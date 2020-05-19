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На УМПО как в тюрьме: Ходить строем, жить по разнарядке

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Сотрудники УМПО заявляют, что их заставляют прикрепляться к избирательному участку, расположенному на территории завода.

На УМПО как в тюрьме: Ходить строем, жить по разнарядке


Об этом Эху сообщил член СПЧ Сергей Жуков. По его словам, руководство предприятия заставляет заводчан открепляться от участков по месту жительства и голосовать по поправкам в конституцию непосредственно на заводе.

“Эхо” обратилось за комментарием в пресс-службу УМПО. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности.

— Избирательные участки на территории ОДК УМПО не зарегистрированы. В целях соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции и сохранению здоровья сотрудников предприятия организовано информирование коллектива о возможности проголосовать по месту нахождения в рамках системы “Мобильный избиратель” с подачей данных через портал госуслуг, МФЦ, территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии, — пояснила “Эху” начальник управления корпоративных коммуникаций ПАО «ОДК-УМПО» Ольга Копцева.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.

Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 17.06.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сотрудники УМПО заявляют, что их заставляют прикрепляться к избирательному участку, расположенному на территории завода.
=======================================
А какая разница где поставить галочку в строке ПРОТИВ?!
Не важно где, голосовать, а важно как!
На УМПО работают умные люди,и я уверен галочку поставят в нужном месте!



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2

  • Изображение
  • Гость
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  • 2 | 17.06.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.06.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сотрудники УМПО заявляют, что их заставляют прикрепляться к избирательному участку, расположенному на территории завода.
=======================================
А какая разница где поставить галочку в строке ПРОТИВ?!
Не важно где, голосовать, а важно как!
На УМПО работают умные люди,и я уверен галочку поставят в нужном месте!
=======================================
Да не устанет рука ставящего, ставить галочки.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.06.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.06.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сотрудники УМПО заявляют, что их заставляют прикрепляться к избирательному участку, расположенному на территории завода.
=======================================
А какая разница где поставить галочку в строке ПРОТИВ?!
Не важно где, голосовать, а важно как!
На УМПО работают умные люди,и я уверен галочку поставят в нужном месте!
=======================================
читайте между строк)))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.06.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.06.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сотрудники УМПО заявляют, что их заставляют прикрепляться к избирательному участку, расположенному на территории завода.
=======================================
А какая разница где поставить галочку в строке ПРОТИВ?!
Не важно где, голосовать, а важно как!
На УМПО работают умные люди,и я уверен галочку поставят в нужном месте!
==================
Все равно будет по Сталину: не важно как голосуют - важно как посчитают, а посчитают "правильно"



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0

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  • Эксперт
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  • 5 | 17.06.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68452 | Рейтинг: +11917,3
Это не в первые... им уже лет 8-10 велят взять откреп и сдать начальству... и попробуй ослушаться. В ответ: "за забором работы много"



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  • Гость
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  • 6 | 17.06.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
читайте между строк)))

Очень мудрые мысли между строк написаны, я, по своей дурости, так и не мог понять, что же там накарябано.



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  • Гость
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  • 7 | 17.06.2020, 22:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен !



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