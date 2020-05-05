Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Одной водки мало. «Северные Амуры» за 50 миллионов

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Государственная киностудия «Башкортостан» планирует по итогам конкурса, который назначен на 22 июня, заказать полнометражный анимационный фильм «Северные Амуры», состоящий из четырех новелл. Стоимость контракта определена, по данным сайта госзакупок, в 48 млн руб.

Одной водки мало. «Северные Амуры» за 50 миллионов


Мультфильм должен быть готов до 1 октября. Киностудия профинансирует контракт из собственных средств. До 60 баллов участнику конкурса присваивается за цену контракта, до 40 — за опыт оказания аналогичных по объему и стоимости услуг.

Мультфильм планируют снять об участии башкир — «северных амуров» в русско-шведской войне конца XVIII века 1788 году, а также о событиях Отечественной войны 1812 года. Действие мультфильма должно завершаться победой русских войск над Наполеоном и возвращением башкир домой.

Майя Иванова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

Всемирный курултай башкир предложил переименовать одну из главных улиц Уфы

В рамках подготовки празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в Уфе прошел круглый стол, организованный Исполкомом Всемирного курултая башкир (ВКБ). После доклада профессора кафедры отечественной истории БГУ Анвара Асфандиярова об участии в войне башкирских воинов участники заседания обсудили возможность переименования улицы Первомайской в Уфе и названия ее улицей «Северных амуров» (так прозвали французы экзотичных лучников), передает Башинформ.

Одной водки мало. «Северные Амуры» за 50 миллионов


Собравшиеся также внесли предложение установить в Уфе памятник, посвященный участникам Отечественной войны 1812 года. Предполагаемое место его сооружения - парк Победы.

Председатель Союза кинематографистов Башкирии Айсыуак Юмагулов обозначил проблемы предстоящих съемок фильма «Северные амуры»: недостаточное финансирование, сжатые сроки и недописанный сценарий.

По башкирским народным преданиям, башкирские воины внесли существенный вклад в разгром армии Наполеона. В книге «Пирамида Салавата» историк Сергей Орлов цитирует писателя Степана Злобина, зафиксировавшего рассказ одного аксакала в 1920-х гг: «В 1812 году французский хан взял русский город Петербург; тогда русский царь позвал башкир... Город Париж стоял на высокой горе и был вокруг загорожен большой стеной, и никак нельзя войти. Один хитрый башкирский старик придумал бросать уклар (стрелы) вверх. Стрелы падали сверху на головы французов. Француз, он что? - человек темный, некультурный, он испугался: думал, что башкирский колдун бросает стрелы с неба, испугался и отпер город. Башкиры вошли в город, взяли в плен французского хана и послали его жить в море». «Когда старик говорил, я боялся рассмеяться», - пишет Злобин.

Максим Аверьянов, Башкирия

***

У русских нет своих героев?

Продолжается игнорироваться русского населения нашего края в Отечественной войне 1812 года. Культурное событие минувшей недели в Мелеузовском и Хайбулинском районов - мероприятия, посвященные победе Российской Империи в Отечественной войне 1812-14 годов.

У русских нет своих героев?

19 сентября в Хайбуллинском районе Башкирии стартовал автопробег «Путь предков – победителей», посвященный 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года. Мероприятие проводится по инициативе ДОСААФ РБ и историко-краеведческого музея Хайбуллинского района.

Участники автопробега, в числе которых курсанты ДОСААФ РБ, обучающиеся по военно-учетной специальности «военный водитель», повторили на автомобилях путь, по которому 200 лет назад башкирский отряд под командованием хайбуллинского бойца Утарбая Турумтаева отправился для участия в Отечественной войне 1812 года. Проводя данную акцию, участники пробега, в том числе члены военно-патриотических клубов, участники локальных войн, потомки участников Отечественной войны и учащиеся школ, увековечили память предков – победителей Отечественной войны 1812 года, - рассказал Фаиль Юлдашбаев, председатель местного отделения ДОСААФ России Хайбуллинского района РБ. - Подчеркивая при этом многовековые корни нашего народа, историческую преемственность и уважение к нашим предкам, которые веками заслоняли своей грудью Родину, вставая на пути тех, кто нёс беззаконие, насилие и разорение.

ДОСААФ РБ не признает русских героев

Всё замечательно. Всё прекрасно. Молодцы, так держать. Но почему уфимские власти, уфимские музеи в сентябре 2012 года ни слова не проронили о генерале Гладышеве? Получается, что в Башкирии живет только один народ, титульныей, остальные так себе, с боку припека?

Автопробег ДОСААФ РБ не остановится на границах Башкирии, прошел по населенным пунктам Гайского района Оренбургской области и завершился в городе Орск. И это тоже прекрасно. Но вот что интересно – о титульных участниках войны 1812 года республиканская организация говорит даже за пределами Башкирии, а в самой Башкирии о русских участниках – помалкивает в тряпочку. ДОСААФ РБ не хочет знать ничего ни о генерал-лейтенанте Евграфе Глалышеве, не об оренбургских казаках (напомним, Уфа была в те годы столицей Оренбургской губернии), которые тоже внесли свой вклад в победу той войны.

Мелеузовский глава и "Cupidons de nord"

С Хайбуллинским районом всё ясно – население там преимущественно башкирское и говорят там исключительно про башкир. Но Мелеузовский район - район особый. Русские появились в этом районе в первой половине восемнадцатого века. В 1756 с территории Мелеузовского района уже шла полным ходом отправка меди с заводов Ивана Борисовича Твердышева и Ивана Семёновича Мясникова на Екатеринбургский монетный двор. То есть Вознесенский завод уже функционировал, уже были развита неоходимая инфраструктура. В 1766 году основана извозчичья остановка Мелеуз на тракте Уфа-Оренбург, ставшая в последствии городом Мелеуз и давшая название району. Русские в Мелеузовском районе появились задолго до войны 1812 года и несомненно, кто-то из русского населения района участвовал в той войне.

И как же прошел в этом районе праздник «И до Парижа мы дошли!», посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года?

В субботу, 22 сентября, вблизи деревни Туманчино состоялась торжественная церемония открытия стелы, посвященной башкирским воинам — участникам Отечественной войны 1812 года. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации Мелеузовского района Малик Вахитов.

— Сегодня мы открываем стелу, посвященную 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Уверен, что это будет место, где мы будем вспоминать свою историю, гордиться своими земляками и родным Мелеузовским районом. Пусть эта стела станет символом исторической памяти и данью уважения храбрости и бесстрашию наших доблестных «северных амуров», источником патриотического воспитания молодежи, — сказал Малик Вахитов.… Сыны далекого Урала — джигиты Башкортостана поили своих коней в реке Сене.

Башкортостан? Или Башкурдистан? Не было тогда в Российской Империи никакого Башкортостана, а была Оренбургская губерния со столицей в Уфе. Как видим, в речи главы района ни слова о русском населении, ни слова об оренбургском казачестве, одни лишь «северные амуры». кстати, казачьи организации в Мелеузовском районе есть.

Кто бы им объяснил?

Немного о «северных амурах» как о названии. Кто-то не то ли самый умный, то ли не самый эрудированный и уж конечно, не знающий русский язык в совершенстве, всерьёз посчитал, что это название обладает особой красотой и величественностью. Быть может, думал при этом о реке Амур. Допускаю, что на башкирском звучит гордо. Но на французском…

Считается, что наполеоновский генерал Марбо назвал башкирских лучников «северными амурами». На самом деле он назвал их купидонами - "Cupidons de nord". Купидоны изображались в виде полуголых шаловливых мальчиков с крылышками за спиной и луком в руках. Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова: КУПИДОН, купидона, м. (от названия римского божка любви Cupido, букв. вожделение). В греческой традиции этот же божок назывался Эротом, Эросом, Амуром. Кто бы тихонько так, доброжелательно, деликатненько, объяснил бы любителям термина «северные амуры», что это на самом деле означает?

Резонанс

На одном мероприятии встретила бывшего коллегу, журналиста Алексея Шушпанова, разговорились. 9 сентября Алексей опубликовал материал «В Башкирии преувеличивают роль «северных амуров» в Отечественной войне 1812 года». Материал имел успех.

- Три дня невозможно было, работать не давали "благодарные" читатели – любители однобокого освещения истории. Возмущались. Звонил директор Нацмузея. Возмущался: «При чем здесь Уфимский полк?!» Когда им пытаешься объяснить, что никто не умаляет роль башкирской конницы, но надо понимать, что не она одна победила, что надо в равной пропорции освещать роль всех народов, живших на этих землях, в победе 1812 года, то начинают пыхтеть и трубку бросают. Короче, цирк.

Нет, Алексей Георгиевич, это не цирк. Это варьете. Посмотрите на белые колготки и юбочки выше колена, на девушках с фото. Чистое варьете. Или кабаре.

Екатерина Некрасова, ЖЖ enekrasova
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  • 1 | 03.06.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот что говорит Википелия: Амур (лат. Amor — любовь), он же Купидон — бог любви в древнеримской мифологии.
=========================================
У башкир совсем крыша поехала?! Эдак они договорятся что фашистов тоже Амуры победиои?!
Вель чем гордятся?!!! Тем что всего какихто 200 лет назад, бащкиры были по сути дикари с луками и стрелами! Неимея никакого понятия о культуре, просвещении, ни городов,ни промышленности, ни государственности...
А Первомайку ненало нетрогайте, не вы её строили, не вам и переименовывать!!! "Не буди лих, полка оно тихо"!!!!!



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  • 2 | 03.06.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин сегодня не в тренде, потроллим башкир.



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  • 3 | 03.06.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Засалавачивание и забиишивание всего и вся продолжается



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  • 4 | 03.06.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68333 | Рейтинг: +11935,7
Голимый попил 48млн...



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  • 5 | 03.06.2020, 13:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
«В Башкирии преувеличивают роль «северных амуров» в Отечественной войне 1812 года». Материал имел успех.
------------------------
В России тоже преувеличивают роль Кутузова в победе над Наполеоном. Каждому двоечнику впаривают Недаром помнит вся Россия про день Бородина.

Хотя Наполеон после знаковой победы Русского оружия правил еще 2 года.

Бородино, ах!

Страны - участники антинаполеоновской коалиции - полное ничтожество супротив героических русских воинов?

Россия снимала мультфильмы об участии Англии? Испании? Австрии? Пруссии?

Какой вклад в общую победу внесли союзники, кроме России.

Да, советская кинопромышленность выпустила фильмец с участием адмирала Нельсона - Корабли штурмуют бастионы. Как наш адмирал Ушаков, канонизированный во святые, разнес коварные планы Нельсона.

А леди Гамильтон изобразили как полную дуру.



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  • 6 | 03.06.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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"Эдак они договорятся что фашистов тоже Амуры победили?!"

Нет, победила 112-я кав. дивизия.



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  • 7 | 03.06.2020, 13:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
надо в равной пропорции освещать роль всех народов, живших на этих землях, в победе 1812 года,
----------------------
Школьники зубрят только Бородино, тогда в школьные программы включать как минимум десять Бородинов - от калмыков, ногайцев, казахов, и как ни странно - крымских татар.

Не странно ли, накой сдалось ногайцам и крымским татарам воевать против Наполеона. Х-й на х-й менять?



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  • 8 | 03.06.2020, 13:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
" заводов Ивана Борисовича Твердышева и Ивана Семёновича Мясникова"
---------------------

Итак, кроме всемирной славы, какие трофеи приобрела Россия после окончательной победы над Наполеоном.

Территориальные приобретения. Россия получила часть территории Польши.
До того приобрела Финляндию

Русские офицеры получили звания, титулы, золотое наградное оружие.

А башкиры? Они своих собственных вотчинных территорий не смогли защитить от нашествия крепостных культуртрегеров, от "Ивана Борисовича Твердышева и Ивана Семёновича Мясникова"

Спрашивается, накой?



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  • 9 | 03.06.2020, 15:13 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39395 | Рейтинг: +6514,2
Уфимский мушкетёрский полк — один из мушкетёрских полков русской императорской армии, сформированных в ходе павловской военной реформы. Переименован 22 февраля 1811 года в Уфимский пехотный
полк.

Полк принимал участие в Отечественной войне 1812 года в составе 24-й пехотной дивизии генерала-майора П. Г. Лихачева.

26 августа 1812 года в Бородинском сражении Уфимский пехотный полк участвовал в контратаке батареи Н. Н. Раевского.

После полк участвовал в заграничных кампаниях 1813 и 1814 гг., сражался в битвах под Денневицем, Лейпцигом в Германии, Краоном, Лаоном и Парижем во Франции.

За турецкую кампанию 1828—1829 гг. награждён 6 апреля 1830 года «походом за военное отличие».

28 января 1833 года Уфимский пехотный полк был расформирован и в полном составе присоединён к Бутырскому пехотному полку.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уфимский_мушкетёрский_полк



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  • 10 | 03.06.2020, 15:21 | Автор: Вдумчивый
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В то же время XIX-век принес резкое увеличение численности башкир: если в 1800-году насчитывалось около 160 тысяч башкир, то в 1897-году их число перевалило за один миллион.

Дело в том, что по закону 1832-года о перераспределении земель башкирам-вочинникам разрешалось иметь по 40 десятин земли на каждого члена семьи мужского пола, прицущенникам из военного сословия-по 30 десятин, людям гражданского сословия из татар, марийцев, чувашей и т. д. -по 15 десятин.

Записавшись в башкиры, можно было рассчитывать получить гораздо больший земельный надел. Поэтому немало представителей других народов края стали именоваться "башкирцами, в числе коих находятся мещеряки, вотяки, мордва, чуваши и черемисы"
(В. Н. Витевский).
+++
А самый смех в том, что по заверениям батырОв, онЕ, со своих 160 тыщ, набрали 35 (ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!!!) полков "голубых амуров" в 1812 году.

Если же отсеять всю болтологию и брехню становых академиков, то выходит, что всё тогдашнее ихнее мужское население: от грудников и до аксакалов, взяли копия и луки и пошли пугать французов, которые, глядя на них, смеялись как сумасшедшие.



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  • 11 | 03.06.2020, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 03.06.2020, 13:47 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31505 | Рейтинг: -706
А башкиры? Они своих собственных вотчинных территорий не смогли защитить от нашествия крепостных культуртрегеров, от "Ивана Борисовича Твердышева и Ивана Семёновича Мясникова"

Спрашивается, накой?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Либерастному умишку не дано понять такое понятие: Родину защищать! Для либераста Родина там, где ему лично больше платят! Очень Опытный



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  • 12 | 03.06.2020, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 03.06.2020, 13:33 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31505 | Рейтинг: -706
надо в равной пропорции освещать роль всех народов, живших на этих землях, в победе 1812 года,
----------------------
Школьники зубрят только Бородино, тогда в школьные программы включать как минимум десять Бородинов - от калмыков, ногайцев, казахов, и как ни странно - крымских татар.

Не странно ли, накой сдалось ногайцам и крымским татарам воевать против Наполеона. Х-й на х-й менять?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ С тобой они не посоветовались и правильно сделали! Очень Опытный



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  • 13 | 03.06.2020, 15:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
"участии башкир — «северных амуров» в русско-шведской войне конца XVIII века 1788 году"
-------------------------------
В конечном итоге после завершения последней русско-шведской войны Россия получила в вечное владение Финляндии, Аландских островов и восточных частей Вестро-Ботнии и Лапландии.
Как военный трофей территории с людишками.

Благородное сословие награждено имениями ,в том числе земельных пожалований, изъятых из башкирских земель.

А башкиры что? Хорошо если особо отличившиеся - по сто рублев премий или наградную шаблю - не золотую, а слегка посеребренную.



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  • 14 | 03.06.2020, 15:27 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39395 | Рейтинг: +6514,2
А в целом всё весьма забавно у становых правильных получается.

При запрете на питие алкоголя в букваре, батырА гонят водку с поТретом, а теперь ещё и улицы называют с разной "голубизной" в названии и содержании.



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  • 15 | 03.06.2020, 15:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
10 | 03.06.2020, 15:21 | Автор: Вдумчивый

В наполеоновских войнах участвовало 2 (два) полка башкир. Остальные охраняли границы. Само собой - не своих земель



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  • 16 | 03.06.2020, 15:29 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39395 | Рейтинг: +6514,2
Вооружение башкирского воина состояло из копья, сабли, лука и колчана со стрелами. Огнестрельное оружие у них отсутствовало почти полностью.

С конца 40-х годов XIX-века 86 % военного наряда башкир участвовало на строительных, транспортных и иных работах. Привлекались башкиры к лесозаготовкам и сплаву лесоматериалов по рекам. За один только 1850-год на казенные работы было привлечено 35 тысяч башкир с 300 тысячами лошадей.

Для облегчения управления народами Приуралья и Юж-ного Урала власти ввели кантонную систему. Согласно указа 1798-года ...

Поскольку башкирский край уже стал внутренней областью империи, то отпала необходимость в пограничной службе башкир.

В 1865-году была упразднена кантонная система управления краем, военная служба башкир была заменена трудовой повинностью и денежным налогом.

Башкирское население продолжало оставаться в основном сельским. К примеру, в 1897-году лишь 0, 3 % башкир проживало в городах.

К XIX-веку относится период окончательного перехода башкир к оседлому образу жизни.



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  • 17 | 03.06.2020, 15:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
12 | 03.06.2020, 15:27 | Автор: Вдумчивый
теперь ещё и улицы называют
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А кем называть, не адмирала Нельсона же.



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  • 18 | 03.06.2020, 15:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
12 | 03.06.2020, 15:27 | Автор: Вдумчивый
теперь ещё и улицы называют
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Тебе недостаточно улиц Адмирала Ушакова, Адмирала Макарова (кто такой?) Богдана Хмельницкого?

Остается разве что адмирала Нельсона.



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  • 19 | 03.06.2020, 15:43 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4155 | Рейтинг: -325,5
А будет памятник гаражному Амуру ?



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  • 20 | 03.06.2020, 15:44 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31512 | Рейтинг: -706
С тобой они не посоветовались и правильно сделали! Очень Опытный
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С мозгой надо советоваться



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