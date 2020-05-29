Против узурпации власти и конституционного переворота

Сказал сегодня своему государству, что я против конституционного переворота, узурпации власти одним человеком и вечного монархического правления.Справедливости ради, безопасность на участке, по крайней мере, на моём обеспечена нормально. На участке в 10 утра я был один, но это, видимо, из-за того, что день рабочий и голосование растянуто на неделю. Надеюсь, 1 июля на участках не будет толп, а если будут, людей будут запускать по очереди.На выходе ещё подарили санитайзер маленький.На входе меряют температуру, вручают маску, перчатки, ручку. Паспорт смотрят на расстоянии. Сотрудница УИКа попросила к ней не подходить, когда искала мою фамилию в книге, а когда надо было расписаться, встала из-за стола и отошла на пару метров. Вход и выход на участок разные, потоки разделены, нет встречного движения. Похоже, что сходить на голосование действительно не более опасно, чем сходить в магазин.Там не менее, никого призывать ни к чему не буду, люди взрослые, выбор делайте сами. Просто надеюсь, что если решите идти, то сделаете такой выбор, за который потом вам не будет стыдно. И вашим детям тоже за вас не будет стыдно — помните об этом.