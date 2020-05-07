Борьба нанайских мальчиков или пауки в банке

На этом заседании глава фракции «Единая Россия» назвал представителей фракций ЛДПР и КПРФ «так называемыми коллегами», а их позицию «критиканской» после того, как те раскритиковали ситуацию в региональном здравоохранении и не поддержали доклад главы минздрава Максима Забелина о работе учреждений минздрава в период пандемии нового коронавируса.
Он заявил, что лидерам этих партий «должно быть стыдно за поведение их региональных депутатов».
Его поддержал спикер Константин Толкачев, который на попытку депутатов от КПРФ и ЛДПР продолжить дискуссию, рекомендовал им в резкой форме «успокоиться» и «управлять своими эмоциями».
Заседание комиссии по этике пройдет сегодня.
Эхо Москвы
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