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Путинский обнулёж: Дерьмо в красивой обёртке

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История с «голосованием» — юридическая возможность для переизбрания Владимира Путина на очередной президентский срок в 2024 году, в этом уверен политтехнолог Андрей Потылицын.

Путинский обнулёж: Дерьмо в красивой обёртке


— А вот эта вся «красота» вокруг – технологическая уловка, — сказал он в эфире «Эха». – Когда они: Кириенко, Вайно и человек пять-семь сели решать, как провести поправку: у нас есть препятствие тому, чтобы Путин мог быть президентом дальше. Что сделать? Исправить конституцию? Как исправлять? Внесем поправку. Но, если внесем эту одну поправку, люди встанут на дыбы. Ну, давайте «засыпаем» сверху «конфетами». И дальше дали задание промониторить интересы: зверушки, бог, гомосексуализм, природа и далее по списку. Каждому достался какой-то сегмент интересов.

По мнению Потылицына – главная поправка «засыпана». Ее не афишируют, не рекламируют в госСМИ.

— Если мы глубоко не заглянем на дно тарелки — не увидим главную ядовитую «конфету», тогда будем удовлетворены. Это всего лишь технологический прием. Никакого обзора назревших проблем там точно не было.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.06.2020, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путинский обнулёж: Дерьмо в красивой обёртке
==============================================
Не отчаевайтесь господа-товарищи, еще не вечер !
Ну поправку они протащут, а вот как самого путина протащить на выборах это вопрос...



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  • Эксперт
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  • 2 | 27.06.2020, 14:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68525 | Рейтинг: +11906,4
а вот как самого путина протащить на выборах это вопрос...
______________________________
Точно так же - установив пункты голосования рядом с контейнерами для мусора, куда вываливают просрочку... есть видео в твиттере - вчерашнее, где в контейнерах роется пара вполне себе НЕ бомжей, а в 10 метрах на табуретках проводится обнулёж пуйла.



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  • Эксперт
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  • 3 | 27.06.2020, 14:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68525 | Рейтинг: +11906,4
Руслан Валиев – шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе

Из facebook

Только 20% жителей открывают дверь. Из них 80% собираются прийти на участок сами. Оставшиеся возмущаются происходящим фарсом и голосовать, в том числе против, не собираются.
Молодые люди на улице интересуются, можно ли по-тихому проголосовать не по прописке и говорят буквально следующее: «Надеемся, за это хорошо платят, а то это такое позорище!»
Вместе с Ренат Боотаник требуем прекратить это так называемое «информировние».
Председатель Советского ТИКа Венер Чинаев в телефонном разговоре говорит, что это как бы не обязательно, но «очень рекомендуется». Член ЦИК РФ Евгений Шевченко также, сглаживая углы, утверждает, что предлагать голосовать вне участка не входит в обязательные условия работы УИКов: «Идет информирование избирателей. Когда и где можно проголосовать. В том числе для обеспечения безопасности участников голосования предлагать прийти в определенный день, в определенное время, чтобы не было на участках одновременно большого количества людей. Никто ведь не принуждает голосовать!»



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  • Гость
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  • 4 | 27.06.2020, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.06.2020, 14:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68519 | Рейтинг: +11905,9
а вот как самого путина протащить на выборах это вопрос...
______________________________
Точно так же - установив пункты голосования рядом с контейнерами для мусора, куда вываливают просрочку... есть видео в твиттере - вчерашнее, где в контейнерах роется пара вполне себе НЕ бомжей, а в 10 метрах на табуретках проводится обнулёж пуйла.
====================================
Неисключаю такого варианта, но если и на это народонаселение закроет глаза, то так им и надо!



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  • Гость
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  • 5 | 27.06.2020, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потылицын, мать твою!.. Прямо глаза всем раскрыл. А то все слепые.

Если бы он радел за простой народ, а не одержим был сохранением статус-кво после разграбления страны - да правь хоть до скончания. А то народ засыпают теми же конфетками. Подушечками. Из "подушки безопасности". Гуляй-де, рванина!..



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