило коррупционное взаимодействие с членами Горбуновского и Юмалиловского ОПГ.***Назначен заместитель руководителя Следственного комитета Башкирии. Им стал полковник юстиции Игорь Пашнин. Соответствующий приказ подписал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.Пашнин начинал работу в правоохранительных органах Тюменской области. В 2004 году стал следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры, а затем работал на той же должности уже в областном Следкоме.В 2013 возглавил отдел процессуального контроля Следственного комитета Курганской области. В 2014 перешел работать в такой же отдел Следкома Челябинской области. С сентября 2019 года был заместителем руководителя Следкома Челябинской области.