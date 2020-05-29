Путинский обнулёж: Дерьмо в красивой обёртке

История с «голосованием» — юридическая возможность для переизбрания Владимира Путина на очередной президентский срок в 2024 году, в этом уверен политтехнолог Андрей Потылицын.— А вот эта вся «красота» вокруг – технологическая уловка, — сказал он в эфире «Эха». – Когда они: Кириенко, Вайно и человек пять-семь сели решать, как провести поправку: у нас есть препятствие тому, чтобы Путин мог быть президентом дальше. Что сделать? Исправить конституцию? Как исправлять? Внесем поправку. Но, если внесем эту одну поправку, люди встанут на дыбы. Ну, давайте «засыпаем» сверху «конфетами». И дальше дали задание промониторить интересы: зверушки, бог, гомосексуализм, природа и далее по списку. Каждому достался какой-то сегмент интересов.По мнению Потылицына – главная поправка «засыпана». Ее не афишируют, не рекламируют в госСМИ.— Если мы глубоко не заглянем на дно тарелки — не увидим главную ядовитую «конфету», тогда будем удовлетворены. Это всего лишь технологический прием. Никакого обзора назревших проблем там точно не было.