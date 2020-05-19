На УМПО как в тюрьме: Ходить строем, жить по разнарядке

Сотрудники УМПО заявляют, что их заставляют прикрепляться к избирательному участку, расположенному на территории завода.Об этом Эху сообщил член СПЧ Сергей Жуков. По его словам, руководство предприятия заставляет заводчан открепляться от участков по месту жительства и голосовать по поправкам в конституцию непосредственно на заводе.“Эхо” обратилось за комментарием в пресс-службу УМПО. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности.— Избирательные участки на территории ОДК УМПО не зарегистрированы. В целях соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции и сохранению здоровья сотрудников предприятия организовано информирование коллектива о возможности проголосовать по месту нахождения в рамках системы “Мобильный избиратель” с подачей данных через портал госуслуг, МФЦ, территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии, — пояснила “Эху” начальник управления корпоративных коммуникаций ПАО «ОДК-УМПО» Ольга Копцева.Напомним, голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.