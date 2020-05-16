Фёдор Телин: Хочу выразить поддержку движению «Башкорт»

Признание судом движения «Башкорт» экстремистской организацией фальсифицировано и незаконно. Но это и так все знают, даже искренние хейтеры не верят судам и прокурорам. Презираю подхалимов, думающих, что пляшут на их костях. Никаких костей нет. Существование организации будет зависеть от лидеров, их решимости идти до конца. Высока вероятность, что некоторым придётся сесть в тюрьму. Если «Башкорт» с этим справится и продолжит в том или ином формате активно противодействовать властям, найдёт ещё больше поддержки у башкирского народа.Почему считаю важным написать это именно перед днём России. Считаю, что любые общественно-политические движения в нашей стране имеют право быть избранными. Включая националистические. Нравятся они кому-то или нет.Разные политические силы – левые, правые, центристы – уравновешивают друг друга. Своеобразная система сдержек и противовесов. Есть тезисы, с которыми я в корне не согласен. Но у людей должно быть право выбора.Если партия (движение) пользуется поддержкой, только избиратель решает, будут они присутствовать в парламенте (Курултае), выборных органах власти и местного самоуправления.Если ребята себя там плохо проявят или не будут отвечать интересам избирателей, то их просто не выберут в следующий раз, либо их представительство сократится. Это подстегнёт работать лучше, прислушиваться к реальным проблемам электората в следующем избирательном цикле.В ПРБ вчерашние подхалимы стремительно начнут любить ныне опальную организацию и вообще всю оппозицию. Бывшие сотрудники администраций и высоких кабинетов поступят аналогично.Просто не дайте себя обмануть. У действующей власти нет цветов и убеждений. В действительности они не левые, не правые, не либералы, не консерваторы. Организованная преступная группировка на государственном уровне, не имеющая аналогов в мире.Ими правит жажда жить красиво, желание быть выше других. Вот им избрание и государственные должности в ПРБ точно не грозят. Коррупционерам там нет места.