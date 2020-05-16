Лилия Чанышева: Что скрываете, Радий Хабиров?

Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Что скрываете, Радий Хабиров?3 июня Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал статистику по смертности за май 2020 года, 11 мая — за апрель 2020 года.11 мая на сайте открытых данных московского правительства СМИ обнаружили статистику по смертности в Москве за апрель, а вчера — за май.В Башкортостане эти данные не только не публикуют, но и не сообщают на запросы СМИ. Так, Коммерсант Уфа направлял запросы в Башстат, в ЗАГС и в Минздрав. Но эти органы либо предоставляют данные за январь-февраль (ЗАГС), либо за январь-март (Башстат), либо не отвечают вообще (Минздрав).Радий Хабиров, когда в Башкирии будут опубликованы данные о смертности за апрель и май? Почему в Москве и Питере эти данные публикуются, а в Башкирии нет? В чём сложность посчитать? Я даже уже не прошу указывать причину смерти. Просто скажите — СКОЛЬКО?И еще. Из данных Минздрава РБ видно, что в апреле в тяжелом состоянии было до 31 больных коронавирусом, в мае — до 52. Статистика смертей от коронавируса не обновлялась с 20 апреля (за исключением силком добавленной 20 мая смерти медсестры из Белебея). Это значит, что все тяжело больные выздоровели?