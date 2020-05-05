Одной водки мало. «Северные Амуры» за 50 миллионов

Мультфильм должен быть готов до 1 октября. Киностудия профинансирует контракт из собственных средств. До 60 баллов участнику конкурса присваивается за цену контракта, до 40 — за опыт оказания аналогичных по объему и стоимости услуг.
Мультфильм планируют снять об участии башкир — «северных амуров» в русско-шведской войне конца XVIII века 1788 году, а также о событиях Отечественной войны 1812 года. Действие мультфильма должно завершаться победой русских войск над Наполеоном и возвращением башкир домой.
Майя Иванова, Коммерсант
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Всемирный курултай башкир предложил переименовать одну из главных улиц Уфы
В рамках подготовки празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в Уфе прошел круглый стол, организованный Исполкомом Всемирного курултая башкир (ВКБ). После доклада профессора кафедры отечественной истории БГУ Анвара Асфандиярова об участии в войне башкирских воинов участники заседания обсудили возможность переименования улицы Первомайской в Уфе и названия ее улицей «Северных амуров» (так прозвали французы экзотичных лучников), передает Башинформ.
Собравшиеся также внесли предложение установить в Уфе памятник, посвященный участникам Отечественной войны 1812 года. Предполагаемое место его сооружения - парк Победы.
Председатель Союза кинематографистов Башкирии Айсыуак Юмагулов обозначил проблемы предстоящих съемок фильма «Северные амуры»: недостаточное финансирование, сжатые сроки и недописанный сценарий.
По башкирским народным преданиям, башкирские воины внесли существенный вклад в разгром армии Наполеона. В книге «Пирамида Салавата» историк Сергей Орлов цитирует писателя Степана Злобина, зафиксировавшего рассказ одного аксакала в 1920-х гг: «В 1812 году французский хан взял русский город Петербург; тогда русский царь позвал башкир... Город Париж стоял на высокой горе и был вокруг загорожен большой стеной, и никак нельзя войти. Один хитрый башкирский старик придумал бросать уклар (стрелы) вверх. Стрелы падали сверху на головы французов. Француз, он что? - человек темный, некультурный, он испугался: думал, что башкирский колдун бросает стрелы с неба, испугался и отпер город. Башкиры вошли в город, взяли в плен французского хана и послали его жить в море». «Когда старик говорил, я боялся рассмеяться», - пишет Злобин.
Максим Аверьянов, Башкирия
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У русских нет своих героев?
Продолжается игнорироваться русского населения нашего края в Отечественной войне 1812 года. Культурное событие минувшей недели в Мелеузовском и Хайбулинском районов - мероприятия, посвященные победе Российской Империи в Отечественной войне 1812-14 годов.
У русских нет своих героев?
19 сентября в Хайбуллинском районе Башкирии стартовал автопробег «Путь предков – победителей», посвященный 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года. Мероприятие проводится по инициативе ДОСААФ РБ и историко-краеведческого музея Хайбуллинского района.
Участники автопробега, в числе которых курсанты ДОСААФ РБ, обучающиеся по военно-учетной специальности «военный водитель», повторили на автомобилях путь, по которому 200 лет назад башкирский отряд под командованием хайбуллинского бойца Утарбая Турумтаева отправился для участия в Отечественной войне 1812 года. Проводя данную акцию, участники пробега, в том числе члены военно-патриотических клубов, участники локальных войн, потомки участников Отечественной войны и учащиеся школ, увековечили память предков – победителей Отечественной войны 1812 года, - рассказал Фаиль Юлдашбаев, председатель местного отделения ДОСААФ России Хайбуллинского района РБ. - Подчеркивая при этом многовековые корни нашего народа, историческую преемственность и уважение к нашим предкам, которые веками заслоняли своей грудью Родину, вставая на пути тех, кто нёс беззаконие, насилие и разорение.
ДОСААФ РБ не признает русских героев
Всё замечательно. Всё прекрасно. Молодцы, так держать. Но почему уфимские власти, уфимские музеи в сентябре 2012 года ни слова не проронили о генерале Гладышеве? Получается, что в Башкирии живет только один народ, титульныей, остальные так себе, с боку припека?
Автопробег ДОСААФ РБ не остановится на границах Башкирии, прошел по населенным пунктам Гайского района Оренбургской области и завершился в городе Орск. И это тоже прекрасно. Но вот что интересно – о титульных участниках войны 1812 года республиканская организация говорит даже за пределами Башкирии, а в самой Башкирии о русских участниках – помалкивает в тряпочку. ДОСААФ РБ не хочет знать ничего ни о генерал-лейтенанте Евграфе Глалышеве, не об оренбургских казаках (напомним, Уфа была в те годы столицей Оренбургской губернии), которые тоже внесли свой вклад в победу той войны.
Мелеузовский глава и "Cupidons de nord"
С Хайбуллинским районом всё ясно – население там преимущественно башкирское и говорят там исключительно про башкир. Но Мелеузовский район - район особый. Русские появились в этом районе в первой половине восемнадцатого века. В 1756 с территории Мелеузовского района уже шла полным ходом отправка меди с заводов Ивана Борисовича Твердышева и Ивана Семёновича Мясникова на Екатеринбургский монетный двор. То есть Вознесенский завод уже функционировал, уже были развита неоходимая инфраструктура. В 1766 году основана извозчичья остановка Мелеуз на тракте Уфа-Оренбург, ставшая в последствии городом Мелеуз и давшая название району. Русские в Мелеузовском районе появились задолго до войны 1812 года и несомненно, кто-то из русского населения района участвовал в той войне.
И как же прошел в этом районе праздник «И до Парижа мы дошли!», посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года?
В субботу, 22 сентября, вблизи деревни Туманчино состоялась торжественная церемония открытия стелы, посвященной башкирским воинам — участникам Отечественной войны 1812 года. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации Мелеузовского района Малик Вахитов.
— Сегодня мы открываем стелу, посвященную 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Уверен, что это будет место, где мы будем вспоминать свою историю, гордиться своими земляками и родным Мелеузовским районом. Пусть эта стела станет символом исторической памяти и данью уважения храбрости и бесстрашию наших доблестных «северных амуров», источником патриотического воспитания молодежи, — сказал Малик Вахитов.… Сыны далекого Урала — джигиты Башкортостана поили своих коней в реке Сене.
Башкортостан? Или Башкурдистан? Не было тогда в Российской Империи никакого Башкортостана, а была Оренбургская губерния со столицей в Уфе. Как видим, в речи главы района ни слова о русском населении, ни слова об оренбургском казачестве, одни лишь «северные амуры». кстати, казачьи организации в Мелеузовском районе есть.
Кто бы им объяснил?
Немного о «северных амурах» как о названии. Кто-то не то ли самый умный, то ли не самый эрудированный и уж конечно, не знающий русский язык в совершенстве, всерьёз посчитал, что это название обладает особой красотой и величественностью. Быть может, думал при этом о реке Амур. Допускаю, что на башкирском звучит гордо. Но на французском…
Считается, что наполеоновский генерал Марбо назвал башкирских лучников «северными амурами». На самом деле он назвал их купидонами - "Cupidons de nord". Купидоны изображались в виде полуголых шаловливых мальчиков с крылышками за спиной и луком в руках. Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова: КУПИДОН, купидона, м. (от названия римского божка любви Cupido, букв. вожделение). В греческой традиции этот же божок назывался Эротом, Эросом, Амуром. Кто бы тихонько так, доброжелательно, деликатненько, объяснил бы любителям термина «северные амуры», что это на самом деле означает?
Резонанс
На одном мероприятии встретила бывшего коллегу, журналиста Алексея Шушпанова, разговорились. 9 сентября Алексей опубликовал материал «В Башкирии преувеличивают роль «северных амуров» в Отечественной войне 1812 года». Материал имел успех.
- Три дня невозможно было, работать не давали "благодарные" читатели – любители однобокого освещения истории. Возмущались. Звонил директор Нацмузея. Возмущался: «При чем здесь Уфимский полк?!» Когда им пытаешься объяснить, что никто не умаляет роль башкирской конницы, но надо понимать, что не она одна победила, что надо в равной пропорции освещать роль всех народов, живших на этих землях, в победе 1812 года, то начинают пыхтеть и трубку бросают. Короче, цирк.
Нет, Алексей Георгиевич, это не цирк. Это варьете. Посмотрите на белые колготки и юбочки выше колена, на девушках с фото. Чистое варьете. Или кабаре.
Екатерина Некрасова, ЖЖ enekrasova
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Одной водки мало. «Северные Амуры» за 50 миллионов
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