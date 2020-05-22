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Чем беднее народ — тем богаче башкирские гулянки

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.06.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 29758 | Комментарии: 18
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Власти рассекретили новую стоимость приема от имени Главы Башкирии и подарков для гостей.

Чем беднее народ — тем богаче башкирские гулянки


Нормы расходов были пересмотрены впервые с 2005 года. Распоряжение Правительства РБ опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Стоимость официального приема от имени главы республики, спикера Курултая и премьер-министра, организовывающегося для глав государств, парламентов, правительств, министров или лиц аналогичного ранга, на обед или ужин увеличена с 4400 до 6000 рублей на каждого участника, стоимость фуршета – с 3400 до 5000 тысяч на каждого гостя. Для тех же участников иностранных делегаций обед или ужин подорожали для республиканского бюджета с 3500 до 5000 рублей, фуршеты – с 2500 до 3700 рублей. Максимальная стоимость делового обеда для иностранных гостей увеличена до 3000 рублей, кофе-брейка – с 500 до 750 рублей. Обслуживание гостей с других регионов в буфете будет стоить 150 рублей на каждого человека.

Норма расходов на покупку подарков и сувениров для глав, руководителей правительств и других иностранных и российских гостей высшей категории увеличилась в два раза – с 5000 до 10900 рублей. К примеру, для рядовых участников миссий максимальная стоимость подарка достигает 1100 рублей.

Более чем в 10 раз, согласно документу, увеличены расходы на переводчиков. Теперь переводчикам с языков стран Центральной, Западной Европы и бывшего СССР будут платить до 2000 рублей в час, с языков стран Азии и Ближнего Востока – до 3000 рублей.

Услуги синхронного перевода будут стоить республиканскому бюджету около 3000 рублей для перевода с языков стран Центральной, Западной Европы и бывшего СССР, с других языков – по отдельной смете.

Вместе с этим власти Башкирии обновили цены на услуги экскурсовода (2500 рублей в час на русском языке и 6000 рублей – на иностранном), посещения театра – 1000 рублей, музея – до 400 рублей, покупку живых цветов (до 150 рублей за живой цветок для возложения, 1500 рублей – за настольную композицию из живых цветов, 3500 рублей – за букет, 7000 рублей – за напольную композицию).

ПроУфу
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  • 1 | 20.06.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Цинизм и бессовестность властей не имеет предела. Своим решением глава республики увеличил нормы угощений и подарков для гостей. На все это тратятся народные деньги. Откровенный цинизм проявляется еще в том, что в республике сокращены пособия для ветеранов труда. Они стали получать на 600 рублей меньше. Значит залезли в карман нищих стариков, чтобы пировать и праздновать.



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  • Гость
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  • 2 | 20.06.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти рассекретили новую стоимость приема от имени Главы Башкирии и подарков для гостей.
===============================
Узнаю гадия,- как был кутилой с молодости, так кутилой и остался,
Как любил в молодости попить и поплясать за чужой счет так и сейчас делает
Живет по нринципу :"Гуляй аул! За все заплачено!!!"



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  • Гость
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  • 3 | 20.06.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем беднее народ — тем богаче башкирские гулянки

------------
То есть гуляют исключительно башкиры, а остальной народ беднеет?
Сочинителя заголовков башкиры в детстве обижали?



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  • Участник
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  • 4 | 20.06.2020, 12:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14907 | Рейтинг: -2141
Стоимость официального приема от имени главы республики, спикера Курултая и премьер-министра, организовывающегося для глав государств, парламентов, правительств, министров или лиц аналогичного ранга, на обед или ужин увеличена...
...Более чем в 10 раз, согласно документу, увеличены расходы на переводчиков. Теперь переводчикам с языков стран Центральной, Западной Европы и бывшего СССР будут платить до 2000 рублей в час, с языков стран Азии и Ближнего Востока – до 3000 рублей.
______________________________________________
И?
Где-то глав государств встречают обедом в рабочей столовке за сто рублей?
Или услуги переводчиков стоят дорого?
То есть до этого было менее 200 рублей в час (вы же написали, что более чем в 10 раз увеличена оплата) и по вашему это нормальная оплата труда синхронных переводчиков?



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  • Эксперт
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  • 5 | 20.06.2020, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68480 | Рейтинг: +11913,2
Сочинителя заголовков башкиры в детстве обижали?
____________________________
Ну неси про остальные регионы, где во время глобальнейшего экономического кризиса увеличивают в разы расходы на пир во время чумы - посмотрим - прав ли автор заголовка....



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  • 6 | 20.06.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Агентство инвестиционного развития Татарстана тратит миллионы рублей их бюджета на свои зарубежные поездки
Читай кухарка



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3

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  • Участник
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  • 7 | 20.06.2020, 13:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14907 | Рейтинг: -2141
Тут важно не сколько потратят, а какой выхлоп будет.
А затраты, в общем-то, небольшие.



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  • 8 | 20.06.2020, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И?
Где-то глав государств встречают обедом в рабочей столовке за сто рублей?
Или услуги переводчиков стоят дорого?
То есть до этого было менее 200 рублей в час (вы же написали, что более чем в 10 раз увеличена оплата) и по вашему это нормальная оплата труда синхронных переводчиков?
____________________________________________________________
__
Что то не припомню, чтобы Башкирию главы государств посещали, кроме ШОС, БРИКС. Или они каждую неделю в Уфе тусуются, я просто наверное не знаю?



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  • Гость
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  • 9 | 20.06.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забыли написать про сволочь и мразь, ворюгу и педика. По совместительству придворного шута А.Абдразакова и масовика -затейника министра культуры шафикову аминушку. которые постоянно обслуживают эти банкеты . Вот и текут денежки налогоплательщика хрен знает куда ...



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  • Участник
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  • 10 | 20.06.2020, 14:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14907 | Рейтинг: -2141
Что то не припомню, чтобы Башкирию главы государств посещали, кроме ШОС, БРИКС. Или они каждую неделю в Уфе тусуются, я просто наверное не знаю?
____________________________
Не знаешь.
Назарбаев, например, посещал.
Но это не важно.
Если не посещают, тогда и скулить по поводу денег нечего.



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3

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  • 11 | 20.06.2020, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Агентство инвестиционного развития Татарстана тратит миллионы рублей их бюджета на свои зарубежные поездки".

Поэтому Татарстан – лидер в Россия по привлечению инвестиции из-за рубежа. Соседи – доноры и кормят такие дотационные регионы, как Башкирия.



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  • 12 | 20.06.2020, 16:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10422 | Рейтинг: -826,4
6 | 20.06.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован

Агентство инвестиционного развития Татарстана тратит миллионы рублей их бюджета на свои зарубежные поездки
++++++++++++++++++++++++++++++
Так это ведь Татарстан, регион донор, а не наш, уже дотационный Башкортостан.



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  • 13 | 20.06.2020, 16:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10422 | Рейтинг: -826,4
Почти спараллелись, ну, об очевидном, и однозначном, и мысли же одинаковы.



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  • 14 | 20.06.2020, 17:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68480 | Рейтинг: +11913,2
Российский ВВП в мае упал почти на 11%
Так следует из данных Министерства экономического развития. По подсчетам ведомства, за первые пять месяцев ВВП упал почти на 4% в годовом выражении. Это при том, что российская экономика росла по март включительно, отмечает сайт МБХ Медиа. В экономическом ведомстве считают, что восстановление экономической активности в мае сдерживалось ухудшением показателей добывающего комплекса после вступления в силу сделки по сокращению нефтедобычи. Добыча сырой нефти сократилась на 14,5% в годовом выражении. Банк России сохраняет свой годовой прогноз сокращения размера ВВП страны на 4−6% по итогам года.
________________________________________
Ну то есть - экономика падает, а СРАдий увеличивает расходы на развлекуху для себя любимого и своих сателлитов... ну еще - попил, откат...



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  • 15 | 20.06.2020, 17:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68480 | Рейтинг: +11913,2
Написала заметочку у себя в ФБ - почитайте, кому любопытно:

Расскажу о "помощи" от Путина самозанятым-2020.
Было объявлено, что самозанятым-2019 - вернут налоги за 2019 год.
Нужно понимать, что этот эксперимент с 1 января 2019 года по самообложению налогом граждан, работающих в основном дома, в своих сараях или гаражах или нанимающихся нянями, сиделками, репетиторами проводился всего лишь в 4-х регионах: - Москве, Московской и Калужских областях и Татарстане.
А с 2020 года еще в 19, включая Башкортостан.
Ну, как вернули налоги СЗ(буду так нас называть)-2019 понятия не имею, а вот как "помогли" нам, СЗ-2020 - расскажу.
Нам, СЗ-2020 - зачислили на бонусный счет 12 130. Не стану рассказывать, что это за счет - это вас может запутать и для понимания сути "помощи" - это не важно. Так вот: как можно воспользоваться этим новым бонусом?
Все, что СЗ-2020 заработает с 1 июля до 31 декабря - будет освобождено от налога в 4-6%(в зависимости от того с кем работает СЗ с физиками или юриками), но в пределах 12 130.
Допустим вы заработали с июля по декабрь включительно 100 тыщ суммарно, ваш налог составит 4-6 тыщ и вы его не заплатите, если заработали 500 тыщ(ха-ха!), то заплатите всё, что свыше 12 130. Это понятно? Ну - как бы помощь, да. Спорить не о чем.
Ну, а, если вы НИЧЕГО не заработаете за это второе полугодие(ну сдулся ваш бизнес в отличии от везунчиков из первого примера) - то и помощь для вас будет - дыркой от бублика. В новогоднюю ночь - денежки сгорят и превратятся даже не в тыкву, а в утренний туман...
При этом - налоги за первые 5 месяцев уплачены в полном объеме и их никто СЗ-2020 возвращать не собирается, в отличии от СЗ-2019.
То есть помощь фактически тем, кто не всё потерял, а тем, кто потерял всё - никакой пощады!
Вот такая вот пуйлопомощь...



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  • 16 | 20.06.2020, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаешь.
Назарбаев, например, посещал.
Но это не важно.
Если не посещают, тогда и скулить по поводу денег нечего.
____________
Корней, какой же ты человек противной наружности. Сколько тебе власти платят, что отлизываешь хорошо.



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  • 17 | 20.06.2020, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаешь.
Назарбаев, например, посещал.
Но это не важно.
Если не посещают, тогда и скулить по поводу денег нечего.
_____________________
Тупому Корнею. Зато республику часто навещают различные делегации, чиновники различных мастей. Вот их и кормят. Чихали главы государств на Уфу, да и Назарбаев давно уже не президент Казахстана. Юродивый ты наш, защитник чиновников.



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  • 18 | 20.06.2020, 18:57 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10422 | Рейтинг: -826,4
Зато республику часто навещают различные делегации, чиновники различных мастей. Вот их и кормят.
+++++++++++++++++++++++++++
На Московских Сабантуях Татарстан и татары представлены конечно же более обширнее, так ведь и татар в России поболее. Но...
Сколько я там бывал, всегда наличествовала там одна башкирская юрта, с охраной из джигитов в лисьих шапках. Народ туда, но конечно не всяк какой, а асабый и особый, некоторым потоком заходил туда, и оттеда, уже разгорячённый и непременно с пакетами выходил.
И так цельный день, а вечером не знаю, я уезжал домой.



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