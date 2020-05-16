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Фёдор Телин: Хочу выразить поддержку движению «Башкорт»

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Признание судом движения «Башкорт» экстремистской организацией фальсифицировано и незаконно. Но это и так все знают, даже искренние хейтеры не верят судам и прокурорам. Презираю подхалимов, думающих, что пляшут на их костях. Никаких костей нет. Существование организации будет зависеть от лидеров, их решимости идти до конца. Высока вероятность, что некоторым придётся сесть в тюрьму. Если «Башкорт» с этим справится и продолжит в том или ином формате активно противодействовать властям, найдёт ещё больше поддержки у башкирского народа.

Фёдор Телин: Хочу выразить поддержку движению «Башкорт»


Почему считаю важным написать это именно перед днём России. Считаю, что любые общественно-политические движения в нашей стране имеют право быть избранными. Включая националистические. Нравятся они кому-то или нет.

Разные политические силы – левые, правые, центристы – уравновешивают друг друга. Своеобразная система сдержек и противовесов. Есть тезисы, с которыми я в корне не согласен. Но у людей должно быть право выбора.

Если партия (движение) пользуется поддержкой, только избиратель решает, будут они присутствовать в парламенте (Курултае), выборных органах власти и местного самоуправления.

Если ребята себя там плохо проявят или не будут отвечать интересам избирателей, то их просто не выберут в следующий раз, либо их представительство сократится. Это подстегнёт работать лучше, прислушиваться к реальным проблемам электората в следующем избирательном цикле.

В ПРБ вчерашние подхалимы стремительно начнут любить ныне опальную организацию и вообще всю оппозицию. Бывшие сотрудники администраций и высоких кабинетов поступят аналогично.

Просто не дайте себя обмануть. У действующей власти нет цветов и убеждений. В действительности они не левые, не правые, не либералы, не консерваторы. Организованная преступная группировка на государственном уровне, не имеющая аналогов в мире.

Ими правит жажда жить красиво, желание быть выше других. Вот им избрание и государственные должности в ПРБ точно не грозят. Коррупционерам там нет места.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.06.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он ,сука ,вчера родился и не знает .что делали националистические движения на территории СССР .О каком уравновешивании может идти речь ,когда кровь лилась во всех республиках и продолжает литься.
Вот таких идиотов за яйца вздернуть.даже не за язык .Сделано дело ПРОКУРАТУРОЙ и СУДОМ по фактам . Каждый берется осуждать . А попал бы под нацрасчетку -по другому заговорил бы



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  • Гость
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  • 2 | 15.06.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все верно и правильно сказано , в обществе должна быть система
разных политических сил – левые, правые, центристы которые
уравновешивают друг друга. Своеобразная система сдержек и
противовесов , а не только системный подхалимаж поджопников и
подтирок жирных задниц власти РФ , которые разрушают государство !



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  • Гость
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  • 3 | 15.06.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Федя! Все по делу.



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  • Гость
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  • 4 | 15.06.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.06.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он ,сука ,вчера родился и не знает .что делали националистические движения на территории СССР .О каком уравновешивании может идти речь ,когда кровь лилась во всех республиках и продолжает литься.
Вот таких идиотов за яйца вздернуть.даже не за язык .Сделано дело ПРОКУРАТУРОЙ и СУДОМ по фактам . Каждый берется осуждать . А попал бы под нацрасчетку -по другому заговорил бы

****
это Ты вчера родился. В СССР таких как ты не было и жили дружно, весело. Был единый советский народ.
Есть два рода дураков: одни не понимают того, что обязаны понимать все, другие понимают то, чего не должен понимать никто.



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  • 5 | 15.06.2020, 10:21 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 435 | Рейтинг: +8,9
Свободу политзаключённым в России!



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