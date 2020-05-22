Чем беднее народ — тем богаче башкирские гулянки

Власти рассекретили новую стоимость приема от имени Главы Башкирии и подарков для гостей.Нормы расходов были пересмотрены впервые с 2005 года. Распоряжение Правительства РБ опубликовано на официальном портале правовой информации республики.Стоимость официального приема от имени главы республики, спикера Курултая и премьер-министра, организовывающегося для глав государств, парламентов, правительств, министров или лиц аналогичного ранга, на обед или ужин увеличена с 4400 до 6000 рублей на каждого участника, стоимость фуршета – с 3400 до 5000 тысяч на каждого гостя. Для тех же участников иностранных делегаций обед или ужин подорожали для республиканского бюджета с 3500 до 5000 рублей, фуршеты – с 2500 до 3700 рублей. Максимальная стоимость делового обеда для иностранных гостей увеличена до 3000 рублей, кофе-брейка – с 500 до 750 рублей. Обслуживание гостей с других регионов в буфете будет стоить 150 рублей на каждого человека.Норма расходов на покупку подарков и сувениров для глав, руководителей правительств и других иностранных и российских гостей высшей категории увеличилась в два раза – с 5000 до 10900 рублей. К примеру, для рядовых участников миссий максимальная стоимость подарка достигает 1100 рублей.Более чем в 10 раз, согласно документу, увеличены расходы на переводчиков. Теперь переводчикам с языков стран Центральной, Западной Европы и бывшего СССР будут платить до 2000 рублей в час, с языков стран Азии и Ближнего Востока – до 3000 рублей.Услуги синхронного перевода будут стоить республиканскому бюджету около 3000 рублей для перевода с языков стран Центральной, Западной Европы и бывшего СССР, с других языков – по отдельной смете.Вместе с этим власти Башкирии обновили цены на услуги экскурсовода (2500 рублей в час на русском языке и 6000 рублей – на иностранном), посещения театра – 1000 рублей, музея – до 400 рублей, покупку живых цветов (до 150 рублей за живой цветок для возложения, 1500 рублей – за настольную композицию из живых цветов, 3500 рублей – за букет, 7000 рублей – за напольную композицию).