Об этом Эху сообщил член СПЧ Сергей Жуков. По его словам, руководство предприятия заставляет заводчан открепляться от участков по месту жительства и голосовать по поправкам в конституцию непосредственно на заводе.
“Эхо” обратилось за комментарием в пресс-службу УМПО. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности.
— Избирательные участки на территории ОДК УМПО не зарегистрированы. В целях соблюдения мер по нераспространению коронавирусной инфекции и сохранению здоровья сотрудников предприятия организовано информирование коллектива о возможности проголосовать по месту нахождения в рамках системы “Мобильный избиратель” с подачей данных через портал госуслуг, МФЦ, территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии, — пояснила “Эху” начальник управления корпоративных коммуникаций ПАО «ОДК-УМПО» Ольга Копцева.
Напомним, голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.
Эхо Москвы
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На УМПО как в тюрьме: Ходить строем, жить по разнарядке
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