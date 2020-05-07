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Борьба нанайских мальчиков или пауки в банке

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Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, Вячеслав Рябов и Юнир Кутлугужин обратились в парламентскую комиссию по этике с жалобой на поведение лидера фракции «Единой России» Рустама Ишмухаметова. Они требуют от него публичных извинений за слова, произнесенные на парламентском заседании 28 мая.

Борьба нанайских мальчиков или пауки в банке


На этом заседании глава фракции «Единая Россия» назвал представителей фракций ЛДПР и КПРФ «так называемыми коллегами», а их позицию «критиканской» после того, как те раскритиковали ситуацию в региональном здравоохранении и не поддержали доклад главы минздрава Максима Забелина о работе учреждений минздрава в период пандемии нового коронавируса.

Он заявил, что лидерам этих партий «должно быть стыдно за поведение их региональных депутатов».

Его поддержал спикер Константин Толкачев, который на попытку депутатов от КПРФ и ЛДПР продолжить дискуссию, рекомендовал им в резкой форме «успокоиться» и «управлять своими эмоциями».

Заседание комиссии по этике пройдет сегодня.

Эхо Москвы
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  • 1 | 05.06.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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То, что КПРФ и ЛДПР являются марионетками в руках власть предержащих секрет полишинеля. Если их представителей приструнили, то правильно сделали - знай сверчок свой шесток.



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  • 2 | 05.06.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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.На этом заседании глава фракции «Единая Россия» назвал представителей фракций ЛДПР и КПРФ
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Ничего удивительного в том что, "член"* одной фракции**, назвал "членов" фактически одной и той же партии,«так называемыми коллегами»,так как они кормятся из одной лахани и поддержиыают одного и того же вожака.
-------------------------------
* ЧЛЕН - мужской половой орган
**ФРАКЦИЯ , Часть сыпучего или твердого материала (например, песка) либо жидкой смеси (например, ФИКАЛИЙ), совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника



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  • 3 | 05.06.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его поддержал спикер Константин Толкачев, который на попытку депутатов от КПРФ и ЛДПР продолжить дискуссию, рекомендовал им в резкой форме «успокоиться» и «управлять своими эмоциями».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот и либерасты такие же, как ЕР, терпеть не могут противоположного от их мнения: не выкладывают комменты, чтобы никто не узнал, что они не правы! Либерасты и ЕР - близнецы-братья! Очень Опытный



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  • 4 | 05.06.2020, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Начнём с того, как Ишмухаметов пролез во власть, кто его курирует, как он зарабатывает. В хорошем обществе такие вещи говорить не принято, но скажем прямо, этот персонаж давно должен был быть далеко, в местах, где исправляют и ограничивают. Но время такое, Ишмухаметовы сегодня заправляют практически всем, и позволяют себе не этичное поведение на заседании парламента. Остаётся сожалеть, что такие люди во власти, занимаются такими делами, совершенно не боятся ответственности. Но, Всевышний присматривает за всеми нами и последствия будем ждать, грехи не отмыть.



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  • 5 | 05.06.2020, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот Ишмухаметкин еще и плагиатор. Спиз9ил чужую диссертацию и выдает себя за кандидата наук ! Ущеный, бля ! Он дождется, что его лишат этой спизж..енной степени и придется отказаться от нее как Хайдарке Валейкину и иском за мошенничество !



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  • 6 | 05.06.2020, 17:26 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1507 | Рейтинг: +739,4
Умер Актер Михаил Кокшенов.....



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  • 7 | 05.06.2020, 17:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.06.2020, 17:26 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 112 | Комментарии: 1507 | Рейтинг: +739,4
Умер Актер Михаил Кокшенов.....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Земля пухом! Замечательный был актёр! Очень Опытный



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  • 8 | 05.06.2020, 18:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68349 | Рейтинг: +11931
Великому Жванецкому - 85!
Поздравляем!
Перечитываем и смеемся!

Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.

Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше.

Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным пешеходом.

Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из–за холестерина!

Не стоит водить машину быстрее, чем летает ваш ангел–хранитель.

В любом из нас спит гений.
И с каждым днем все крепче...

Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.

Все люди братья, но не все по разуму.

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают.

Труднее всего человеку дается то, что дается не ему.

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Все идет хорошо, только мимо...

Обидно, когда твои мечты сбываются у других!

Мало знать себе цену – надо еще пользоваться спросом.

Ну пробил ты головой стену...
И что ты будешь делать в соседней камере?

Как трудно ползти с гордо поднятой головой!

Идет по улице пессимист, а за ним два оптимиста в штатском...

Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.

Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет.

Если человека нельзя купить, то его можно продать.

Если появился кто–то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.

Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо.

Если вам говорят, что вы многогранная личность – не обольщайтесь. Может быть имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Красиво жить не запретишь. Но помешать можно...

Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.

Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым.

Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину.

На своих ошибках учатся, на чужих – делают карьеру.

Положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все положить...

Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти.

Микробы медленно ползали по телу Левши, с трудом волоча за собой подковы...

Нашедшего выход затаптывают первым.

Вначале было Слово.... Однако, судя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.

Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на работу.

Рожденный ползать – везде пролезет.

Он лег в постель и уснул изо всех сил.

Чем удобряли, то и выросло.

Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было!

О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи.

Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну.

Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа.

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Высшая степень смущения – два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

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Ударилась Василиса Прекрасная оземь и разбилась на хрен.

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей...

Ничто так ни ранит человека как осколки собственного счастья .

Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей .

Люди делятся на тех, на кого можно положиться и на тех, на кого нужно положить.

Весь день не спишь, всю ночь не ешь – конечно, устаешь...

Чистая совесть – признак плохой памяти.

Легкомыслие – это хорошее самочувствие на свой страх и риск

Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо...

Все в этом мире относительно. К примеру, длина минуты зависит от того, с какой стороны двери туалета вы находитесь.

Ученые Гарвардского университета установили, что белые мыши размножаются намного лучше, если им не мешают ученые Гарвардского университета.

Самое несчастное животное – осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами.

Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании.

Удача улыбается смелым...
А потом долго ржет над ними!!!

Граждане! Летайте самолетами Аэрофлота! Спешите!
Их осталось совсем немного.

Вам помочь или не мешать?

Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.

В анкете, которую я заполняла перед операцией, был вопрос: кому позвонить в случае крайней необходимости....
Я написала: более квалифицированному хирургу...

Как жаль, что вы наконец–то уходите...

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  • 9 | 05.06.2020, 18:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68349 | Рейтинг: +11931
А вот это - про О_Ошку))))))))))))))

Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании.



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  • 10 | 05.06.2020, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.06.2020, 18:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68349 | Рейтинг: +11931,8
А вот это - про О_Ошку))))))))))))))

Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Тебе, обладательнице всех возможных маний, конечно виднее! Очень Опытный



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4

  • # 11 | 05.06.2020, 19:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 12 | 05.06.2020, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___ Убогая! Тебе, обладательнице всех возможных маний, конечно виднее! Очень Опытный



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  • # 13 | 05.06.2020, 21:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 14 | 05.06.2020, 22:28 | Автор: Не зарегистрирован
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