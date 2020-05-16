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Лилия Чанышева: Что скрываете, Радий Хабиров?

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Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Что скрываете, Радий Хабиров?

Лилия Чанышева: Что скрываете, Радий Хабиров?


3 июня Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал статистику по смертности за май 2020 года, 11 мая — за апрель 2020 года.

11 мая на сайте открытых данных московского правительства СМИ обнаружили статистику по смертности в Москве за апрель, а вчера — за май.

В Башкортостане эти данные не только не публикуют, но и не сообщают на запросы СМИ. Так, Коммерсант Уфа направлял запросы в Башстат, в ЗАГС и в Минздрав. Но эти органы либо предоставляют данные за январь-февраль (ЗАГС), либо за январь-март (Башстат), либо не отвечают вообще (Минздрав).

Радий Хабиров, когда в Башкирии будут опубликованы данные о смертности за апрель и май? Почему в Москве и Питере эти данные публикуются, а в Башкирии нет? В чём сложность посчитать? Я даже уже не прошу указывать причину смерти. Просто скажите — СКОЛЬКО?

И еще. Из данных Минздрава РБ видно, что в апреле в тяжелом состоянии было до 31 больных коронавирусом, в мае — до 52. Статистика смертей от коронавируса не обновлялась с 20 апреля (за исключением силком добавленной 20 мая смерти медсестры из Белебея). Это значит, что все тяжело больные выздоровели?

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.06.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикуются или не публикуются -это ерунда. В свидетельствах о смерти напишут как надо ,а ЗАГСЫ зарегистрируют -вот тебе и статистика.
Дело в другом -мрут люди ,отношение свинское . знакомая 10 дней не клали в больницу-сейчас умирает



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  • Участник
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  • 2 | 15.06.2020, 09:50 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1397 | Рейтинг: +90,9
Лужков то же отпирался, не публиковывал Постановления ни мэра, ни правительства. Творилось это в начале нулевых, когда в старых и вновь принимаемых доках можно было увидеть, кто, когда и за сколько тырит госимущества.

Но общественники настояли, обязав через суд выложить до 80% принятых актов по Москве (остальное отнесли к гостайне, что вполне допустимо).

Так что, прецедент есть, только вот в степьстане вряд ли научились уважать закон, решения судов (pls - инвалиды, аварийное жильё, обманутые дольщики, СИРОТЫ и т.д.)

Зато будет центр Батыров, уже есть закатанная в бетон Хам_ая набережная и т.д., и т.п.

И правильно делают башкирийцы, голосуя ногами из степьляндии. Она видать навечно для "своих" - бэззэкэлэр_га.



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  • Эксперт
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  • 3 | 15.06.2020, 10:30 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40054 | Рейтинг: +5162,6
Вот только с Валиди ещё разобраться- всё таки прав ли был Мустай, считая, что у него "руки в крови по локоть"?
Ладно хоть от Оперного театра отстали. Рудик оказался неподходящим.



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