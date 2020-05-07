Борьба нанайских мальчиков или пауки в банке

Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, Вячеслав Рябов и Юнир Кутлугужин обратились в парламентскую комиссию по этике с жалобой на поведение лидера фракции «Единой России» Рустама Ишмухаметова. Они требуют от него публичных извинений за слова, произнесенные на парламентском заседании 28 мая.На этом заседании глава фракции «Единая Россия» назвал представителей фракций ЛДПР и КПРФ «так называемыми коллегами», а их позицию «критиканской» после того, как те раскритиковали ситуацию в региональном здравоохранении и не поддержали доклад главы минздрава Максима Забелина о работе учреждений минздрава в период пандемии нового коронавируса.Он заявил, что лидерам этих партий «должно быть стыдно за поведение их региональных депутатов».Его поддержал спикер Константин Толкачев, который на попытку депутатов от КПРФ и ЛДПР продолжить дискуссию, рекомендовал им в резкой форме «успокоиться» и «управлять своими эмоциями».Заседание комиссии по этике пройдет сегодня.