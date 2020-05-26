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Толстосумы аплодируют Путину

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В мире стимулируют экономику и помогают людям, снижая налоги. В России — на фоне кризиса и эпидемии налоги повышают. На крупные вклады. Теперь — на крупные доходы.

Толстосумы аплодируют Путину


Выглядит дешевым популизмом — под лозунгом справедливости и «раскулачивания» богатых.

Для реальной справедливости и помощи бедным надо было бы отменить подоходник с низких зарплат, а не повышать с высоких.

Но — принимаются только меры, которые ведут к росту доходов бюджета, а не к их сокращению. Пусть народ нищает — главное, чтобы государство богатело.

И, кстати, спустя 15 минут после новаций в НДФЛ Путин сообщил о новых льготах для миллионеров — упростил и удешевил налоги на КИКи (контролируемые иностранные компании). Граждане, ведите дела через офшоры! Сверхкомпенсация для них потерь на подоходнике.

Эхо Москвы
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  • 1 | 24.06.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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- кто пробовал кашу из новомодной смеси дикого и бурого риса?



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  • 2 | 24.06.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо бы майские указы выполнить и все дела



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  • 3 | 24.06.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
путин и сми пишут о том что пенсионеры будут получать больше а у нас уменьшают доплаты ветеранам КТО ГЛАВНЕЕ В СТРАНЕ ?



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  • 4 | 24.06.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выглядит дешевым популизмом — под лозунгом справедливости и «раскулачивания» богатых.
=======================================
А вот что происходит в Германии, которую мы победили 75 (Семдесять пять!!!!!!) лет назад и до сих по ненарадуемся:
В экономически развитой Германии, ставка подоходного налога прогрессивная, шкала налогов от 14% до 42%, в редких случаях до 45%. В Германии не облагается налогом сумма, которая равна 2 прожиточным минимумам. Подоходный налог в Германии платится только, начиная с суммы доходов 9,168 евро (664 680 руб. при курсе 72,5) в год/ 764 евро (55 390 руб.) в месяц. Т.е. бедные люди там подоходный налог не платят! И это справедливо! Чего с бедных брать? А богатые могут и побольше заплатить.

Потому то там Люди,-ЖИВУТ; А мы СУЩЕСТВУЕМ!!!
Идрит твою мать,-ПУТИНИЗМ НАЗЫВАЕТС...
Да чуит не забыл; "ВСЕ НА ВЫБОР!"
УРРРЯ тоар-ищи!!!!



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2

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  • 5 | 24.06.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.06.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выглядит дешевым популизмом — под лозунгом справедливости и «раскулачивания» богатых.
=======================================
А вот что происходит в Германии, которую мы победили 75 (Семдесять пять!!!!!!) лет назад и до сих по ненарадуемся:
В экономически развитой Германии, ставка подоходного налога прогрессивная, шкала налогов от 14% до 42%, в редких случаях до 45%. В Германии не облагается налогом сумма, которая равна 2 прожиточным минимумам. Подоходный налог в Германии платится только, начиная с суммы доходов 9,168 евро (664 680 руб. при курсе 72,5) в год/ 764 евро (55 390 руб.) в месяц. Т.е. бедные люди там подоходный налог не платят! И это справедливо! Чего с бедных брать? А богатые могут и побольше заплатить.

Потому то там Люди,-ЖИВУТ; А мы СУЩЕСТВУЕМ!!!
Идрит твою мать,-ПУТИНИЗМ НАЗЫВАЕТС...
Да чуит не забыл; "ВСЕ НА ВЫБОР!"
УРРРЯ тоар-ищи!!!!
__________________
Германия, говоришь?
А я вот ещё не забыл, как такие придурки, как ты в начале 90-х носилились по площадям с гиканьем и визгом: "Ельцин! Ельцин!". Кадры с пьяным негодяем, позорящим страну своими выходками, списывали на происки КГБ, поддерживали ельцинский госпереворот в 1993 году, одобряли приватизацию по Чубайсу.
Не воротите нос от правды - именно такие, как вы, поддерживали создание нынешнего несправедливого общества, надеясь, что вы-то уж очень умные и непременно разбогатеете, а на быдло наплевать.
Сейчас, когда вас самих записали в быдло, вы всё время размазываете сопли по физии и ноете, что всё не так, и все виноваты перед вами. Вы трусливо боитесь себе сказать, что вы хотели такого общества, и вы его получили. Наберитесь мужества понять это и не ныть, как капризный ребёнок.



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  • 6 | 24.06.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.06.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 24.06.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выглядит дешевым популизмом — под лозунгом справедливости и «раскулачивания» богатых.
__________________
Германия, говоришь?
А я вот ещё не забыл, как такие придурки, как ты в начале 90-х носилились по площадям с гиканьем и визгом: "Ельцин! Ельцин!".
===========================================
Хотел отматюгать тебя убогого, по Нашему, по Русски, да потом понял что это бесполезно, тебе сначало надо бы мозги поменять с рептилоидных ну хотябы на обезьяньи, а потом уж вести с тобой "беседу"....
Правда в народе говорят: "Нет ума,-считай колека"
Прими мои искренние саболезнования, а твоим родным и близким терпения, и еще раз терпения....



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  • 7 | 24.06.2020, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.06.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 24.06.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 24.06.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выглядит дешевым популизмом — под лозунгом справедливости и «раскулачивания» богатых.
__________________
Германия, говоришь?
А я вот ещё не забыл, как такие придурки, как ты в начале 90-х носилились по площадям с гиканьем и визгом: "Ельцин! Ельцин!".
===========================================
Хотел отматюгать тебя убогого, по Нашему, по Русски, да потом понял что это бесполезно, тебе сначало надо бы мозги поменять с рептилоидных ну хотябы на обезьяньи, а потом уж вести с тобой "беседу"....
Правда в народе говорят: "Нет ума,-считай колека"
Прими мои искренние саболезнования, а твоим родным и близким терпения, и еще раз терпения....
____________________
Естественно, по сути ты возразить ничего не можешь.
А, судя по твоей грамотности, надежды на твоё поумнение нет и быть не может. Прими и ты мои искренние сОболезнования насчёт твоего будущего: пьяный проспится, а дурак - никогда!
Твоим родным лучше тебя сдать для опытов, чтобы всю жизнь с тобой не мучаться.



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